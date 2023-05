Τι περιμένουμε από το "Poor Things" του Γιώργου Λάνθιμου

Αν, 5 χρόνια πια μετά την "Ευνοούμενη", δεν περιμέναμε ήδη εναγωνίως την καινούρια ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, τότε η πρώτη επίσημη εικόνα –με μια Έμα Στόουν με ίσιο μακρύ μαύρο μαλλί, ντυμένη στα κίτρινα, και με ένα βλέμμα που κοιτάζει κάπου μακριά, έξω από την εικόνα– μάλλον υπενθύμισε στους πάντες πόσο ενθουσιασμένοι πρέπει να είναι.

Πάει πράγματι τόσος καιρός από την τελευταία ταινία του Λάνθιμου, της οποίας η επιτυχία ξεκάθαρα τον θεμελίωσε ως ένα κομμάτι του αγγλόφωνου κινηματογραφικού κόσμου στον οποίο κάθε ηθοποιός του Χόλιγουντ θέλει να γίνει κομμάτι. Η "Ευνοούμενη" θυμίζουμε είχε κάνει πρεμιέρα στο φεστιβάλ Βενετίας όπου και είχε κερδίσει το μεγάλο βραβείο της επιτροπής, όπως και το βραβείο γυναικείας ερμηνείας για την Ολίβια Κόλμαν.

Η ταινία είχε στη συνέχεια μια πολύ δυνατή πορεία, με εξαιρετικές επιδόσεις στα ταμεία όπως και στα βραβεία, αποσπώντας 5 υποψηφιότητες για Χρυσές Σφαίρες και 10 υποψηφιότητες για Όσκαρ– και στις δύο περιπτώσεις η Κόλμαν κέρδισε το βραβείο γυναικείας ερμηνείας. Δεν είναι απλά όμως το ότι η Κόλμαν κέρδισε το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου, αλλά και το κόντεξτ στο οποίο αυτό συνέβη.

Με την Γκλεν Κλόουζ ψιλο-σίγουρο φαβορί, οι ψηφοφόροι ξεκάθαρα το έριξαν Κόλμαν επειδή τους άρεσε απλά τόσο πολύ, με αποτέλεσμα μια από τις αγνές στιγμές στην πρόσφατη ιστορία του θεσμού: Με την ηθοποιό να μπορεί να βάλει με το ζόρι τρεις λέξεις στη σειρά από το σοκ και τη συγκίνηση (δύο εκ των οποίων ήταν «…Lady Gaga…!»), τον Λάνθιμο να γονατίζει μπροστά της και να τη φιλάει σταυρωτά και την Έμμα Στόουν να κλαίει από χαρά.

Την ίδια ώρα η ταινία είχε αναγνωριστεί με υποψηφιότητες τόσο για τον ίδιο τον Λάνθιμο, αλλά και για τρία(!) ερμηνευτικά βραβεία όπως και για τέσσερα τεχνικά. Για να το πούμε αλλιώς– μετά από αυτή την εμφάνιση της "Ευνοούμενης", ποιος ηθοποιός και ποιος τεχνικός του σινεμά δε θα ήθελε να δουλέψει με τον Λάνθιμο;

Ο σκηνοθέτης έπαιξε ανάμεσα σε διάφορα πρότζεκτ για ένα διάστημα– το 2019 είχε ανακοινωθεί τόσο μια σειρά που θα σκηνοθετούσε με τίτλο "The Man in the Rockefeller Suit" όσο και μια κινηματογραφική διασκευή του "Pop.1280", κανένα πρότζεκτ εκ των οποίων δεν έχει δώσει σημεία ζωής εδώ και χρόνια.

Αντ’αυτών, εγένετο "Poor Things".

Μια μοντέρνα διασκευή του μύθου του Φρανκενστάιν βασισμένη στο ομώνυμο βραβευμένο βιβλίο του Άλιστερ Γκρέι από το 1992 ("Χαμένα Κορμιά", όπως κυκλοφορεί στα ελληνικά), το οποίο η εκδοτική εταιρεία Νεφέλη περιέγραφε έτσι: «Τοποθετημένο στη Γλασκώβη και στα περίχωρά της, στην Αλεξάνδρεια και στο Παρίσι της δεκαετίας του 1880, το βιβλίο περιγράφει τις ερωτικές ζωές δύο γιατρών και μιας γυναίκας που ένας από τους δύο έχει δημιουργήσει. Περιέχει μερικούς ανίερους γάμους, αλλά σχεδόν καμία διαστροφή. Τίποτα σ’ αυτές τις σελίδες δεν θα μπορούσε να εκπλήξει τη Μαίρη Σέλεϋ, τον Λιούς Κάρολ ή τον Άρθουρ Κόναν Ντόυλ, όπως και τίποτα δεν θα μπορούσε να κάνει ένα αθώο παιδί να κοκκινίσει».

Το «σχεδόν καμία διαστροφή» είναι low key το καλύτερο κομμάτι αυτής της περιγραφής, είναι σπουδαίο. Σχεδόν καμία διαστροφή! ΟΚ λοιπόν!

Αντιστοίχως, η επίσημη σύνοψη του ίδιου του κινηματογραφικού Poor Things αναφέρει πως η ιστορία αφορά την «Μπέλα Μπάξτερ, μια νεαρή γυναίκα που ανασταίνεται χάρη στον ιδιοφυή και αντισυμβατικό επιστήμονα Δρ. Γκόντγουιν Μπάξτερ. Υπό την προστασία του Μπάξτερ, η Μπέλα ανυπομονεί να μάθει τι εστί ζωή. Διψασμένη από την εμπειρία που στερείται, η Μπέλα το σκάει με τον Ντάνκαν, έναν ικανό και με αμβλυμένη ηθική δικηγόρο, σε μια περιπέτεια περιπλάνησης σε όλες τις ηπείρους. Απελευθερωμένη από τις προκαταλήψεις και τα στεγανά της εποχής της, η Μπέλα αποφασιστικά επιδιώκει να δώσει τη μάχη της για την ισότητα και την ελευθερία».

Στους παραπάνω ρόλους έχουμε την Έμμα Στόουν ως Μπέλα, τον Γουίλεμ Νταφόε ως αντισυμβατικό (διάβαζε = τρελό) επιστήμονα και τον Μαρκ Ράφαλο ως Ντάνκαν– μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι ότι επιτέλους ένας από τους πάλαι ποτέ σημαντικότερους ηθοποιούς της γενιάς του θα έχει ξανά αληθινό ρόλο σε αληθινή ταινία; Ράφαλο σε πονηρό ρόλο ηθικά αμφίβολου sleazy, γοητευτικού, ικανού δικηγόρου; Λάνθιμε, έκανες το θαύμα σου;; Και το καστ δεν τελειώνει εκεί. Έχουμε ακόμα μέσα τον Ράμι Γιούσεφ, τον Κρίστοφερ Άμποτ, την Μάργκαρετ Κουάλεϊ, τον Τζέροντ Καρμάικλ.

Τι μπορούμε να περιμένουμε άρα από την ταινία (εκτός φυσικά από σχεδόν καμία διαστροφή); Αρχικά, το βιβλίο διαθέτονας ένα αντισυμβατικό σατιρικό τόνο, χρησιμοποιεί διάφορες ενδιαφέρουσες αφηγηματικές τεχνικές για να πει την ιστορία του, μπλέκοντας οπτικές γωνίες, διαφορετικές πηγές αφήγησης και αναξιόπιστους αφηγητές. Το κατά πόσο η ταινία θα δανειστεί κάποια από αυτά τα στοιχεία δεν το ξέρουμε, αλλά πάντως εμπιστευόμαστε απόλυτα όχι μόνο το Λάνθιμο, αλλά και τον άνθρωπο που υπογράφει το σενάριο της διασκευής, που δεν είναι άλλος από τον Τόνι ΜακΝαμάρα. Δηλαδή, τον υποψήφιο για Όσκαρ για το σενάριο της Ευνοούμενης, Τόνι ΜακΝαμάρα, που στο ενδιάμεσο μας έχει χαρίσει και την απολαυστική σειρά "The Great" με την Ελ Φάνινγκ.

POOR THINGS 2023 20TH CENTURY STUDIOS ALL RIGHTS RESERVED.





Ο ΜακΝαμάρα δεν είναι ο μόνος συνεργάτης του Λάνθιμου από την Ευνοούμενη που επιστρέφει. Έχουμε μεταξύ άλλων τον σπουδαίο Γιώργο Μαυροψαρίδη στο μοντάζ, που έχει κάνει όλες τις ταινίες του Λάνθιμου, έχουμε τον εκπληκτικό Ρόμπι Ράιαν στη διεύθυνση φωτογραφίας, αμφότεροι υποψήφιοι για Όσκαρ για την Ευνοούμενη. Αλλά έχουμε και τη μακιγιέρ Νάντια Στέισι, που μετά την Ευνοούμενη δούλεψε με την Έμμα Στόουν και στο Cruella για το οποίο μάλιστα απέσπασε υποψηφιότητα για Όσκαρ, και τώρα επιστρέφει για να δουλέψει δεύτερη φορά με τον Λάνθιμο και τρίτη με την Στόουν. («Είναι πιθανώς το καλύτερο πράγμα που έχω κάνει ποτέ μου», λέει εδώ η Στέισι.)

Έπειτα, είναι οι ηθοποιοί. Ο Λάνθιμος έχει πλέον σταθερή συνεργασία με την Έμμα Στόουν, αλλά όχι μόνο με αυτήν. Η αμέσως επόμενη ταινία του σκηνοθέτη, το "AND", έχει επίσης στο καστ την Στόουν, τον Νταφόε και την Κουάλεϊ. Η Στόουν κι ο Νταφόε φαίνεται να έχουν αναπτύξει μια πολύ συνεργατική υπό τις οδηγίες του Λάνθιμου. Μιλώντας στους Times, η Στόουν αποκάλυψε πως κατά τη διάρκεια του γυρίσματος του "AND", ο Νταφόε την άφησε να τον χαστουκίσει 20 φορές εκτός σκηνής ώστε το γύρισμα να είναι πιο ρεαλιστικό.

«Πολλοί ηθοποιοί με τους οποίους αναπτύσσω δεσμούς το κάνουν αυτό εδώ και πολύ καιρό», λέει ο Λάνθιμος. «Και έχουν φτάσει από το “εγώ” στο “εμείς”», καταλήγει υπογραμμίζοντας την αίσθηση συλλογικότητας.

Το "Poor Things", που έχει γυριστεί εδώ και ενάμιση χρόνο, θα είναι κι ένα ενδιαφέρον πείραμα καθώς θα κυκλοφορήσει στις ΗΠΑ από την Searchlight Pictures, πρώην κομμάτι της Fox και νυν τμήμα της Disney. Και πρόσφατα πήρε επισήμως R rating, χαρακτηρισμός που του αποδόθηκε για «έντονο και διαχυτικό ερωτικό περιεχόμενο, γραφικό γυμνό, περιεχόμενο που θα αναστατώσει, gore και γλώσσα». Σχεδόν καμία διαστροφή!

POOR THINGS 2023 20TH CENTURY STUDIOS





Δε χρειάζεται να πούμε πως όλα τα παραπάνω μας κάνουν να ανυπομονούμε για την ταινία, της οποίας οι πρώτες εικόνες βγήκαν προσφάτως σε κυκλοφορία. (Σε μια άλλη μπορούμε να δούμε και τον Νταφόε σε πλήρες «περιεχόμενο που θα αναστατώσει» mode.) Προς το παρόν δεν έχουμε τρέιλερ, αλλά έχουμε μια αρκετά καλή ένδειξη για το πού θα κάνει πρεμιέρα το φιλμ.

Εφόσον δεν παίχτηκε στις Κάννες (όπου τρεις προηγούμενες ταινίες του Λάνθιμου έχουν κερδίσει βραβείο) τώρα πρέπει να θεωρείται σχεδόν δεδομένο πως το Poor Things θα κάνει πρεμιέρα στη Βενετία, εκεί όπου τα στούντιο λανσάρουν κατά παράδοση τα τελευταία χρόνια τα μεγάλα τους οσκαρικά χαρτιά. Κι εκεί όπου η Ευνοούμενη είχε ξεκινήσει με τα δύο μεγάλα βραβεία τη διαδρομή της.

Η κυκλοφορία της ταινίας στην Αμερική έχει οριστεί για τις 8 Σεπτέμβρη, οπότε δε θα χρειαστεί καν να περιμένουμε πολύ μετά την πρεμιέρα στη Βενετία για να τη δούμε. (Στην Ελλάδα θα κυκλοφορήσει από τη Feelgood Entertainment, χωρίς ακόμα επίσημη ημερομηνία.) Όπως και νά’χει, το μόνο σίγουρο είναι πως η νέα σεζόν θα μπει πολύ έντονα.

Το Poor Things θα κυκλοφορήσει στην Ελλάδα από την Feelgood Entertainment.