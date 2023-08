Δωρεάν εντός και εκτός πόλης την Πέμπτη 10 Αυγούστου - 4 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ποικίλες εκδηλώσεις και εικαστικά δρώμενα που πραγματοποιούνται εντός και εκτός πόλης από πολιτιστικούς οργανισμούς, γκαλερί και φορείς, δίνουν το έναυσμα στο κοινό που αγαπά τον πολιτισμό να ψυχαγωγηθεί με ελεύθερη είσοδο.

Ιδού 5 πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις εξόδου:

6o Stroggylo Open Air Film Festival

Με ωραίες ταινίες που καλύπτουν κάθε γούστο και ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟ, το Φεστιβάλ θερινού κινηματογράφου της πόλης ξεκινά την 1η Ιουλίου και θα μας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 23 Αυγούστου. Νύχτες ραστώνης, νύχτες έντονες, νύχτες περιπετειώδεις, ρομαντικές, συγκινητικές, νύχτες ανέμελες ή που θα μας βάλουν σε σκέψεις, νύχτες μποέμ που θα μας ταξιδέψουν στα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη, στα μήκη και τα πλάτη του ονείρου.

Πέμπτη 10 Αυγούστου: Νέα Τάξη/ Nuevo orden-Πολιτικό Θρίλερ 2020/Μεξικάνικη ταινία, Σκηνοθεσία: Μισέλ Φράνκο/Με τους: Ναΐάν Γκονζάλες Νορβίντ, Μόνικα ντελ Κάρμεν, Ντιέγκο Μπονέτα

Μυστήριο 3 Ελευσίνα Mon Amour: Αναζητώντας τον Τρίτο Παράδεισο

Μυστήριο 3 Ελευσίνα Mon Amour | Aglaia Konrad, OBSTAKLES (2023) JOHN KOUSKOUTIS

Από τις 7 Ιουλίου έως και τις 30 Σεπτεμβρίου, η 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης παρουσιάζει τη διεθνή ομαδική έκθεση "Μυστήριο 3 Ελευσίνα Mon Amour: Αναζητώντας τον Τρίτο Παράδεισο", σε επιμέλεια της Κατερίνας Γρέγου, καλλιτεχνικής διευθύντριας του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), με τη συμμετοχή 16 καλλιτεχνών από εννέα χώρες, η πλειοψηφία των οποίων έχει δημιουργήσει νέα έργα για την έκθεση.

Η έκθεση προτείνει μια κοινωνικοπολιτική ανάγνωση της Ελευσίνας και της ευρύτερης περιοχής του Θριάσιου πεδίου, εμπνευσμένη από το βιβλίο Storming the Gates of Paradise: Landscapes for Politics (2008) της συγγραφέα, ιστορικού, περιβαλλοντολόγου και ακτιβίστριας Rebecca Solnit, η οποία προσεγγίζει την πολιτική μέσω της κοινωνικής ανάλυσης του τόπου και του τοπίου. Η έκθεση λαμβάνει επίσης υπόψη της το ιστορικό παρελθόν, το οποίο έχει συμβάλει καθοριστικά στη σημερινή ταυτότητα της πόλης. Συρράπτει μνήμη και εμπειρία, χώρο και χρόνο, παρελθόν και παρόν και προτείνει επιπλέον μια ψυχογεωγραφική ανάλυση της πόλης.

Ο υπότιτλος της έκθεσης είναι αναφορά στο έργο του Μichelangelo Pistoletto Tρίτος Παράδεισος που δημιούργησε για τα Αισχύλεια το 2014, αποτύπωμα το οποίου παραμένει έκτοτε στο προαύλιο του Παλαιού Ελαιουργείου.

Εκτός Πόλης

Αλφάβητο: Ένα οικολογικό συμφωνικό ποίημα στο Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας

Από την παράσταση "ΑΛΦΑΒΗΤΟ: Ένα Οικολογικό Συμφωνικό Ποίημα"

Το Αλφάβητο, ένα από τα πιο γνωστά ποιήματα της πρωτοπόρου Δανής συγγραφέως και ποιήτριας Ίνγκερ Κρίστενσεν, μια νεωτεριστική ποιητική σύλληψη, προφητική, επίκαιρη, διαχρονική, με κοινωνικές και οικολογικές προεκτάσεις, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στις 9, 10 Αυγούστου 2023 / Ώρα έναρξης: 21.15 με τη μορφή μουσικοθεατρικής παράστασης σε διασκευή και σκηνοθεσία Νικαίτης Κοντούρη.

Τρεις γυναίκες ηθοποιοί μαζί με δύο μουσικούς επί σκηνής, αναζητούν, με όχημα εμβληματικές ποιητικές συνθέσεις, ένα κομμάτι από τον χαμένο παράδεισο, κάποια μέρα, ίσως, μετά το τέλος του κόσμου. H σκηνική τους συνύπαρξη θα δημιουργήσει ένα εκρηκτικό οπτικοακουστικό περιβάλλον. Η παράσταση στοχεύει στη συλλογική μας ευθύνη απέναντι στο περιβάλλον και τη φύση, την αειφορία και τη συνέχιση της ζωής στον πλανήτη.

Μετάφραση: Σωτήρης Σουλιώτης

Διασκευή, σκηνοθεσία: Νικαίτη Κοντούρη

Μουσική, ηχητικός σχεδιασμός: Κωνσταντίνος Φραντζής

Ερμηνεύουν: Νάντια Μουρούζη, Ελένη Παργινού, Ελένη Μολέσκη

Μουσικοί επί σκηνής: Δανάη Τσαδήμα, Κώστας Φραντζής (live electronics)

Είμαι δέντρο που μιλά στο Κάστρο Λαμίας

Το νέο έργο μουσικού θεάτρου της συνθέτριας Σοφίας Καμαγιάννη μας προσκαλεί στις

10, 11 Αυγούστου 2023 (Ώρα έναρξης: 21.00) σε αφύπνιση όσον αφορά τη σύνδεσή μας με τη φύση, και πιο ειδικά με τα δέντρα. Πρόκειται για μια μονόπρακτη παιδική όπερα δωματίου, σε λιμπρέτο της Γιώτας Βασιλακοπούλου, όπου μέσα από την τρυφερή και συγκινητική σχέση που ξεδιπλώνεται ανάμεσα σε ένα αγόρι κι ένα δέντρο τονίζονται οι ομοιότητες που έχουν ως οντότητες και αποκαλύπτονται σπουδαία μυστικά της ζωής των δέντρων, πάνω και κάτω από τη γη. Το αξιοζήλευτο σύστημα αλληλοβοήθειας και υποστήριξης, το οποίο αποτελεί αντικείμενο μελέτης από την επιστήμη τα τελευταία χρόνια και έχει οδηγήσει σε θαυμαστές ανακαλύψεις, στέκεται στον αντίποδα του «ξεριζωμού» του ανθρώπου από το φυσικό του περιβάλλον.

Σύνθεση, μουσική διδασκαλία: Σοφία Καμαγιάννη

Λιμπρέτο: Γιώτα Βασιλακοπούλου

Επιμέλεια κίνησης: Έλενα Γεροδήμου

Ιδέα και κατασκευή κοστουμιού: Άννα Σάπκα

Ερμηνεύουν: Σοφία Κετεντζιάν (Δέντρο), Νίκος Ζιάζιαρης (Αγόρι / Αφηγητής)

Μουσικοί: Θάλεια Παπαδοπούλου (πιάνο), Αλέξανδρος Ιακώβου (βιολί)

