Δωρεάν στην πόλη αυτό το Σαββατοκύριακο: 10 προτάσεις χωρίς είσοδο 4 - 5/3

Δέκα ευκαιρίες για να περάσουμε τον χρόνο μας στην πόλη, εντελώς δωρεάν.

Εκθέσεις τέχνης και όμορφες εκδηλώσεις για να περάσουμε ποιοτικές στιγμές με φίλους, με τα παιδιά και με τον ...εαυτό μας, πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο από διάφορους πολιτιστικούς οργανισμούς και φορείς, και δίνουν την ευκαιρία να βγούμε από το σπίτι, χωρίς να ξοδέψουμε ούτε... ευρώ.

Τι μπορείς να κάνεις for free το Σαββατοκύριακο 4-5 Μαρτίου;

Ημερίδα ''Gas-working together: New perspectives''

Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ

Ημερίδα με θέμα την επανάχρηση της ευρωπαϊκής βιομηχανικής κληρονομιάς. Tο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου σε συνεργασία με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία "Βιομηχανικά Δελτία Απογραφής" (ΒΙΔΑ) συνδιοργανώνουν το Σάββατο 4 Μαρτίου 2023 στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων την ημερίδα "Gas-working together: New perspectives" με θέμα την επανάχρηση των εγκαταστάσεων φωταερίου στην Ευρώπη και με τη συμμετοχή ομιλητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. H ημερίδα παρουσιάζεται στο πλαίσιο του εορτασμού των 10 χρόνων λειτουργίας του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου και εγκαινιάζει την εορταστική χρονιά προοιωνίζοντας μια σειρά από δράσεις που θα ακολουθήσουν και θα ανακοινωθούν στο προσεχές διάστημα.

Στο πλαίσιο της ημερίδας, ομιλητές από επτά ευρωπαϊκές χώρες θα παρουσιάσουν πρακτικές επανάχρησης καθώς και περιπτώσεις τμημάτων ή ολόκληρων συνόλων εργοστασίων φωταερίου που έχουν μετασχηματιστεί σε ζωντανούς χώρους πολιτισμού. Γλώσσα: Αγγλική (χωρίς διερμηνεία)

Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημερίδας εδώ.

Athens Green Festival

περιβάλλον PIXABAY

Για το 2023, το Athens Green Festival θα διεξαχθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου.



Στόχος της έκθεσης (3-5 Μαρτίου) είναι η προώθηση του οικολογικού τρόπου ζωής, η προβολή των βιολογικών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και των μικρών παραγωγών από όλη την Ελλάδα, επιπλέον στόχος είναι η πολύπλευρη ενημέρωση επισκεπτών και επαγγελματιών, ώστε το Athens Green Festival να γίνει το πεδίο γνωριμίας και επικοινωνίας επαγγελματιών του κλάδου και καταναλωτών. Περισσότερα εδώ.

Συναυλία κλασικής μουσικής

UNSPLASH

Διανύοντας τον 34o κύκλο της, η σειρά συναυλιών "Οι Νέοι για τους Νέους" αποτελεί βήμα έκφρασης και σημαντικό θεσμό ανάδειξης των επίλεκτων νέων ερμηνευτών κλασικής μουσικής.

Η Ελληνίδα βιολοντσελίστα Χριστίνα Μπένση και η Γιαπωνέζα πιανίστα Kanami Ito συμπράττουν το Σάββατο 4 Μαρτίου, στις 7 το απόγευμα, στην Αίθουσα Συναυλιών Φίλιππος Νάκας, σε ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα με έργα Μέντελσον, Σοστακόβιτς και Σούμαν.

Πρόγραμμα:

F. Mendelssohn Cello Sonata No 2 in D major, Op. 58

D. Shostakovich Cello Sonata in D minor, Op. 40

R. Schumann Adagio and Allegro, Op. 70

Αίθουσα Συναυλιών Φίλιππος Νάκας - 04/03, 19:00, τηλ.:210 3634000.

Διεθνής Έκθεση Χαρακτικής "Self Portrait"

Το Κέντρο Χαρακτικής Αθηνών - Pandolfini & Σιατερλή Α.Μ.Κ.Ε. παρουσιάζει τη διεθνή έκθεση χαρακτικής "Self-Portrait - Αυτοπροσωπογραφίες Καλλιτεχνών", στο χώρο τέχνης Etch Ink.

Το Kέντρο Χαρακτικής Αθηνών - Pandolfini & Σιατερλή, ύστερα από ανοιχτό κάλεσμα (καλοκαίρι 2022(, προσκάλεσε εικαστικούς καλλιτέχνες, χαράκτες και ομάδες καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο να διερευνήσουν τις καλλιτεχνικές και δημιουργικές δυνατότητες της αυτοπροσωπογραφίας και να δημιουργήσουν νέα, πρωτότυπα έργα τέχνης. Το αποτέλεσμα αυτής της διεθνούς πρόσκλησης παρουσιάζεται σε αυτή την ομαδική έκθεση με 55 σύγχρονους χαράκτες από Ελλάδα, Κύπρο, Σερβία, Σλοβακία, Πολωνία, Ιταλία, Γαλλία, Αυστρία, Γερμανία, Ολλανδία, Σουηδία, Νότια Αφρική, Μαρόκο, Ταϊβάν, Πακιστάν, Αργεντινή, Βραζιλία και ΗΠΑ.

Στην έκθεση αυτή παρουσιάζονται νέες παραγωγές αλλά και παλαιότερα έργα, από το ευρύτερο φάσμα της χαρακτικής. Οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες προσεγγίζουν εικαστικά τη θεματική μέσα από μια ποικιλία τεχνικών όπως λινογραφία, ξυλογραφία, οξυγραφία, τονική οξυγραφία (aquatint), βαθυτυπία, μαύρη τεχνική (mezzotint), ξηρή χάραξη, φωτοχαρακτική, κολλαγραφία (collagraph), chine collé, μονοτυπία, ενώ αποτολμούν δημιουργικούς συνδυασμούς μεταξύ των διαφορετικών χαρακτικών τεχνικών και άλλων εικαστικών μέσων όπως το κολάζ, η φωτογραφία, το σκίτσο και η ψηφιακή εκτύπωση.

Προσκεκλημένος καλλιτέχνης: Silvano Barducci. Εγκαίνια: Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023, 18:30 - 22:30.

Δωρεάν τα Μουσεία και οι Αρχαιολογικοί χώροι στις 5 και 6 Μαρτίου

Η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και τα μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο είναι ελεύθερη, χωρίς την καταβολή αντιτίμου, την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου εκάστου έτους. 6 Μαρτίου είναι Ημέρα Μνήμης της Μελίνας Μερκούρη, που έφυγε από τη ζωή στις 6 Μαρτίου του 1994.

"Μυστήριο 17 Μελίνα" στην Ελευσίνα

Η Μελίνα Μερκούρη EUROKINISSI

Στην Αποθήκη 3 του Παλαιού Ελαιουργείου στην Ελευσίνα φιλοξενείται το Μυστήριο 17 Μελίνα, υπό τη γενική εποπτεία της Μανουέλλας Παυλίδου, τη γενική επιμέλεια και μουσειολογική και μουσειογραφική μελέτη του Νικόλαου Καλτσά. Η έκθεση ζωντανεύει την πολύπλευρη προσωπικότητα της λαμπερής ηθοποιού, ανυποχώρητης αγωνίστριας για τη δημοκρατία και ακαταπόνητης πολιτικού.

Αυθεντικές αφίσες διάσημων ταινιών της Μελίνας Μερκούρη, φωτογραφίες-ντοκουμέντα από τις βραβεύσεις, τον αντιδικτατορικό αγώνα και από στιγμές με τους αγαπημένους της, σκηνές από ταινίες, αυθεντικά θεατρικά κοστούμια από παραστάσεις που έμειναν ιστορικές στο πέρασμα των δεκαετιών, επιστολές που αντάλλαξε με διασημότητες, καθώς και το ίδιο το καμαρίνι της με τα προσωπικά της αντικείμενα.

Μυστήριο 17 Μελίνα COSTAS BALTAS/2023ELEUSIS.EU

Η έκθεση αναφέρεται στο έργο της μακροβιότερης έως σήμερα υπουργού Πολιτισμού: τη θεσμική στήριξη του Κέντρου Ελληνικού Κινηματογράφου, την ίδρυση των δημοτικών περιφερειακών θεάτρων, τα εκπαιδευτικά προγράμματα για την προβολή του πολιτισμού στα σχολεία· τη θεσμοποίηση της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης που συνεχίζεται μέχρι σήμερα· την ανακοίνωση του σχεδιασμού ενός αρχαιολογικού πάρκου που επανέφερε το όραμα της ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων. Και, πάνω απ’ όλα, τη διεκδίκηση της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα. Ήδη το 1989 η Μελίνα Μερκούρη είχε προκηρύξει νέο διεθνή διαγωνισμό για το Μουσείο της Ακρόπολης, που ορθώνεται πλέον έτοιμο για να υποδεχτεί τα Γλυπτά.

05.02.2023—23.04.2023 / Τοποθεσία Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας / Κανελλοπούλου 1 , Ελευσίνα.

Εσωστρέφεια σε μικρό format

Έκθεση του Πέτρου Ζουμπουλάκη ΓΚΑΛΕΡΙ ΑΡΓΩ

Η Γκαλερί Αργώ υποδέχεται στους χώρους της τον Πέτρο Ζουμπουλάκη ο οποίος θα παρουσιάσει την καινούργια του δουλειά με ζωγραφικά έργα, κάτω από το γενικό τίτλο "Εσωστρέφεια σε μικρό format", η οποία θα διαρκέσει ως τις 11 Μαρτίου 2023.

Σχετικά με την έκθεση αυτή του Πέτρου Ζουμπουλάκη, ο Μάνος Στεφανίδης, υπογραμμίζει μεταξύ άλλων: " [...] Η τελευταία τώρα, ενότητα που παρουσιάζεται είναι οι συνθέσεις που ο Ζουμπουλάκης φιλοτέχνησε στην περίοδο της κρίσης, στην εποχή του κορονοϊού, αλλά και εκείνα τα χρόνια όπου όλοι οι υπόλοιποι ετοιμαζόμασταν να γιορτάσουμε, όπως μπορούσαμε και όσο μας επέτρεπαν οι συνθήκες, τα 200 χρόνια από την Εθνική Παλιγγενεσία. Αλλά και να τιμήσουμε τα 100 χρόνια από μία μεγάλη, εθνική καταστροφή αφού στην ελληνική ιστορία ο θρίαμβος και η πανωλεθρία συχνά συμπορεύονται… Αυτό ήταν το κλίμα μέσα στο οποίο ο καλλιτέχνης δημιούργησε την ενότητα με θέμα το αλκοόλ. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία, και ουσιαστική και συμβολική. [...]"

Γκαλερί Αργώ, Νεοφύτου Δούκα 5, 10674 Κολωνάκι. Τηλ. 210 7249333. Τρίτη έως και Παρασκευή: 10πμ-2μμ και 5μμ-8μμ | Σάββατο: 11πμ-3μμ.

This Current Between Us

H έκθεση "This Current Between Us" καταλαμβάνει το πρώτο ατμοηλεκτρικό εργοστάσιο στην Ελλάδα, τον Ατμο-Ηλεκτρικό Σταθμό (ΑΗΣ) της ΔΕΗ, Νέου Φαλήρου. Μέρος των εγκαταστάσεων του σταθμού ανοίγει για πρώτη φορά στο κοινό αποκαλύπτοντας αθέατες όψεις του βιομηχανικού συγκροτήματος. Η έκθεση περιλαμβάνει εκτενές αρχειακό υλικό από το Ιστορικό Αρχείο της ΔΕΗ το οποίο βρίσκεται σε διάλογο με νέες παραγωγές εικαστικών έργων από διεθνείς καλλιτέχνες: ζωγραφική, γλυπτά, εικαστικές εγκαταστάσεις, βίντεο, ηχητικά έργα και επιτελεστικές δράσεις.



Η έκθεση This Current Between Us αναφέρεται σε υποδομές και οργανισμούς, διαδικασίες παραγωγής και κατανάλωσης, ανάδυσης και μεταμόρφωσης, που λειτουργούν μέσα από τη μεταφορά, αλλά και πέρα από αυτήν. Ο ατμός, σημαντική παραγωγική δύναμη στη σύγχρονη ιστορία, συμπυκνώνεται και αξιοποιείται κάνοντας δυνατό τον κόσμο των μηχανών. Για την έκθεση, ο ατμός δημιουργεί ένα ρευστό υπόστρωμα, αγωγό για απρόσμενες συνδέσεις.

Τα έργα της έκθεσης αποτελούν απόπειρες αναστοχασμού αναφορικά με το βιομηχανικό παρελθόν και με τους οικονομικούς συσχετισμούς του παρόντος. Αναπόδραστα, από την ηλεκτρική συνδεσιμότητα περνάμε σε ηλεκτρισμένες κοινωνικές και πολιτισμικές συνδέσεις.

Η έκθεση "This Current Between Us" πραγματοποιείται στο πλαίσιο του project "Το Άλλο Σώμα", σε συνεργασία της Blow-Up, της ΑΣΚΤ, της ΔΕΗ, με την υποστήριξη των ΥΠΠΟΑ, και του Γραφείου Διασύνδεσης της ΑΣΚΤ. Διάρκεια έκθεσης έως Κυριακή 12 Μαρτίου 2023. Ώρες λειτουργίας: Πέμπτη – Κυριακή 16:00 – 20:00.

''Άνθρωπος στις πόλεις"

ΒΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

Η έκθεση "Άνθρωπος στις πόλεις" λαμβάνει χώρα σε φυσική μορφή στην Αθήνα έως τις 4 Μαρτίου 2023 στην Chili Art Gallery, και είναι διαθέσιμη από τη δεύτερη ημέρα μετά το άνοιγμά της και διαδικτυακά, σε συνεργασία με την ARTgrID.

Η έκθεση περιλαμβάνει έργα ζωγραφικής, κολλάζ, εικαστική φωτογραφία και ψηφιακή τέχνη σε έντυπη μορφή. Στο επιμελητικό σημείωμα, ο κ. Καπράλος σημειώνει μεταξύ άλλων: “... πώς ο γρήγορος και ανταγωνιστικός χαρακτήρας της ζωής στην πόλη μπορεί να δημιουργήσει μια κουλτούρα ατομικισμού και ιδιοτελούς συμφέροντος, οδηγώντας σε κατάρρευση των κοινωνικών συνδέσεων και των κοινοτικών αξιών. Η θεωρία του συμβολικού αλληλεπίδρασης προσφέρει έναν πολύτιμο μεγεθυντικό φακό στις ψυχολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις των μεγάλων πόλεων στο υποκείμενο της πόλης.

Επίσης, είναι ιδιαίτερα σχετική με την ταινία δρόμου "Η Αλίκη στις πόλεις" του Βιμ Βέντερς (Alice in the Cities, 1974) με την οποία συνομιλεί το θέμα της έκθεσης [….] Οι ετεροτοπίες που παράγει η διαφορετικότητα βιώνονται συχνά αρνητικά, καθώς η πόλη βιώνεται από τους κατοίκους της ως χώρος αφιλόξενος, ανοίκειος και εχθρικός. Αφήνεται ελάχιστο πεδίο στις κοινωνικές ομάδες να αναπτύσσουν κοινές συνήθειες, ενδιαφέροντα και ταυτότητες για να δημιουργήσουν έναν “κοινό τόπο”. Η μεγαλούπολη χαρακτηρίζεται από έντονες εγγενείς αντιφάσεις που τελικά δηλώνουν τη σύγχυση τόσο σε πολιτισμικό όσο και σε κοινωνικο-πολιτικό επίπεδο. Άραγε μια πόλη “Πολιτεία” είναι πλέον εφικτή;”.

Συμμετέχουν οι εικαστικοί καλλιτέχνες: Πόλυ Χατζημανωλάκη-Αλμυράντη, Αλίκη Ρήγου, Έλενα Αρσενίδου, Κατερίνα Παπασταυροπούλου, Αμαλία Κορωνάκη, Χρυσούλα Δεμάγκου, Εύα Αναστοπούλου, Αντιγόνη Γεωργιάδου, Ευάγγελος Τζαβάρας, Μαρία Κογκορόζη, Γιάννης Επταμηνιτάκης, Μαρία Λουίζα, Υπατία Βαφιαδάκη, Κώστας Καλέντζης, Νίκος Τζερμιαδιανός, Ελένη Σπαντιδάκη, Κρίστα Σγούρου, Πέρσα Σιαφλά, Βίκυ Σαρρή, Βίκη Κωνσταντινοπούλου, Foti Κllogjeri.

Ώρες λειτουργίας: Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή 11.00 - 18.00, Πέμπτη 12.00 - 19.00, Σάββατο 11:00 - 15.00. Chili Art Gallery, Δημοφώντος 13-15, Αθήνα. Πληροφορίες / Κρατήσεις: Τηλ: 210-7292564 | chiliart.gr.

Ψηφιακά Εργαλεία στις Παραστατικές Τέχνες

DigitACT: Αναπτύσσοντας Ψηφιακές Δεξιότητες για Νέους/ες Ηθοποιούς και Νέους/ες Τεχνικούς των παραστατικών τεχνών εν μέσω πανδημίας ΡΕΟΝ ΑΜΚΕ

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος "DigitACT: Αναπτύσσοντας Ψηφιακές Δεξιότητες για Νέους/ες Ηθοποιούς και Νέους/ες Τεχνικούς των παραστατικών τεχνών εν μέσω πανδημίας" (digitactproject.eu), η ΡΕΟΝ ΑΜΚΕ διοργανώνει εργαστήρια με θέμα «Ψηφιακά Εργαλεία στις Παραστατικές Τέχνες»

Πληροφορίες Σεμιναρίου: "Ψηφιακά Εργαλεία στις Παραστατικές Τέχνες" / Σάββατο 4 και Κυριακή 5 Μαρτίου 11:00 με 16:00 / Από Μηχανής Θέατρο, Ακαδήμου 13, Αθήνα.

Εισηγητές:

Ορέστης Τάτσης (σκηνοθέτης και καλλιτεχνικός διευθυντής της ΡΕΟΝ)

Παναγιώτης Ανδριανός (κινηματογραφιστής, designer)

Δημήτρης Κακαβούλας (ηθοποιός, project manager DigitACT)

Τα σεμινάρια είναι δωρεάν και θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.

