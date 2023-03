Δωρεάν στην πόλη αυτό το Σαββατοκύριακο: 10 προτάσεις χωρίς είσοδο 10 - 12/3

Δέκα ευκαιρίες για να περάσουμε τον χρόνο μας στην πόλη, εντελώς δωρεάν.

Εκθέσεις τέχνης και όμορφες εκδηλώσεις για να περάσουμε ποιοτικές στιγμές με φίλους, με τα παιδιά και με τον ...εαυτό μας, πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο από διάφορους πολιτιστικούς οργανισμούς και φορείς, και δίνουν την ευκαιρία να βγούμε από το σπίτι, χωρίς να ξοδέψουμε ούτε... ευρώ.

Τι μπορείς να κάνεις for free την Παρασκευή 10 Μαρτίου και το Σαββατοκύριακο 11-12 Μαρτίου;

Απευθείας μετάδοση από τη Φιλαρμονική του Βερολίνου στο Goethe

To Goethe-Institut Athen εγκαινίασε τον περασμένο Φεβρουάριο το Digital Concert Hall στην Ελλάδα. Στο αμφιθέατρο του Ινστιτούτου θα παρουσιαστούν σε απευθείας μετάδοση από τη Φιλαρμονική του Βερολίνου επιλεγμένες συναυλίες της φημισμένης ορχήστρας υπό τη διεύθυνση διάσημων μαέστρων: Daniel Harding, Matthias Pintscher, Emmanuelle Haïm και Klaus Mäkelä σε έργα Debussy, Ligeti, Zimmermann, Shostakovich, Tchaikovsky, Händel κ.ά.

Emmanuelle Haim MARIANNE ROSENSTIEHL

Το Σάββατο 11 Μαρτίου 2023, στις 19:45, η Emmanuelle Haïm διευθύνει ένα ορατόριο του Händel. Έχουμε ακούσει αρκετές φορές την Emmanuelle Haïm με τη Φιλαρμονική του Βερολίνου σε εξαιρετικές ερμηνείες της μουσικής του Händel. Αυτήν τη φορά διευθύνει το πρώιμο ορατόριό του Il trionfo del Tempo e del Disinganno

[Ο θρίαμβος του χρόνου και της αλήθειας], ένα έργο έντονα συναισθηματικό, με ευαίσθητες άριες και οπερατικές σκηνές. Στο επίκεντρο είναι μια νεαρή γυναίκα που αναζητά την ηδονή και συνειδητοποιεί πόσο πρόσκαιρη είναι η εξωτερική ομορφιά - ένα θέμα διαχρονικό. Φιλαρμονική Ορχήστρα του Βερολίνου /Μουσική διεύθυνση: Emmanuelle Haïm.

Goethe-Institut Athen / Ομήρου 14-16, Τηλ. 210 36 61 000.

Γιορτή της Γαλλοφωνίας 2023

Δωμάτια αξιοπερίεργων εκθεμάτων ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος γιορτάζει και φέτος τη Γαλλοφωνία, με τη διοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων που στόχο έχουν να αναδείξουν τη σημασία και τη δυναμική των γαλλικών ως κοινή γλώσσα που ενώνει και τις πέντε ηπείρους.

Όπως κάθε χρόνο, μαθητές και μαθήτριες από όλη την Ελλάδα, συμμετείχαν στον Εθνικό Διαγωνισμό Γαλλοφωνίας που διοργανώνει το Γαλλικό Ινστιτούτο, σε συνεργασία πάντα με το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και θέμα τα "Δωμάτια αξιοπερίεργων εκθεμάτων": Μια δημιουργία ενός δωματίου θαυμάτων, με περίεργα αντικείμενα, εκθέματα και συλλογές. Ένας τόπος εξερεύνησης με όχημα τα αξιοπερίεργα των γλωσσών και με απώτερο σκοπό τη δημιουργία ενός ποιητικού κόσμου.

Την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023, στις 19.30, στο Auditorium Theo Angelopoulos, θα πραγματοποιηθεί η παράσταση «Παράσταση Η Γαλλία Μου», μια περφόρμανς "ποίησης και χορού" όπου ο χορογράφος και χορευτής Gigi Caciuleanu αφηγείται τον εαυτό του με χορευτικές κινήσεις, αλλά και με ποιήματα ή σχέδια. στα γαλλικά [Είσοδος ελεύθερη. Απαραίτητη η κράτηση θέσεων από την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2023.]

Στη συνέχεια, η Κριτικός Θεατρικής Τέχνης, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ludmila Patlanjoglu Επίτιμη Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Κριτικών Θεάτρου (IATC), παρουσιάζει τη γαλλική έκδοση του βιβλίου της «Gigi Caciuleanu – Ο Άνθρωπος Χορευτής».

Δείτε όλες τις εκδηλώσεις που έχει προγραμματίσει το Γαλλικό Ινστιτούτο για τον εορτασμό της Γαλλοφωνίας εδώ.

Βασίλης Σκυλάκος - Α ναδρομική έκθεση στην Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων

Skylakos, γλυπτό στον δημόσιο χώρο, 1976 ΟΠΑΝΔΑ

Ο Δήμος Αθηναίων παρουσιάζει την πρώτη αναδρομική έκθεση του εικαστικού Βασίλη Σκυλάκου (1930-2000) στην Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, από 10 Μαρτίου έως 23 Απριλίου 2023. Η έκθεση "Βασίλης Σκυλάκος: Το χέρι. Έργα 1957- 1997" διοργανώνεται από τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) και περιλαμβάνει έργα που καλύπτουν τέσσερις δεκαετίες, από το 1957 έως το 1997.

Σκυλάκος, από τη σειρά «Πλαστικά», 1981 STUDIO VAHARIDIS

Ο τίτλος της αναδρομικής έκθεσης του Βασίλη Σκυλάκου αφενός δηλώνει τον έντονα χειρωνακτικό χαρακτήρα της δουλειάς του, αφετέρου αναφέρεται στο ομώνυμο παλαιοπωλείο που διατηρούσε ο ίδιος, αλλά και στην ατομική έκθεση "Το χέρι. Εργαστήρι – Παλιατζίδικο", που πραγματοποίησε στην Αίθουσα Τέχνης Δεσμός το 1992. Ο τίτλος όμως υποδηλώνει και τον απώτερο στόχο της παρούσας έκθεσης: να αναδείξει τις ανεξάντλητες δυνατότητες ενός χειρώνακτα καλλιτέχνη, ο οποίος εργάστηκε αθόρυβα, άοκνα και συστηματικά.

Σκυλάκος, Χωρίς τίτλο, 1981, από τη σειρά «Πλαστικά». Φωτο: Studio Vaharidis ΟΠΑΝΔΑ

Η έναρξη της έκθεσης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10 Μαρτίου, 17:00-21:00. Διάρκεια έκθεσης: 10 Μαρτίου – 23 Απριλίου 2023. Ώρες λειτουργίας: Τρίτη - Σάββατο 11:00 - 19:00 , Κυριακή 10:00 - 16:00, Δευτέρα κλειστά. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων: Κτίριο Α - Β: Λεωνίδου, Μυλλέρου, Πλ. Αυδή, Μεταξουργείο. Πληροφορίες: 210 5202420, www.opanda.gr.

Γιάννης Παυλίδης έκθεση "Comic City"

Η ατομική έκθεση του Γιάννη Παυλίδη με τίτλο "Comic City", σε επιμέλεια της Λουΐζας Καραπιδάκη ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ "ΤΕΧΝΟΧΩΡΟΣ"

Στην αίθουσα τέχνης "Τεχνοχώρος" παρουσιάζεται η ατομική έκθεση του Γιάννη Παυλίδη με τίτλο "Comic City", σε επιμέλεια της Λουΐζας Καραπιδάκη.

Στην νέα έκθεση του Γιάννη Παυλίδη ο θεατής καλείται να "μπει" μέσα στην εγκατάσταση που δημιουργούν τόσο οι πίνακες ζωγραφικής του όσο και τα τρισδιάστατα γλυπτά έργα του, να τα πλησιάσει, να τα επεξεργαστεί, να διασκεδάσει και εν τέλει να αισθανθεί οικεία μέσα στο περιβάλλον της έκθεσης.

Ο Γιάννης Παυλίδης συνεπής σε αυτό που αγαπά, δημιούργησε τη νέα του δουλειά με ζωγραφικά, επιδαπέδια και επίτοιχα γλυπτά έργα χρησιμοποιώντας το papier mache σε συνδυασμό με το έντονο χρώμα από τη μία και το ασπρόμαυρο των κόμικς από την άλλη. Η συνύπαρξη από τους συνδυασμούς των έντονων και πυκνών χρωματικών αντιπαραθέσεων με το άσπρο-μαύρο των ανακατασκευασμένων -ενοποιημένων σαν μια μεγάλη ιστορία κόμικς, είναι που δίνει "ζωή" σε όλη την εγκατάσταση και σε κάθε έργο ξεχωριστά.

Ο εικαστικός επινοεί μια νέα οπτική πραγματικότητα συνταιριάζοντας τη ζωγραφική τέχνη με πρωτότυπες συνθέσεις από επιζωγραφισμένες ready-made εικόνες κόμικ και δημιουργεί το δικό του αφήγημα." Εγκαίνια έκθεσης: 9 Μαρτίου 2023 17:30-22:30 - Στην αίθουσα τέχνης "Τεχνοχώρος".

Η Αφροδίτη με το χρυσό μπικίνι στο Μουσείο Ακρόπολης

H Αφροδίτη με το χρυσό μπικίνι

Το Μουσείο Ακρόπολης, για την «Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας» (8 Μαρτίου 2023), εγκαινιάζει μία νέα σειρά εκθέσεων ‘Περιοδικοί και απρόσμενοι επισκέπτες’, με έργα από μουσεία του κόσμου που θα το επισκέπτονται κατά διαστήματα, είτε συνδεόμενα με κάποια εορταστική εκδήλωση είτε απρόσμενα, εμπλουτίζοντας έτσι την αισθητική και τη γνώση των επισκεπτών.

Φέτος, η έμφαση δίδεται στην γυναικεία ομορφιά με ένα έργο γλυπτικής που ασκεί τη δική του γοητεία με το απαράμιλλο κάλλος της Αφροδίτης, θεάς της ομορφιάς, στην οποία ο Πάρις ως κριτής τριών θεαινών, χάρισε το μήλο της Έριδος τῇ Καλλίστη, στην πιο εύ-μορφη από όλες.

Ο απρόσμενος φετινός επισκέπτης μας, η Αφροδίτη με το χρυσό μπικίνι, προέρχεται από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Νάπολης. Το σπουδαίο αυτό έργο θα εκτίθεται στο ισόγειο του Μουσείου Ακρόπολης από τις 8 Μαρτίου έως και τις 28 Μαΐου 2023. Για την είσοδο στο ισόγειο του Μουσείου δεν απαιτείται η αγορά εισιτηρίου. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα προβάλλεται ένα σχετικό βίντεο και θα διανέμεται δωρεάν ένα δίγλωσσο επεξηγηματικό φυλλάδιο.

Παλίντα Γεωργουλάκου έκθεση "Ζωφοριάζουσες"

ZOPHORIAZOUSES KAMIL KAMIENIECKI

Πρόκειται για την έκθεση έργων ζωγραφικής της Παλίντας Γεωργουλάκου, που συστήνει στο κοινό τις "Ζωφοριάζουσες", συνθέσεις βασισμένες πάνω στο ελληνικό γυναικείο κάλλος αρχαίων αγαλμάτων και τοιχογραφιών και παρουσιάζεται στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης από τις 2 Μαρτίου έως τις 2 Απριλίου, με τα επίσημα εγκαίνια να πραγματοποιούνται στις 14 Μαρτίου, στις 19.00.

Οι πίνακες, μια βαθιά υπόκλιση της δημιουργού στον αρχαίο ομότεχνο, μοιάζουν να δραπέτευσαν από τις τοιχογραφίες στο θηραϊκό Ακρωτήρι, το Μουσείο του Λούβρου και το Ερέχθειο και να εγκαταστάθηκαν στο ΙΜΚ της οδού Πειραιώς. Οι "Ζωφοριάζουσες", που όπως εξηγεί και η ίδια η λέξη, φέρουν τη ζωή και άρα τη συνέχεια, σηματοδοτούν την μετεξέλιξη της αρχαίας ελληνικής τέχνης που διαμέσου των σύγχρονων δημιουργών, συνομιλεί με το σήμερα μέσα από πρωτότυπα έργα, πρεσβευτές μιας χώρας που κοιτάζει το μέλλον με αρματωσιά το στιβαρό παρελθόν και την ιστορία της.

Μυστήριο 17 Μελίνα" στην Ελευσίνα

Μυστήριο 17 Μελίνα COSTAS BALTAS/2023ELEUSIS.EU

Στην Αποθήκη 3 του Παλαιού Ελαιουργείου στην Ελευσίνα φιλοξενείται το Μυστήριο 17 Μελίνα, υπό τη γενική εποπτεία της Μανουέλλας Παυλίδου, τη γενική επιμέλεια και μουσειολογική και μουσειογραφική μελέτη του Νικόλαου Καλτσά. Η έκθεση ζωντανεύει την πολύπλευρη προσωπικότητα της λαμπερής ηθοποιού, ανυποχώρητης αγωνίστριας για τη δημοκρατία και ακαταπόνητης πολιτικού.

Αυθεντικές αφίσες διάσημων ταινιών της Μελίνας Μερκούρη, φωτογραφίες-ντοκουμέντα από τις βραβεύσεις, τον αντιδικτατορικό αγώνα και από στιγμές με τους αγαπημένους της, σκηνές από ταινίες, αυθεντικά θεατρικά κοστούμια από παραστάσεις που έμειναν ιστορικές στο πέρασμα των δεκαετιών, επιστολές που αντάλλαξε με διασημότητες, καθώς και το ίδιο το καμαρίνι της με τα προσωπικά της αντικείμενα.

05.02.2023—23.04.2023 / Τοποθεσία Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας / Κανελλοπούλου 1 , Ελευσίνα.

Εναγκάλιση στην Ελληνοαμερικανική Ένωση

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζει την ατομική εικαστική έκθεση του εγνωσμένου κύρους χαράκτη και ζωγράφου, Απόστολου Κούστα με τίτλο "Εναγκάλιση". Η έκθεση εγκαινιάζεται το Σάββατο 4 Μαρτίου 2023, στις 19:00, στις Γκαλερί της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης (Μασσαλίας 22, Αθήνα) και θα διαρκέσει μέχρι και τις 28 Μαρτίου 2023.

20 χρόνια μετά την πρώτη του ατομική έκθεση "Βραχογραφίες" στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, ο καλλιτέχνης παρουσιάζει χαρακτικά ανάτυπα, ζωγραφική και φορητές τοιχογραφίες, γλυπτά και σχέδια ορόσημα της δουλειάς μίας εικοσαετίας σε διαρκή διάλογο με παλαιότερα έργα του.

O Aπόστολος Κούστας κατάγεται από το Μεσολόγγι. Στα 35 χρόνια που υπηρετεί την τέχνη κατάφερε να περάσει τα καλλιτεχνικά σύνορα της Ελλάδας κάνοντας ατομικές εκθέσεις στο εξωτερικό και μάλιστα να βραβευτεί το 1991 στη Διεθνή Τριεννάλε Χαρακτικής της Οζάκα, στην οποία διαγωνίστηκαν 67 χώρες με 1748 καλλιτέχνες.

Ο Απόστολος Κούστας χρησιμοποιεί στη δουλειά του επιφάνειες που ο ίδιος φτιάχνει, το δικό του κουρασάνι, και ως αληθινός μάστορας εκτελεί ο ίδιος με τα χέρια του κάθε στάδιο της διαδικασίας υλοποίησης του έργου χωρίς τη μεσολάβηση τρίτου ή τη βοήθεια μηχανήματος. Τα έργα του Απόστολου Κούστα διαπνέονται από μυθική διάσταση. Ο καλλιτέχνης ανασταίνει, χωρίς καμιά ανεκδοτική πρόθεση, μερικές από τις μεγάλες μορφές ή τις μεγάλες στιγμές της μυθολογίας ή ακόμα προσδίδει μυθική διάσταση σε όλα τα θέματά του, που εμπνέονται από τη φύση, τη χριστιανική και βυζαντινή παράδοση.

The Human Condition: from Modernity to the Contemporary

The Human Condition: from Modernity to the Contemporary ΓΚΑΛΕΡΙ ΣΚΟΥΦΑ

Η Γκαλερί Σκουφά με μεγάλη χαρά παρουσιάζει την καινούργια ομαδική έκθεση με τίτλο: «The Human Condition: from Modernity to the Contemporary». H έκθεση εγκαινιάζεται την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023, στις 19:30 – 21:30 και θα διαρκέσει μέχρι τις 18 Μαρτίου 2023.

Στην έκθεση, “The Human Condition: from Modernity to the Contemporary” καλλιτέχνες των ιστορικών πρωτοποριών όπως ο André Derain, ο Giorgio de Chirico, ο Otto Dix, ο Jean Fautrier και ο Francis Picabia συνομιλούν με καλλιτέχνες του ύστερου μοντερνισμού όπως ο Eduardo Arroyo και ο Andy Warhol, ενώ ο διάλογος αυτός συνεχίζεται με σύγχρονους καλλιτέχνες της ζωγραφικής σχολής του Βερολίνου όπως ο Peter Böhnisch, ο Thomas Grünfeld, ο David Nicholson, ο Δημήτρης Τζαμουράνης, ο Thomas Virnich, ο René Wirths, η Sandra Vásquez de la Horra και ο John Isaacs.

Σκουφά 4, Κολωνάκι, 10673, Ώρες λειτουργίας: Δευτ-Τετ-Σαβ 10:00-15:30, Τρ-Πεμ: 10:00-15:30 & 17:30-21:00, Παρ: 10:00-15:30 & 17:30-20:00. skoufagallery.gr.

70 Χρόνια Μικρός Ήρωας

Έκθεση σκίτσων "70 Χρόνια Μικρός Ήρως" ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

Η έκθεση για τα 70 Χρόνια του Μικρού Ήρωα, ύστερα και από εκκλήσεις αναγνωστών, παίρνει παράταση στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης έως και την Τετάρτη 15 Μαρτίου.

Αυτή τη φορά η έκθεση θα βρίσκεται αποκλειστικά στον 1ο όροφο και θα περιλαμβάνει τα 45 νέα έργα των Ελλήνων καλλιτεχνών και επιπλέον παλιά τεύχη και σκίτσα του Βύρωνα Απτόσογλου! Επιπλέον, στο χώρο θα είναι διαθέσιμο το νέο λεύκωμα Ο Μικρός Ήρως 70 Χρόνια προς πώληση. Ακολουθεί το μίνι-ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε πρώτη φορά στα εγκαίνια της έκθεσης και μερικές πληροφορίες για το νέο λεύκωμα που είναι διαθέσιμο και μέσω της ιστοσελίδας των εκδόσεων.

