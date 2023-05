Δωρεάν στην πόλη το Σαββατοκύριακο: 10 προτάσεις χωρίς είσοδο 12 - 14/5

Δέκα και μία ευκαιρίες για να περάσουμε τον χρόνο μας στην πόλη, εντελώς δωρεάν.

Εκθέσεις τέχνης και όμορφες εκδηλώσεις για να περάσουμε ποιοτικές στιγμές με φίλους, με τα παιδιά και με τον ...εαυτό μας, πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο από διάφορους πολιτιστικούς οργανισμούς και φορείς, και δίνουν την ευκαιρία να βγούμε από το σπίτι, χωρίς να ξοδέψουμε ούτε... ευρώ.

Τι μπορείς να κάνεις for free την Παρασκευή 12 Μαΐου και το Σαββατοκύριακο 13-14 Μαΐου;

Διήμερο δωρεάν εκδηλώσεων για τα έμφυλα στερεότυπα

Μία εικαστική έκθεση στην Ελληνοαμερικανική Ένωση εμπνευσμένη από τα έργα της εικονογράφου Ντανιέλας Σταματιάδη με "Πορτρέτα γυναικών που δεν σκόπευαν ή δεν όφειλαν να αλλάξουν τον κόσμο", ένα αναλόγιο, μία ανοιχτή συζήτηση και ένα εικαστικό workshop δίνουν τροφή για σκέψη πάνω στα έμφυλα στερεότυπα.

Πορτρέτα γυναικών της εικονογράφου Ντανιέλας Σταματιάδη ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Με αφορμή τα πορτρέτα γυναικών της εικονογράφου Ντανιέλας Σταματιάδη υλοποιηθήκαν τρία εργαστήρια δημιουργικής γραφής στο Εργαστήρι Πολιτισμού του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Στόχος των εργαστηρίων, στα οποία συμμετείχαν γυναίκες -μητέρες, επαγγελματίες του ανθρωπιστικού τομέα και έφηβα κορίτσια ήταν να αναδυθούν οι διαφορετικές ματιές των γυναικών και να θιγούν μέσω της τέχνης τα στερεότυπα, όπως εκείνα εμφανίζονται στην ελληνική κοινωνία.

Τα εργαστήρια υλοποίησαν οι γνωστοί συγγραφείς Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Ελένη Σβορώνου και Αγγελική Δαρλάση. Με την ολοκλήρωση των εργαστηρίων δημιουργικής γραφής οι συμμετέχουσες έλαβαν μέρος και σε δύο εικαστικά εργαστήρια τα οποία σχεδίασαν και υλοποίησαν οι εικαστικοί Δάφνη Κουρή, Παύλος Νικολακόπουλος και Νάντια Παράσχου. Το αποτέλεσμα του συνολικού project αποτελεί και το πρόγραμμα αυτής της πρωτότυπης δράσης που συνδιοργανώνει η Ελληνοαμερικανική Ένωση και το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Γυναίκες εδώ και τώρα, γυναίκες χθες και σήμερα. Προσδοκώ-Επιθυμώ. Παραιτούμαι -Αντιστέκομαι. Όλες οι δράσεις έχουν ελεύθερη είσοδο. Περισσότερα εδώ...

"Αναζητώντας τη χαμένη συνοικία" στο Λουτρό των Αέρηδων

"Καθαρή Δευτέρα στον Άρειο Πάγο" / Η έκθεση «Βρυσάκι. Αναζητώντας τη χαμένη συνοικία» της Άρτεμης Χατζηγιανννάκη στο Λουτρό των Αέρηδων ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Στο Λουτρό των Αέρηδων, μνημείο οθωμανικών χρόνων που περικλείει εικόνες και αισθήσεις αιώνων, σε ένα διαχρονικό σημείο συνάντησης ανθρώπων και πολιτισμών, το Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού, η εικαστικός Άρτεμις Χατζηγιαννάκη και ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος παρουσιάζουν την έκθεση με τίτλο «Βρυσάκι. Αναζητώντας τη χαμένη συνοικία».

Η έκθεση αναδεικνύει την ανθρωπογεωγραφία της παλαιάς χαμένης συνοικίας των Αθηνών, η οποία βρισκόταν στον χώρο που καταλαμβάνει σήμερα ο αρχαιολογικός χώρος της Αρχαίας Αγοράς. Το Βρυσάκι απαλλοτριώθηκε και κατεδαφίσθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1930 για τις ανάγκες των ανασκαφών, που διηύθυνε η Αμερικανική Σχολή Κλασσικών Σπουδών.

Αντικείμενα από τις συλλογές του Μουσείου συνδιαλέγονται με τις υδατογραφίες της εικαστικού Άρτεμης Χατζηγιαννάκη, με σκοπό να ζωντανέψουν πτυχές από την καθημερινότητα στο Βρυσάκι και την ευρύτερη περιοχή του, στα όρια της οποίας βρίσκονται τόσο το Λουτρό των Αέρηδων όσο και το Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού.

Ο κυρ Βοριάς / Η έκθεση «Βρυσάκι. Αναζητώντας τη χαμένη συνοικία» της Άρτεμης Χατζηγιανννάκη στο Λουτρό των Αέρηδων ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Η Άρτεμις Χατζηγιαννάκη από την πλευρά της αποσκοπεί να συνεγείρει ένα κοινό αίσθημα με άξονα τη μνήμη και την απώλεια.

Την έκθεση θα εγκαινιάσει η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κυρία Λίνα Μενδώνη το Σάββατο 13 Μαΐου στις 12.00. Διάρκεια έκθεσης: 14 Μαΐου 2023 - 31 Δεκεμβρίου 2023. Τόπος: Λουτρό των Αέρηδων, Κυρρήστου 8, Πλάκα. Ώρες λειτουργίας: 8:30-16:00, καθημερινά εκτός Τρίτης.

Piano City Athens - Όλη η Αθήνα μία αίθουσα πιάνου!

PIANO CITY ATHENS

Το Piano City Athens είναι το πρώτο φεστιβάλ που συμβαίνει κυριολεκτικά σε όλη την πόλη. Έχοντας εμπνεύσει χιλιάδες ανθρώπους στο Βερολίνο, τη Νέα Υόρκη, το Μιλάνο και άλλες μητροπόλεις, το Piano City® φτάνει τώρα και στην πόλη μας!

Στις 12, 13 και 14 Μαΐου 2023 η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα πιάνου! Κλασική, jazz, rock, ethnic μουσική, για όλα τα γούστα! Ένα φεστιβάλ για την Αθήνα, το οποίο εξαρχής διοργανώνεται “από” και “με” την πόλη μέσα από μια καινοτόμα διαδικασία η οποία συμπεριλαμβάνει φορείς, καλλιτέχνες, συλλόγους, δίκτυα και συνεργάτες.

Στο Piano City Athens η μουσική δεν περιμένει το κοινό, αλλά απλώνεται στις πλατείες, στα σπίτια των ανθρώπων και σε αντισυμβατικούς χώρους. Οι ήχοι του πιάνου διαχέονται και μεταβάλλουν ολόκληρο το αστικό τοπίο. Το Piano City Athens μέσω του πιάνου φέρνει κοντά ανθρώπους όλων των ηλικιών και ενδιαφερόντων, μέσω της μουσικής σε πολύ προσωπικό επίπεδο. Kατά τη διάρκεια του 3ήμερου φεστιβάλ οι κάτοικοι της Αθήνας θα απολαύσουν ένα πλούσιο πρόγραμμα.

Περισσότερα εδώ...

deBόp Arts Party στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης

Η Αγορά διαθέτει ένα ανοιχτό προστατευμένο χώρο με μοναδική ατμόσφαιρα σε μία ιστορική Αθηναική γειτονιά - ένας χώρος καθημερινά ανοιχτός, σε μορφή “αστικού σαλονιού” IMPACT HUB ATHENS

Μία ημέρα αφιερωμένη στη deBόp πλευρά της πόλης! Το Σάββατο 13 του Μάη η καρδιά της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης χτυπά σε deBόp ρυθμούς στο πλαίσιο του Athens City Festival του Δήμου Αθηναίων.

Από τις 11 το πρωί κι ως τις 11 το βράδυ όλα όσα αγαπά και στηρίζει το deBόp 14 χρόνια τώρα παίρνουν σώμα και αποτελούν τα συστατικά μίας μεγάλης γιορτής. Μουσικές, θεατρικές performances, εκθέσεις, κινηματογραφικές προβολές, εικαστικές και άλλες δράσεις για μικρούς αλλά και μεγάλους και προφανώς street food and tunes στήνουν ένα καλλιτεχνικό (και πολλά ακόμη!) πανηγύρι.

Το deBόp παρουσιάζει τη δική του, αγαπημένη Αθήνα και σας περιμένει να τη γιορτάσετε μαζί!

Περισσότερα εδώ και στο facebook

Η Θεατρικότητα Ενός Αναβληθέντος Θανάτου - Raed Yassin

Raed Yassin KALFAYAN GALLERIES/PHOTO J J KUCEK

Μετά το καινοτόμο ροκ μιούζικαλ με ταριχευμένα ζώα "The Sea Between My Soul" στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, ο Λιβανέζος καλλιτέχνης Raed Yassin επιστρέφει στην Αθήνα με μια ακόμη πρωτοποριακή ατομική έκθεση, με τίτλο ‘Η Θεατρικότητα Ενός Αναβληθέντος Θανάτου’, στις Kalfayan Galleries (Χάρητος 11, Κολωνάκι, Αθήνα).

Καθρεφτίζοντας το γνωστό καυστικό χιούμορ του καλλιτέχνη, η έκθεση "Η Θεατρικότητα Ενός Αναβληθέντος Θανάτου" εγείρει καίρια ερωτήματα για τον πόλεμο και τη θλίψη, για τη δοκιμή και την αποτυχία, το ρόλο της τέχνης σε περιόδους αναταραχών, τον προσωπικό και κοινωνικοπολιτικό αντίκτυπο της καλλιτεχνικής λογοκρισίας. Σε μια περίοδο μεγάλης οικονομικής και κοινωνικοπολιτικής αναταραχής, η έκθεση του Yassin είναι πιο επίκαιρη από ποτέ.

Ορισμένες φορές, μια συλλογική πράξη που λαμβάνει χώρα μόνο μία φορά έχει την ικανότητα να μείνει ανεξίτηλα χαραγμένη στη μνήμη των ανθρώπων για πολλές δεκαετίες. Το 1984, στις πιο σκοτεινές μέρες του εμφυλίου πολέμου στη Βηρυτό, μια σουρεαλιστική θεατρική πομπή κατάφερε να σταματήσει τον πόλεμο για λίγες ώρες ενώ βάδιζε από την πόλη προς τη θάλασσα. Ο Raif Karam, καθηγητής του καλλιτέχνη, διοργάνωσε την πομπή-περφόρμανς ως διαμαρτυρία κατά του πολέμου, αλλά και ως διαμαρτυρία κατά των περιορισμών που βίωνε ο χώρος του θεάτρου.

Ένας από τους κεντρικούς χαρακτήρες αυτής της περφόρμανς βασίστηκε στον Shushu –έναν διάσημο Λιβανέζο κωμικό– ο οποίος είχε έναν τραγικό θάνατο αφού τα όνειρά του να χτίσει ένα θέατρο γκρεμίστηκαν με την έναρξη του πολέμου. Στην περφόρμανς που οργάνωσε ο Karam συμμετείχαν πολλοί ηθοποιοί, χορευτές, καλλιτέχνες και κάτοικοι. Η πομπή άφησε ανεξίτηλο σημάδι στις καρδιές και στο μυαλό των κατοίκων της Βηρυτού εκείνη την εποχή.

Ταξιδεύοντας με ταχύτητα στον χρόνο και φτάνοντας στο 2022, υπό τη σκιά του πολέμου που είχε επισκεφθεί ξανά την Ευρώπη, ο καλλιτέχνης Raed Yassin αποφάσισε να αναπαραστήσει την παρέλαση στους δρόμους του Γκρατς της Αυστρίας, δημιουργώντας ένα είδος νεκρικής πομπής που συμβαίνει μόνο μία φορά, εναρμονιζόμενη με το πνεύμα της αρχικής περφόρμανς της δεκαετίας του ΄80.

Διημερίδα αφιερωμένη στο έργο της Nelly's

Διημερίδα αφιερωμένη στο έργο της φωτογράφου Έλλης Σουγιουλτζόγλου-Σεραϊδάρη (Nelly’s) Μ. ΜΠΕΝΑΚΗ

Το Μουσείο Μπενάκη στο πλαίσιο της μεγάλης αναδρομικής έκθεσης της σημαντικής Ελληνίδας φωτογράφου Έλλης Σουγιουλτζόγλου – Σεραΐδάρη, γνωστής ως Nelly’s, οργανώνει διημερίδα με θέμα το έργο της.

Εικοσιπέντε χρόνια μετά το θάνατο της δημιουργού και αφού ολοκληρώθηκε η επεξεργασία του πολύμορφου αρχείου που η ίδια κατέθεσε στο Ίδρυμα, γεννήθηκε η ανάγκη μιας διευρυμένης επισκόπησης της φωτογραφικής της εργασίας.

Επιστήμονες από τον χώρο της φωτογραφίας, της ιστορία της τέχνης και της ιστορίας επανεξετάζουν, μέσα από ένα νέο πρίσμα και σύγχρονες ερευνητικές πρακτικές, επιμέρους θέματα από το πολυσχιδές έργο της Νέλλης και το αξιολογούν εκ νέου, με γνώμονα τη χρονολογική διαδοχή των λήψεων, τα ιστορικά δεδομένα και τις επικρατούσες αισθητικές τάσεις και ιδεολογικές αντιλήψεις –που ενδεχομένως επηρέασαν τη ματιά της– καθώς και τη διαθέσιμη φωτογραφική τεχνολογία.

Περισσότερα εδώ...

Όλες οι γενιές μαζί γιορτάζουμε τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων στο Παιδικό Μουσείο της Αθήνας

Μητέρα με παιδί ISTOCK

Στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων που, φέτος, έχει θέμα «Μουσεία, Αειφορία και Ποιότητα Ζωής», η δραστήρια ομάδα των βοηθών ερμηνευτών/τριών άνω των 65 ετών του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου με τη συνεργασία και υποστήριξη του Μουσείου και της ΑΝΤΑΜΑ αναλαμβάνει τη λειτουργία του Παιδικού Μουσείου της Αθήνας και υλοποιεί δράσεις που σχεδίασε με σκοπό να έρθουν κοντά οι γενεές, να μοιραστούν συναισθήματα, να μάθουν ο ένας (από) τον άλλο και να έχουν μια χαρούμενη εμπειρία στο μουσείο.

Α/ Σάββατο 13 Μαΐου και Κυριακή 14 Μαΐου 2023 και ώρες 11:00 - 15:00 / «Όλες οι γενιές... εν δράσει, γιορτάζουμε τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων». Για παιδιά ηλικίας 6 έως 12 χρόνων και τις οικογένειές τους

Κατασκευές με κορδέλες, υφάσματα, κοχύλια, δημιουργία κοσμημάτων από ανακυκλωμένο χαρτί, οριγκάμι και άλλες πολλές και ξεχωριστές δραστηριότητες εμπνευσμένες από τις συλλογές του μουσείου. Απαραίτητος ο προγραμματισμός της επίσκεψης στο 2103312995-6, Δευτέρα-Παρασκευή 9:00-15:00.

Περισσότερα εδώ...

Ομόνοια Λόβερς

ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΟΒΕΡΣ

Μέσω της αγάπης τους για τη φωτογραφία, παρακολουθούν καθημερινά την Αθήνα, με σημείο αναφοράς την ιστορική πλατεία, που μεταμορφώνεται και κινείται από το πρωί έως το βράδυ και από μέρα σε μέρα: την Πλατεία Ομονοίας. Κάπως έτσι, δημιουργήθηκε η ιδέα της φωτο-ομάδας των Ομόνοια Λόβερς.

"Όλα ξεκίνησαν δέκα χρόνια πριν, όταν κατέβαινα τις σκάλες του τρένου στην Ομόνοια και έβγαλα μια φωτογραφία δύο νέων ανθρώπων να φιλιούνται στις σκάλες. Την ανέβασα στα social media με hashtag #ομόνοια_λόβερς. Αυτό ήταν! Η αφορμή να γεννηθεί η ιδέα μιας φωτογραφικής ομάδας είχε δοθεί. Έτσι, μερικοί φίλοι αποφασίσαμε να αναδείξουμε τη γειτονιά μας, μέσα απ’ τις φωτογραφίες μας. Στιγμές της Αθήνας, με την Ομόνοια στο κέντρο της".

Η ομάδα των “Ομόνοια λόβερς” αποτελείται από δύο φωτογράφους, έναν γραφίστα, δυο καλλιτέχνες, έναν εικαστικό και έναν μεταφραστή. Χρησιμοποιούν μηχανές με παραδοσιακό φιλμ, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, ακόμα και κινητά τηλέφωνα, για να συλλάβουν με τη ματιά τους αυτό που οι περισσότεροι/ες αδυνατούν να δουν, όταν διασχίζουν το κέντρο της Αθήνας. Μέσα από τη φωτογραφία, αποτυπώνουν αυτόν τον τόσο ιδιαίτερο και γεμάτο αντιθέσεις πολιτισμικό χώρο.

Η έκθεση είναι προσβάσιμη στο κοινό από τις 10:00 έως τις 20:00 / 11 - 14 Μαΐου 2023 / στο Δημαρχιακό Μέγαρο Αθηνών, Αθηνάς 63, Αθήνα.

Αναδρομική έκθεση του Νίκου Δεσεκόπουλου στην Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων

Αναδρομική έκθεση του χαράκτη Νίκου Δεσεκόπουλου ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ο Δήμος Αθηναίων, στο πλαίσιο του μεγάλου Φεστιβάλ της πόλης Athens City Festival, παρουσιάζει την αναδρομική έκθεση του χαράκτη Νίκου Δεσεκόπουλου στην Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, από τις 11 Μαΐου έως τις 18 Ιουνίου 2023.

Η έκθεση Χαρακτική– Ζωγραφική. Αναδρομική διοργανώνεται από τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίαςτου Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) και περιλαμβάνει έργα που δημιουργήθηκαν από το 1974 μέχρι και σήμερα.

Το εικαστικό του έργο, καρπός προβληματισμών, προσωπικών στιγμών και βιωμάτων, περιλαμβάνει τις ενότητες: Αιγαιοπελαγίτικη Αρχιτεκτονική, Ταξιδιωτικά, Ιστορία μιας καρέκλας, Το Ελληνικό καφενείο, Νεοκλασικά, Βάρκες, Δέντρα-φυτά ,Ηλεκτρισμός, Ανθρώπινη μορφή, Μικροχαρακτικά – ex libris – εικονογράφηση βιβλίων. Κάθε ενότητα περιλαμβάνει 5 - 10 έργα, τα οποία δημιουργούνται σε διάφορα χρονικά διαστήματα, σχέδια και χαρακτικά, σχεδιασμένα, χαραγμένα και τυπωμένα από τον ίδιο χαράκτη.

Στο πλαίσιο της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν ξεναγήσεις από τον καλλιτέχνη την Πέμπτη 18.05 στις 18:00, την Κυριακή 28.05 στις 12:00, την Πέμπτη 8.06 στις 18:00 και την Κυριακή 11.06 στις 12:00.

Πώς 3 άτομα με διαφορετικό επίπεδο όρασης αντιλαμβάνονται τα χρώματα;

Δημήτρης Καπετάνου – Braille: Έκθεση στο ΙΜΚ ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

Στο ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης παρουσιάζεται η ατομική έκθεση του Δημήτρη Καπετάνου. Εκτίθεται το εικαστικό έργο που φέρει τον τίτλο "braille".

Πρόκειται για μια πρωτότυπη εγκατάσταση – installation χώρου, η οποία δημιουργήθηκε από συνεντεύξεις που έλαβε ο καλλιτέχνης από τρία άτομα με διαφορετικό επίπεδο όρασης. Το περιεχόμενο των συνεντεύξεων αφορά στον τρόπο με τον οποίο τα τρία αυτά άτομα αντιλαμβάνονται τα χρώματα. Το πρώτο άτομο είναι μια γυναίκα 53 ετών με μειωμένη όραση, το δεύτερο ένας νέος άνδρας 25 ετών που αναγνωρίζει μόνο τονικά το φως και τη σκιά, ενώ το τρίτο άτομο είναι έφηβος 15 ετών και είναι εκ γενετής τυφλός, συνεπώς δεν είδε ποτέ του τα χρώματα.

Ο λόγος των ανθρώπων απομαγνητοφωνήθηκε και τα κείμενα που προέκυψαν κωδικοποιήθηκαν στο σύστημα braille. Έτσι προέκυψαν 12 πινακίδες αλουμινίου, διάστασης 52 x 52 cm εκάστη, όπου η κάθε μία συγκεντρώνει τις απαντήσεις αυτών των τριών ατόμων για ένα χρώμα. Στην ουσία, μέλημα του καλλιτέχνη ήταν να δημιουργηθούν επιτοίχια έργα που να αναφέρονται στο χρώμα, και το περιεχόμενό τους να αποτελείται από κείμενα γραμμένα στον κώδικα braille, ώστε να μην διαβάζονται από κανέναν άλλον παρά μόνο από γνώστες του ομώνυμου κώδικα.

Με αυτόν τον τρόπο κατορθώνεται να χρησιμοποιείται συμβολικά το braille και να προκαλεί αμηχανία στους βλέποντες όταν το αντικρίζουν. Μέσα από την άβολη θέση που έρχονται, μπορούν να αντιληφθούν ένα πλήθος ζητημάτων που εγείρονται για τα άτομα με ζητήματα οπτικής αναπηρίας.

Το εικαστικό έργο "braille" έλαβε το 1ο Βραβείο "Mataroa" στο πλαίσιο της 6ης Art Thessaloniki τον Νοέμβριο του 2022 και αναμένεται να εκτεθεί στο MOMus – Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, ενώ παρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2022 στο Κέντρο Τεχνών του Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.

Ώρες Λειτουργίας: Καθημερινά 18.00 – 22.00.

