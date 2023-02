Δωρεάν στην πόλη αυτό το Σαββατοκύριακο: 10 προτάσεις χωρίς είσοδο 10 - 12/2

Δέκα ευκαιρίες για να περάσουμε όμορφα στην πόλη, εντελώς δωρεάν.

Εκθέσεις τέχνης και όμορφες εκδηλώσεις για να περάσουμε ποιοτικό χρόνο με φίλους, με τα παιδιά και με τον ...εαυτό μας, πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο από διάφορους πολιτιστικούς οργανισμούς και φορείς, και δίνουν την ευκαιρία να βγούμε από το σπίτι, χωρίς να ξοδέψουμε ούτε... ευρώ.

Τι μπορείς να κάνεις for free την Παρασκευή 10 και το Σαββατοκύριακο 11-12 Φεβρουαρίου;

To STAGES A/LIVE παρουσιάζει τους Larry Gus και Μιχάλη Σιγανίδη

To STAGES A/LIVE παρουσιάζει τους Larry Gus και Μιχάλη Σιγανίδη στo Antart Studio ΣΤΕΓΗ/PINELOPI GERASIMOU

Την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου, στις 21:00, ο πρωτοπόρος της αυτοσχεδιαστικής μουσικής και συνθέτης, Μιχάλης Σιγανίδης, συναντά τον διεθνώς αναγνωρισμένο, τολμηρό και αταξινόμητο μουσικό και τραγουδοποιό Larry Gus, στη σκηνή του Onassis Channel στο YouTube. Experimental ήχοι και jazz πειραματισμοί σε μια μοναδική εμπειρία, σαν να έπρεπε να είχε συμβεί από καιρό.

Ψηφιακή πρεμιέρα στο Οnassis Channel στο YouTube, 12.02.23 | 21:00 | Διάρκεια: 43', Χωρίς αντίτιμο ή χρονικό περιορισμό. Διαβάστε περισσότερα για τη συναυλία: onassis.org.

ΕΜΣΤ: Πώς γινόμαστε συμπολίτες - Από την ιθαγένεια στην πολιτειότητα

Μιχαήλ Καρίκης, No Ordinary Protest [Μια ασυνήθης διαμαρτυρία], 2018, Ψηφιακό βίντεο υψηλής ανάλυσης με στερεοφωνικό ήχο, Διάρκεια: 7' 42'', ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ

Το ΕΜΣΤ ως μέρος του δημόσιου προγράμματός του διοργανώνει την ημερίδα «Πώς γινόμαστε συμπολίτες. Από την ιθαγένεια στην πολιτειότητα» και επιστρέφει στις θεματικές που έχουν απασχολήσει τις πρόσφατες και τρέχουσες κεντρικές εκθέσεις του Statecraft. Διαμορφώνοντας το κράτος, 2022, και Modern Love. Η αγάπη στα χρόνια της ψυχρής οικειότητας, 2023.

Συζητώντας θέματα όπως η μνήμη και η ταυτότητα, η πόλη και τα πολιτικά δικαιώματα, η διαθεματικότητα, η αναγνώριση και η πολιτική συμμετοχή, η ημερίδα θέλει εντός του ΕΜΣΤ να μας ωθήσει να αναλογιστούμε «πώς γινόμαστε συμπολίτες».

ΣΑΒΒΑΤΟ 11.02.2023, 13.00-19.00/ Δείτε αναλυτικά το Πρόγραμμα της Ημερίδας. Το συμπόσιο θα διεξαχθεί στα ελληνικά. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου που θα διανεμηθούν με σειρά προτεραιότητας μισή ώρα πριν την εκδήλωση.

Συζήτηση στη Στέγη / Society Uncensored - Οι Ρομά χωρίς διαμεσολάβηση

Συζήτηση στη Στέγη / Society Uncensored - Οι Ρομά χωρίς διαμεσολάβηση ΣΤΕΓΗ

Για πρώτη φορά, οι ψηφιακές συζητήσεις “Society Uncensored” γίνονται με φυσική παρουσία στη Μικρή Σκηνή της Στέγης, δίνοντας το βήμα σε πολίτες να γίνουν ενεργό μέρος της συζήτησης. Στην πρώτη ζωντανή συζήτηση, Ρομά μιλούν ανοιχτά για τα προβλήματα και τις δυναμικές, την καθημερινότητα και τις άγνωστες ένδοξες στιγμές, τις ματαιώσεις και τις διεκδικήσεις της κοινότητάς τους. Η συζήτηση θα βιντεοσκοπηθεί και θα παρουσιαστεί την άνοιξη του 2023 στο Onassis Channel στο YouTube.

Πώς είναι να ζεις εκτός Ιστορίας; Να παραμένεις αόρατος και να γίνεσαι ορατός μόνο τη στιγμή του βίαιου αφανισμού; Να αποκλείεσαι από την ιδιότητα του πολίτη και να καλείσαι να απολογηθείς για τον αποκλεισμό σου; Έχει αξία η ζωή σου αν είσαι Ρομά στην Ελλάδα;

Η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση επιλέγει να οργανώσει τη συζήτηση "Οι Ρομά χωρίς διαμεσολάβηση" για τα προβλήματα αλλά και τις δυναμικές της κοινότητας των Ρομά, δίνοντας τον λόγο και τον χώρο στα άτομα της ίδιας της κοινότητας την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023. Να πουν την ιστορία τους τα ίδια τα υποκείμενά της, για την καθημερινότητά τους και τις άγνωστες, ένδοξες στιγμές τους, για τις τέχνες και τον πολιτισμό, για τις λύπες και την περηφάνια, για τις ματαιώσεις και τις διεκδικήσεις.

Συντονίζει ο Γιώργος Βιλανάκης, Επιστημονικός συνεργάτης της «ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ», μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Νεολαίας ‘ternYpe’’, influencer. H συζήτηση θα διεξαχθεί στα ελληνικά με ταυτόχρονη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Επιμέλεια: Μαρία Λουκά, Πάσκουα Βοργιά. Απαραίτητη η προκράτηση θέσης εδώ.

Ι…Loop de Loop… Η νέα έθεση του Στηβ Γιανάκου

Ι…Loop de Loop… Η νέα έκθεση του Στηβ Γιανάκου CITRONNE

Ο Στηβ Γιανάκος, ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς καλλιτέχνες σήμερα, παρουσιάζει στην CITRONNE την πρόσφατη δουλειά του, έργα μεγάλων διαστάσεων του 2022. Η ενότητα αυτή πλαισιώνεται και από έξι παλαιότερα έργα, αναφορές στην προηγούμενη δουλειά του.

Το έργο του Γιανάκου, είναι έργο προκλητικό που αρνείται να ενταχθεί σε κατηγορίες – ποπ αρτ, σουρεαλισμός, μινιμαλισμός. Χαρακτηριστικό της δουλειάς του είναι οι δυνατές εικόνες και οι αφηγήσεις οι οποίες προκαλούν έκπληξη, δυσπιστία, αμηχανία ακόμη και απειλή στον θεατή. Ο καλλιτέχνης κτίζει τις αφηγήσεις του με φαινομενικά ετερόκλητα στοιχεία. Επαναπραγματεύεται, με προσωπικό υπόγειο τρόπο, τα όρια ανάμεσα στο προσωπικό και το κοινωνικό, το αθώο και το διεστραμμένο- αντιφάσεις οι οποίες, όμως, συνομιλούν και συγχέονται.

Ο Στηβ Γιανάκος έχει ευδιάκριτες αναφορές, αλλά δυσδιάκριτη ανάγνωση. Μεταπλάθει την πραγματικότητα με καυστικό χιούμορ. Κυριαρχεί ο σεξουαλικός υπαινιγμός, η απομυθοποίηση του κάθε κοινωνικού προτύπου. Ο καλλιτέχνης υποχρεώνει τον θεατή να αποφασίσει ο ίδιος τα όρια.

Πρωταγωνιστής στην έκθεση του Στηβ Γιανάκου Ι…Loop de Loop… στην CITRONNE Gallery, είναι μια non-binary φιγούρα, ένα ανδρικό πρόσωπο με τσιγκελωτό μουστάκι που τοποθετείται σε διαφορετικά γυναικεία σώματα. Όπως σημειώνει ο καθηγητής της Ιστορίας της Τέχνης Θανάσης Μουτσόπουλος, στο κείμενο του στον κατάλογο της έκθεσης, "πρώτη φορά στο πολύχρωμο σύμπαν του Γιανάκου το gender-bender εμφανίζεται τόσο έντονα. Κατά έναν τρόπο είναι μια φυσική συνέχεια της πρότερης δουλειάς του, όπου η διάλυση και η αποδόμηση των μορφών πρωταγωνιστούσαν. Εξίσου (το gender-bender) προβάλλεται σαν φυσική συνέχεια, λόγω της σεξουαλικής ελευθεριότητας που ανέκαθεν χαρακτήριζε το έργο του. Εξάλλου, ίσως το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο της δουλειάς του καλλιτέχνη ήταν πάντα η αμφισβήτηση και η διάλυση των στερεοτύπων. Το έργο του Στηβ Γιανάκου, το 2023, εμφανίζεται στην πιο πυκνή και πολύπλοκη μορφή του. Ο Γιανάκος έχει επεκτείνει και διαφοροποιήσει την κριτική του στο Αμερικανικό Όνειρο, ενώ παράλληλα μοιάζει να αφουγκράζεται τις σαρωτικές κοινωνικές και ανθρωπολογικέςαλλαγές που συντελούνται εδώ και κάποια χρόνια. Νομίζω ότι θα είναι μια φάση στην ιστορική του πορεία στην οποία θα επανερχόμαστε τακτικά στο μέλλον…"

CITRONNE: Πατριάρχου Ιωακείμ 19, 4ος όροφος. Ώρες λειτουργίας: Τ ρί, Πέμ, Παρ: 11.00-20.00, Τετ, Σάβ: 11.00-16.00.

Περίπατος / Εξερεύνηση της βιοποικιλότητας στον Εθνικό Κήπο της Αθήνας

Ο Εθνικός Κήπος EUROKINISSI

Οι κήποι του παλατιού που διαμορφώθηκαν από τη βασίλισσα Αμαλία στα τέλη της δεκαετίας του 1830 –σήμερα γνωστοί ως Εθνικός Κήπος– είναι το πρώτο διακοσμητικό πάρκο και ταυτόχρονα ο πρώτος βοτανικός κήπος στη σύγχρονη Ελλάδα. Ενώ πολλά έχουν γραφτεί για την ιστορία αυτού του μέρους, οι αναφορές γύρω από την άγρια ζωή και τη βιοποικιλότητα είναι ελάχιστες.

Υπάρχουν πολλά στοιχεία βιοποικιλότητας που προσδίδουν στο πάρκο αυτό ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπό το πρίσμα της φυσικής ιστορίας: Μνημειώδη μακρόβια δέντρα, τα οποία μάλιστα χαρακτηρίζονται ως τα σημαντικότερα φυσικά «hotspots» της ορνιθοπανίδας της πόλης λόγω της συνεχούς υγρασίας χάρη στην ύδρευση, όπως και τεχνητά υδάτινα στοιχεία ψυχαγωγίας με παλιά υδατορέματα, σιντριβάνια και λίμνες με καθαρό, διαυγές νερό. Η ξενάγηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της εγκατάστασης Atlas of Mediterranean Liquidity, όπου παρουσιάζονται διαδραστικοί χάρτες οι οποίοι παρακινούν τους επισκέπτες να συμμετέχουν στη διερεύνηση του νερού ως φυσικού πόρου τόσο στην αστική περιοχή της Αθήνας όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2023, 11:00. Σημείο συνάντησης: 11:00 Εθνικός Κήπος, Πλατεία Αριστοτέλη Βαλαωρίτου (είσοδος Λεωφ. Βασιλίσσης Αμαλίας, απέναντι από το Ξενοδοχείο Αμαλία).. Δήλωση συμμετοχής: [email protected] Η εκδρομή θα γίνει ακόμη και αν είναι βροχερή η ημέρα!

"Seeing the Invisible" στον Εθνικό Κήπο

Φωτογραφία "μέσα" στο έργο Pneuma του Mel O' Callaghan GEORGIOS ATHANASIOU

Και μιας που θα είσαι στον Εθνικό Κήπο δες και το "Seeing The Invisible". Ο Δήμος Αθηναίων και η Outset Greece, διοργανώνουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στον Εθνικό Κήπο την πιο φιλόδοξη και εκτεταμένη μέχρι σήμερα έκθεση σύγχρονων έργων τέχνης που δημιουργήθηκαν με τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality), η οποία θα διαρκέσει έως και τον Σεπτέμβριο του 2023.

Τα έργα της έκθεσης είναι ορατά μόνο μέσω της δωρεάν εφαρμογής Seeing the Invisible, για κινητά και tablets*. Οι επισκέπτες καλούνται, μέσω της εφαρμογής, να εξερευνήσουν το φυσικό περιβάλλον του Εθνικού Κήπου και να εντοπίσουν τα έργα τέχνης που βρίσκονται διάσπαρτα στο εσωτερικό του, με τη βοήθεια της προτεινόμενης διαδρομής που εμφανίζει ο χάρτης της εφαρμογής.

Διάρκεια έκθεσης: Οκτώβριος 2022 - Σεπτέμβριος 2023. Ώρες επίσκεψης: τις ώρες λειτουργίας του Εθνικού Κήπου (από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου).

Atlas of Mediterranean liquidity

MedLiquidityAtlas, Spyridaki GOETHE-INSTITUT ATHEN

Μιας που το αναφέραμε παραπάνω για τον Περίπατο/Εξερεύνηση της βιοποικιλότητας στον Εθνικό Κήπο της Αθήνας το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου, είναι ευκαιρία να το συνδυάσεις με την εγκατάσταση "Atlas of Mediterranean Liquidity", όπου παρουσιάζονται στο Goethe διαδραστικοί χάρτες οι οποίοι παρακινούν τους επισκέπτες να συμμετέχουν στη διερεύνηση του νερού ως φυσικού πόρου τόσο στην αστική περιοχή της Αθήνας όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Τα Ινστιτούτα Goethe στη Μεσόγειο ένωσαν τις δυνάμεις τους για να αναπτύξουν μια σειρά ψηφιακών χαρτών σχετικά με το νερό ως πολύτιμο φυσικό πόρο στην περιοχή της Μεσογείου.

Σε αυτό το πλαίσιο καλλιτέχνες και δημιουργοί σε συνεργασία με επιστήμονες ανέλαβαν να σχεδιάσουν διαδραστικούς χάρτες μέσα από τους οποίους αναδύεται μια πολυφωνική συλλογή νέων προοπτικών και αφηγήσεων γύρω από τη σχέση μας με το στοιχείο του νερού.

Σχεδιασμένος από την Αθηναία αρχιτέκτονα Ελένη Σπυριδάκη, ο διαδραστικός χάρτης της Αθήνας «ζωντανεύει» στον χώρο του Goethe-Institut Athen, όπου και φιλοξενείται. Ακόμη, μια γωνιά ανάγνωσης στο Ινστιτούτου είναι αφιερωμένη στους τίτλους της βιβλιοθήκης για το νερό ως φυσικό πόρο.

Goethe-Institut Athen, Ομήρου 14-16, Τηλ. 210 36 61 000, Διάρκεια έκθεσης: 16 Μαρτίου 2023. Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Πέμπτη 09:00 – 22:00, Παρασκευή 09:00 – 17:00, Σάββατο 09:00 – 14:00.

Digital Concert Hall - Απευθείας μετάδοση από τη Φιλαρμονική του Βερολίνου

Digital Concert Hall GOETHE-INSTITUT ATHEN

To Goethe-Institut Athen εγκαινιάζει τον Φεβρουάριο του 2023 το Digital Concert Hall στην Ελλάδα. Στο αμφιθέατρο του Ινστιτούτου θα παρουσιαστούν σε απευθείας μετάδοση από τη Φιλαρμονική του Βερολίνου επιλεγμένες συναυλίες της φημισμένης ορχήστρας υπό τη διεύθυνση διάσημων μαέστρων: Kirill Petrenko, Simon Rattle, Emmanuelle Haïm και Klaus Mäkelä σε έργα Debussy, Ligeti, Zimmermann, Shostakovich, Tchaikovsky, Händel κ.ά.

Με το Digital Concert Hall, η Φιλαρμονική του Βερολίνου προσφέρει μια ψηφιακή αίθουσα συναυλιών που επιτρέπει στους θεατές να παρακολουθούν τις συναυλίες της ζωντανά σε όλον τον κόσμο.

Οι βιντεοσκοπήσεις και ηχογραφήσεις με κάμερες υψηλής ευκρίνειας και εξαιρετική τεχνολογία ήχου, διασφαλίζουν ότι η εμπειρία της ψηφιακής συναυλίας είναι αυθεντική και συναρπαστική για το κοινό της Φιλαρμονικής παγκοσμίως.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2023, 19:45 / O Kirill Petrenko διευθύνει Debussy, Ligeti και μια παγκόσμια πρεμιέρα. Ξεκινάμε το πρόγραμμά μας το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου, όπου ο εξάρχων της Φιλαρμονικής του Βερολίνου, Kirill Petrenko, διευθύνει Debussy, Ligeti και μια παγκόσμια πρεμιέρα.

Ο György Ligeti ήταν ένας από τους πιο σπουδαίους συνθέτες της μεταπολεμικής μουσικής πρωτοπορίας. Στη συναυλία αυτή ο Kirill Petrenko διευθύνει το Atmosphères και το Lontano, δύο από τα βασικά έργα του. Οι λαμπεροί ήχοι των έργων αυτών είναι χαρακτηριστικό του ύφους του Ligeti. Στο πρόγραμμα αυτό τους συναντάμε όμως και στο εκθαμβωτικό ηχοτοπίο La Mer του Claude Debussy.

Παρουσιάζεται επίσης και ένα νέο έργο του Miroslav Srnka, του οποίου η όπερα South Pole έκανε πρεμιέρα με μεγάλη επιτυχία στο Μόναχο το 2016, υπό τη διεύθυνση του Kirill Petrenko.

Without Which, Not / Sine Qua Non

Without Which, Not / Sine Qua Non ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΛ

Ο Εικαστικός Κύκλος ΔΛ, παρουσιάζει την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023 τη διατομική έκθεση της Μαρίας Σταμάτη και του Κώστα Βίττη με τίτλο « Without Which, Not / Sine Qua Non ».

Ο κοινός εννοιολογικός άξονας που ενώνει το έργο των δύο εικαστικών, σε μία ενδιαφέρουσα και προκλητική συνύπαρξη, είναι η επιθυμία τους να αναγνώ-σουν και να εν-νοηματώσουν … τα όρια της Έκφρασης. Της διαδικασίας που ο άνθρωπος αποκτά επίγνωση του εαυτού του και επικοινωνεί με τους άλλους.

Σ´ ένα εγκάρσιο ταξίδι στα έγκατα της ανθρώπινης ύπαρξης, του υποσυνείδητου, των μεταβάσεων, των αλλαγών και αλληλουχιών που έπονται κι επιτελούνται σε μία διαδρομή αυτοπροσδιορισμού που διαμορφώνει την έκφραση του ατόμου εσωτερικά και εξωτερικά.

Η Μαρία Σταμάτη με αφετηρία την ‘’εκφραστική ζωγραφική’’ και το λόγο, αναπτύσσει τα έργα της στο χώρο, συνθέτοντας εγκαταστάσεις, όπου πολύ συχνά προσθέτει νήματα και ύφασμα ή δαντέλα, οικοδομικό πλέγμα, κατασκευές και πλέξιγκλας, δημιουργεί υπαρξιακά παλίμψηστα με διαστρωματώσεις υλικών, εννοιών και συμβολισμών.

Επιμέλεια: Έφη Μιχάλαρου, Κ ριτικός Τέχνης & Επιμελήτρια Εκθέσεων, Μέλος της Ένωσης Ελλήνων Τεχνοκριτικών- AICA Hellas. Εγκαίνια 10 Φεβρουαρίου 2023, ώρα 18:30-21:30. Ώρες Λειτουργίας: Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 11:00 - 20:00 / Τετάρτη, Σάββατο 11:00 - 16:00 / Κυριακή και Δευτέρα κλειστά. Εικαστικός Κύκλος ΔΛ, Ακαδημίας 6.

Ακίνδυνος Κουτσουράς "Sweet Melancholy – Η Τέχνη του Αλγόριθμου"

Ακίνδυνος Κουτσουράς "Sweet Melancholy – Η Τέχνη του Αλγόριθμου" ΜΕΛΑΝΥΘΡΟΣ

Στην έκθεση "Sweet Melancholy – Η Τέχνη του Αλγόριθμου" του Ακίνδυνου Κουτσουρά θα παρουσιαστεί το πρωτοποριακό έργο του καλλιτέχνη με τη χρήση του εργαλείου Tεχνητής Nοημοσύνης (AI - Artificial Intelligence) Stable Diffusion. Το συγκεκριμένο εργαλείο είναι ένα από τα πλέον εξελιγμένα μοντέλα αλγόριθμου ΑΙ που με την παρέμβαση/καθοδήγηση/συνεργασία του χρήστη/καλλιτέχνη, μετατρέπει κείμενο σε εικόνα (text-to-image model), ωθώντας την έμπνευση έξω από τα υπάρχοντα σύνορα έκφρασης.

Η Tεχνητή Nοημοσύνη, ως ένα νέο μέσο εικαστικής δημιουργίας, σηματοδοτεί τη γέννηση μιας νέας εποχής στην ιστορία της τέχνης. Το έργο του Aκ. Κουτσουρά έρχεται να σας συστήσει και να σας μυήσει σε αυτόν ακριβώς τον νέο κόσμο. Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα, με τη βοήθεια και την καθοδήγηση του καλλιτέχνη, να πειραματιστούν και να αλληλεπιδράσουν με τη μηχανή, δημιουργώντας τα δικά τους έργα.

Θα δοθεί η ευκαιρία να διερευνηθούν τα πολλαπλά ερωτήματα, οι αντιρρήσεις και οι ιδέες που προκύπτουν από (και με) τη χρήση του νέου αυτού μέσου.

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν στον χώρο τέχνης Μελάνυθρος (Ζάππα 4 Αθήνα 11635, τηλ. 210 363 6906) την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023 στις 7.00 μ.μ.. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023 (5.00 μ.μ. - 9.00 μ.μ.).

