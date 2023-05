BAFTA TV 2023: Βραβείο Α' γυναικείου ρόλου στην Κέιτ Γουίνσλετ - Η λίστα των νικητών

Με οικοδεσπότες τους Ρόμες Ρανγκανάθαν (Romesh Ranganathan) και Ρομπ Μπέκετ (Rob Beckett) πραγματοποιήθηκαν τα τηλεοπτικά βραβεία της Βρετανικής Ακαδημίας (BAFTA TV Awards 2023) στο Royal Festival Hall του Λονδίνου.

Ανάμεσα στους μεγάλους νικητές της βραδιάς ήταν η Κέιτ Γουίνσλετ (Kate Winslet) η οποία έλαβε το βραβείο Α' Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στο «I Am Ruth» του Channel 4. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι το πρώτο της Bafta για τηλεοπτική παραγωγή.

Όπως αναφέρει το Deadline το συγκλονιστικό κοινωνικό δράμα του Channel 4, το οποίο κέρδισε και το βραβείο «Best Single Drama» αναφέρεται στην επίδραση που έχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στη ζωή των εφήβων και ακολουθεί την σχέση μιας μητέρας και της έφηβης κόρης της η οποία παλεύει με θέματα ψυχικής υγείας.

Η βραβευμένη ηθοποιός στην ευχαριστήρια ομιλία της θέλησε να καλέσει «τους έχοντες την εξουσία να ποινικοποιήσουν το επιβλαβές περιεχόμενο».

«Δεν το θέλουμε και θέλουμε πίσω τα παιδιά μας«, είπε χαρακτηριστικά. «Δεν θέλουμε να μένουμε ξύπνιοι τρομοκρατημένοι για την ψυχική υγεία των παιδιών μας. Οσοι νέοι ακούνε, ζητήστε βοήθεια δεν είναι ντροπή να παραδεχτείτε ότι χρειάζεστε υποστήριξη, απλά ζητήστε τη».

Η Κέιτ Γουίνσλετ συμπρωταγωνιστεί με την κόρη της Μία Θρίπλετον (Mia Threapleton) στο «I Am Ruth», με την βραβευμένη ηθοποιό να δηλώνει ότι θα ήθελε να «κόψει το βραβείο στη μέση και να της το δώσει». «Το κάναμε μαζί αυτό, μικρή», ανέφερε συγκινημένη.

Η Γουίνσλετ, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, απέτισε επίσης φόρο τιμής στον δημιουργό της σειράς, Ντόμινικ Σάβατζ, που δημιούργησε «το χώρο για να πούμε τις ιστορίες μας».

«Αυτό σημαίνει πολλά, καθώς σημαίνει ότι τα μικρά βρετανικά τηλεοπτικά δράματα μπορούν ακόμα να έχουν βαρύτητα», πρόσθεσε η Κέιτ Γουίνσλετ.

BAFTA TV 2023: Η λίστα των νικητών

Female Performance In A Comedy Program

Siobhán Mcsweeney – “Derry Girls” – Hat Trick Productions/Channel 4

Reality & Constructed Factual

“The Traitors” – Studio Lambert/BBC One

Short Form Program

“How To Be A Person” – Anna Hashmi, Sindha Agha, Samira Mian, Anne Perrie, Tobi Kyeremateng – The Corner Shop/E4

Specialist Factual

“Russia 1985-1999: Traumazone” – Adam Curtis, Sandra Gorel, Rose Garnett, Grigor Atanesian – BBC Film/BBC iPlayer

Daytime

“The Repair Shop: A Royal Visit” – Ricochet/BBC One

Sport

“UEFA Women’s Euro 2022” – Whisper, BBC Sport/BBC One

Male Performance in a Comedy Program

Lenny Rush – “Am I Being Unreasonable?” – Boffola Pictures, Lookout Point/BBC One

Entertainment Program

“The Masked Singer” – Derek Mclean, Daniel Nettleton, Claire Horton, Diccon Ramsay – Bandicoot Scotland/ITV1

Supporting Actress

Anne-Marie Duff – “Bad Sisters” – Merman, ABC Signature/Apple TV+

Η Anne Marie Duff στα BAFTA TV 2023 ALBERTO PEZZALI/INVISION/AP

Current Affairs

“Children Of The Taliban” – Marcel Mettelsiefen, Jordan Bryon, Juan Camilo Cruz, Stephen Ellis, Aman Sadat – Moondogs Films/Channel 4

News Coverage

“Channel 4 News: Live In Kyiv” – ITN/Channel 4

Single Drama

“I Am Ruth” – Dominic Savage, Krishnendu Majumdar, Josh Hyams, Kate Winslet, Richard Yee, David Charap – Me+You Productions, Juggle Productions/Channel 4

International

“Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story” – Ryan Murphy Productions/Netflix

Features

“Joe Lycett Vs Beckham: Got Your Back At Xmas” – Rumpus Media, My Options Were Limited/Channel 4

Mini-Series

“Mood” – Nicôle Lecky, Margery Bone, Lisa Walters, Dawn Shadforth, Stroma Cairns – Bonafide Films/BBC Three

Factual Series

“Libby, Are You Home Yet?” – Anna Hall, Josephine Besbrode, Luke Rothery, Danielle Jones, Celia Jennison – Candour Productions/Sky Crime

Single Documentary

“The Real Mo Farah” – Leo Burley, Hannah Richards, Rick Barker, Marvyn Benoit, Shona Thompson, Zad Rogers – Atomized Studios, Red Bull Studios/BBC One

Comedy Entertainment Program

“Friday Night Live” – Geoff Posner, Susie Hall, Lucy Ansbro, Shane Allen – Phil Mcintyre Television, Boffola Pictures/Channel 4

Soap & Continuing Drama

“Casualty” – BBC Studios/BBC One

Live Event

“Platinum Jubilee: Party At The Palace” – BBC Studios/BBC One

Entertainment Performance

Claudia Winkleman – “The Traitors” – Studio Lambert/BBC One

Η Claudia Winkleman στα BAFTA TV 2023 ALBERTO PEZZALI/INVISION/AP

Memorable Moment

“Platinum Jubilee – Party at the Palace” – Paddington meets Queen Elizabeth II

Supporting Actor

Adeel Akhtar – “Sherwood” – House Productions/BBC One

Ο Adeel Akhtar στα BAFTA TV 2023 ALBERTO PEZZALI/INVISION/AP

Drama Series

“Bad Sisters” – Sharon Horgan, Dearbhla Walsh, Faye Dorn, Brett Baer, Dave Finkel, Johann Knobel – Merman, ABC Signature/Apple TV+

Leading Actor

Ben Whishaw – “This Is Going To Hurt” – Sister, Terrible Productions/BBC One

Ο Ben Winshaw στα BAFTA TV 2023 ALBERTO PEZZALI/INVISION/AP

Scripted Comedy

“Derry Girls” – Lisa Mcgee, Liz Lewin, Caroline Leddy, Michael Lennox, Brian J. Falconer, Jessica Sharkey – Hat Trick Productions/Channel 4

Leading Actress

Kate Winslet – “I Am Ruth” – Me+you Productions, Juggle Productions/Channel 4

