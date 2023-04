Δωρεάν στην πόλη την Τρίτη 25 Απριλίου - 5 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ποικίλες εκδηλώσεις και εικαστικά δρώμενα που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γκαλερί και φορείς, δίνουν το έναυσμα στο κοινό που αγαπά τον πολιτισμό να ψυχαγωγηθεί με ελεύθερη είσοδο.

Ιδού πέντε ευκαιρίες να περάσουμε όμορφα και δωρεάντην Τρίτη 25 Απριλίου.

Χαρτογραφώντας το κενό

Στην Αίθουσα Τέχνης "Αστρολάβος - δεξαμενή" παρουσιάζεται η νέα ατομική έκθεση ζωγραφικής της Ευρυδίκης Καλλιμάχου, με τίτλο: "Χαρτογραφώντας το κενό".

Ακούω το νερό να ονειρεύεται, 2018, (110x80 cm), (110x 170 cm), Ακριλικά σε καμβά / Ευρυδίκη Καλλιμάχου ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ - ΔΕΞΑΜΕΝΗ

Στην τέταρτη ατομική της έκθεση στην Αθήνα η καλλιτέχνης δημιουργεί συνθέσεις αφαιρετικές με έμφαση στο χρώμα, τις τονικότητες και τις υφές του που θα μπορούσαν κάλλιστα να θεωρηθούν ως μία σύγχρονη έκφανση της ζωγραφικής του Χρωματικού Πεδίου (Color Field). Οι συνθέσεις αποκτούν μια υπόσταση βάθους μέσω της χρήσης πολλών στρωμάτων χρώματος. Δημιουργείται έτσι μια έννοια ζωγραφικού παλίμψηστου μέσα από τα σβησίματα, τις επικαλύψεις και την ανάδυση του ενός χρώματος μέσα από το άλλο.

Έργα μεγάλων κυρίως διαστάσεων, επιβάλλονται, όχι με την ένταση της γραφής τους καθώς είναι άκρως μινιμαλιστικά ιμπρεσιονιστικά σαν γραφή, όσο με την ησυχία, την ηρεμία και την ατμοσφαιρικότητα που αποπνέουν. Οι τίτλοι των έργων είναι χαρακτηριστικοί της ποιητικής των εικόνων όπως για παράδειγμα: "Tα σύννεφα είναι ακατοίκητα", "Ακούω το νερό να ονειρεύεται" κ.α.

Κάρολος Σκυριανός - αναδρομική έκθεση ζωγραφικής

Έργο του ζωγράφου Κάρολου Σκυριανού ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

Για πρώτη φορά στο Ίδρυμα Μιχάλη Κακογιάννη θα εκτεθούν τα έργα του ζωγράφου Κάρολου Σκυριανού. Ο Κάρολος Σκυριανός (1921-2016) ήταν ένας ασυμβίβαστος αγωνιστής και παθιασμένος ζωγράφος, αφοσιωμένος στη Γνώση. Εξορίστηκε σε Μακρόνησο, Ικαρία και Άη Στράτη. Μέσα σε συνθήκες αντίξοες και απάνθρωπες, πάνω στους βραχόκηπους της εξορίας, φύτρωσαν καλλιτεχνικά άνθη. Σε αυτά τα έργα του, ο Κάρολος Σκυριανός ανοίγει ρωγμές πάνω στον παγωμένο χρόνο της εξορίας.

Στα έργα του το χρώμα διαχέεται ελεύθερα ανάμεσα στις φόρμες σπάζοντας τα όρια του συγκεκριμένου, ενώ ταυτόχρονα προσπερνά τα σύνορα του χωρικού περιορισμού που συμπίπτουν με αυτά της εξορίας. Τα πρόσωπα των συνεξορίστων του περνάνε μέσα από το ιδιαίτερο προσωπικό του φίλτρο, χωρίς να έχει διάθεση εξιδανίκευσης, με αποτέλεσμα να γίνεται ένας ξεχωριστός μεσολαβητής μεταξύ της ρεαλιστικής απεικόνισης και της εκφραστικής ελευθερίας. Ως άνθρωπος που υπηρέτησε την Γνώση μέσω της επαγγελματικής του ενασχόλησης με την Εγκυκλοπαίδεια, ο Κάρολος Σκυριανός είναι ταυτόχρονα ένας καταγραφέας της Ιστορίας.

Χωρίς ιδεοληψίες και κομματικές επιταγές, αποτυπώνει τα τοπία και τους ανθρώπους με την υποκειμενική ακρίβεια της ιστορικής τεκμηρίωσης.

Επιμέλεια Έκθεσης: Αθανάσιος Κάλτσος / Την έκθεση θα εγκαινιάσει ο ποιητής Τίτος Πατρίκιος / Εγκαίνια: 27 Απριλίου ώρα 19.00. Ώρες Λειτουργίας: Καθημερινά 18.00 – 22.00

Πάσκουα Βοργιά και Παύλος Φυσάκης έκθεση "Documents Of Breathing"

Η Πάσκουα Βοργιά και ο Παύλος Φυσάκης

H Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση παρουσιάζει στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός την έκθεση φωτογραφίας "Documents of Breathing" (Τεκμήρια Αναπνοής) της Πάσκουα Βοργιά και του Παύλου Φυσάκη.

Η έκθεση δίνει νέα πνοή σε αρχειακά ίχνη, οικογενειακά κειμήλια, ιστορικά ντοκουμέντα, όλα όσα αποτελούν δηλαδή "τεκμήρια αναπνοής". Οι ίδιοι περιγράφουν το έργο τους ως μια συλλογή από θραύσματα μνημοσύνης που ανευρίσκονται και δομούνται με τρόπο συνειρμικό, προσωπικό και συλλογικό.

Ο τίτλος της έκθεσης, δανεισμένος από ένα αρχαίο αιγυπτιακό ταφικό κείμενο, ένα ξόρκι δηλαδή που δίνει στον νεκρό το δικαίωμα στη μεταθανάτια ζωή, δηλώνει την αρχειακή διάσταση του έργου αλλά και μια εσωτερική αντίφαση. Ενώ τα Τεκμήρια Αναπνοής είναι τεκμήρια πνοής και δημιουργούν ένα άνοιγμα προς τη ζωή, ταυτόχρονα συνομιλούν με τους νεκρούς.

Documents of Breathing / Sacred & Profane, Atlas 5, Family photographs PAVLOS FYSAKIS - PASQUA VORGIA

Στις επιβιώσιμες εικόνες που συλλέγουν και υπομνηματίζουν η Πάσκουα Βοργιά και ο Παύλος Φυσάκης, το παρόν και το παρελθόν, το προσωπικό και το συλλογικό είναι αδιαχώριστα.

Διάλογος μεταξύ σαρκοφάγων φυτών και καλλιτεχνικών έργων

Η pop-up έκθεση σύγχρονης τέχνης “Degustation Menu for Carnivorous Plants. To eat or to be eaten?” φιλοξενείται στο χώρο του Rizom Η ΑΦΙΣΑ

Η έκθεση παρουσιάζει το δημιουργικό διάλογο μεταξύ σαρκοφάγων φυτών και καλλιτεχνικών έργων - εγκαταστάσεων από τρεις Έλληνες εικαστικούς, την Ξένια Βήτου, τον Χρήστο Δεληδήμο και τον Κωνσταντίνο Λαδιανό.

Μεταξύ τροπικών μονστέρων με δερματώδη φύλλα και ανθεκτικών, αυτόνομων αερόφυτων, οι τρεις σύγχρονοι καλλιτέχνες καταλαμβάνουν το χώρο του concept ανθοπωλείου Rizom και στήνουν το δικό τους ιδιαίτερο βοτανικό κήπο. Με εναρκτήρια αναφορά την ταινία τρόμου του 1960, "The Little Shop of Horrors", οι καλλιτέχνες φέρνουν τις δικές τους "Audrey Junior" στη φυτο-γενή γκαλερί Rizom.

Τα τροχιακά αντικείμενα του Παντελή Χανδρή

Εγκατάσταση Orbital Objects CITRONNE GALLERY

Στην Citronne Gallery παρουσιάζεται η ατομική έκθεση "Orbital Objects" του Παντελή Χανδρή, όπου παρουσιάζει μία εγκατάσταση με γλυπτά, ζωγραφικά έργα και σχέδια.

Ο Χανδρής κατασκευάζει μία εικαστική αφήγηση, έναν απρόοπτο κόσμο, έναν κόσμο αντιθέσεων και αναφορών που λειτουργεί συνειρμικά. Διέπεται από νήματα τα οποία συνδέουν και νοηματοδοτούν τα επιμέρους έργα αλλά ταυτόχρονα - παρόλο που η κάθε του έκθεση διαφέρει μορφολογικά - συνδέουν και την έκθεση αυτή με τις προηγούμενες και, τρόπον τινά, εισάγουν και αυτήν που θα ακολουθήσει.

Η εγκατάσταση Orbital Objects αντανακλά μια συμπαντική αναφορά. Πρόκειται για έναν εικαστικό Κόσμο, με την αρχαία ερμηνεία του όρου- δηλαδή ένα Σύμπαν, όπου πλανάται ένα αίσθημα ωκεάνιο, το δέος του αγνώστου, του απείρου και του ασύλληπτου. Τα έργα, επομένως, εντάσσονται σε μια τροχιά, σε μια κίνηση που καταργεί τον χρόνο και επαναδιαπραγματεύεται την έννοια του παρόντος. Ο καλλιτέχνης τον ορίζει ως "ιδιόμορφο πλανητικό κήπο", όπου γλυπτά και ζωγραφικά έργα λειτουργούν σαν περιστρεφόμενα αντικείμενα.

