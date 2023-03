Tom Sizemore: Πέθανε στα 61 του ο ηθοποιός - Νοσηλευόταν με ανεύρυσμα εγκεφάλου

Πέθανε στα 61 του χρόνια ο Tom Sizemore (Τομ Σάιζμορ), ο οποίος το τελευταίο διάστημα βρισκόταν σε κώμα μετά από ρήξη εγκεφαλικού ανευρύσματος στις 18 Φεβρουαρίου.

Ο μάνατζέρ του, Charles Lago, γνωστοποίησε πως ο ηθοποιός "έφυγε" την Παρασκευή σε νοσοκομείο της Καλιφόρνια, έχοντας στο πλευρό του τον αδερφό του Πολ και τους δύο δίδυμους γιους του, Τζέιντεν και Τζάγκερ, 17 ετών.

Είπε ότι οι γιοι του Σάιζμορ ήταν συντετριμμένοι και ζήτησε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά τους.

Ο αδερφός του, δήλωσε: "Είμαι βαθιά λυπημένος για την απώλεια του μεγάλου αδερφού μου Τομ. Ήταν μεγαλύτερος από τη ζωή. Έχει επηρεάσει τη ζωή μου περισσότερο από οποιονδήποτε γνωρίζω".

Οι γιατροί είχαν συστήσει στην οικογένεια του να βάλουν τέλος στη ζωή του

Στις 18 Φεβρουαρίου ο 61χρονος κατέρρευσε στο σπίτι του στο Λος Άντζελες. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διέγνωσαν ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο, ως αποτέλεσμα εγκεφαλικού που έπαθε.

Το βράδυ της Δευτέρας 27/2 οι γιατροί ενημέρωσαν την οικογένεια του Σάιζμορ πως δεν υπάρχει ελπίδα ανάρρωσης και συνέστησαν την απόφαση για το τέλος της ζωής του 61χρονου.

Ο Σάιζμορ γεννήθηκε στο Ντιτρόιτ του Μίσιγκαν. Μια από τις πρώτες του εμφανίσεις στη μεγάλη οθόνη ήταν στην ταινία του Όλιβερ Στόουν «Γεννημένος την 4η Ιουλίου (Born on the Fourth of July)» το 1989. Έχει συμμετάσχει σε πολλές ταινίες, μερικές από τις οποίες έγιναν μεγάλες εισπρακτικές επιτυχίες, όπως η "Διάσωση του στρατιώτη Ράιαν", το "Black Hawk Down", το "Natural Born Killers" και το "Heat".

Από έφηβος έδινε τη μάχη του τον εθισμό σε ναρκωτικές ουσίες, ενώ το 2003 καταδικάστηκε για ενδοοικογενειακή βία. Θύμα ήταν η σύντροφος του και μαντάμ του Χόλιγουντ, Χάιντι Φλάις. Καταδικάστηκε σε επτά μήνες κάθειρξης και 4 μήνες θεραπεία για τον εθισμό του. Συνελήφθη εκ νέου το 2005, καθώς επιχείρησε να παραποιήσει τεστ ούρων που έπρεπε να δίνει.

Το 2006 επέστρεψε στο κρατητήριο για χρήση μεθαμφεταμίνης έξω από ένα μοτέλ και το 2007 -ενώ ήταν σε αναστολή- καταδικάστηκε σε 16μηνη κράτηση, για κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Συνελήφθη το 2009 ως ύποπτος επίθεσης με θύμα πρώην σύντροφο του, λόγος για τον οποίον οδηγήθηκε στο κρατητήριο και το 2011. Το 2018 ένας 26χρονος ηθοποιός κατήγγειλε πως ο Σάιζμορ τον είχε κακοποιήσει, όταν ήταν 11, στα γυρίσματα του Born Killers. Eκείνος είχε δηλώσει αθώος και αργότερα η μήνυση αποσύρθηκε. Ένα χρόνο μετά συνελήφθη για κατοχή πολλών παράνομων ναρκωτικών ουσιών.

