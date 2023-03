Δωρεάν στην πόλη τη Δευτέρα 13 Μαρτίου - 5 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ποικίλες εκδηλώσεις και εικαστικά δρώμενα που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γκαλερί και φορείς, δίνουν το έναυσμα στο κοινό που αγαπά τον πολιτισμό να ψυχαγωγηθεί με ελεύθερη είσοδο.

Πέντε ευκαιρίες να περάσουμε όμορφα και δωρεάν την Δευτέρα 13 Μαρτίου.

"Μπλε" στον Ελληνογαλλικό Σύνδεσμο

'Εκθεση "Μπλε" στον Ελληνογαλλικό Σύνδεσμο ΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΗ

Το RAINBOW project ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ συνεχίζεται στην καρδιά της Αθήνας, στο Κολωνάκι, στον ιστορικό χώρο του Ελληνογαλλικού Συνδέσμου και η Τέχνη αποκτά ΜΠΛΕ χρώμα, συνεχίζοντας τις 6 + 1 ομαδικές εκθέσεις που πλαισιώνουν το project έως το καλοκαίρι του 2023.

Η πέμπτη έκθεση του project με θέμα το ΜΠΛΕ - BLUE χρώμα παρουσιάζεται στον χώρο του Ελληνογαλλικού Συνδέσμου, όπου 27 σύγχρονοι αξιόλογοι εικαστικοί εμπνέονται και δημιουργούν έργα. Από τη Δευτέρα, 6 Μαρτίου έως το Σάββατο, 18 Μαρτίου.

Το ΜΠΛΕ θεωρείται το χρώμα της αρμονίας, της γαλήνης, της εμπιστοσύνης, της ελευθερίας, της ειλικρίνειας αλλά και της απόστασης. Συχνά συνδέεται και με τη μελαγχολία, εξ ου και η προέλευση του ονόματος της μουσικής μπλουζ (blues). Σχετίζεται επίσης με την θάλασσα και τον ουρανό ιδιότητα που προσφέρει χαλαρότητα και ηρεμία. Η λεκτική επικοινωνία συνδέεται επίσης με το μπλε χρώμα ενώ παράλληλα εκφράζει το αίσθημα της αφοσίωσης, του πνεύματος και της θρησκευτικής πεποίθησης. Ήδη από την αρχαιότητα το μπλε εκφράζει την έννοια της πίστης και της ελπίδας ενώ συνδέεται και με το κομμάτι του γλυκού για αυτό και πολλά προϊόντα που σχετίζονται με γλυκές γεύσεις φέρουν μπλε χρώμα.

Το concept, η οργάνωση και η επικοινωνία της έκθεσης ανήκει στον εκπαιδευτικό και διοργανωτή εικαστικών εκθέσεων Δημήτρη Λαζάρου. Η έκθεση παρουσιάζεται σε συνδιοργάνωση με τη Διεθνή Πολιτιστική Πλατφόρμα ART HUB ATHENS / Art for social change – www.arthubathens.org,

Πλατεία Κολωνακίου 2, 4 ος όροφος, Κολωνάκι / (Είσοδος δίπλα στην τράπεζα Πειραιώς) / Η έκθεση διαρκεί από 6 έως 18 Μαρτίου 2023.

70 Χρόνια Μικρός Ήρωας

Έκθεση σκίτσων "70 Χρόνια Μικρός Ήρως" ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

Η έκθεση για τα 70 Χρόνια του Μικρού Ήρωα, ύστερα και από εκκλήσεις αναγνωστών, παίρνει παράταση στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης έως και την Τετάρτη 15 Μαρτίου.

Αυτή τη φορά η έκθεση θα βρίσκεται αποκλειστικά στον 1ο όροφο και θα περιλαμβάνει τα 45 νέα έργα των Ελλήνων καλλιτεχνών και επιπλέον παλιά τεύχη και σκίτσα του Βύρωνα Απτόσογλου! Επιπλέον, στο χώρο θα είναι διαθέσιμο το νέο λεύκωμα Ο Μικρός Ήρως 70 Χρόνια προς πώληση.

Ακολουθεί το μίνι-ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε πρώτη φορά στα εγκαίνια της έκθεσης και μερικές πληροφορίες για το νέο λεύκωμα που είναι διαθέσιμο και μέσω της ιστοσελίδας των εκδόσεων.

Info: Διάρκεια: 8 – 15 Μαρτίου 2023, Ώρες Λειτουργίας: Καθημερινά 18:00 – 22:00, Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Πειραιώς 206, Ταύρος. mcf.gr

Έκθεση "Atlas of Mediterranean liquidity"

MedLiquidityAtlas, Spyridaki GOETHE-INSTITUT ATHEN

Τα Ινστιτούτα Goethe στη Μεσόγειο ένωσαν τις δυνάμεις τους για να αναπτύξουν μια σειρά ψηφιακών χαρτών σχετικά με το νερό ως πολύτιμο φυσικό πόρο στην περιοχή της Μεσογείου.

Σε αυτό το πλαίσιο καλλιτέχνες και δημιουργοί σε συνεργασία με επιστήμονες ανέλαβαν να σχεδιάσουν διαδραστικούς χάρτες μέσα από τους οποίους αναδύεται μια πολυφωνική συλλογή νέων προοπτικών και αφηγήσεων γύρω από τη σχέση μας με το στοιχείο του νερού.

Για τον ψηφιακό χάρτη που αφορά την Ελλάδα, οι τοπικοί εταίροι του έργου – η συνεργατική-διεπιστημονική ομάδα σχεδιασμού Commonspace και η ομάδα έργου του γεωγράφου-βιολόγου Σταμάτη Ζόγκαρη επικεντρώνονται στην πόλη της Αθήνας. Η έρευνά τους γύρω από τον αστικό χώρο και τη βιοποικιλότητα των λιγοστών υδάτινων στοιχείων της πόλης συναντώνται στο Goethe-Institut Athen για να δημιουργήσουν μια εγκατάσταση που δίνει στο κοινό της πρωτεύουσας πρόσβαση σε έναν μέχρι τώρα «αθέατο» χάρτη του νερού.

Σχεδιασμένος από την Αθηναία αρχιτέκτονα Ελένη Σπυριδάκη, ο διαδραστικός χάρτης της Αθήνας «ζωντανεύει» στον χώρο του Goethe-Institut Athen, όπου και φιλοξενείται. Ακόμη, μια γωνιά ανάγνωσης στο Ινστιτούτου είναι αφιερωμένη στους τίτλους της βιβλιοθήκης για το νερό ως φυσικό πόρο.

oethe-Institut Athen, Ομήρου 14-16, Τηλ. 210 36 61 000, Διάρκεια έκθεσης: Έως 16 Μαρτίου 2023. Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Πέμπτη 09:00 – 22:00, Παρασκευή 09:00 – 17:00, Σάββατο 09:00 – 14:00.

The Human Condition: from Modernity to the Contemporary

The Human Condition: from Modernity to the Contemporary ΓΚΑΛΕΡΙ ΣΚΟΥΦΑ

Η Γκαλερί Σκουφά με μεγάλη χαρά παρουσιάζει την καινούργια ομαδική έκθεση με τίτλο: «The Human Condition: from Modernity to the Contemporary». H έκθεση εγκαινιάζεται την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023, στις 19:30 – 21:30 και θα διαρκέσει μέχρι τις 18 Μαρτίου 2023.

Στην έκθεση, “The Human Condition: from Modernity to the Contemporary” καλλιτέχνες των ιστορικών πρωτοποριών όπως ο André Derain, ο Giorgio de Chirico, ο Otto Dix, ο Jean Fautrier και ο Francis Picabia συνομιλούν με καλλιτέχνες του ύστερου μοντερνισμού όπως ο Eduardo Arroyo και ο Andy Warhol, ενώ ο διάλογος αυτός συνεχίζεται με σύγχρονους καλλιτέχνες της ζωγραφικής σχολής του Βερολίνου όπως ο Peter Böhnisch, ο Thomas Grünfeld, ο David Nicholson, ο Δημήτρης Τζαμουράνης, ο Thomas Virnich, ο René Wirths, η Sandra Vásquez de la Horra και ο John Isaacs.

Σκουφά 4, Κολωνάκι, 10673, Ώρες λειτουργίας: Δευτ-Τετ-Σαβ 10:00-15:30, Τρ-Πεμ: 10:00-15:30 & 17:30-21:00, Παρ: 10:00-15:30 & 17:30-20:00. skoufagallery.gr.

Η Αφροδίτη με το χρυσό μπικίνι στο Μουσείο Ακρόπολης

Το Μουσείο Ακρόπολης, για την «Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας» (8 Μαρτίου 2023), εγκαινίασε μία νέα σειρά εκθέσεων ‘Περιοδικοί και απρόσμενοι επισκέπτες’, με έργα από μουσεία του κόσμου που θα το επισκέπτονται κατά διαστήματα, είτε συνδεόμενα με κάποια εορταστική εκδήλωση είτε απρόσμενα, εμπλουτίζοντας έτσι την αισθητική και τη γνώση των επισκεπτών.

H Αφροδίτη με το χρυσό μπικίνι

Φέτος, η έμφαση δίδεται στην γυναικεία ομορφιά με ένα έργο γλυπτικής που ασκεί τη δική του γοητεία με το απαράμιλλο κάλλος της Αφροδίτης, θεάς της ομορφιάς, στην οποία ο Πάρις ως κριτής τριών θεαινών, χάρισε το μήλο της Έριδος τῇ Καλλίστη, στην πιο εύ-μορφη από όλες.

Ο απρόσμενος φετινός επισκέπτης μας, η Αφροδίτη με το χρυσό μπικίνι, προέρχεται από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Νάπολης. Το σπουδαίο αυτό έργο θα εκτίθεται στο ισόγειο του Μουσείου Ακρόπολης από τις 8 Μαρτίου έως και τις 28 Μαΐου 2023. Για την είσοδο στο ισόγειο του Μουσείου δεν απαιτείται η αγορά εισιτηρίου. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα προβάλλεται ένα σχετικό βίντεο και θα διανέμεται δωρεάν ένα δίγλωσσο επεξηγηματικό φυλλάδιο.

