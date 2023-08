Brice Marden: Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης αποχαιρετά τον σπουδαίο καλλιτέχνη

Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 84 ετών ο διάσημος Αμερικανός καλλιτέχνης Brice Marden, την τελευταία έκθεση του οποίου φιλοξένησε υπό τον τίτλο "Brice Marden και Ελληνική Αρχαιότητα" το καλοκαίρι του 2022 το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Ο καλλιτέχνης που είχε μία ιδιαίτερη αγάπη στο ελληνικό τοπίο και φως συνέχιζε να ζωγραφίζει ακατάπαυστα έως το τέλος.

Ο θάνατος του Brice Marden ανακοινώθηκε από την κόρη του Mirabella Marden με ανάρτηση στο Instagram. Σύμφωνα με την ανάρτηση της, ο Marden πέθανε την περασμένη Τετάρτη στο σπίτι του στη Νέα Υόρκη. «Έφυγε ήσυχος, στον ύπνο του, στο σπίτι του στο Tivoli. Ζωγράφιζε μέχρι και το περασμένο Σάββατο. Ήταν τυχερός που έζησε μια μακρά ζωή κάνοντας αυτό που αγαπούσε».

Ο σπουδαίος Αμερικάνος ζωγράφος που αφοσιώθηκε στην εξερεύνηση της αφαίρεσης και του μινιμαλισμού έφυγε σε ηλικία 84 ετών. "Η αιτία ήταν ο καρκίνος", ανέφερε σε δήλωσή της η σύζυγός του, Helen Marden.

Μου αρέσει σαν ιδέα να συνδυάζω ακραίες καταστάσεις, το φωτεινότερο φως, το σκοτεινότερο σκοτάδι, αλλά να το κάνω έτσι ώστε πάντοτε να προκύπτει χρώμα – Brice Marden

Brice Marden, Δημήτριος Αντωνίτσης, Εικαστικός, Επιμελητής, Aφροδίτη Γκόνου, Σύμβουλος Προγράμματος Σύγχρονης Τέχνης, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης ΕΛΙΝΑ ΓΙΟΥΝΑΝΛΗ © ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Ο Brice Marden γοητευόταν από το ελληνικό τοπίο και από την ελληνική αρχαιότητα

Ο Brice Marden γεννήθηκε στις 15 Οκτωβρίου 1938, στο Bronxville της Νέας Υόρκης. Ήρθε σε επαφή με την τέχνη μέσω ενός γείτονα, ζωγράφου. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών στη Βοστώνη και αργότερα στο Πανεπιστήμιο του Yale.

Με μια πορεία έξι δεκαετιών, ο Marden εντυπωσίασε με τη χειρονομιακή απλότητα των έργων ζωγραφικής και των σχεδίων του. Το έργο του αντλούσε έμπνευση από τη μακρά ιστορία της τέχνης, συνδυάζοντας στοιχεία τόσο από τον Μινιμαλισμό και τον Αφηρημένο Εξπρεσιονισμό όσο και από την αρχαία καλλιγραφία και την ποίηση. Για πάνω από πενήντα χρόνια, o καλλιτέχνης εμπνεόταν από το ελληνικό τοπίο και από την ελληνική αρχαιότητα.

ΠΑΡΙΣ ΤΑΒΙΤΙΑΝ © ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΡΙΣ ΤΑΒΙΤΙΑΝ © ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Η σχέση του με την Ελλάδα ξεκίνησε το 1971 όταν ταξίδεψε πρώτη φορά στην Ύδρα, μαζί με τη σύζυγό του Έλεν, που είναι επίσης ζωγράφος. Μαγεμένοι από το φως και την «τέχνη των παλαιότερων πολιτισμών», αγόρασαν ένα σπίτι εκεί δύο χρόνια αργότερα. Έκτοτε έρχονταν στο νησί σχεδόν κάθε καλοκαίρι. Η καθαρότητα του υδραϊκού τοπίου επηρέασε βαθιά τον Marden, ο οποίος αντλούσε έμπνευση από την παρατήρηση της φύσης.

O Brice στο αγαπημένο του νησί, την Ύδρα, το 1990 BILL JACOBSON





Έργα του βρίσκονται σε συλλογές σημαντικών μουσείων σε όλο τον κόσμο, όπως: Tate του Λονδίνου, Kunstmuseum της Βασιλείας, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Τεχεράνης, Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης (MoMA) της Νέας Υόρκης, Solomon R. Guggenheim Museum της Νέας Υόρκης, Whitney Museum of American Art της Νέας Υόρκης, Philadelphia Museum of Art, Hirshhorn Museum and Sculpture Garden της Ουάσινγκτον, Art Institute of Chicago, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Σικάγο, Saint Louis Art Museum, Museum of Fine Arts του Χιούστον, Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης του Σαν Φρανσίσκο και Musée des beaux-arts du Canada στην Οτάβα κ.α.

Ο Αμερικανός εικαστικός καλλιτέχνης Brice Marden πριν από χρόνια στο εργαστήριό του BILL JACOBSON







Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης αποχαιρετά τον Brice Marden

Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης αποχαιρέτησε τον καλλιτέχνη γράφοντας στα social media: "Όλοι μας στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης είμαστε βαθιά θλιμμένοι για τον θάνατο του Brice Marden την Τετάρτη στη Νέα Υόρκη σε ηλικία 84 ετών. Ο Marden θεωρείται ένας από τους πιο σημαντικούς καλλιτέχνες της γενιάς του και ήταν μεγάλη μας τιμή που παρουσιάσαμε την έκθεση «Brice Marden και Ελληνική Αρχαιότητα» το καλοκαίρι του 2022, την τελευταία του μουσειακή έκθεση εν ζωή.

Η Ελλάδα είχε κεντρικό ρόλο στη ζωή του ως πηγή έμπνευσης αλλά και δεύτερη πατρίδα. Ο Marden περνούσε τα καλοκαίρια του στην Ύδρα από το 1971. Για περισσότερα από 50 χρόνια άντλησε έμπνευση από το ελληνικό τοπίο και την αρχαιότητα. Τα έργα του ήταν γεμάτα με το φως και τα χρώματα του αγαπημένου του νησιού, την Ύδρα.

Η έκθεση του στο Μουσείο περιλάμβανε ζωγραφικούς πίνακες και επιζωγραφισμένα μάρμαρα, σχέδια και σημειωματάρια που παρουσίαζαν ένα φάσμα της καλλιτεχνικής του πορείας, αποκαλύπτοντας την οξεία παρατηρητικότητα, την αφαιρετική ματιά και τον συντονισμό του με τη μεταφυσικότητα της αρχαιοελληνικής κληρονομιάς. Τα έργα του παρουσιάστηκαν σε διάλογο με 16 αρχαιότητες που επέλεξε ο Marden και ο επιμελητής της έκθεσης, καλλιτέχνης και στενός φίλος του, Δημήτριος Αντωνίτσης."

