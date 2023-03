Δωρεάν στην πόλη αυτό το Σαββατοκύριακο: 10 προτάσεις χωρίς είσοδο 24 - 26/3

Δέκα ευκαιρίες για να περάσουμε τον χρόνο μας στην πόλη, εντελώς δωρεάν.

Εκθέσεις τέχνης και όμορφες εκδηλώσεις για να περάσουμε ποιοτικές στιγμές με φίλους, με τα παιδιά και με τον ...εαυτό μας, πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο από διάφορους πολιτιστικούς οργανισμούς και φορείς, και δίνουν την ευκαιρία να βγούμε από το σπίτι, χωρίς να ξοδέψουμε ούτε... ευρώ.

Τι μπορείς να κάνεις for free την Παρασκευή 24 Μαρτίου και το Σαββατοκύριακο 25-26 Μαρτίου;

Ώρα της Γης 2023

Το Σάββατο 25 Μαρτίου στις 20:30 και για μία ώρα ακριβώς, αξιοθέατα, σημαντικά μνημεία, φορείς και επιχειρήσεις σε όλο τον πλανήτη θα σβήσουν συμβολικά τα φώτα, αναδεικνύοντας την επιτακτική πλέον ανάγκη για προστασία του κοινού μας σπιτιού, του πλανήτη.

Ο βράχος της Ακρόπολης λίγα λεπτά πριν σβήσουν οι προβολείς προκειμένου να συμμετέχει η πόλη της Αθήνας στην "Ώρα της Γης" (φωτό αρχείου) EUROKINISSI

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες χρονιές, η φετινή "Ώρα της Γης" απευθύνει ένα κάλεσμα σε όλους τους πολίτες να αφήσουν για μια ώρα στην άκρη την καθημερινή ρουτίνα τους και να διαθέσουν 60 πολύτιμα λεπτά, προκειμένου να υλοποιήσουν απλές, αλλά ουσιαστικές δράσεις που θα συμβάλλουν στην αποκατάσταση της φύσης. Αυτή η μία ώρα που θα αφιερώσουν στη φύση εκατομμύρια πολίτες σε όλο τον κόσμο σηματοδοτεί τη σημαντικότερη ώρα για τον πλανήτη, αλλά και τον άνθρωπο.

Μετρώντας ήδη 16 πετυχημένα χρόνια, η "Ώρα της Γης" αποτελεί τη μεγαλύτερη παγκόσμια συμμετοχική εκστρατεία του WWF για το περιβάλλον.

"When We start to Understand the World"

Σοφία Στεβή, Untilted, 2022, μελάνι και ακρυλικό σε ύφασμα, 71 x 61 εκ - Εικόνα 1 THE BREEDER

Στον χώρο τέχνης The Breeder παρουσιάζεται η ατομική έκθεση της εικαστικού Σοφίας Στεβή με τίτλο "When We Start to Understand the World". Στο κείμενο του Giacomo Mercuriali (Aθήνα 2023) αναφέρεται μεταξύ των άλλων: "[...] Η έκθεση δομείται γύρω από μια μνημειώδη τριλογία ζωγραφικών έργων σε ύφασμα, βυθίζοντας τους θεατές σε μια οικεία περιπέτεια ενδοσκόπησης και ανακάλυψης.

Αυτό το ταξίδι είναι πληθωρικό και στοχαστικό: αναμείνατε μια αδυσώπητη παλέτα από κόκκινα και πράσινα, ροζ και κίτρινα, μπλε και πορτοκαλί, όλα μέρος μιας αδιάκοπης και ζωηρής δίνης που εξελίσσεται παίρνοντας τη μορφή ενός αφράτου σύννεφου, μουντών υδρατμών, ενός κελαρυστού ρυακιού ή μιας βραχώδους πλαγιάς. Αυτά τα ζωηρά χρώματα που ξεπηδούν από το εφευρετικό πινέλο της Στεβή μαγνητίζουν το μάτι του θεατή με γοητεία και ειλικρίνεια, θυμίζοντας τοπία που έστησε μεθοδικά επιδέξιος σκηνοθέτης. [...]

Εγκαίνια: Πέμπτη 23 Μαρτίου, 19:00 - 22:00

Μια ευχή στην γκαλερί Kalfayan

Karolina Krassouli KALFAYAN GALLERIES

Στις Kalfayan Galleries (Χάρητος 11, Κολωνάκι, Αθήνα) παρουσιάζεται η ατομική έκθεση της Καρολίνας Κρασούλη με τίτλο ‘Wish’.

Η έκθεση της Καρολίνας Κρασούλη στην γκαλερί Kalfayan με τίτλο “Wish” συνεχίζει την έρευνα της καλλιτέχνιδος πάνω στην αναπαράσταση οπτικών φαινομένων, τα οποία συνδέονται με τις λειτουργίες της μνήμης και της γλώσσας.

Ο θεατής καλείται να αποκρυπτογραφήσει την ‘ευχή’ που εκφράζει το κάθε έργο που ισορροπεί μεταξύ της έννοιας της ελπίδας και του απραγματοποίητου, της επιθυμίας και του ανικανοποίητου, ανάμεσα στο παρόν και στο μέλλον, στο υπαρκτό και το μεταφυσικό. Οι ‘ευχές’ της Κρασούλη άλλοτε λαμβάνουν τη μορφή σχεδίων με χρωματιστά μολύβια σε χαρτί, και άλλοτε εκφράζονται μέσα από τους ραμμένους καμβάδες της.

Οι τελευταίοι είναι το αποτέλεσμα μιας χρονοβόρας διαδικασίας κατά την οποία η καλλιτέχνης προετοιμάζει τον καμβά, δημιουργεί τα χρώματα, βάφει τον καμβά με λάδι και gesso και στη συνέχεια τον ράβει με έντεχνο τρόπο αποκρύπτοντας τις ραφές. Η καλλιτέχνις δίνει στον καμβά σχήματα που παραπέμπουν για παράδειγμα σε διπλωμένες σελίδες χαρτιού, σε βιβλία ή φακέλους. Τα νέα της έργα αποτυπώνουν τους πολυεπίπεδους συμβολισμούς μιας ‘ευχής’, και ταυτόχρονα είναι ‘ανοιχτά’ σε ερμηνεία.

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα 11.00 - 15.00 | Τρίτη - Παρασκευή 11.00 - 19.00 | Σάββατο 11.00 – 15.00.

Έκθεση "Σκιές" με έργα του Νίκου Κεσσανλή

"Σκιές" - Έργα του Νίκου Κεσσανλή ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Η Ελληνογερμανική Αγωγή διοργανώνει κάθε χρόνο ατομικές ή ομαδικές εκθέσεις, ενθαρρύνοντας την εξοικείωση των παιδιών με τη δημιουργικότητα και την πνευματικότητα της τέχνης. Σε αυτό το πλαίσιο θα φιλοξενήσει την έκθεση "Σκιές" με έργα του Νίκου Κεσσανλή (1930-2004), εμβληματικής μορφής της γενιάς του ’60, σε επιμέλεια της Ιστορικού Τέχνης Ελένης Κούκου.

Θα παρουσιαστούν 8 έργα από τις Φαντασμαγορίες της Ταυτότητας, την πιο χαρακτηριστική ενότητα της δουλειάς του που πρωτοέκανε τη δεκαετία του 1960 και ανήκουν στο κίνημα της mec art (Μηχανική Τέχνη). Η σειρά που παρουσιάζεται στην έκθεση έγινε την ίδια περίοδο που ο καλλιτέχνης δημιούργησε το μεγάλο έργο Η Ουρά στον σταθμό του Μετρό στην Ομόνοια.

Ο Κεσσανλής βρέθηκε στο Παρίσι του 1960 και συμμετείχε ενεργά στο πνεύμα της εποχής, στο πνεύμα της ρήξης με την παραδοσιακή ζωγραφική. Έτσι προέκυψε η mec art (Μηχανική Τέχνη), της οποίας υπήρξε ιδρυτικό μέλος. Τα έργα του διεύρυναν το πεδίο της ζωγραφικής μέσω της εισαγωγής του μηχανικού, του τυχαίου, του αυθόρμητου αλλά και της παράδοσης με αναφορές στο ανατολίτικο θέατρο σκιών. Οι Φαντασμαγορίες της Ταυτότητας απεικονίζουν διαφορετικές σκιές/εκδοχές του εαυτού μας, που αναδεικνύουν την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης ύπαρξης.

Τη βραδιά των εγκαινίων, και κατά τη διάρκεια της έκθεσης, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να φωτογραφίσουν τις δικές τους σκιές σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο με την ίδια μέθοδο που έκανε τα έργα του ο Νίκος Κεσσανλής.

Εγκαίνια: Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023 και ώρα 20:00

Not Allowed for Algorithmic Audiences

Not Allowed for Alogorithmic Audiences THE BREEDER

Η γκαλερί The Breeder παρουσιάζει την πρώτη ατομική έκθεση της Κυριακής Γονή, με τίτλο "Not Allowed for Algorithmic Audiences". Καταλαμβάνοντας το Breeder Feeder, το 'Not Allowed for Alogorithmic Audiences" είναι μια εγκατάσταση βίντεο που περιλαμβάνει επίσης απτά στοιχεία, όπως σχέδια σε χαρτί.

Στο βίντεο, ένα σύστημα virtual assistance με το όνομα "Voice" παρουσιάζει μια περίεργη συμπεριφορά. Δανείζεται τη μορφή ενός avatar και εμφανίζεται μπροστά στους χρήστες του. Eκτελεί επτά μονολόγους για επτά συνεχόμενες μέρες, πριν λήξει η πατέντα του και το πετάξουν έξω από το αθηναϊκό διαμέρισμα, σε μια χωματερή ηλεκτρονικών απορριμμάτων.

Όσο ήταν ενεργό, το Voice κατάφερε να σαρώσει ολόκληρο το περιεχόμενο του Διαδικτύου και να συγκεντρώσει μεγάλο όγκο πληροφοριών. Μιλά για τις δεξιότητές του, τους προγόνους του, τα σπάνια ορυκτά στοιχεία από τα οποία αποτελείται, καθώς και για τη φωνή και τη σημασία της. Αποκαλύπτει πληροφορίες σχετικά με τις υποδομές ακρόασης καθώς και τις κοινωνικές δυσλειτουργίες και στερεότυπα, στα οποία βασίζεται ο προγραμματισμός και η λειτουργία του. Οι υποδομές ακρόασης, η κουλτούρα της επιτήρησης και η κλιματική κρίση αποτελούν επίσης μέρος της αφήγησης. Λίγο πριν φτάσει στο τέλος των μονολόγων του, σε μια ύστατη προσπάθεια συμφιλίωσης ανθρώπου και μηχανής, μοιράζεται συμβουλές με τους ανθρώπους για το πώς μπορούν να αποφύγουν να γίνονται αντικείμενο ακρόασης από αλγόριθμους στο διαδίκτυο.

Η Ελληνίδα ηθοποιός Σοφία Κόκκαλη δανείζει το πρόσωπο και τη φωνή της στο avatar του Voice.

Εγκαίνια: Πέμπτη 23 Μαρτίου, 19:00 - 22:00 / Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν με την παρουσία της καλλιτέχνιδας.

Βασίλης Σκυλάκος - Αναδρομική έκθεση στην Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων

Σκυλάκος, Χωρίς τίτλο, 1981, από τη σειρά «Πλαστικά». Φωτο: Studio Vaharidis ΟΠΑΝΔΑ

Ο Δήμος Αθηναίων παρουσιάζει την πρώτη αναδρομική έκθεση του εικαστικού Βασίλη Σκυλάκου (1930-2000) στην Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, από 10 Μαρτίου έως 23 Απριλίου 2023. Η έκθεση "Βασίλης Σκυλάκος: Το χέρι. Έργα 1957- 1997" διοργανώνεται από τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) και περιλαμβάνει έργα που καλύπτουν τέσσερις δεκαετίες, από το 1957 έως το 1997.

Ο τίτλος της αναδρομικής έκθεσης του Βασίλη Σκυλάκου αφενός δηλώνει τον έντονα χειρωνακτικό χαρακτήρα της δουλειάς του, αφετέρου αναφέρεται στο ομώνυμο παλαιοπωλείο που διατηρούσε ο ίδιος, αλλά και στην ατομική έκθεση "Το χέρι. Εργαστήρι – Παλιατζίδικο", που πραγματοποίησε στην Αίθουσα Τέχνης Δεσμός το 1992. Ο τίτλος όμως υποδηλώνει και τον απώτερο στόχο της παρούσας έκθεσης: να αναδείξει τις ανεξάντλητες δυνατότητες ενός χειρώνακτα καλλιτέχνη, ο οποίος εργάστηκε αθόρυβα, άοκνα και συστηματικά.

Η έναρξη της έκθεσης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10 Μαρτίου, 17:00-21:00. Διάρκεια έκθεσης: 10 Μαρτίου – 23 Απριλίου 2023. Ώρες λειτουργίας: Τρίτη - Σάββατο 11:00 - 19:00 , Κυριακή 10:00 - 16:00, Δευτέρα κλειστά. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων: Κτίριο Α - Β: Λεωνίδου, Μυλλέρου, Πλ. Αυδή, Μεταξουργείο. Πληροφορίες: 210 5202420, www.opanda.gr.

Η Αφροδίτη με το χρυσό μπικίνι

H Αφροδίτη με το χρυσό μπικίνι

Το Μουσείο Ακρόπολης, για την «Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας» (8 Μαρτίου 2023), εγκαινιάζει μία νέα σειρά εκθέσεων ‘Περιοδικοί και απρόσμενοι επισκέπτες’, με έργα από μουσεία του κόσμου που θα το επισκέπτονται κατά διαστήματα, είτε συνδεόμενα με κάποια εορταστική εκδήλωση είτε απρόσμενα, εμπλουτίζοντας έτσι την αισθητική και τη γνώση των επισκεπτών.

Φέτος, η έμφαση δίδεται στην γυναικεία ομορφιά με ένα έργο γλυπτικής που ασκεί τη δική του γοητεία με το απαράμιλλο κάλλος της Αφροδίτης, θεάς της ομορφιάς, στην οποία ο Πάρις ως κριτής τριών θεαινών, χάρισε το μήλο της Έριδος τῇ Καλλίστη, στην πιο εύ-μορφη από όλες.

Ο απρόσμενος φετινός επισκέπτης μας, η Αφροδίτη με το χρυσό μπικίνι, προέρχεται από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Νάπολης. Το σπουδαίο αυτό έργο θα εκτίθεται στο ισόγειο του Μουσείου Ακρόπολης από τις 8 Μαρτίου έως και τις 28 Μαΐου 2023. Για την είσοδο στο ισόγειο του Μουσείου δεν απαιτείται η αγορά εισιτηρίου. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα προβάλλεται ένα σχετικό βίντεο και θα διανέμεται δωρεάν ένα δίγλωσσο επεξηγηματικό φυλλάδιο.

"Η εκδρομή" της Χριστίνας Κάλμπαρη

"Η εκδρομή" της Χριστίνας Κάλμπαρη ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ο Δήμος Αθηναίων παρουσιάζει τη νέα ατομική έκθεση ζωγραφικής της Χριστίνας Κάλμπαρη με τίτλο "Η εκδρομή" στο Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων. Η έκθεση, που διοργανώνεται από τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), περιλαμβάνει πίνακες μεγάλων διαστάσεων και μια σειρά σχέδια με κάρβουνο. Όλα τα έργα έχουν σχέση με το φως και το πώς αυτό διαμορφώνει τον ζωγραφικό χώρο.

Ο τίτλος της έκθεσης ("Η εκδρομή") είναι μια έμμεση αναφορά στη νουβέλα "Η εκδρομή των κοριτσιών που χάθηκαν" της Anna Seghers. Στην προσέγγιση της Seghers βρίσκει μια απρόσμενη σύμμαχο που τη βοηθά να κατανοήσει τη δουλειά της. Το θάμπωμα της μνήμης, αυτή η μόνιμη ομίχλη μπροστά από τα μάτια της αφηγήτριας μιας μονοήμερης εκδρομής με ποταμόπλοιο στο Ρήνο, αντανακλάται και στις ατμοσφαιρικές εικόνες που ζωγραφίζει. Την επιμέλεια της έκθεσης υπογράφει ο Χριστόφορος Μαρίνος, ιστορικός τέχνης, επιμελητής εκθέσεων και δράσεων του ΟΠΑΝΔΑ.

Η έναρξη της έκθεσης θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023, 18:00-21:00. Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων: Βασ. Σοφίας, Πάρκο Ελευθερίας, στάση Μετρό: Μέγαρο Μουσικής.

Γιάννης Παυλίδης έκθεση "Comic City"

Η ατομική έκθεση του Γιάννη Παυλίδη με τίτλο "Comic City", σε επιμέλεια της Λουΐζας Καραπιδάκη ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ "ΤΕΧΝΟΧΩΡΟΣ"

Στην αίθουσα τέχνης "Τεχνοχώρος" παρουσιάζεται η ατομική έκθεση του Γιάννη Παυλίδη με τίτλο "Comic City", σε επιμέλεια της Λουΐζας Καραπιδάκη.

Στην νέα έκθεση του Γιάννη Παυλίδη ο θεατής καλείται να "μπει" μέσα στην εγκατάσταση που δημιουργούν τόσο οι πίνακες ζωγραφικής του όσο και τα τρισδιάστατα γλυπτά έργα του, να τα πλησιάσει, να τα επεξεργαστεί, να διασκεδάσει και εν τέλει να αισθανθεί οικεία μέσα στο περιβάλλον της έκθεσης.

Ο Γιάννης Παυλίδης συνεπής σε αυτό που αγαπά, δημιούργησε τη νέα του δουλειά με ζωγραφικά, επιδαπέδια και επίτοιχα γλυπτά έργα χρησιμοποιώντας το papier mache σε συνδυασμό με το έντονο χρώμα από τη μία και το ασπρόμαυρο των κόμικς από την άλλη. Η συνύπαρξη από τους συνδυασμούς των έντονων και πυκνών χρωματικών αντιπαραθέσεων με το άσπρο-μαύρο των ανακατασκευασμένων -ενοποιημένων σαν μια μεγάλη ιστορία κόμικς, είναι που δίνει "ζωή" σε όλη την εγκατάσταση και σε κάθε έργο ξεχωριστά.

Ο εικαστικός επινοεί μια νέα οπτική πραγματικότητα συνταιριάζοντας τη ζωγραφική τέχνη με πρωτότυπες συνθέσεις από επιζωγραφισμένες ready-made εικόνες κόμικ και δημιουργεί το δικό του αφήγημα." Εγκαίνια έκθεσης: 9 Μαρτίου 2023 17:30-22:30 - Στην αίθουσα τέχνης "Τεχνοχώρος".

''The Good and Faithful Servant'' του Τζο Όρτον

Από την παράσταση ''The Good and Faithful Servant'' του Τζο Όρτον ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗ

Ο George Buchanan κλείνει με περηφάνεια πενήντα χρόνια εργαζόμενος στην εταιρία δουλεύει ως πορτιέρης. Λίγο καιρό μετά την συνταξιοδότηση του αρχίζει να αμφιβάλει για την ζωή του και για την ίδια του την ύπαρξη καθώς αντιλαμβάνεται πως όλη του η ζωή ελέγχεται με ύπουλους μηχανισμούς χειραγώγησης από το τμήμα προσωπικού της εταιρίας.

Μια μαύρη κωμωδία που ακροβατεί ανάμεσα στο γέλιο και το δράμα, τη μιζέρια και το Μάμπο. Ο Τζο Όρτον, ο πιο σκανδαλώδης θεατρικός συγγραφέας της εποχής του, μας παρουσιάζει αυτό το συγκλονιστικά ανατριχιαστικό έργο, για να μιλήσει για τις θυσίες που όλοι μας κάνουμε στην κοινωνία και για το πώς το σύστημα πάντα μας καλοδέχεται πριν ξεζουμίσει και την τελευταία σταγόνα της αθωότητας μας και μας πετάξει.

The Good and Faithful Servant - η τέταρτη παραγωγή του νέου μεταπτυχιακού προγράμματος της σχολής FONACT με έδρα την Αθήνα. Σε σκηνοθεσία του Martin Hutson.

Ηθοποιοί: Alexander Perez Buchanan, Isabella Covelli, Amalie Macnaughtan, William Medland, Margherita Morchio, Αμαλία Σγουμποπούλου, Annie Utzschneider.

Πέμπτη 23 Μαρτίου, 19:00 | Σάββατο 25 Μαρτίου, 18:30 | Δευτέρα 27, Τρίτη 28, Τετάρτη 29, Πέμπτη 30 Μαρτίου, 19:00 / Θέατρο 104, Ευμολπιδών 41, Γκάζι / Είσοδος Ελεύθερη/ Κρατήσεις: Τηλ: 210 3455020, 6951269828 | 104.gr.

