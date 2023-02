"Τα Πάντα Όλα": Πήρε το βραβείο σκηνοθεσίας του Σωματείου Αμερικανών Σκηνοθετών - Φαβορί για τα Όσκαρ

Οι δημιουργοί της ταινίας «Τα πάντα όλα» (Everything Everywhere All at Once) τιμήθηκαν από τους συναδέλφους τους με το βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας του Σωματείου Αμερικανών Σκηνοθετών (DGA) και γίνονται πλέον φαβορί για τα Όσκαρ.

Οι 35χρονοι Ντάνιελ Κουάν και Ντάνιελ Σάινερτ διεκδικούσαν το βραβείο απέναντι σε μεγάλα ονόματα του χώρου, όπως ο Στίβεν Σπίλμπεργκ.

«Σας ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας, όλον τον κόσμο. Η φετινή χρονιά ήταν εκπληκτική για την ταινιούλα μας που συνεχίζει, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, την πορεία της», είπε ο Ντάνιελ Κουάν, εμφανώς έκπληκτος από τη βράβευσή του.

Η ταινία, που αφηγείται την ιστορία μιας μεσήλικης ιδιοκτήτριας καθαριστηρίου η οποία βρίσκεται ξαφνικά σε ένα παράλληλο σύμπαν, γνώρισε μεγάλη επιτυχία την περσινή χρονιά και απέφερε σχεδόν 100 εκατομμύρια δολάρια στους παραγωγούς της. Διεκδικεί 11 Όσκαρ στην τελετή που θα γίνει στις 12 Μαρτίου στο Χόλιγουντ.

Τα βραβεία του DGA θεωρούνται προάγγελοι των Όσκαρ. Από τους τελευταίους 19 σκηνοθέτες που βραβεύτηκαν με DGA, οι 17 κέρδισαν στη συνέχεια και το Όσκαρ σκηνοθεσίας.

Το βραβείο φέτος διεκδικούσαν επίσης ο Μάρτιν ΜακΝτόνα («Τα πνεύματα του Ινισέριν»), ο Τοντ Φιλντ (Ταρ), ο Τζόζεφ Κοσίνσκι («Top Gun: Maverick») και ο Στίβεν Σπίλμπεργκ για το ημιαυτοβιογραφικό «Οι Φάμπελμανς».

