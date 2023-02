Indiana Jones 5: Κυκλοφόρησε νέο τρέιλερ - Το τρικ της "αντιγήρανσης" του Harrison Ford

Ανάμεσα στην πλειάδα των trailers που είχαν ακουστεί ότι θα εμφανιστούν εν μέσω του Super Bowl ήταν και αυτό του Indiana Jones 5.

Σύμφωνα με το unboxholics το νέο trailer του Indiana Jones and the Dial of Destiny -αν και είναι σύντομο όσο ένα σποτ 30 δευτερολέπτων- περιλαμβάνει αρκετά νέα πλάνα από την τελευταία περιπέτεια του Harrison Ford στο ρόλο του Indiana Jones,. εκεί όπου θα παλέψει ενάντια στον κακό Voller που υποδύεται ο οσκαρικός Mads Mikkelsen.

Θα δείτε επίσης μερικές νέες ματιές από τον de-aged και νεαρό "σωσία" του Harrison Ford, που έγινε χάρη στην εξελιγμένη deepfake τεχνολογία της Lucasfilm, την οποία ο 80χρονος σταρ έχει εκθειάσει σε πρόσφατη συνέντευξή του. "Έχουν αυτό το πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να ελέγξει κάθε ίχνος ταινίας που ανήκει στη Lucasfilm. Επειδή έκανα ένα σωρό ταινίες γι' αυτούς, έχουν όλο αυτό το υλικό, συμπεριλαμβανομένου και φιλμ που δεν κυκλοφόρησε. Οπότε μπορούν να το εξάγουν από εκεί που έρχεται το φως, από την έκφραση. Είναι φανταστικό" είπε χαρακτηριστικά.

Δείτε το Super Bowl trailer του Indiana Jones 5:

