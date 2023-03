Στην Ελευσίνα στήνεται κανονικό Πανηγύρι και ένα τριήμερο κινηματογραφικό φεστιβάλ

Από τις 21 έως τις 23 Απριλίου στην πόλη της Ελευσίνας στήνεται Πανηγύρι. Το πρωτοποριακό αυτό φεστιβάλ “συνδιαλέγεται” με έναν θρησκευτικό, ιστορικό και πολιτιστικό θεσμό όπως είναι το πανηγύρι του Αγίου Γεωργίου (πολιούχου της πόλης), ενσωματώνοντας νέα χαρακτηριστικά στη συλλογική συνείδηση με ολοήμερες και ολονύκτιες κινηματογραφικές προβολές, δημόσιες ομιλίες έξι ωρών, VR περφόρμανς και ζωντανά γυρίσματα στο δημόσιο χώρο με στόχο τη δημιουργία δύο ταινιών, σε πραγματικό χρόνο, οι οποίες θα ολοκληρωθούν με τη συμμετοχή του κοινού, θα μονταριστούν επί τόπου και θα προβληθούν στην λήξη του φεστιβάλ.

Μια σύλληψη του σκηνοθέτη Σύλλα Τζουμέρκα, με τη συνεπιμέλεια της ακαδημαϊκού και cultural practitioner Μαρίας Χατζηχριστοδούλου aka Maria X, και του κριτικού κινηματογράφου και programmer Lorenzo Esposito, σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και το LADA - The Live Art Development Agency (Λονδίνο).

ADVERTISING

Επί τρεις ημέρες και δύο νύχτες, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο -ακόμα και για ύπνο- pop-up σινεμά, στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ελευσίνας, 3.480 λεπτά αληθινής real-time κινηματογραφικής και new media αδρεναλίνης, περιμένουν τους θεατές οι οποίοι μπορούν να κοιμηθούν σε μια ταινία και να ξυπνήσουν σε μια άλλη!

Σε πρώτη πανελλήνια μετάδοση θα προβληθεί το "Ανθρώπινα Λουλούδια της Σάρκας" / Human Flowers of Flesh της Ηelena Wittman από το φετινό Φεστιβάλ Λοκάρνο, με την Αγγελική Παπούλια και τον Dennis Lavant, τα δύο θρυλικά διαδραστικά μονοπλάνα των Matt Adams και Blast Theory στις ταινίες "Αγύριστο Κεφάλι" / Βloodyminded και "Η Μοναδική μου Απαίτηση" / My One Demand αντίστοιχα, το queer αριστούργημα "LA Plays Itself" (Fred Halsted, 1972) σε αποκατεστημένη κόπια, οι ταινίες του Αργεντίνου σκηνοθέτη Eduardo Williams, το 10ωρο έπος του Lav Diaz "Η Eξέλιξη μιας Φιλιππινέζικης Οικογένειας", αλλά και ταινίες που ενσωμάτωσαν real-time τεχνικές από τους Wim Wenders, Michael Glawogger, Monika Willi, Ulrich Seidl, Αλέξη Δαμιανό, Ηanna Polack, JP Sniadecki, Stefan Jarl, Avo Kapraelian, και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες από ολόκληρο τον κόσμο.

Πανηρύρι - Περφόρμανς Goodnight, Sleep Tight από την ομάδα ZU-UK

Παράλληλα, την Παρασκευή το βράδυ στο ιστορικό Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ελευσίνας ξεκινά ένας 6ωρος μαραθώνιος Δημόσιου Λόγου με ομιλίες και roundtables που αφορούν στις θεματικές του φεστιβάλ (εργατική τάξη και live cinema) με τη συμμετοχή διακεκριμένων ομιλητών όπως ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Κάρλοβι Βάρι Karel Och, η curator και creative director του Future Everything Ειρήνη Παπαδημητρίου, η καλλιτέχνης, ακαδημαϊκός και περφόρμερ Niya B, ο σκηνοθέτης και εικαστικός και ιδρυτικό μέλος των Blast Theory Matt Adams, η Ιταλίδα ακαδημαϊκός media και αραβικών σπουδών και συνιδρύτρια του UntoldSyria Donatella Della Ratta, ο εικαστικός, ακαδημαΪκός και σχεδιαστής Chris Salter και πολλοί ακόμα εκλεκτοί καλεσμένοι που θα ανακοινωθούν σύντομα.

Επιπλέον, δύο θρυλικές διαδραστικές VR περφόρμανς από την διεπιστημονική ομάδα ZU-UK -πρωτοπόροι στο συμμετοχικό θέατρο και την περφόρμανς- ανατρέπουν τα δεδομένα στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ελευσίνας. Οι διαδραστικές περφόρμανς Binaural Dinner Date και Goodnight, Sleep Tight έχουν γίνει sold out σε όλο τον κόσμο και παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στην Ελευσίνα.

ΣΥΛΛΑΣ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑΣ

Την ίδια στιγμή, το Πανηγύρι ενσωματώνεται στο πανηγύρι για την γιορτή του Αγίου Γεωργίου στην οδό Παγκάλου. Μικροπωλητές, παιχνίδια, μουσική, χορός αναμειγνύονται με τη ζωντανή εγκατάσταση Σειρήνων και άλλων εκπλήξεων σε επιμέλεια της σκηνογράφου Πηνελόπης Βαλτή. Σε αυτό το φεστιβαλικό σκηνικό, στήνονται οι κάμερες και το γύρισμα ξεκινάει για τις δύο live cinema ταινίες σε σκηνοθεσία της γερμανίδας ντοκιμαντερίστριας Elke Lehrenkrauss και του Σύλλα Τζουμέρκα, με τη συμμετοχή διακεκριμένων ηθοποιών και καλλιτεχνικών συντελεστών, αλλά και του ίδιου του κοινού του Πανηγυριού.

Μετά το τέλος των γυρισμάτων, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ελευσίνας μετατρέπεται σε post-production hub, ανοιχτό στο κοινό, προκειμένου να παρακολουθήσει το στάδιο του μοντάζ και της τεχνικής επεξεργασίας των ταινιών. Τα δύο πρωτότυπα κινηματογραφικά έργα θα αποτελέσουν τον επίλογο του τριήμερου φεστιβάλ και θα προβληθούν στο pop-up σινεμά την Κυριακή το βράδυ.

Το Πανηγύρι διερευνά τόσο την έννοια και την εικόνα της εργατικής τάξης στην Ευρώπη σήμερα, όσο και την ίδια την αισθητική του live cinema, του σινεμά δηλαδή που παράγεται ή αντιδρά σε πραγματικό χρόνο. Η έννοια του live cinema συνιστά ένα αρκετά νέο και αναπτυσσόμενο είδος στην τέχνη των μέσων που συνδυάζει πειραματικές προσεγγίσεις αφηγηματικής και μη αφηγηματικής δημιουργίας ταινιών με ζωντανή μουσική και παραστατικές τέχνες. Ένα σε-πραγματικό-χρόνο πολυεπίπεδο, περιπετειώδες “pandaemonium pandemum publicum” υπό τον ήχο Σειρήνων.

Το αναλυτικό πρόγραμμα του φεστιβάλ θα ανακοινωθεί σύντομα.

Όλες οι δράσεις του φεστιβάλ έχουν ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Για τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας είναι απαραίτητη η προκράτηση θέσης ή η παραλαβή δελτίου εισόδου στους χώρους του φεστιβάλ.

Πληροφορίες

Σύλληψη, επιμέλεια: Σύλλας Τζουμέρκας

Συνεπιμέλεια: Lorenzo Esposito, Μαρία Χατζηχριστοδούλου aka Maria X.

Ομιλίες: Matt Adams, Niya B, Donatella Della Ratta, Ειρήνη Παπαδημητρίου, Chris Salter κ.α..

Ζωντανές περφόρμανς: ΖU-UK.

Πρωτότυπα κινηματογραφικά έργα: Elke Lehrenkrauss, Σύλλας Τζουμέρκας

Σκηνικά: Πηνελόπη Βαλτή

Ακολουθήστε το News 24/7 στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις