10 συγκλονιστικές ιστορίες που θα δούμε φέτος στο Καστελλόριζο

Με 42 ταινίες, 29 από τις οποίες σε πανελλαδική, διεθνή και παγκόσμια πρεμιέρα, το 8ο Beyond Borders - Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου παρουσιάζει ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει τις πιο σύγχρονες θεματικές που αγγίζουν πολλές διαφορετικές πτυχές του σύγχρονου κόσμου.

Από τις 20 έως τις 27 Αυγούστου, στο Καστελλόριζο, ένα κινηματογραφικό σκηνικό από μόνο του, νεότεροι και καταξιωμένοι κινηματογραφιστές απ’ όλον τον κόσμο σχολιάζουν την πραγματικότητα, ανατρέπουν βεβαιότητες και φαντάζονται το μέλλον σε ένα line up συναρπαστικών ταινιών μεγάλου, μεσαίου και μικρού μήκους.

Οι ταινίες του φετινού φεστιβάλ επικεντρώνονται σε θεματικές, όπως ο πόλεμος, η προσφυγιά και οι μετακινούμενοι πληθυσμοί, η αποικιοκρατία, το φύλο και η σεξουαλικότητα, η δικαιοσύνη και η έλλειψή της, οι συνθήκες εργασίας, η τεχνολογία και οι προκλήσεις της, η ζωή και ο κόσμος όπως τον ξέραμε κι όπως αλλάζει.

Εμείς, σε αναμονή της φετινής διοργάνωσης, παρουσιάζουμε 10 τίτλους που σίγουρα θα μας απασχολήσουν με τις θεματικές τους.

Είκοσι ένα μαρτυρικά χρόνια. Τόσα πέρασε ο Angelo Massaro στη φυλακή, πριν αθωωθεί για ένα έγκλημα που δεν διέπραξε ποτέ. Ήταν ο πρωταγωνιστής μιας από τις πλέον περιβόητες δικαστικές πλάνες στα χρονικά της Ιταλίας. Μια ανθρώπινη οδύσσεια που επαναφέρει στο προσκήνιο –συναισθηματικά και σωματικά– τα μέρη και τους ανθρώπους-κλειδιά που πλαισιώνουν την ιστορία του άδικου εγκλεισμού αυτού του ανθρώπου και τα συγκλονιστικά γεγονότα που τον περιβάλλουν.

Η οδός Diksmuidelaan είναι ένας δρόμος στις Βρυξέλλες, όπου οι εργάτες αναζητούν μεροκάματο. Συγκεντρωμένοι σε μικρές ομάδες, περιμένουν με τις ώρες μέχρι να τους παραλάβει ένα λευκό βαν. Τους αφήνει σε ένα εργοτάξιο ή χωράφι. Οι εργοδότες πληρώνουν μικρούς μισθούς και δεν παρέχεται κοινωνική ασφάλιση. Με τις προσωπικές τους μαρτυρίες, το Waiting Working Hours θέλει να δώσει φωνή στους μετανάστες. Ψηφιακές εικόνες από το Diksmuidelaan, που δημιουργήθηκαν με πλάνα από το Google Street View, αναμειγνύονται με τις φωνές αυτών των εργατών. Μαζί σχηματίζουν έναν δομημένο διάλογο για την εργασία και την οικονομία.

Η κτηνίατρος Esther van Neerbos αφιερώνει κάθε λεπτό του ελεύθερου χρόνου της στην αναζήτηση ανθρώπων που έχουν χαθεί. Με τα εκπαιδευμένα σκυλιά της μπορεί να δώσει τέλος στην αβεβαιότητα όσων μένουν πίσω. Όμως ο ζήλος της την βάζει σε μπελάδες με τις αρχές, οι οποίες δυσχεραίνουν και καθιστούν περίπλοκη την αναζήτηση πολιτών.

Μετά τη δολοφονία του Ελληνοαμερικανού ΛΟΑΤΚΙ ακτιβιστή Ζακ Κωστόπουλου, η παιδική του φίλη Σοφία Φαραντάτου επιστρέφει στην Ελλάδα και εγκλωβίζεται σε αδιέξοδο. Το βίντεο της δολοφονίας, που τραβήχτηκε από περαστικό, παίζει σε επανάληψη σε όλα τα τηλεοπτικά κανάλια της χώρας. Μεταξύ της αφήγησης των μέσων ενημέρωσης και του δικού της αρχείου, η Σοφία δεν έχει άλλη επιλογή από το να απομονωθεί και να στοχαστεί την έννοια της μνήμης. Μόνο ο χρόνος μπορεί να της δώσει τον χώρο να θρηνήσει και να διαχειριστεί την απουσία του φίλου της.

Συναντιούνται στο σκοτάδι της νύχτας. Γυναίκες, αδερφές, φίλες: μια φεμινιστική ομάδα που συγκεντρώνεται για να γράψει συνθήματα στους τοίχους του Μόντρεαλ. Η πρόκλησή τους; Ευαισθητοποίηση ενάντια στη συστημική βία που υφίστανται οι γυναίκες και οι μειονότητες. Απλά κολλάζ για ένα δυνατό μήνυμα: οι γυναικοκτονίες πρέπει να σταματήσουν!

Do you get me?