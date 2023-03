Παράθυρα στον πλανήτη μας ανοίγει το 17ο Πανόραμα Οικολογικών Ταινιών

Tο Πανόραμα Οικολογικών Ταινιών, ανοίγει και πάλι "Παράθυρα στον Πλανήτη μας" από τις 15 έως τις 18 Μαρτίου, με ταινίες από όλον τον κόσμο και θεματικές συζητήσεις για επίκαιρα περιβαλλοντικά ζητήματα. Διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και αυτή η δέκατη έβδομη έκδοσή του αφιερώνεται στη μνήμη του ιδρυτή της, Κώστα Καρρά, που έφυγε από τη ζωή την περασμένη χρονιά.

Οι δύο πρώτες ημέρες προβολών, 15 -16/3, φιλοξενούνται στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος και οι επόμενες δύο, 17-18/3, στο κτίριο της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού στην Πλάκα (Τριπόδων 28).

Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει 15 ταινίες από 9 χώρες -Ελλάδα, Γαλλία, Η.Π.Α., Ισπανία, Μεξικό, Νορβηγία, Ολλανδία, Σερβία, Χονγκ-Κονγκ- και σημαντικές συζητήσεις για την κλιματική αλλαγή, την υπερεκμετάλλευση της γης, την ενέργεια κ.ά περιβαλλοντικά ζητήματα που ανήκουν πια στην καθημερινότητά μας.

17ο Πανόραμα Οικολογικών Ταινιών - Το Πρόγραμμα

Τετάρτη, 15 Μαρτίου

Ταινιοθήκη της Ελλάδος / Ιερά Οδός 48 & Μ. Αλεξάνδρου 134-136, 104 35 Κεραμεικός

18:00 / Alcarràs, 2022 / Carla Simón / ΙΣΠΑΝΙΑ, 120΄

Η ζωή μια οικογένειας αγροτών που καλλιεργεί ροδακινιές στο μικρό χωριό Αλκαράς της Καταλωνίας. Πώς αυτή η ζωή τίθεται σε κίνδυνο μετά τον θάνατο του ιδιοκτήτη της φάρμας και την πώλησή της από τους κληρονόμους τους. Ταινία βραβευμένη με Χρυσή Άρκτο στο Φεστιβάλ του Βερολίνου.

20:00 /Φωνή Αιγαίου, 2004/ Λυδία Καρρά / ΕΛΛΑΔΑ, 61΄

Ένα παλαιότερο ντοκυμαντέρ που όμως σήμερα είναι πιο επίκαιρο από κάθε άλλη φορά καθώς αναφέρεται στην δόμηση και ιδιαίτερα την αυθαίρετη που αλλοιώνει το φυσικό και αρχιτεκτονικό τοπίο των νησιών του Αιγαίου.

Το Αιγαίο που αγαπήσαμε, με τις σκληροτράχηλες πλαγιές & τις παρθένες ακρογιαλιές, εξαφανίζεται με γοργούς ρυθμούς. Στη θέση του αναδύεται ένα ατέλειωτο γιαπί χωρίς αμπέλια, αλώνια, αδόμητες παραλίες… Η ταινία ανιχνεύει τις ρίζες των σημερινών εξελίξεων και πραγματεύεται τη σημασία της φύσης στη ζωή του ανθρώπου. Καταγράφεται ο λόγος μελετητών και αναμειγνύεται με τον λόγο – αντίλογο των κατοίκων, πλέκοντας το νήμα ενός πολυδιάστατου προβληματισμού. Όπως λέει κι ένας νησιώτης: "… το Αιγαίο είναι ένα καράβι που ταξιδεύει αιώνες. Το θέμα είναι εμείς τι θα αφήσουμε πίσω μας…"

Συζήτηση: "Η αξία του τοπίου και η υπερεκμετάλλευση της γης"

21:35 / The Digger, 2020 / Τζώρτζης Γρηγοράκης / ΕΛΛΑΔΑ, 101΄

Βαγγέλης Μουρίκης και Αργύρης Πανταζάρας στο "Digger" DIGGER

Ο Νικήτας ζει στην αγροτική βόρειο Ελλάδα, όπου μια μεταλλευτική εταιρεία απειλεί το φυσικό περιβάλλον, καταστρέφει το τοπίο και διαταράσσει την καθημερινή του ζωή. Μετά από 20χρονη απουσία επιστρέφει ο γιός του Γιάννης, ο οποίος μαθαίνοντας τον θάνατο της μητέρας του, διεκδικεί την μισή κληρονομιά προκαλώντας νέες εντάσεις στην ζωή του Νικήτα.

Πέμπτη, 16 Μαρτίου / Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Ιερά Οδός 48 & Μ. Αλεξάνδρου 134-136, 104 35 Κεραμεικός

18:00 / Demain, 2015 / Cyril Dion & Mélanie Laurent / ΓΑΛΛΙΑ, 118΄

Μια πολυβραβευμένη ταινία του Cyril Dion για την κλιματική αλλαγή, γυρισμένη σε 10 χώρες. Η ταινία ενώ περιγράφει μια ζοφερή πραγματικότητα τελειώνει με μια νότα αισιοδοξίας καθώς ο σκηνοθέτης πιστεύει ότι μπορούμε με την δράση μας και την κινητοποίησή μας και με τα εργαλεία που έχουμε να ανατρέψουμε την προδιαγεγραμμένη πορεία προς την οικολογική καταστροφή.

Συζήτηση: "Κλιματική Αλλαγή"

20:20 / Into the Land of Ice and Fire, 2021 / Δήμητρα Ζήρου / ΕΛΛΑΔΑ, ΝΟΡΒΗΓΙΑ, ΣΕΡΒΙΑ, 90΄

Ένα βραβευμένο ντοκυμαντέρ για την ζωή των Σάμι στον Βόρειο Πόλο. Το μέρος του κόσμου που περισσότερο πλήττεται από την κλιματική αλλαγή. Το ντοκυμαντέρ περιγράφει την ζωή δίπλα στην φύση των Σάμι και τους κινδύνους για την βιοποικιλότητα αλλά και για την δική τους επιβίωσηTo film διηγείται δύο παράλληλες ιστορίες της 86ης Σάρα και του Μίκα ενός 7χρονου αγοριού που ζουν και οι δύο στην μέση της Νορβηγικής τούντρα.

21:55 / The Velvet Queen, 2021 / Marie Amiguet, Vincent Munier / ΓΑΛΛΙΑ, 92΄

Ένα ταξίδι "μυσταγωγικό" του Γάλλου συγγραφέα Sylvain Tesson στα Ιμαλάϊα μαζί με τον φωτογράφο και σκηνοθέτη της ταινίας Vincent Munier σε αναζήτηση της Λεοπάρδαλης του Χιονιού που ζει στο Θιβέτ και που βλέπει κανείς σπανιότατα. Μια ταινία γεμάτη σεβασμό για την άγρια ζωή, και την βιοποικιλότητα. Βραβευμένη με το Σεζάρ καλύτερης μικρής ταινίας.

Παρασκευή, 17 Μαρτίου / Κτήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ /Τριπόδων 28, 105 58 Πλάκα

18:00 / Tαξίδι στα μνημεία της Θεσσαλονίκης & τις αρχαιότητες σταθμού Βενιζέλου, 2022 / ΕΛΛΑΔΑ, 14΄

Ένα εξαιρετικά διαφωτιστικό ντοκυμαντέρ που περιγράφει με λεπτομέρεια και τις αρχαιότητες του σταθμού και τις εργασίες που επρόκειτο να γίνουν.

18:15 / Έγκλημα στο σταθμό Βενιζέλου, 2021 / Χριστίνα Σιγανίδου / ΕΛΛΑΔΑ, 70΄

Το ντοκυμαντέρ της δημοσιογράφου Χριστίνας Σιγανίδου επιχειρεί να ρίξει φως στην υπόθεση με τα αρχαία στον στο μετρό Θεσσαλονίκης. Ως έγκλημα χαρακτηρίζεται η απόπειρα διαχωρισμού των αρχαίων σε μία προσπάθεια μείωσης του κόστους. Σε μία από τις πλέον πολυσυζητημένες υποθέσεις των τελευταίων ετών στην χώρα, το έγκλημα στον Σταθμό Βενιζέλου, δημιουργεί ένα χρονολόγιο με όλα τα γεγονότα που έλαβαν χώρα από τα τέλη του 2019 μέχρι και τις δύσκολες εποχές της πανδημίας, στην μάχη για την παραμονή των αρχαίων στον αρχικό τους χώρο.

Συζήτηση: "Αρχαία Βενιζέλου"

19:45 / Ιμαρέτ, Έφη Μάντζαρη / ΕΛΛΑΔΑ, 30΄

Πώς ένα οθωμανικό κτίριο, μεγάλης αρχιτεκτονικής αξίας, κέρδισε μια νέα ζωή μέσα από μια εξαίσια αναπαλαίωση και την μετατροπή του σε ξενοδοχείο.

20:15 / Παρουσίαση της ταινίας / Συζήτηση: «Ο Μυριβήλης, βλέμμα στη φύση»

20:35 / Το σπίτι με τις ροδιές, 2022

Ειρήνη Βαχλιώτη και Παναγιώτης Κλειδαράς / ΕΛΛΑΔΑ, 32΄

Το σπίτι του Στρατή Μυριβήλη στην Λέσβο. Μας μιλά γι’ αυτόν η εγγονή του Χριστίνα Αγγελοπούλου. Ένα μικρό ποιητικό ντοκυμαντέρ.

21:10 / Malintzin 17, 2022 / Mara & Eugenio Polgovsky / ΜΕΞΙΚΟ, 64΄

O σκηνοθέτης και η 5χρονη κόρη του κινηματογραφούν ένα πουλί που φτιάχνει την φωλιά του. Οι ερωτήσεις του παιδιού δίνουν αφορμή για μια συζήτηση για την σχέση μας με την φύση.

Σάββατο, 18 Μαρτίου / Κτήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Τριπόδων 28, 105 58 Πλάκα

18:00 / Save the Tree, 2018 / Iker Alvarez, Haizea Pastor / ΙΣΠΑΝΙΑ, 74΄

Ισπανικό φιλμ κινουμένων σχεδίων για μικρούς (και μεγάλους) που στόχο έχει να δώσει στα παιδιά να καταλάβουν την σημασία των δένδρων για την ζωή μας και το περιβάλλον.

19:15 / My Octopus Teacher, 2020 ** / Pippa Ehrlich & James Reed / Η.Π.Α., 80΄

O σκηνοθέτης της ταινίας δημιουργεί μια παράξενη φιλία με ένα χταπόδι που ζει στην Νότιο Αφρική μέσα σ’ ένα δάσος φυκιών. Το χταπόδι τού "διδάσκει" τα μυστικά του φυσικού του περιβάλλοντος.

Δωρεάν προβολή.

20:45 / We the Power, 2021 ** / David Garrett Byars / Η.Π.Α., 39΄

Mια πρόσφατη ταινία για την κλιματική αλλαγή και την ενεργειακή δημοκρατία που αναφέρεται στους τοπικούς συνεταιρισμούς στο βάθος του Μέλανα Δρυμού της Γερμανίας, στους δρόμους της αρχαίας Χιρόνα στην Ισπανία και στις στέγες του Λονδίνου. Όλοι αυτοί προσπαθούν να κάνουν μια επανάσταση υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και χτίζουν πιο υγιείς, πιο σταθερές οικονομικά κοινότητες. Συζήτηση: "Ενέργεια"

21:45 / I am so sorry, 2021 **/ Zhao Liang / ΧΟΝΓΚ-ΚΟΝΓΚ, ΓΑΛΛΙΑ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ, 39΄

Ένα φιλμ για τους κινδύνους της πυρηνικής ενέργειας, γυρισμένο μεταξύ άλλων στο Τσερνομπίλ και την Φουκουσίμα.

* όλες οι ξένες ταινίες είναι υποτιτλισμένες στα ελληνικά

** in English

Για αναλυτικότερες πληροφορίες δείτε το πρόγραμμα στην διεύθυνση ellet.gr

