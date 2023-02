Δωρεάν στην πόλη αυτό το Σαββατοκύριακο: 10 προτάσεις χωρίς είσοδο 17 - 19/2

Δέκα ευκαιρίες για να περάσουμε όμορφα στην πόλη, εντελώς δωρεάν.

Εκθέσεις τέχνης και όμορφες εκδηλώσεις για να περάσουμε ποιοτικό χρόνο με φίλους, με τα παιδιά και με τον ...εαυτό μας, πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο από διάφορους πολιτιστικούς οργανισμούς και φορείς, και δίνουν την ευκαιρία να βγούμε από το σπίτι, χωρίς να ξοδέψουμε ούτε... ευρώ.

Τι μπορείς να κάνεις for free την Παρασκευή 17 και το Σαββατοκύριακο 18-19 Φεβρουαρίου;

Απευθείας μετάδοση από τη Φιλαρμονική του Βερολίνου - Matthias Pintscher

To Goethe-Institut Athen εγκαινιάζει τον Φεβρουάριο του 2023 το Digital Concert Hall στην Ελλάδα. Στο αμφιθέατρο του Ινστιτούτου θα παρουσιαστούν σε απευθείας μετάδοση από τη Φιλαρμονική του Βερολίνου επιλεγμένες συναυλίες της φημισμένης ορχήστρας υπό τη διεύθυνση διάσημων μαέστρων: Daniel Harding, Matthias Pintscher, Emmanuelle Haïm και Klaus Mäkelä σε έργα Debussy, Ligeti, Zimmermann, Shostakovich, Tchaikovsky, Händel κ.ά.

Matthias Pintscher FELIX BROEDE

Το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου στις 19:45 τη διεύθυνση αναλαμβάνει ο Matthias Pintscher σε ένα πρόγραμμα με έργα Ligeti, Zimmermann και Martinů. Ο György Ligeti εμπνεύστηκε από τη νεκρώσιμη ακολουθία της Καθολικής Εκκλησίας και έγραψε ένα από τα σπουδαιότερα χορωδιακά έργα του 20ού αιώνα. Το Ρέκβιεμ του, το οποίο διευθύνει εδώ ο Matthias Pintscher, που αντικαθιστά τον Sir Simon Rattle, χρησιμοποιεί μια συναρπαστική μουσική γλώσσα.

Η Αθήνα ζει στον ρυθμό της Αποκριάς

Αποκριάτικες εκδηλώσεις στην Αθήνα NIKOS KARANIKOLAS/ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Από την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου και για 12 ημέρες, ο Δήμος Αθηναίων προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε ένα πολύχρωμο αποκριάτικο ξεφάντωμα, στο κέντρο και τις γειτονιές της Αθήνας. Συνολικά 67 εκδηλώσεις με ελεύθερη συμμετοχή περιμένουν μικρούς και μεγάλους να γιορτάσουν τις Απόκριες σε 55 διαφορετικά σημεία, σε κάθε γωνιά της πόλης.

Πολλές οι εκδηλώσεις το επόμενο σαββατοκύριακο. Διάλεξε εδώ...

Eternity: Ένα ιδιότυπο ημερολόγιο πόλης

Eternity GNO TV

Το Eternity, ένα ιδιότυπο οπτικοακουστικό ημερολόγιο πόλης, που φωτίζει τον διάλογο των κτιρίων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος στο ΚΠΙΣΝ με την περιοχή της Καλλιθέας, έρχεται στην GNO TV.

Το Eternity, σε σενάριο και σκηνοθεσία Ηλία Μαδούρου και μουσική επιμέλεια και ερμηνεία από τους Duo Hedi (Αναστασία Κότσαλη, Κώστα Ζιγκερίδη), θα προβάλλεται δωρεάν στο nationalopera.gr/GNOTV έως και τις 31 Ιουλίου 2023. Παράλληλα και με αφορμή την έναρξη των προβολών του Eternity στην GNO TV διοργανώνεται ειδική προβολή του φιλμ στον Πύργο Βιβλίων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος στο ΚΠΙΣΝ, την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου στις 18.00 με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Βασισμένο σε έναν κύκλο τραγουδιών του Ραλφ Βων Ουίλλιαμς σε ποίηση Ουίλλιαμ Μπλέικ, καθώς και σε ένα κομμάτι του Αποστόλη Κουτσογιάννη σε ποίηση Αργύρη Χιόνη, το ETERNITY κοιτάζει με ευαισθησία και σκιαγραφεί ανάγλυφα τις μεταλλάξεις του αστικού ιστού, αλλά και τις σύγχρονες κοινωνικές μεταβάσεις. Εμπνέεται από τη ζωή στις γειτονιές γύρω από το ΚΠΙΣΝ, ανακαλύπτοντας το προσφυγικό αποτύπωμα του χθες, τις λαϊκές αγορές του σήμερα, τα συνοικιακά μαγαζιά, την καθημερινότητα των κατοίκων. Μέσα από την ξεχωριστή ανθρωπογεωγραφία της Καλλιθέας, τη σχέση των κατοίκων με τη γειτονιά τους, τους sex workers, το Δέλτα Φαλήρου, το φιλμ επιχειρεί έναν διάλογο για την καινούρια πραγματικότητα και τη μετάβαση στη νέα εποχή. Δωρεάν στην GNO TV από τις 19 Φεβρουαρίου έως και τις 31 Ιουλίου 2023

Online & Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Πεζογέφυρα Εσπλανάδας, Καλλιθέα (Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος) / Ειδική προβολή στην Εθνική Βιβλιοθήκη την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου στις 18.00.

Αναπηρία και Πολιτισμός. Ορατότητα και Αναπαράσταση

Η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση παρουσιάζει στην ψηφιακή σιερά Society Unsencored ένα επεισόδιο με τίτλο «Αναπηρία και πολιτισμός. Ορατότητα και αναπαράσταση», ΠΑΥΛΟΣ ΦΥΣΑΚΗΣ

"Η καθημερινότητά μου χρειάζεται πολύ χιούμορ και πολύ σκληρή πέτσα." Ποια είναι η θέση των ανάπηρων ατόμων στην ελληνική κοινωνία; Ποιον ρόλο παίζουν η τέχνη και ο πολιτισμός μας στην αναπαραγωγή στερεοτύπων και αναχρονιστικών αντιλήψεων για την αναπηρία; Το “Society Uncensored 02” συνεχίζεται με μια συζήτηση χωρίς φίλτρα για ένα θέμα επιτακτικό.

Ευελπιστώ και θέτω ως στόχο μονίμως η κοινωνία να βλέπει ένα ανάπηρο άτομο όχι ως ένα ποσοστό επιτροπής, αλλά ανθρωποκεντρικά. Και να αναγνωρίζει τις εμπειρίες και την προσωπικότητα του καθενός μεμονωμένα, ως μοναδικότητες.

Αφαιρώντας όλα τα φίλτρα από τη συζήτηση περί του αναπηρικού ζητήματος, η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση παρουσιάζει στην ψηφιακή σιερά Society Unsencored ένα επεισόδιο με τίτλο "Αναπηρία και πολιτισμός. Ορατότητα και αναπαράσταση", στο οποίο εξερευνάται η θέση των αναπήρων ανθρώπων στην ελληνική κοινωνία και η σχέση τους με την τέχνη και τον πολιτισμό, μέσα από μια συνάντηση πολιτών, αναπήρων και μη, η οποία θέτει ερωτήματα, επαναπροσδιορίζει και προτείνει πρακτικές και λύσεις για ένα συμπεριληπτικό μέλλον, χωρίς εμπόδια και διακρίσεις.

Την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου στις 19:00 το YouTube Channel του Ιδρύματος Ωνάση παρουσιάζει μια συζήτηση που δίνει τον χώρο που χρειάζεται κάθε άτομο ανεξαρτήτως βλάβης και ανακαλύπτει ότι δεν υπάρχει τίποτα το ειδικό στο διαφορετικό. Δείτε τη συζήτηση: εδώ

Το Θραύσμα του Χάους / Fragment of Chaos

Το Θραύσμα του Χάους / Fragment of Chaos ΡΟΜΑΝΤΣΟ

Η ομάδα/κολεκτίβα ΔΙΠΟΛΑ και το διεθνές περιοδικό KROMA magazine εγκαινίασαν την έκθεση “Το Θραύσμα του Χάους / Fragment of Chaos”, στο ΡΟΜΑΝΤΣΟ, στο παλαιό κτίριο του ομώνυμου περιοδικού που έχει μετατραπεί τα τελευταία χρόνια σε ένα χώρο σύγχρονης τέχνης και τεχνολογίας (οδός Αναξαγόρα 3-5, Αθήνα).

Αφορμή και έμπνευση για την επιλογή του τίτλου “Το Θραύσμα του Χάους / Fragment of Chaos”, αποτέλεσαν τα λόγια του πρόσφατα εκλιπόντα ζωγράφου και ομότιμου καθηγητή της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, Γιώργου Λαζόγκα: "Το Θραύσμα του Χάους: Σε στιγμές ρήξεων και αναταραχών η καλλιτεχνική αβεβαιότητα συνδέεται με το κοινωνικό ή πολιτικό αδιέξοδο, η σύγχυση υπερβαίνει τον εαυτό της και σε ορισμένες περιπτώσεις θεσμοθετείται, οι δε εικόνες και τα μηνύματα ρέουν ασταμάτητα υπονομεύοντας την εσωτερικότητα." Στην συγκεκριμένη έκθεση οι καλλιτέχνες επικεντρώνουν τη δουλειά τους στο Θραύσμα του χάους που αποτελεί και την πλέον οργανωμένη μορφή του κενού ή της σιωπής που υπονοεί το χάος, διαχειριζόμενοι εικαστικές αξίες, ιδέες και τεχνικές που τις ορίζουν εσωτερικά σχήματα ή εικόνες.

Επιμέλεια: Ευθύμης Λαζόγκας, Ευθύμης Λαζόγκας, Ιστορικός Τέχνης - Αρχαιολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Paris I-Panthéon – Sorbonne, Διδάσκων Ιστορίας της Τέχνης, ΑΣΚΤ, Μεταπτυχιακό Εικαστικών Τεχνών, Καθηγητής στην Ανωτέρα Σχολή Μαρμαρογλυπτικής της Τήνου.

Έως 18 Φεβρουαρίου 2023, Ώρες λειτουργίας: 16:00 – 20:00, Σάββατο 18/2: 14:00 – 18:00. ΡΟΜΑΝΤΣΟ, Αναξαγόρα 3, Αθήνα 105 52 (Τηλέφωνο: 21 6700 3325, Website: http://www.romantso.gr/).

"Μία Θέση Ανάμεσά Τους"

ANDREASKAMOUTSIS.GR

O φωτογράφος Ανδρέας Καμουτσής πραγματοποιεί την δεύτερη ατομική του έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Μία Θέση Ανάμεσά Τους» στον χώρο Τέχνης του taf : the art foundation στην Αθήνα 105 55, Νορμανού 5, πλησίον σταθμού Μετρό Μοναστηράκι, σε επιμέλεια Αλέξανδρου Βούτσα.

Τα εγκαίνια της έκθεσης είναι την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2023 στις 19:00. Η διάρκεια και το ωράριο λειτουργίας της έκθεσης είναι 14 με 19 Φεβρουαρίου, Τετάρτη – Κυριακή 12:00 με 22:00 και πραγματοποιείται με την ευγενική χορηγία της Fujifilm Hellas A.E. Είσοδος ελεύθερη.

Το “Μία Θέση Ανάμεσά Τους” είναι το αποτέλεσμα ενός πολύχρονου προσωπικού φωτογραφικού project του Ανδρέα που διήρκησε 8 χρόνια και πραγματοποιήθηκε σε 8 χώρες με 8 διαφορετικές Fujifilm μηχανές. Συγκεκριμένα από το 2015 έως και το 2022 στις: Δανία, Ελλάδα, Σερβία, Ισραήλ, Τουρκία, Μαρόκο, Ισπανία και Πορτογαλία και χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά mirrorless φωτογραφικός εξοπλισμός Fujifilm Χ-Series. Με σημείο αναφοράς την γλώσσα της εικόνας ο φωτογράφος εξερευνεί ανθρώπινες καταστάσεις, πολλές φορές αντιφατικές, όπως η μοναξιά και η μοναχικότητα, που ενδεχομένως όλοι έχουμε βιώσει και που, ο κάθε θεατής μπορεί να τις αποκωδικοποιήσει με το δικό του τρόπο.

Τελευταία ευκαιρία για την... Πολυκατοικία

Έκθεση " Η πολυκατοικία" / Βαγγέλης Πούλης HAU

Ένα σύνθετο θεωρητικό και εικαστικό εγχείρημα με γενικό θέμα την "Πολυκατοικία" ως ισχυρό κοινωνικό, αισθητικό και συναισθηματικό σύμβολο στην αστική ζωή των τελευταίων 100 χρόνων παρουσιάζεται στην Ελληνοαμερικανική Ένωση μέχρι τις 20/2.

Η "Πολυκατοικία" ξεδιπλώνεται ως υβριδική έκθεση στους δύο εκθεσιακούς χώρους του ισογείου. Ζωγραφική, γλυπτική, εγκαταστάσεις, βίντεο και φωτογραφία συνδιαλέγονται με τεκμήρια, μακέτες, αναμνηστικές σημειώσεις και άλλο αρχειακό υλικό, ώστε να αρθρώσουν από κοινού ένα σύνθετο αφήγημα για την εμπειρία της κατοίκησης.

Η έκθεση "Πολυκατοικία", την οποία επιμελούνται ο Νίκος Βατόπουλος και η Ίρις Κρητικού́, περιλαμβάνει αφενός έργα συγχρόνων φωτογράφων, αρχιτεκτόνων και φλανέρ της πόλης και αφετέρου έργα εικαστικών δημιουργών.

Info: Γκαλερί Ελληνοαμερικανικής Ένωσης (Μασσαλίας 22, Αθήνα)/Δευτέρα – Παρασκευή: 12:00 – 20:00, Σάββατο: 10:00 – 14:00, Κυριακή κλειστά/ 2103680052, www.hau.gr.

"Απομεινάρια μιας Πτώσης" στην Τεχνόπολη

Έκθεση φωτογραφίας "Απομεινάρια μιας Πτώσης" ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ

Εγκαινιάστηκε η έκθεση φωτογραφίας του εικαστικού Τόλη Τατόλα με τίτλο "Απομεινάρια μιας Πτώσης", που διοργανώνουν η MONUMENTA και ο Δήμος Αθηναίων, στην αίθουσα Νέοι Φούρνοι της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων στο Γκάζι, με την ευγενική παραχώρηση της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων.

Ο Τόλης Τατόλας, έχοντας στενά διαχρονική σχέση με το μέσο της φωτογραφίας, αποτυπώνει μέσω του φακού τα απομεινάρια εσωτερικών χώρων παλαιών γκρεμισμένων κτηρίων που διατηρούνται στις μεσοτοιχίες με μεταγενέστερα. Νιώθοντας έλξη προς τη φθορά και την κατάρρευση καθώς κινείται μέσα στην πόλη, κάνει μια άτυπη καταγραφή των απόντων κτηρίων με διάθεση ποιητική και νοσταλγική. Τα μέρη από τα οποία ο Τατόλας συλλέγει τα δείγματα για αυτή του την έρευνα, είναι αυτά που έχει επισκεφθεί σε Ευρώπη, Ασία και Αμερική.

Επιμέλεια: Επιστημονική ομάδα MONUMENTA. Διάρκεια έκθεσης: 9 Φεβρουαρίου 2023 – 26 Φεβρουαρίου 2023. Περισσότερα εδώ.

Without Which, Not / Sine Qua Non

Έργο της Μαρίας Σταμάτη ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΛΩ

Ο Εικαστικός Κύκλος ΔΛ, παρουσιάζει τη διατομική έκθεση της Μαρίας Σταμάτη και του Κώστα Βίττη με τίτλο « Without Which, Not / Sine Qua Non ».

Ο κοινός εννοιολογικός άξονας που ενώνει το έργο των δύο εικαστικών, σε μία ενδιαφέρουσα και προκλητική συνύπαρξη, είναι η επιθυμία τους να αναγνώ-σουν και να εν-νοηματώσουν … τα όρια της Έκφρασης. Της διαδικασίας που ο άνθρωπος αποκτά επίγνωση του εαυτού του και επικοινωνεί με τους άλλους.

Σ´ ένα εγκάρσιο ταξίδι στα έγκατα της ανθρώπινης ύπαρξης, του υποσυνείδητου, των μεταβάσεων, των αλλαγών και αλληλουχιών που έπονται κι επιτελούνται σε μία διαδρομή αυτοπροσδιορισμού που διαμορφώνει την έκφραση του ατόμου εσωτερικά και εξωτερικά.

Η Μαρία Σταμάτη με αφετηρία την ‘’εκφραστική ζωγραφική’’ και το λόγο, αναπτύσσει τα έργα της στο χώρο, συνθέτοντας εγκαταστάσεις, όπου πολύ συχνά προσθέτει νήματα και ύφασμα ή δαντέλα, οικοδομικό πλέγμα, κατασκευές και πλέξιγκλας, δημιουργεί υπαρξιακά παλίμψηστα με διαστρωματώσεις υλικών, εννοιών και συμβολισμών.

Επιμέλεια: Έφη Μιχάλαρου. Ώρες Λειτουργίας: Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 11:00 - 20:00 / Τετάρτη, Σάββατο 11:00 - 16:00 /Κυριακή και Δευτέρα κλειστά. Εικαστικός Κύκλος ΔΛ, Ακαδημίας 6.

Βασίλης Καρακατσάνης - "100"

Η gallery genesis & η αίθουσα τέχνης Τεχνοχώρος παρουσιάζουν στον πολυχώρο Art Project Space την έκθεση του Βασίλη Καρακατσάνη με τίτλο "100" (ΑΠΟ ΤΟ INSTAGRAM ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ)

Η gallery genesis και η αίθουσα τέχνης Τεχνοχώρος παρουσιάζουν στον πολυχώρο Art Project Space την έκθεση του Βασίλη Καρακατσάνη με τίτλο "100". Για πρώτη φορά δύο "συνομήλικες" γκαλερί της Αθήνας, που τις ενώνει ο συναγωνισμός για ένα καλύτερο αύριο της σύγχρονης ελληνικής τέχνης, η αίθουσα τέχνης Τεχνοχώρος και η Gallery Genesis, συνεργάζονται και παρουσιάζουν από κοινού την εκατοστή έκθεση του Βασίλη Καρακατσάνη που έχει τον τίτλο "100"!

Η εκατοστή, επετειακή έκθεση του Βασίλη Καρακατσάνη θα πραγματοποιηθεί στον πολυχώρο Art Project Space και την καλλιτεχνική επιμέλεια της έκθεσης έχουν η Ηλέκτρα Δουμά – Χαλκούση και ο Γιώργος Τζάνερης.

Στην έκθεση αυτή θα παρουσιαστούν, 50 Giclée print αφίσες που επιλέχτηκαν από το σύνολο των ατομικών εκθέσεων που έχει πραγματοποιήσει ο καλλιτέχνης στα 42 χρόνια εικαστικής πορείας του στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι αφίσες αυτές, που επανατυπώθηκαν σε διάσταση 70×50 cm, μας συστήνονται ως αυτοτελή εικαστικά έργα, καθώς ο καλλιτέχνης έχει επέμβει ζωγραφικά κάτι που τις καθιστά μοναδικές και άκρως συλλεκτικές.

Έως 18/2. Ώρες λειτουργίας: Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 17:30 - 20:30 | Τετάρτη, Σάββατο 11:00-15:00. Πολυχώρος Art Project Space, Φαλήρου 66, Αθήνα.

5 εκθέσεις και εικαστικές εγκαταστάσεις στην Ελευσίνα

Μυστήριο 44 Heiner Goebbels 7 Στήλες JOHN KOUSKOUTIS

Η 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης μετατρέπει την πόλη της Ελευσίνας σε μια μεγάλη εικαστική σκηνή με πέντε ξεχωριστές εκθέσεις και εικαστικές εγκαταστάσεις - και είσοδο ελεύθερη (Δευτέρα-Τρίτη και αργίες κλειστά).

Μυστήριο 44 Heiner Goebbels 7 Στήλες | Αποθήκη 2 Παλαιό Ελαιουργείο | 05.02—23.04

Μυστήριο 17 Μελίνα | Αποθήκη 3 Παλαιό Ελαιουργείο | 05.02—23.04

Μυστήριο 177 Visions from the Underworld | X – Bowling Art Center | 03.02—08.04

Μυστήριο 29 Ελευσίνα – Ωμό Μουσείο | Παλαιό Δημαρχείο | 13.12—26.03

Αποθέματα Inventory II | Δημόσιος χώρος, παραλιακό μέτωπο | 04.02—26.02

