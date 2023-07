Δωρεάν στην πόλη το Σαββατοκύριακο: 10 προτάσεις χωρίς είσοδο 21 - 23/7

Εκθέσεις τέχνης και όμορφες εκδηλώσεις για να περάσουμε ποιοτικές στιγμές με φίλους, με τα παιδιά και με τον εαυτό μας, πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο από διάφορους πολιτιστικούς οργανισμούς και φορείς, και δίνουν την ευκαιρία να βγούμε από το σπίτι, χωρίς να ξοδέψουμε ούτε... ευρώ.

Τι μπορείς να κάνεις for free την Παρασκευή 21 Ιουλίου και το Σαββατοκύριακο 22-23 Ιουλίου;

Στην Γ' Μαρίνα Γλυφάδας θα παρουσιαστεί η θεατρική παράσταση "Ψύλλοι στα Αυτιά" του Φεντώ σε σκηνοθεσία Γιώργου Ματαράγκα την Παρασκευή 21/07 και ώρα 20:30.

Μια φανταστική κωμωδία απρόσμενων παρεξηγήσεων και παρανοήσεων με πανέξυπνες καταστάσεις. Είναι το πιο γνωστό έργο του συγγραφέα και η πορεία του μέσα στα χρόνια υπήρξε θριαμβευτική. 10μελής θίασος με εξαιρετικούς ηθοποιούς, ρούχα εποχής, επιβλητικό σκηνικό, απίστευτο γέλιο. Το γεγονός ότι ο ήρωας του έργου είναι ένας αστός διευθυντής μιας Ασφαλιστικής Εταιρείας και έχει για σωσία έναν υπηρέτη ξενοδοχείου δίνει στο έργο αυτό που χρειάζεται για 2 απολαυστικές ώρες.

Ερμηνεύουν οι ηθοποιοί: Πέτρος Ξεκούκης- Γιώργος Ματαράγκας – Ευτυχία Φαναριώτη- Ασπασία Κοκόση –Ηλίας Παπακωνσταντίνου – Αιμίλιος Ράφτης - Σταυρούλα Καμνή- Μουράτ Αλί Κεχαγιά –Χρήστος Ιντεζόγλου και Χρήστος Φωτίδης.

To Αthens Open Air Film Festival, ο καλοκαιρινός κινηματογραφικός θεσμός που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής εμπειρίας των κατοίκων και επισκεπτών της πρωτεύουσας, επιστρέφει για ένα ακόμα καλοκαίρι με μοναδικές προβολές με ελεύθερη είσοδο σε όλη την Αθήνα.

Την Παρασκευή 21 Ιουλίου θα προβληθεί η ταινία Βασίλισσα Μαργκό (La Reine Margot) / Σκηνοθεσία: Πατρίς Σερό/ Πρωταγωνιστούν: Ιζαμπέλ Ατζανί, Ντανιέλ Οτέιγ, Ζαν-Ιγκ Ανγκλάντ, Βίρνα Λίζι, Βενσάν Περέζ, Άζια Αρτζέντο, Πασκάλ Γκρεγκορί.

Στη μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας του, που διακόπηκε πρόωρα το 2013 με το θάνατο του σκηνοθέτη, ο σπουδαίος Πατρίς Σερό καταθέτει τη δική του, ασύγκριτα βάναυση και αισθησιακή εκδοχή μιας ταινίας εποχής. Έτη φωτός μακριά από τις συνήθεις καλλιγραφίες τυπολατρίας και πολυτέλειας που μας επιφυλάσσουν συνήθως τέτοια ιστορικά έπη, η "Βασίλισσα Μαργκό" ξεχειλίζει από πίδακες πορφυρού αίματος και δυσώδους παρακμής, γυμνά κορμιά και θανάσιμες περιπτύξεις, με έναν μεγαλειωδώς ωμό ρεαλισμό που όμοιό του δεν έχουμε δει στα κινηματογραφικά χρονικά του συγκεκριμένου είδους.

Βασισμένη στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Αλέξανδρου Δουμά, η ταινία ξετυλίγει τα γεγονότα που οδήγησαν στη σφαγή της Νύχτας του Αγίου Βαρθολομαίου, στη Γαλλία του 1572, με μια εκθαμβωτική Ιζαμπέλ Ατζανί στο ρόλο της νεαρής Μαργκερίτ ντε Βαλουά. Η ταινία προβάλλεται σε ψηφιακή αποκατάσταση και για πρώτη φορά στην Ελλάδα στην πλήρη διάρκειά της. Προβολή με αφορμή την Εθνική Εορτή της Γαλλίας, σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Plein Air του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος. Το πρόγραμμα εδώ...

