To “Memoir of a Veering Storm” - που κάνει ψηφιακή πρεμιέρα μέσω streaming στο onassis.org την Μεγάλη Τετάρτη (12/04) στις 21:00 - είναι η ιστορία ενηλικίωσης ενός 15χρονου κοριτσιού στη διάρκεια ενός σχολικού οχταώρου. Το σενάριο της ταινίας αναπτύχθηκε με την υποστήριξη του Onassis Culture, στο πλαίσιο του προγράμματος Onassis Cinema in Development.

Τι νιώθει άραγε ένα εφηβικό σώμα αντιμέτωπο με μια έκτρωση; Έχοντας κάνει επίσημη πρεμιέρα στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Βερολίνου 2022 (Berlinale), στο διαγωνιστικό τμήμα Generation, η μικρού μήκους ταινία “Memoir of a Veering Storm” της Σοφίας Γεωργοβασίλη έρχεται αποκλειστικά στο onassis.org. Η ταινία φιλοξενείται στο Screening Room της ψηφιακής έκδοσης του περιοδικού The New Yorker, δίπλα σε ανερχόμενες ταινίες μικρού μήκους από όλον τον κόσμο.

Η Άννα συνοδεύεται στο σχολείο από τη μητέρα της ένα πρωινό, λίγο προτού ξεσπάσει ένας κυκλώνας πάνω από την πόλη. Το κορίτσι το σκάει από το σχολείο και, με τη βοήθεια του φίλου της, βρίσκονται σ’ ένα νοσοκομείο. Εκεί η Άννα θα αντιμετωπίσει το γεγονός που θα την οδηγήσει από την εφηβική στην ενήλικη ζωή της.

Μια εφηβική καταιγίδα από τη Σοφία Γεωργοβασίλη

Σοφία Γεωργοβασίλη MYRTO APOSTOLIDOU

Η Σοφία Γεωργοβασίλη αναφέρει για την ταινία: "Ξεκίνησα να γράφω τις “Αναμνήσεις (μιας) εφηβικής καταιγίδας” μετά τη διήγηση ενός φίλου, ο οποίος στα 15 του είχε ένα “ατύχημα” με το συνομήλικο κορίτσι του. Μου περιέγραψε τον τρόπο που, ως έφηβοι, χειρίστηκαν την κατάσταση. Με άγγιξε το ίδιο το περιστατικό και μου καρφώθηκαν στο μυαλό οι κινηματογραφικές δυνατότητες της κυκλικής αυτής αφήγησης.

Έτσι, ξεκίνησα το ίδιο βράδυ το σενάριο, για να ολοκληρωθεί τέσσερα χρόνια μετά. Στην ταινία, η μητέρα οδηγεί το πρωί στο σχολείο ένα έφηβο κορίτσι, για να παραλάβει, λίγες ώρες αργότερα, μια γυναίκα. Η απόσταση που χωρίζει αυτές τις οχτώ σχολικές ώρες γίνεται η μεγαλύτερη απ’ όλες: έλλειψη κατανόησης και επικοινωνίας μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον. Ακόμα και τώρα, μετά από μια σύντομη έρευνα που έκανα σε έφηβα άτομα, [μου είπαν ότι] θα το επικοινωνούσαν δύσκολα στους γονείς τους. Μου εκμυστηρεύτηκαν πως θα προτιμούσαν να γίνει χωρίς να το μάθουν οι γονείς τους.

Παράλληλα με την περίοδο που έγραφα το σενάριο ξεκίνησαν οι διαμαρτυρίες των γυναικών, στην Πολωνία, στην Ουγγαρία, στην Αργεντινή και, όπως φαίνεται, στην Ελλάδα, για το αναφαίρετο δικαίωμα στην αυτοδιάθεση του σώματός μας, γεγονός που ενίσχυσε την πρόθεσή μου να ολοκληρώσω την ταινία. Στόχος της ταινίας, ωστόσο, δεν είναι να σταθεί στον κοινωνικό αντίκτυπο που έχει μια τέτοια ιστορία. Παρ’ όλο που εξακολουθεί να είναι ένα θέμα ταμπού και συνεχίζουν να κινδυνεύουν τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματά μας από μεσαιωνικές φωνές.

Ήθελα το “Memoir of a Veering Storm” να μείνει πιστό στο είδος του και να παρατηρήσει και να απεικονίσει τις συνέπειες που έχει ένα τέτοιο γεγονός στην ψυχολογία ενός νέου κοριτσιού που αποφασίζει να το αντιμετωπίσει μόνο του. Μια μέρα που ένας μεσογειακός κυκλώνας απειλεί να ξεσπάσει πάνω από τη χώρα".

Λίγα λόγια για τη Σοφία Γεωργοβασίλη

Η Σοφία Γεωργοβασίλη, είναι σκηνοθέτιδα και ηθοποιός. Είναι υπότροφος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, ARTWORKS 2020, στο τμήμα της κινούμενης εικόνας. Το 2018 πήρε το βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη στο φεστιβάλ της Δράμας για τη μικρού μήκους της Προετοιμασία. Η τελευταία μικρού μήκους ταινία της Memoir of a veering storm, γυρισμένη σε film 16mm, έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στην 72η Berlinale, 2022, στο τμήμα Generation 14plus και από τότε ταξιδεύει σε πολλά φεστιβάλ στο εξωτερικό, έχοντας κερδίσει πάνω από 10 βραβεία. Αυτή την περίοδο, βρίσκεται σε στάδιο προπραγωγής της πρώτης μεγάλου μήκους της με τίτλο «Mignon” η οποία, μεταξύ άλλων, επιλέχθηκε στο πρόγραμμα ανάπτυξης σεναρίου Torino ScriptLab 2018, βραβεύτηκε με το ARTEKino International Prize στο Φεστιβάλ του Sarajevo, 2019 και με το development grant από το CINEREACH το 2020.

Συντελεστές

Ηθοποιοί: Δάφνη Πηλ (κορίτσι), Κωνσταντίνος Σιδέρης (αγόρι), Στεφανία Σωτηροπούλου (φίλη), Μαρία Καλλιμάνη (μητέρα), Νίκος Χατζόπουλος (γιατρός), Έλενα Μεγγρέλη (νοσοκόμα)

Φωνή ραδιοφώνου: Γιώργος Βουρδαμής

Σενάριο & Σκηνοθεσία: Σοφία Γεωργοβασίλη

Παραγωγοί: Στέλιος Κοτιώνης, Σοφία Γεωργοβασίλη

Associate Producer: Αντιγόνη Ρώτα

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Tudor Panduru

Μοντάζ: Γιώργος Ζαφείρης

Σχεδιασμός & Μείξη Ήχου: Περσεφόνη Μήλιου

Μουσική Σύνθεση: Jay Glass Dubs

Κοστούμια: Βασιλεία Ροζάνα

Σκηνογραφική Επιμέλεια: Σοφία Γεωργοβασίλη

Μακιγιάζ: Ιωάννα Λυγίζου

Βοηθός Σκηνοθέτη: Ζαμπέλα Χαβιάρα

Α’ Βοηθός Κάμερας: Σταμάτης Κούρος

Β’ Βοηθός Κάμερας: Πέγκυ Ζούτη

Ηχολήπτες: Γιώργος Κέρπελης, Σταύρος Αβραμίδης

Location Manager: Γιώτα Σκουβαρά

Σκριπτ: Όλια Βερριοπούλου

Μοντάζ Διαλόγων: Χαρά Κωνσταντάρα

Φόλεϋ: Νίκος Λιναρδόπουλος

Μακενιστικό: Κωνσταντίνος Χαρατζόγλου

Ηλεκτρολόγοι: Μίλτος Στόλης, Γιώργος Μεταξιώτης

Σύνθεση Οπτικών Εφέ: Τίνα Κουμπαράκη

Φωτογραφίες Πλατώ: Ευγενία Μπουρζούκου

Τίτλοι Τέλους: Μάρκος Ζουριδάκης

Αφίσα: Μάρκος Ζουριδάκης, Οgust

Color Grading: Andu Radu / Abator Romania

Film Development: Anmar Greece

Film Scanning: Avanpost Digital Cube Romania

DCP Mastering: Authorwave

Διεύθυνση Παραγωγής: Δημήτρης Σκιαδόπουλος

Προετοιμασία Γυρίσματος: Μαριλένα Ευθυμίου

Εκτέλεση Παραγωγής: Hope Di Kappa

Βοηθοί Παραγωγής: Στέφανος Λεβίδης, Γιάννης Σαββίδης, Βανέσσα Φερλέ, Αιμιλία Παπαδήμου, Mαρίσα Κορόγιαννου

Agency: Lights On / Κομπάρσοι: Peggy Waterlo, Smaranda Murarus, Καλλιόπη Παπαλαΐου, Αναστασία Κυριτσοπούλου, Γιώργος Χριστοδούλου / Παραγωγή: Foss Productions / Συμπαραγωγή: Onassis Culture

Με την υποστήριξη του ΕΚΚ και του Ιδρύματος Ρόζα Λούξεμπουργκ, Παράρτημα Ελλάδας (Rosa Luxemburg Stiftung Athens).

Info: Διάρκεια: 14 λεπτά / Διαθέσιμο έως τις 26.04.2023 / OnassisFoundationChannel

