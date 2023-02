Δωρεάν στην πόλη αυτό το Σαββατοκύριακο: 10 προτάσεις χωρίς είσοδο 3 - 5/2

Δέκα ευκαιρίες για να περάσουμε όμορφα στην πόλη, εντελώς δωρεάν.

Εκθέσεις τέχνης και όμορφες εκδηλώσεις για να περάσουμε ποιοτικό χρόνο με φίλους, με τα παιδιά και με τον ...εαυτό μας, πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο από διάφορους πολιτιστικούς οργανισμούς και φορείς, και δίνουν την ευκαιρία να βγούμε από το σπίτι, χωρίς να ξοδέψουμε ούτε... ευρώ.

Τι μπορείς να κάνεις for free την Παρασκευή 3 και το Σαββατοκύριακο 4-5 Φεβρουαρίου;

Δωρεάν τα Μουσεία και οι Αρχαιολογικοί χώροι την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023

Η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και τα μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο είναι ελεύθερη, χωρίς την καταβολή αντιτίμου, την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου εκάστου έτους.

"Χτίστες, νοικοκυρές και η οικοδόμηση της σύγχρονης Αθήνας" στη Στέγη

Από την ταινία "Χτίστες, νοικοκυρές και η οικοδόμηση της σύγχρονης Αθήνας" ΣΤΕΓΗ

Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου στη Μικρή Σκηνή της Στέγης, θα φιλοξενηθούν δύο προβολές της ταινίας που γύρισε τον κόσμο: το ντοκιμαντέρ που αφηγείται την ιστορία της αθηναϊκής πολυκατοικίας και της ανοικοδόμησης της πόλης μέσα από τη ζωή των ανώνυμων λαϊκών ανθρώπων της αντιπαροχής, προβάλλεται στο πλαίσιο της έκθεσης "Κωνσταντίνος Δοξιάδης και Πληροφοριακός Μοντερνισμός: Η Μηχανή στην Καρδιά του Ανθρώπου".

Ποιοι "γκρέμισαν" τα νεοκλασικά και γιατί γέμισαν το λεκανοπέδιο με πολυκατοικίες; Η ταινία των Τάσου Λάγγη και Γιάννη Γαϊτανίδη "Χτίστες, νοικοκυρές και η οικοδόμηση της σύγχρονης Αθήνας" επιστρέφει στην πόλη της, την Αθήνα και παρουσιάζεται στις 3 και 4 Φεβρουαρίου στη Μικρή Σκηνή της Στέγης.

Μετά την πρεμιέρα της στο Επίσημο Διαγωνιστικό Τμήμα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας "Νύχτες Πρεμιέρας" τον Σεπτέμβριο του 2021 και τη συμμετοχή της στο διαγωνιστικό τμήμα των βραβείων ΙΡΙΣ, οι "χτίστες και νοικοκυρές" της Αθήνας μεταφέρθηκαν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού κερδίζοντας το βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο Cinema Urbana – Architecture Film Festival Brasilia στη Βραζιλία τον Αύγουστο του 2022.

Η ταινία των Τάσου Λάγγη και Γιάννη Γαϊτανίδη ιχνηλατεί τη "μηχανή" στην καρδιά της σύγχρονης πόλης. Μέσα από τις ιστορίες των χτιστών και των νοικοκυρών της μεταπολεμικής Αθήνας, αποτυπώνεται ένας αυτοσχέδιος κοινωνικός μηχανισμός επιβίωσης και αστικής εξέλιξης που παρά τα θεσμικά εμπόδια εκφράστηκε και αποκρυσταλλώθηκε μέσα από την ανοικοδόμηση της Αθήνας του μοντερνισμού. Είναι τελικά η επιδίωξη της ευτυχίας αυτό που "χτίζει" τις πόλεις μας;

Το ντοκιμαντέρ είναι βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο της Ιωάννας Θεοχαροπούλου, το οποίο κυκλοφορεί το 2022 σε νέα έκδοση από το Ίδρυμα Ωνάση. Το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου, μετά την προβολή θα ακολουθήσει συζήτηση με τους σκηνοθέτες Τάσο Λάγγη και Γιώργο Γαϊτανίδη, και τον Πρόδρομο Τσιαβό, Διευθυντή Ψηφιακής Ανάπτυξης και Καινοτομίας του Ιδρύματος Ωνάση. Προκράτηση εδώ...

"Η Νύχτα Του Σαν Λορέντζο" των Paolo & Vittorio Taviani

Προβολή ταινίας "Η νύχτα του Σαν Λορέντζο" στο Artens ARTENS

Η ARTENS και η Κινηματογραφική της ομάδα θα παρουσιάσουν την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023, στις 20:30 την ιταλική ταινία των Paolo & Vittorio Taviani "Η Νύχτα Του Σαν Λορέντζο (La Notte Di San Lorenzo)".

Ο λυρισμός της ταινίας βρίσκεται στο ονειρικό ταξίδι που αφηγείται μια μητέρα σ’ ένα παιδάκι, μεταφέροντάς το στην αγαπημένη των σκηνοθετών ιταλική ύπαιθρο, στο τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, με τους Παρτιζάνους και την υποχώρηση του Φασισμού, με τους μύθους, το φόβο και την πραγμάτωση των ευχών. Οι Αδελφοί Πάολο και Βιττόριο Ταβιάνι συναντούν τον Ρομπέρτο Ροσελίνι και μας χαρίζουν μια πολιτική και βαθιά ποιητική παραβολή, μια εναλλακτική εκδοχή του Μωυσή και της Εξόδου, βγαλμένη μέσα από μια ζεστή μητρική αγκαλιά.

Η βραβευμένη "Νύχτα Του Σαν Λορέντζο" προβλήθηκε στους κινηματογράφους το 1982 με πρωταγωνιστές τον Όμερο Αντονούττι και την Μαργκαρίτα Λοτζάνο. Το σενάριό της γράφτηκε από τους αδελφούς μαζί με τον Τονίνο Γκουέρρα, η φωτογραφία είναι του Φράνκο Ντι Τζιάκομο και η μουσική του Νικόλα Πιοβάνι.

Η παρουσίαση θα ξεκινήσει στις 20:30 Θα προηγηθεί σύντομη εισαγωγή από τον εισηγητή των Σεμιναρίων Ιστορίας Κινηματογράφου της ARTENS Πάνο Παππά.

1ο Black and White (Β&W) Athens Photography Festival

1ο Black and White (Β&W) Athens Photography Festival BW-ATHENSPHOTOGRAPHY.COM

Η Blank Wall Gallery, διοργανώνει το 1ο Black and White (Β&W) Athens Photography Festival με συνδιοργανωτή το Δήμο Αθηναίων που παραχώρησε τους χώρους. Το Φεστιβάλ φιλοξενείται στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων.

Η υποβολή των φωτογραφιών ολοκληρώθηκε με μεγάλη παγκόσμια συμμετοχή. Ο μεγάλος αριθμός καλλιτεχνών που συμμετείχαν, αν και το Φεστιβάλ διοργανώνεται για πρώτη φορά, έδωσε τη δυνατότητα στους διοργανωτές να επιλέξουν τις πιο αξιόλογες ψηφιακές αλλά και αναλογικές φωτογραφίες, έχοντας πάντα ως στόχο την ανάδειξη της ασπρόμαυρης φωτογραφίας.

Τις ημέρες διεξαγωγής της έκθεσης οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν φωτογραφίες από 350 καλλιτέχνες από 76 χώρες και να συνομιλήσουν με πολλούς από τους δημιουργούς τους. Πληροφορίες εδώ...

Ώρες λειτουργίας: Σάββατο-Τρίτη, 17:00 – 22:00. Σεράφειο Δήμου Αθηναίων, Εχελιδών 19 & Πειραιώς 144, Αθήνα.

Απλώς ... αφαίρεση

8 καλλιτέχνες στην έκθεση "Just Abstraction" ΔΛ GALLERY

Τι είναι αφαίρεση στην τέχνη και τι οδηγεί τους καλλιτέχνες να τη χρησιμοποιήσουν ως εικαστική γλώσσα; Τις απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα καλούνται να δώσουν 8 καλλιτέχνες στην έκθεση “Just Abstraction” στην ΔΛ Gallery (Μεσολογγίου 55Α, Πειραιάς). Η αφαίρεση ως λέξη σημαίνει κυριολεκτικά να διαχωρίζεις ή να αποσύρεις κάτι από κάτι άλλο. Στις εικαστικές τέχνες, στην αφηρημένη τέχνη ή μη αναπαραστατική τέχνη, αυτό επιτυγχάνεται με την απομάκρυνση της κυριολεκτικής απεικόνισης ή οποιασδήποτε αναπαραστατικής αναφοράς.

Εγκαίνια: Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2023, στις 12:00 έως 17:00 / Ώρες Λειτουργίας: Πέμπτη & Παρασκευή, 12:00 – 20:00 | Σάββατο: 12:00 – 16:00, Πληροφορίες / Κρατήσεις: 21 0461 9700 | dlgallery.gr

Τοπία και φυτά της Ιρλανδίας που "γίνονται"... κρυπτόγαμα

Markus Huemer έκθεση "Anything Is Better Than the Truth / Alles ist besser als die Wahrheit" ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΙΛΕΑΝΑ ΤΟΥΝΤΑ

Το Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ιλεάνα Τούντα παρουσιάζει τη δεύτερη ατομική έκθεση του Markus Huemer "Anything Is Better Than the Truth / Alles ist besser als die Wahrheit", όπου ο καλλιτέχνης εκθέτει τη σειρά έργων που δημιούργησε κατά τη διαμονή του στην Ιρλανδία. Η δημιουργία αυτών των ζωγραφικών έργων είναι βασισμένη σε πρότυπα εικόνων, που αρχικά συντέθηκαν επί τόπου με φωτογραφική κάμερα και υπολογιστή και έπειτα μετατράπηκαν σε ζωγραφική.



Με μια πρώτη ματιά, τα μοτίβα των έργων παρουσιάζουν τοπία και φυτά της Ιρλανδίας. Σε δεύτερη ανάγνωση όμως, παρατηρεί κανείς ότι απεικονίζονται κάποια ιδιαίτερα φυτά, ιδιαίτερες μορφές ζωής, τα λεγόμενα κρυπτόγαμα. Τα κρυπτόγαμα είναι μορφές ζωής που αναπαράγονται α-σεξουαλικά. Πρόκειται για τα πρώτα φυτά που αποίκησαν τον πλανήτη μας, έχουν επιβιώσει από κάθε κλιματική αλλαγή έως τώρα, και πιθανότατα θα επιβιώσουν και από την τρέχουσα κλιματική κρίση αλώβητα. Στα κρυπτόγαμα συγκαταλέγονται οι φτέρες, τα βρύα, οι ιοί, τα φύκια, τα βακτήρια, οι μύκητες κ.λπ.

2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης "Μυστήριο_0 Μυστήρια Μετάβασης - Τελετή Έναρξης"

Αποτύπωση παραλιακού μετώπου ΕΛΕΥΣΙΣ 2023

Η Τελετή Έναρξης συνιστά την επίσημη και εμβληματική εκκίνηση του καλλιτεχνικού προγράμματος της 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης. Μια ανοιχτή σε όλους γιορτή, που θα λάβει χώρα το Σάββατο 4 και την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023.

Η Τελετή Έναρξης αντλεί έμπνευση από την ιστορία και τη μυθολογία της ίδιας της πόλης: τις Πομπές και τη σύνδεση του Πάνω με τον Κάτω Κόσμο. Το απόγευμα του Σαββάτου 4 Φεβρουαρίου καταφθάνουν στην πόλη της Ελευσίνας τέσσερις Πομπές ανθρώπων, θαλάσσιες και χερσαίες: οι TimeCircus.

Οι Πομπές διασχίζουν την πόλη, περνούν από τον Αρχαιολογικό Χώρο και τον Πεζόδρομο της οδού Νικολαΐδου, και καταλήγουν στο παράκτιο μέτωπο του Παλαιού Ελαιουργείου, με τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης –την πέμπτη αυτή άτυπη πομπή– να τους επιφυλάσσουν μια ιδιαίτερη υποδοχή.

Μετά το πέρας της πρώτης φάσης της Τελετής Έναρξης θα γίνει μια εκδήλωση, στις 19:00, στο παράκτιο μέτωπο, με τίτλο Μυστήρια Μετάβασης, σε ιδέα/σύλληψη του Γενικού Καλλιτεχνικού Διευθυντή, Μιχαήλ Μαρμαρινού και σκηνοθεσία του διακεκριμένου Βρετανού σκηνοθέτη, Chris Baldwin.

Η Ελευσίνα JOHN STATHIS

Οι δράσεις συνεχίζονται αμέσως μετά, με την πέμπτη –άτυπη– πομπή του κόσμου, καθώς βαδίζει κατά μήκος της παραλιακής οδού, προς τα ανατολικά. Μια Πολιτιστική Διαδρομή με 21 διαφορετικές δράσεις σε ιδιότυπα σημεία.

Στη συνέχεια, το Πρώην Εργοστάσιο ΙΡΙΣ ανοίγει για πρώτη φορά τις πόρτες του στο κοινό για να υποδεχτεί το μυθικό γκρουπ των 90’s, τους Στέρεο Νόβα (Κωνσταντίνος Βήτα και Μιχάλης Δέλτα).

Το τέλος αυτής της βραδιάς είναι ένα κάλεσμα σε χορό, στην Αποθήκη 1 του Παλαιού Ελαιουργείου, με ένα πάρτι με μουσικές επιλογές αποκλειστικά γυναικών DJs.

time circus ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

H Τελετή Έναρξης θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου με την πόλη να γίνεται μια υπαίθρια σκηνή: εγκαίνια για δύο εκθέσεις, το Μυστήριο 17 Μελίνα, όπως και το Μυστήριο 44 7 Στήλες του Heiner Goebbels, φωτιστικές και βίντεο εγκαταστάσεις, όπως το Μυστήριο 32 Πρόσωπα της Lina Bertucci, περφόρμανς όπως το Μυστήριο 108 ΚΑΜΑΡΕΣ του Ευριπίδη Λασκαρίδη, εικαστικές εκθέσεις όπως το Μυστήριο 177 Visions from the Underworld, η έκθεση-εγκατάσταση Αποθέματα: Inventory II, Βασίλης Γεροδήμος – Τζένη Αργυρίου, ξεναγήσεις όπως το Μυστήριο 20 Αφηγηματική Αρχαιολογία.

Δείτε το Αναλυτικό Πρόγραμμα της Τελετής Έναρξης και όσα events έχουν ελεύθερη είσοδο εδώ.

Περιοδική έκθεση "Ένδυμα Ψυχής" στο Μουσείο Ακρόπολης

- BORIS KIRPOTIN

Με πρωτοβουλία του Ιδρύματος Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, παρουσιάζεται στο Μουσείο Ακρόπολης, η εμβληματική έκθεση με τίτλο "Ένδυμα Ψυχής", σε συνεργασία με το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Στην Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων του Μουσείου θα φιλοξενηθούν με μια ξεχωριστή τέχνη 70 ενδυμασίες και στολές του προπερασμένου αιώνα, που διαφύλαξε και διαφυλάττει η αγάπη και το μεράκι ανθρώπων, ιδιαίτερα το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο αλλά και άλλα Μουσεία της χώρας. Περισσότερα εδώ...

Έκθεση ζωγραφικής του Βλάση Φρυσίρα στην Τεχνόπολη

Έκθεση ζωγραφικής του Βλάση Φρυσίρα ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ

Με επίκεντρο των ζωγραφικών του αναζητήσεων τη γυναικεία μορφή ως πολλαπλή παρουσία, άλλοτε απτή και γήινη και άλλοτε αινιγματική, φαντασιωτική, απρόσιτη, αλλά και ως ψυχισμός και πηγή συναισθήματος, ο συλλέκτης και ζωγράφος Βλάσης Φρυσίρας παρουσιάζει στο χώρο Δεξαμενές Καθαρισμού της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων την πρώτη ατομική του έκθεση με τίτλο "Ένα θέμα".

Το 2020 το Μουσείο Φρυσίρα ανέστειλε αναγκαστικά τη λειτουργία του και ο Βλάσης Φρυσίρας άρχισε να ζωγραφίζει οικεία πρόσωπα. Ο ίδιος αναφέρει: "Αγόρασα χιλιάδες έργα ζωγραφικής. Δημιούργησα έναν ξεχωριστό κόσμο. Τον έβαλα στην άκρη του μυαλού μου και άρχισα να δημιουργώ το προσωπικό μου ζωγραφικό σύμπαν. Μέχρι το τέλος!". Κάθε Σάββατο 12:00 με 14:00 στο χώρο της έκθεσης θα βρίσκεται ο Βλάσης Φρυσίρας και θα συνομιλεί με τους επισκέπτες. Τα έσοδα από την πώληση του καταλόγου της έκθεσης θα διατεθούν για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων της Τεχνόπολης.

"Seeing the Invisible" στον Εθνικό Κήπο

Φωτογραφία "μέσα" στο έργο Pneuma του Mel O' Callaghan GEORGIOS ATHANASIOU

Ο Δήμος Αθηναίων και η Outset Greece, διοργανώνουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στον Εθνικό Κήπο, τη διεθνή έκθεση σύγχρονης τέχνης "Seeing The Invisible", την πιο φιλόδοξη και εκτεταμένη μέχρι σήμερα έκθεση σύγχρονων έργων τέχνης που δημιουργήθηκαν με τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality), η οποία παρουσιάζεται από τις 22 Οκτωβρίου 2022 και θα διαρκέσει έως και τον Σεπτέμβριο του 2023.

Τα έργα της έκθεσης είναι ορατά μόνο μέσω της δωρεάν εφαρμογής Seeing the Invisible, για κινητά και tablets*. Οι επισκέπτες καλούνται, μέσω της εφαρμογής, να εξερευνήσουν το φυσικό περιβάλλον του Εθνικού Κήπου και να εντοπίσουν τα έργα τέχνης που βρίσκονται διάσπαρτα στο εσωτερικό του, με τη βοήθεια της προτεινόμενης διαδρομής που εμφανίζει ο χάρτης της εφαρμογής.

Info: Διάρκεια έκθεσης: Οκτώβριος 2022 - Σεπτέμβριος 2023. Ώρες επίσκεψης: τις ώρες λειτουργίας του Εθνικού Κήπου (από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου).

