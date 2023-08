Rebel Moon: Η νέα υπερπαραγωγή του Netflix από τον σκηνοθέτη των "300" - Δείτε το trailer

Το Netflix ετοιμάζει το επόμενο μεγάλο σύμπαν του με την υπογραφή του γνωστού σκηνοθέτη Zack Snyder. Ο δημιουργός των 300, Army of the Dead και άλλων ταινιών επιστρέφει στον κινηματογράφο με ένα νέο project ονόματι “Rebel Moon”, το οποίο μάθαμε εχθές από το Opening Night Live της Gamescom 2023 ότι θα χωριστεί σε δύο μέρη.

Όπως γράφει το Unboxholics.com, το Part One θα έρθει αυτόν τον Δεκέμβριο και το σύμπαν πρόκειται να ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2024. Το σενάριο του Rebel Moon υπογράφει ο Snyder μαζί με τους Kurt Johnstad και Shay Hatten, ενώ τη μουσική έχει αναλάβει ο JunkieXL aka Tom Holkenborg (It Follows, Mad Max: Fury Road).

ADVERTISING

Σύμφωνα με το σενάριο, το Rebel Moon διηγείται την ιστορία μιας φιλήσυχης αποικίας στα βάθη του γαλαξία, η οποία απειλείται από τις στρατιές ενός τυράννου ονόματι Belisarius. Σε μια απέλπιδα προσπάθεια για επιβίωση, η αποικία στέλνει μια νεαρή γυναίκα, που κουβαλά ένα μυστήριο παρελθόν, να στρατολογήσει διάφορους πολεμιστές από τους γειτονικούς πλανήτες και να χτίσουν μια αντίσταση.

Μερικές πληροφορίες για το Rebel Moon:

Από τον Ζακ Σνάιντερ, τον σκηνοθέτη των "300", "Άνθρωπος από Ατσάλι" και "Army of the Dead", έρχεται το REBEL MOON, ένα επικό event επιστημονικής φαντασίας για τη δημιουργία του οποίου αφιερώθηκαν δεκαετίες.

Όταν μια ειρηνική αποικία στην άκρη του γαλαξία δέχεται απειλή από τις στρατιές μιας τυραννικής δύναμης, η Κόρα (Σοφία Μπουτέλα), ένα μυστηριώδες άγνωστο πλάσμα μεταξύ των χωριανών, γίνεται η καλύτερη ελπίδα τους για την επιβίωση.

Έχοντας αναλάβει να βρει εκπαιδευμένους μαχητές που θα τη βοηθήσουν στο απίθανο έργο να τα βάλει με την Κοσμική Μητέρα, η Κόρα συγκεντρώνει μια μικρή ομάδα πολεμιστών, μεταξύ των οποίων άνθρωποι απ' έξω, αντιστασιακοί, χωρικοί και ορφανά πολέμου από διαφορετικούς κόσμους, οι οποίοι προσβλέπουν στη λύτρωση και την εκδίκηση.

Καθώς η σκιά ενός ολόκληρου Βασιλείου πλησιάζει απειλητικά τα πιο απίθανα φεγγάρια, μια μάχη για τη μοίρα ενός γαλαξία παίρνει μορφή και, στην πορεία, ένας νέος στρατός ηρώων γεννιέται.

Τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Rebel Moon θα υποδυθεί η Sofia Boutella (The Mummy) και μαζί της παίζουν οι: Charlie Hunnam γνωστός για από τα Sons of Anarchy και The Gentlemen, Djimon Hounsou (Blood Diamond), Anthony Hopkins (φωνή του Jimmy) Ray Fisher (Zack Snyder's Justice League), Cary Elwes (Stranger Things), Corey Stoll (House of Cards, First Man), Michiel Huisman (Game of Thrones), Alfonso Herrera (Ozark), Doona Bae, Jena Malone, Staz Nair, E. Duffy, Charlotte Maggi και Sky Yang.

Δείτε το trailer:

Το Zack Snyder's Rebel Moon θα χωριστεί σε δύο μέρη. Το Part One: A Child of Fire θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 22 Δεκεμβρίου και το Part Two: The Scargiver θα παίξει στην υπηρεσία στις 19 Απριλίου του 2024. Παρακολουθήστε το επίσημο teaser για το 1ο μέρος μέσα από τον player που ακολουθεί.

Ακολουθήστε το News 24/7 στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις