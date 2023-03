Πέθανε ο ηθοποιός Ρόμπερτ Μπλέικ - Είχε κατηγορηθεί για τον φόνο της συζύγου του

Ο ηθοποιός Ρόμπερτ Μπλέικ (Robert Blake), του οποίου η μακρά καριέρα επισκιάστηκε από τις κατηγορίες για δολοφονία της συζύγου του, πέθανε σε ηλικία 89 ετών.

Ο Μπλέικ ήταν γνωστός για τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην τηλεοπτική αστυνομική σειρά "Baretta" από το 1970 καθώς και τη συμμετοχή του στο φιλμ "Lost Highway" Όμως, η καριέρα του άρχισε να καταρρέει το 2001, μετά τον θάνατο τής συζύγου του από πυροβολισμό.

ADVERTISING

Ο ηθοποιός κατηγορήθηκε για τη δολοφονία της και αθωώθηκε, αλλά αργότερα το πολιτικό δικαστήριο τον έκρινε υπαίτιο από αμέλεια για τη δολοφονία της.

Ο Μπλέικ πέθανε "ήσυχα δίπλα σε συγγενείς και φίλους", ανακοίνωσε η οικογένεια. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε από την ανιψιά του την Πέμπτη, ο ηθοποιός πέθανε από καρδιακή πάθηση.

Ο Ρόμπερτ Μπλέικ από το Νιου Τζέρσεϊ ξεκίνησε να εμφανίζεται σε νεαρή ηλικία στην κωμική σειρά "Our Gang", λίγο μετά την μετακόμιση των γονιών του στην Καλιφόρνια.

Η καριέρα του άρχισε στα τέλη της δεκαετίας του ’30 με την εμφάνισή του στην κλασική ταινία "The Treasure of the Sierra Madre" και μετά με την ερμηνεία του ως ο δολοφόνος Πέρι Σμιθ στην κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος του Τρούμαν Καπότε "In Cold Blood" από το 1967.

Επιπλέον, συμμετείχε στη σειρά του NBC "Hell Town" και προτάθηκε για βραβείο Emmy για την τηλεταινία του CBS "Judgement Day: The John List Story"».

Θεωρούνταν ένας από τους πιο σπουδαίους ηθοποιούς της γενιάς του, αλλά η καριέρα του δεν ανέκαμψε ποτέ μετά τη σύλληψή του.

Η σύζυγος του, Bonny Lee Bakley, ήταν μόνη της στο αυτοκίνητο του ηθοποιού στη συνοικία Studio City του Λος Άντζελες όταν πυροβολήθηκε. Ο ηθοποιός είπε στην αστυνομία ότι την άφησε μόνη της για να επιστρέψει στο ιταλικό εστιατόριο όπου μόλις είχαν δειπνήσει για να πάρει ένα όπλο που είχε αφήσει πίσω του και τη βρήκε νεκρή.

Τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατο της συζύγου του, συμπεριλαμβανομένου ενός χρόνου που περίμενε τη δίκη του στη φυλακή, ένα δικαστήριο στο Λος Αντζελες έκρινε τον Μπλέικ αθώο (με πολλούς, όπως αναφέρει το BBC, να παραλληλίζουν αυτή την υπόθεση με εκείνη του OJ Simpson).

Ο ηθοποιός είχε τέσσερα παιδιά και ήταν παντρεμένος και με την ηθοποιό Σόντρα Κερ για 22 χρόνια πριν χωρίσουν το 1983. Το 2017 παντρεύτηκε τη φίλη του Πάμελα Χουντάκ, αλλά δύο χρόνια μετά ο γάμος διαλύθηκε.

Ακολουθήστε το News 24/7 στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις