Δωρεάν στην πόλη: 5 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο για την Τρίτη 31 Ιανουαρίου

Πέντε ευκαιρίες να περάσουμε όμορφα και δωρεάν την Τρίτη 31 Ιανουαρίου.

Ποικίλες εκδηλώσεις και εικαστικά δρώμενα που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γκαλερί και φορείς, δίνουν το έναυσμα στο κοινό που αγαπά τον πολιτισμό να ψυχαγωγηθεί με ελεύθερη είσοδο.

"Η Υγεία του Πλανήτη: Η Κρυφή Απειλή"

Tο Hellenic American University και η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζουν τον καθηγητή, Δρ. Κώστα Συνολάκη, Πρόεδρο του Κολλεγίου Αθηνών στην εναρκτήρια διάλεξη της Σειράς Διαλέξεων Διακεκριμένων Προσωπικοτήτων που οργανώνει το Πανεπιστήμιο. Η εκδήλωση πραγματοποιείται την Τρίτη 31 Ιανουαρίου στις 19:00, στο Θέατρο της οδού Μασσαλίας 22, στην Αθήνα. Η εκδήλωση πραγματοποιείται στα Αγγλικά, χωρίς διερμηνεία.

Ο Δρ. Κώστας Συνολάκης ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η σειρά στοχεύει να πυροδοτήσει συζητήσεις εντός και εκτός της πανεπιστημιακής κοινότητας για επίκαιρα θέματα κοινωνικής και πολιτιστικής σημασίας φέρνοντας το κοινό σε επαφή με διακεκριμένους στοχαστές, ερευνητές και δημόσια πρόσωπα από ευρύ φάσμα επιστημονικών κλάδων. Επιπλέον, σημαντικό σκέλος της σειράς θα περιλαμβάνει νέους μελετητές που έχουν συμβάλει σημαντικά στο επάγγελμά τους, αλλά μπορεί να μην έχουν ακόμη κερδίσει την προσοχή του ευρύτερου κοινού.

Στην ομιλία του, ο Δρ. Συνολάκης θα αναφερθεί στους παράγοντες της κλιματικής αλλαγής και θα επιχειρήσει να σκιαγραφήσει τους λόγους που την καθιστούν οικουμενικό πρόβλημα με επικίνδυνες προεκτάσεις. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά: «Το μέλλον του πλανήτη μας διακυβεύεται ενώ τα φυσικά συστήματα, οι άνθρωποι, τα ζώα και πολλά άλλα για τα οποία νοιαζόμαστε, βρίσκονται σε κίνδυνο. Καθώς εντείνεται η κρίση της κλιματικής αλλαγής, οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο βιώνουν ισχυρά και πρωτοφανή καιρικά φαινόμενα, όπως τροπικούς κυκλώνες, έντονες καταιγίδες, μεγάλες ξηρασίες και ακραία κύματα καύσωνα. Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας πλημμυρίζει τις παράκτιες περιοχές, καταστρέφει τα σπίτια και το φυσικό περιβάλλον και απειλεί τη ζωή των ανθρώπων και των ζώων. Είμαστε όλοι σε κίνδυνο και αν δεν δράσουμε, η κατάσταση θα επιδεινωθεί».

Έκθεση ζωγραφικής του Βλάση Φρυσίρα στην Τεχνόπολη

Έκθεση ζωγραφικής του Βλάση Φρυσίρα ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ

Με επίκεντρο των ζωγραφικών του αναζητήσεων τη γυναικεία μορφή ως πολλαπλή παρουσία, άλλοτε απτή και γήινη και άλλοτε αινιγματική, φαντασιωτική, απρόσιτη, αλλά και ως ψυχισμός και πηγή συναισθήματος, ο συλλέκτης και ζωγράφος Βλάσης Φρυσίρας παρουσιάζει στο χώρο Δεξαμενές Καθαρισμού της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων την πρώτη ατομική του έκθεση με τίτλο "Ένα θέμα".

Το 2020 το Μουσείο Φρυσίρα ανέστειλε αναγκαστικά τη λειτουργία του και ο Βλάσης Φρυσίρας άρχισε να ζωγραφίζει οικεία πρόσωπα. Σύντομα, συνειδητοποίησε πως η γυναικεία μορφή βρισκόταν στο επίκεντρο των ζωγραφικών του αναζητήσεων, ως πολλαπλή παρουσία, άλλοτε απτή και γήινη και άλλοτε αινιγματική, φαντασιωτική, απρόσιτη, αλλά και ως ψυχισμός και πηγή συναισθήματος. Έτσι, μέσα από την περιπέτεια της σύνθεσης, του πλασμού και του χρώματος επιδίωξε να αρθρώσει ένα προσωπικό βλέμμα πάνω σε όψεις και πτυχές της θηλυκότητας.

Η ιστορικός τέχνης Βασιλική Βαγενού στον κατάλογο που συνοδεύει την έκθεση γράφει μεταξύ άλλων: "Η ζωγραφική είναι μια μορφή πειρασμού ακόμα και για τους πιο αφοσιωμένους μύστες της. Πώς ένας βαθύς γνώστης της ζωγραφικής πράξης και αντίληψης, που περνά στην αντίπερα όχθη και ξεκινά να ζωγραφίζει ο ίδιος, αντιστέκεται στη μίμηση των μεγάλων καλλιτεχνών που προηγήθηκαν; Πώς διαχειρίζεται την επιρροή που έχει δεχθεί από το ζωγραφικό βίωμα εν γένει και την επαφή του με τα έργα σύγχρονων Ελλήνων και ξένων ζωγράφων, τα οποία έχει θαυμάσει, στηρίξει και αποκτήσει ως συλλέκτης για πενήντα περίπου χρόνια;"

Ο ίδιος αναφέρει: "Αγόρασα χιλιάδες έργα ζωγραφικής. Δημιούργησα έναν ξεχωριστό κόσμο. Τον έβαλα στην άκρη του μυαλού μου και άρχισα να δημιουργώ το προσωπικό μου ζωγραφικό σύμπαν. Μέχρι το τέλος!". Κάθε Σάββατο 12:00 με 14:00 στο χώρο της έκθεσης θα βρίσκεται ο Βλάσης Φρυσίρας και θα συνομιλεί με τους επισκέπτες. Τα έσοδα από την πώληση του καταλόγου της έκθεσης θα διατεθούν για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων της Τεχνόπολης.

Οικιακός Φασματογράφος

Φαίδρα Χάρδα - The End after the Beginning ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΩΝ ΜΕΤΣ

Στο Κέντρο Τεχνών Μετς παρουσιάζεται η ομαδική έκθεση με τίτλο “Home Spectrograph – A flashback to the memories of the familiar” («Οικιακός Φασματογράφος – Μια αναδρομή στις μνήμες του οικ(ε)ίου.»).

Στην παρούσα ομαδική έκθεση καλούμαστε να έρθουμε αντιμέτωποι με μια εικαστική προσέγγιση που κινείται γύρω από μνήμες του οικ(ε)ίου, μια αναδρομή θύμησης ή ένα αποτύπωμα ενός οικιακού φασματογράφου. Το σπίτι μπορεί να ιδωθεί ως ένας τόπος προστασίας, ωρίμανσης και θαλπωρής ενώ ταυτόχρονα θίγει αποτυπώματα ψυχών ή και μη, γέννησης ή θανάτου. Ένας υποθετικός πόνος πλανάται κατά την σκιαγράφηση των νοημάτων και ένα νέο ταξίδι γεμάτο διαφορετικές πτυχές απλώνεται, αφήνοντας πίσω του χνάρια, αποτυπώματα, θραύσματα και ιστορίες νοσταλγίας.

Συμμετέχουν: Παναγιώτα Αντωνοπούλου, Αθηνά Μισεγιάννη, Μαρία Μανγιώλη, Δανάη Τσολάκη, Φαίδρα Χάρδα. Μουσική εγκατάσταση: Δημήτρης Κόρδης, Παύλος Κόρδης Επιμέλεια έκθεσης: Νιόβη Κρητικού. Πληροφορίες metsartscentre.

Ομαδική έκθεση "Blast from the Past"

Engonopoulos / Theseus and the minotaur, 1961, oil on canvas KALFAYAN GALLERIES

Οι Kalfayan Galleries (Χάρητος 11, Κολωνάκι, Αθήνα) παρουσιάζουν την ομαδική έκθεση ‘Blast from the Past’. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2023.

Στην έκθεση παρουσιάζονται έργα των: Ελένης Βερναδάκη, Lynda Benglis, Christo, Νίκου Εγγονόπουλου, Βλάση Κανιάρη, Christoph Keller, Καρολίνας Κρασούλη, Μαρίας Λοϊζίδου, Brice Marden, Ράνιας Μπέλλου, Δημήτρη Νεβεσκιώτη, Nelly’s, Edward Steichen, Αλέκου Φασιανού, Γιανούλη Χαλεπά.

Η έκθεση παρουσιάζει διάφορες πτυχές της αρχαίας ελληνικής κληρονομιάς ως διαχρονικής πηγής έμπνευσης. Τα έργα που παρουσιάζονται διερευνούν τη γοητεία που ασκούν η αρχαία τέχνη, η μυθολογία, η ιστορία, η αρχιτεκτονική και η λογοτεχνία σε εκπροσώπους του μοντερνισμού και σε σύγχρονους καλλιτέχνες. Τα έργα τους αποτυπώνουν ένα αμάλγαμα αφηγήσεων που εκφράζουν την πολυεπίπεδη διασύνδεση μεταξύ αρχαίου και σύγχρονου εικαστικού πολιτισμού. Ο επισκέπτης αναγνωρίζει σε ορισμένες περιπτώσεις αμέσως τις αναφορές σε εμβληματικά αρχιτεκτονικά μνημεία και έργα τέχνης της αρχαιότητας.

Η έκθεση "Blast from the Past" παρουσιάζει διεθνούς φήμης καλλιτέχνες σε διάλογο με ανερχόμενους καλλιτέχνες και στοχεύει στην προβολή του διαχρονικού και επιδραστικού ρόλου της Ελληνικής Αρχαιότητας ως Μούσας εικαστικών καλλιτεχνών. Info: kalfayangalleries.

"Anything Is Better Than the Truth"

Το Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ιλεάνα Τούντα παρουσιάζει τη δεύτερη ατομική έκθεση του Markus Huemer "Anything Is Better Than the Truth / Alles ist besser als die Wahrheit", όπου ο καλλιτέχνης εκθέτει τη σειρά έργων που δημιούργησε κατά τη διαμονή του στην Ιρλανδία.



Η δημιουργία αυτών των ζωγραφικών έργων είναι βασισμένη σε πρότυπα εικόνων, που αρχικά συντέθηκαν επί τόπου με φωτογραφική κάμερα και υπολογιστή και έπειτα μετατράπηκαν σε ζωγραφική.



Με μια πρώτη ματιά, τα μοτίβα των έργων παρουσιάζουν τοπία και φυτά της Ιρλανδίας. Σε δεύτερη ανάγνωση όμως, παρατηρεί κανείς ότι απεικονίζονται κάποια ιδιαίτερα φυτά, ιδιαίτερες μορφές ζωής, τα λεγόμενα κρυπτόγαμα. Τα κρυπτόγαμα είναι μορφές ζωής που αναπαράγονται α-σεξουαλικά. Πρόκειται για τα πρώτα φυτά που αποίκησαν τον πλανήτη μας, έχουν επιβιώσει από κάθε κλιματική αλλαγή έως τώρα, και πιθανότατα θα επιβιώσουν και από την τρέχουσα κλιματική κρίση αλώβητα. Στα κρυπτόγαμα συγκαταλέγονται οι φτέρες, τα βρύα, οι ιοί, τα φύκια, τα βακτήρια, οι μύκητες κ.λπ.

