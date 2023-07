Εντυπωσιακή παρουσία του ελληνικού σινεμά στο φεστιβάλ του Λοκάρνο – Παγκόσμια πρεμιέρα για το "Animal" της Σοφίας Εξάρχου

Το ελληνικό σινεμά συνεχίζει να εμφανίζεται με αξιώσεις στα μεγαλύτερα κινηματογραφικά φεστιβάλ του πλανήτη, αλλά η φετινή απόβαση στο Λοκάρνο είναι από τις πλέον αξιοσημείωτες των τελευταίων χρόνων.

Συνολικά 3 ελληνικές ταινίες και μία συμπαραγωγή θα προβληθούν σε παγκόσμια πρεμιέρα στο ελβετικό φεστιβάλ, που θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα της Ευρώπης, ειδικά στο επίπεδο του ανεξάρτητου, καλλιτεχνικού σινεμά.

ADVERTISING

Φωτό από το Animal της Εξάρχου





Στο Διεθνές Διαγωνιστικό τμήμα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα η ταινία “Animal”, το νέο φιλμ της Σοφίας Εξάρχου μετά το εντυπωσιακό της ντεμπούτο, “Park” το 2016. Στην ταινία, μια ομάδα ανιματέρ, παλιών και νέων, παρουσιάζει κάθε βράδυ το καλλιτεχνικό της πρόγραμμα στη σκηνή του παραθαλάσσιου ξενοδοχείου Mirage. Επικεφαλής τους η Κάλια, η πιο «παλιά», και δίπλα της ο Σίμος στο ρόλο του “παρουσιαστή”, η μικρή του κόρη Μαίρη, η νεοφερμένη Εύα, ο Θωμάς, ο Vladimir, η Φανή, όλοι τους μέλη μιας ιδιότυπης, παράταιρης οικογένειας. Βρισκόμαστε στις αρχές της τουριστικής σεζόν και το ξενοδοχείο γεμίζει επισκέπτες.

Χάρτινα ντεκόρ, νάυλον κοστούμια, κωμικά σκετς, φάλτσα καραόκε και φτηνό γκλίτερ γεμίζουν την υπαίθρια σκηνή κάθε βράδυ. Καθώς όμως οι εβδομάδες περνάνε, η θερινή φιέστα γίνεται ολοένα και πιο άγρια, περισσότερο τολμηρή. Οι νύχτες της Κάλιας μοιάζουν πλέον ανεξέλεγκτες. Η ποπ έκσταση του ιλουστρασιόν δίνει τη θέση της στο κενό μιας μεθυσμένης εξτραβαγκάντζας και σκληρές αλήθειες αποκαλύπτονται μέσα από το σκοτάδι. Όταν όμως τα φώτα ανάψουν ξανά, το σόου πρέπει να συνεχιστεί.

Για το "Park", μια σχεδόν μετα-αποκαλυπτικής υφής άγρια ιστορία στα ερείπια της ολυμπιακής δόξας της Αθήνας, η Εξάρχου είχε κερδίσει βραβείο πρωτοεμφανιζόμενης σκηνοθέτη στο φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν.

Στο Διεθνές Διαγωνιστικό των Μικρού Μήκους ταινιών θα κάνει πρεμιέρα το “Scorched Earth” της Μαρκέλλας Κονταράτου, με τον Βαγέλλη Ευαγγελινό από το “Πρόστιμο”. Στην ταινία, είναι καλοκαίρι στην Ελλάδα κι η Στέλλα δραπετεύει από την αθηναϊκή ζέστη στο εξοχικό της σπίτι. Σκοτώνοντας εκεί χρόνο όσο γράφει την εργασία της, αρχίζει να κατασκοπεύει τον γείτονά της και την κοπέλα του – και σύντομα αρχίζει να τον υποψιάζεται για κάτι φρικτό.

Στο τμήμα Concorso Corti d’autore (το φεστιβάλ του Λοκάρνο έχει τρία διαγωνιστικά τμήμα για μικρού μήκους ταινίες, ένα εκ των οποίων αφορά ταινίες ήδη γνωστών δημιουργών), θα προβληθεί η νέα δουλειά του Σύλλα Τζουμέρκα, “Η Μητέρα Μου Είναι Αγία”. Ο γνωστός και πολυβραβευμένος έλληνας σκηνοθέτης είναι παλιός γνώριμος του φεστιβάλ του Λοκάρνο, καθώς εκεί έκανε πρεμιέρα στο Διαγωνιστικό το φιλμ του “A Blast” με την Αγγελική Παπούλια, αλλά και το μικρού μήκους “Ένα Μανιφέστο για τους Απόξενους” το 2017.

Στην ταινία, η συνάντηση ενός γιου με τη μητέρα του στη γενέτειρά της Ελευσίνα, παίρνει μια εντελώς απροσδόκητη στροφή. Για τον σκηνοθέτη, αυτή είναι «μια επιστροφή στις ρίζες του εντελώς χειροποίητου σινεμά, μια ταινία που στη σύντομη διάρκειά της οδηγεί με μεγάλη ταχύτητα προσωπικές και πολιτικές διαψεύσεις σε ένα λυτρωτικό θρησκευτικό slapstick».

Η Αγγελική Παπούλια στο Η Μητέρα Μου Είναι Αγία

Ακόμα στο πρόγραμμα του φεστιβάλ συναντάμε την ελληνική συμπαραγωγή “The Invisible Fight”, που θα παιχτεί στο πλαίσιο του Διεθνούς Διαγωνιστικού και αφορά έναν φρουρό στα σοβιετικά και κινεζικά σύνορα που, αφού επιβιώνει από μια σφοδρή επίθεση, αποφασίζει να γίνει μοναχός. Παραγωγός του φιλμ είναι η Αμάντα Λιβανού.

Τέλος, δύο ακόμα φιλμ του Διεθνούς Διαγωνιστικού έχουν ελληνικό ενδιαφέρον: Το “Do Not Expect Too Much of the End of the World” είναι το νέο φιλμ του πολυβραβευμένου και πολύ σημαντικού σκηνοθέτη Ράντου Ζούντε (“Παλαβό Πορνό”) και όπως και το φιλμ “Sweet Dreams” της Ένα Σεντιγιάρεβιτς, πλασάρονται και τα δύο στην παγκόσμια αγορά από την ελληνική εταιρεία παραγωγής Heretic που συνεχίζει ένα εντυπωσιακό σερί εμφανίσεων σε κάθε μεγάλο κινηματογραφικό φεστιβάλ. (Πρόσφατα βραβεύτηκε στις Κάννες το γυρισμένο στην Ελλάδα “How to Have Sex”.)

Θυμίζουμε πως από το φεστιβάλ του Λοκάρνο ξεκίνησε πέρυσι την πορεία της η μικρού μήκους ταινία “AirHostess-737” του Θανάση Νεοφώτιστου, που πρόσφατα κέρδισε το Ίρις καλύτερης μικρού μήκους της χρονιάς, ενώ βρίσκεται και στη μακρά λίστα των ταινιών που θα ληφθούν υπόψη για τα επόμενα Όσκαρ. Ενώ πριν πριν 2 χρόνια εκεί έκανε πρεμιέρα και βραβεύτηκε το εξαιρετικό ντεμπούτο της Αρασέλης Λαιμού, “Αγία Έμυ”. Τιμώμενο πρόσωπο στο περσινό φεστιβάλ του Λοκάρνο ήταν ο Κώστας Γαβράς.

*Το 76ο φεστιβάλ του Λοκάρνο διεξάγεται 2 ως 12 Αυγούστου.