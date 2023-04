Spider-Man: Κυκλοφόρησε το νέο trailer του "Across the Spider-Verse"

Κυκλοφόρησε το νέο trailer για το Spider-Man: Across the Spider-Verse, το σίκουελ της βραβευμένης με Όσκαρ ταινίας κινουμένων σχεδίων του 2018 Spider-Man: Into the Spider-Verse.

Την σκηνοθεσία του «Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One)» συνυπογράφουν οι Joaquim Dos Santos, Kemp Powers και Justin K. Thompson ενώ το σενάριο είναι των Phil Lord, Chris Miller και Dave Callaham.

Στην νέα ταινία ο Μάιλς Μοράλες επιστρέφει για το επόμενο κεφάλαιο. Μετά την επανένωση με την Γκουέν Στέισι, ο Spider-Man εκτοξεύεται στο Multiverse. Εκεί οι ήρωες φαίνεται να συγκρούονται όταν εμφανίζεται μια νέα απειλή, καθώς δεν ξέρουν πώς να την χειριστούν και ο Μάιλς βρίσκεται ξαφνικά αντιμέτωπος με τους άλλους Spiders.

Τότε ο ίδιος πρέπει να επαναπροσδιορίσει τι σημαίνει να είσαι ήρωας, ώστε να μπορεί να σώσει τους ανθρώπους που αγαπά περισσότερο.

Το Spider-Man: Across the Spider-Verse θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 2 Ιουνίου 2023.

Δείτε το νέο trailer:

