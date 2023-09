Δωρεάν στην πόλη το Σαββατοκύριακο: 12+1 προτάσεις χωρίς είσοδο 15 - 17/9

Εκθέσεις τέχνης, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και όμορφες εκδηλώσεις για να περάσουμε ποιοτικές στιγμές με φίλους, με τα παιδιά και με τον εαυτό μας, πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο από διάφορους πολιτιστικούς οργανισμούς και φορείς, και δίνουν την ευκαιρία να βγούμε από το σπίτι, χωρίς να ξοδέψουμε ούτε... ευρώ.

Τι μπορείς να κάνεις εντελώς δωρεάν την Παρασκευή 15 και το Σαββατοκύριακο 16-17 Σεπτεμβρίου;

''Ο Ταρτούφος'' του Μολιέρου στο Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς

Ο ''Ταρτούφος'' είναι ίσως το πιο συναρπαστικό έργο του Μολιέρου. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει παιχθεί πολύ περισσότερο από όλα τα άλλα έργα του στην Κομεντί Φρανσέζ αλλά και στην παγκόσμια θεατρική σκηνή, ενώ υπήρξε μακράν η μεγαλύτερη επιτυχία του όσο ζούσε.

Κύριο άξονα της παράστασης αποτελεί η σχέση υποκρισίας και πίστης. Μιας υποκρισίας όχι μόνο του ''Ταρτούφου'' αλλά και ολόκληρης της κοινωνίας που τον περιβάλλει. Μιας πίστης με την έννοια της ανάγκης να πιστέψουμε, σε κάτι, σε μια αμόλυντη αξία. Αυτήν ακριβώς την ανάγκη, που συχνά μας κάνει ευάλωτους, είναι που εκμεταλλεύονται κάθε λογής απατεώνες και υποκριτές.

Με αφορμή τα 10 χρόνια από το θάνατο του, η παράσταση αφιερώνεται από τον Γιάννη Νταλιάνη και την ομάδα του στη μνήμη του Λευτέρη Βογιατζή, ο οποίος εντρύφησε στη δραματουργία του Μολιέρου κι έπαιξε τον ομώνυμο ρόλο.

Παραγωγή επιχορηγούμενη από το Υπουργείο Πολιτισμού / Την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεματιάς. Πληροφορίες εδώ...

''Βότκα Μολότοφ'' του Νηλ Σάιμον στα "Μενάνδρεια"

''Βότκα Μολότοφ'' του Νηλ Σάιμον ΑΦΙΣΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Ο Άντον Τσέχωφ σκιαγραφεί χαρακτήρες τόσο από τα αστικά κέντρα, όσο και από την επαρχία της προεπαναστατικής Ρωσίας, μεγεθύνοντας με γλαφυρό τρόπο, αλλά πάντα με συμπάθεια, τις συνήθειες, τις εμμονές τους, τους φόβους τους, την προσήλωσή τους στα μικροσυμφέροντά τους, την αφέλειά τους, αλλά και την πονηριά τους. Επί σκηνής, παρελαύνουν χαρακτηριστικοί τύποι της εποχής και της κοινωνίας του: από δασκάλες και νταντάδες, μέχρι παπάδες και οδοντίατροι. Όλοι οι ήρωες παραδίδονται, πανανθρώπινοι και παντοτινοί, στην κρίση όλων μας για το "χθες", το "σήμερα" και το "αύριο".

Συντελεστές:

Κείμενο: Νηλ Σάιμον - Ελένη Ράντου (βασισμένο στα διηγήματα του Άντον Πάβλοβιτς Τσέχωφ)

Διασκευή: Ελένη Ράντου

Σκηνοθεσία: Νικορέστης Χανιωτάκης

Πρωτότυπη μουσική σύνθεση: Γιάννης Μαθές

Σκηνικά-Κοστούμια: Αρετή Μουστάκα

Παίζουν (Αλφαβητικά): Ιωάννης Απέργης, Παναγιώτα Βιτετζάκη, Κατερίνα Γερονικολού, Βίβιαν Κοντομάρη, Αρετή Πασχάλη, Πάνος Σταθακόπουλος, Χάρης Χιώτης

Στον ρόλο του Τσέχωφ, ο Τάσος Χαλκιάς.

Την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου - Στο πλαίσιο του φεστιβάλ Μενάνδρεια 2023. Πληροφορίες εδώ...

"Μαλαματένια λόγια στο μαντήλι" Συναυλία-αφιέρωμα στον Γιάννη Μαρκόπουλο

Γιάννης Μαρκόπουλος EUROKINISSI

Συναυλία-αφιέρωμα στον Γιάννη Μαρκόπουλο από τη Χορωδία Δήμου Αθηναίων την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου με τις πιο δημοφιλείς συνθέσεις του μεγάλου Έλληνα Συνθέτη

Τραγουδούν: Γιάννης Χριστόπουλος, τενόρος και Τάσος Αποστόλου, βαθύφωνος.

Πιάνο: Δημήτρης Βεζύρογλου

Μουσική διεύθυνση: Σταύρος Μπερής

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κολωνού 2023..

Μusic Escapades: EXPE, ΧΑΡΑ

EXPE MUSIC ESCAPADES

Η δημοφιλής σειρά μουσικών αποδράσεων Music Escapades του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) συνεχίζει και τον Σεπτέμβριο.

Την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου στις 21.00 το ελληνικό hip hop γίνεται γυναικεία υπόθεση με δύο δυναμικές παρουσίες της εγχώριας σκηνής: την εκ Θεσσαλονίκης ορμώμενη EXPE, η οποία εναλλάσσεται με άνεση μεταξύ τραγουδιού και rapping και τη ΧΑΡΑ, που από την ποίηση μεταπηδάει στο κουπλέ-ρεφρέν. Η νέα γενιά εκφράζει με ρίμες τα όνειρα και τις αγωνίες της σε ένα ξεχωριστό live στα Πανοραμικά Σκαλιά του ΚΠΙΣΝ. Τη συναυλία, που είναι και η τελευταία της σειράς για τη φετινή καλοκαιρινή σεζόν, θα ανοίξει η ανερχόμενη DJ Alexandra Pitsouni, εκπρόσωπος του νέου ρεύματος στη rap μουσική. Χώρος: Πανοραμικά Σκαλιά ΚΠΙΣΝ

Αριστείδης Λάππας έκθεση "Seven Days in New Crete"

Aristeidis Lappas, The Gift of Shamhat, 2023, oil on canvas, 210 x 205 cm. THE BREEDER

Η γκαλερί The Breeder παρουσιάζει την νέα ατομική έκθεση του Αριστείδη Λάππα με τίτλο Seven Days in New Crete.

Δανειζόμενη τον τίτλο της από το ουτοπικό στοχαστικό μυθιστόρημα φαντασίας του ποιητή και κριτικού Robert Graves, η έκθεση, όπως το βιβλίο, εξερευνά τον τρόπο που μυθολογικά πλάσματα και προσωπικές μυθολογίες συμπλέκονται στην αφήγηση και επεκτείνονται από το παρελθόν στο παρόν και το μέλλον. H έκθεση εμπνέεται από το συγκεκριμένο έργο του Graves αλλά και τα ευρύτερα συγγράμματά του σχετικά με την ελληνική μυθολογία. Στο ισόγειο της γκαλερί παρουσιάζεται μια σειρά από πίνακες μεγάλου μεγέθους στους οποίους ο Λάππας ξανασυναντά μυθολογικές φιγούρες που έχουν εμφανιστεί στο έργο του και στο παρελθόν.

Συγκεκριμένα ο Μινόταυρος πρωταγωνιστεί στον Ιερό Κήπο που έχει δημιουργήσει ο καλλιτέχνης, όπου από τα έργα ξεχειλίζει πλούσια βλάστηση η οποία περιβάλλει τις μορφές. Mε τον ίδιο τρόπο που ο Graves χρησιμοποιεί την λογοτεχνία ως ένα μέσο για να εξερευνήσει τρόπους ώστε να τοποθετήσει τον εαυτό του βιωματικά στα πιο κριτικά του γραπτά, ο Λάππας διερωτάται ποιά είναι η σχέση του με τον ελληνικό πολιτισμό, την ιστορία και τις έννοιες του ανήκειν - ζωγραφίζοντας αυτούς τους προβληματισμούς.

H έκθεση συνεχίζεται στον πιο ιδιωτικό χώρο του The Breeder Feeder. Εγκαίνια: Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023, 17:00 - 22:00

Ένα θα γίνουμε εμείς" Συναυλία με την Πέγκυ Ζήνα

Η Πέγκυ Ζήνα PAPADAKIS PRESS

Συναυλία με την Πέγκυ Ζήνα, που εδώ και 25 χρόνια πρωταγωνιστεί στην ελληνική λαϊκή μουσική βιομηχανία με τις εμπορικές επιτυχίες που έχει τραγουδήσει. Ένα μουσικό πρόγραμμα με πολλές επιτυχίες.

Στις 16 Σεπτεμβρίου - Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κολωνού 2023.

Η Ελένη Δήμου στο 51ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίον του Άρεως

Η Ελένη Δήμου (Αρχείο) ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ / PAPADAKIS PRESS

Η Ελένη Δήμου έρχεται ζωντανά στις 16 Σεπτεμβρίου στο Πεδίον του Άρεως για μια συναυλία στο πλαίσιο του 51ου Φεστιβάλ Βιβλίου. "40 χρόνια τραγουδώ για τον έρωτα και την κοινωνική και πολιτική διάσταση του έρωτα, με μουσική και λόγια σπουδαίων δημιουργών, που γράφτηκαν από καρδιάς, κυρίως όμως, με τον λόγο τριών σημαντικών γυναικών! Η καθεμία σπουδαία και ξεχωριστή, για την αυθεντικότητα και την χαρακτηριστική ποιητική γλώσσα γραφής. Μαριανίνα Κριεζή - Λίνα Νικολακοπούλου - Τασούλα Θωμαΐδου, οι τρεις γυναίκες στιχουργοί-ποιήτριες, που μου έγραψαν μεγάλα τραγούδια και με κάνουν περήφανη ως καλλιτέχνη και ως άνθρωπο. Η Ζωή Είναι Γυναίκα... Μου ζητήθηκε ένα πρόγραμμα με τραγούδια που να έχουν την γυναίκα, ηρωίδα. Η γυναίκα πρέπει να έχει την θέση που της αξίζει στην κοινωνία!

Η γυναίκα μάνα, κόρη, αδερφή, σύντροφος, σύζυγος, φίλη, εργαζόμενη, νοικοκυρά, καλλιτέχνης. Η γυναίκα έχει υποστεί πολλά, έχει δώσει μάχη για να έχει ίσα δικαιώματα και ελευθερίες. Στο πρόγραμμα αυτό θα ακούσετε μια επιλογή τραγουδιών, που είτε έχουν ερμηνεύσει γυναίκες, είτε έχουν γραφτεί από γυναίκες και κάποια που γράφτηκαν από άνδρες δημιουργούς, πάντα με έμπνευση τις γυναίκες. Τα περισσότερα φυσικά, θα είναι από την προσωπική μου δισκογραφία, και το δώρο μου για εκείνη την βραδιά, θα είναι ένα καινούργιο τραγούδι, που μου έγραψαν ο Χρήστος Νικολόπουλος την μουσική και ο Γιάννης Κολλιάκος τους στίχους, με τίτλο "Βήματα Μοιραία", αφιερωμένο στην μνήμη της Μαλβίνας Κάραλη κι εκεί θα το πρωτοπαρουσιάσω.

Επίσης θα ακουστούν τραγούδια μεγάλων συνθετών και ποιητών, μέσα στο Πεδίον του Άρεως, στο Φεστιβάλ Βιβλίου, και σας υπόσχομαι πως θα είναι μια βραδιά γεμάτη εκπλήξεις, από την επιλογή των τραγουδιών που κάναμε με τους συνεργάτες μου, για να τιμήσουμε τις γυναίκες!" αναφέρει η Ελένη Δήμου για τη βραδιά που θα ξεκινήσει στις 21.00 στο Πεδίον του Άρεως, Κεντρική Σκηνή "Μελίνα Μερκούρη".

Αναστασία - Άσπα Live στον ανοιχτό χώρο στάθμευσης Ανθούσας

Δωρεάν συναυλία για τους νέους, με την Αναστασία και την Άσπα στον Δήμο Παλλήνης! Καλεσμένοι guests θα είναι ο Dj Mark Angelo, Prodomos Tsolias, Nicole, Kony & η Evi Koulkouvini! Η συναυλία θα διεξαχθεί το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 21:00 στον ανοιχτό χώρο στάθμευσης Ανθούσας (έναντι praktiker).

Maxim έκθεση "Ιnfinite Drama Athens"

H Τhe Blender Gallery και η Varvara Roza Galleries παρουσιάζουν την πρώτη ατομική έκθεση του μουσικού και εικαστικού, Maxim με τίτλο "Infinite Drama Athens".

Λίγους μήνες μετά την εμφάνιση του στην Αθήνα (Ιούλιος 2023) με το βραβευμένο συγκρότημα The Prodigy, ο καλλιτέχνης και μουσικός θα εκθέσει πίνακες και γλυπτά στην The Blender Gallery το φθινόπωρο του 2023. Αυτή η σειρά αναδρομικών έργων, η οποία παρουσιάστηκε αρχικά στο Λονδίνο το 2022, είναι συλλογή από έργα τέχνης μικτής τεχνικής που εξερευνούν τις πιο σκοτεινές γωνιές της ανθρώπινης φύσης, αλλά γιορτάζουν την αγάπη και αντανακλούν την εκτίμηση της ελευθερίας από τον καλλιτέχνη.

Η έκθεση είναι μια κατάλληλη περιγραφή για τα δραματικά, δυνατά έργα τέχνης, που αντλούν στοιχεία από τον ανθρώπινο ψυχισμό και τα δραματικά παγκόσμια γεγονότα. Τα έργα του Maxim έχουν όλα ένα δραματικό δράματος σε συνδυασμό με έναν υπαινιγμό της Pop Art. Τα έργα του Maxim αντικατοπτρίζουν τον κόσμο της φαντασίας τον οποίο όλοι μας βλέπουμε ως απόδραση από τον πραγματικό κόσμο. Πολλά από τα έργα του φέρουν μια έντονη αίσθηση της τοξικής αδικίας που συνεχίζει να διαπερνά την κοινωνία.

Eγκαίνια: Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου στις 8μμ. Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων, θα πραγματοποιηθεί και live performance κατά της βίας, εμπνευσμένη από το γλυπτό που θα εκτίθεται "Balaclava Ballerina" στις 9μμ.

Συναυλία με τον Μανώλη Μητσιά και την Γιώτα Νέγκα

ELINA GIOUNANLI/NOPHOTO.GR

Ο Μανώλης Μητσιάς πλαισιωμένος από τη μεγάλη σύγχρονη λαϊκή ερμηνεύτρια Γιώτα Νέγκα, σε μια παράσταση-κατάθεση ψυχής με τραγούδια κορυφαίων συνθετών, ερμηνευτών και δημιουργών.

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κολωνού 2023.

Παράσταση Μουσικού Θεάτρου "Τόπος Ατελείωτος"

Παράσταση Μουσικού Θεάτρου "Τόπος Ατελείωτος" ΕΛΣ

Η ξεχωριστή παράσταση μουσικού θεάτρου Τόπος Ατελείωτος, η οποία συγκίνησε το κοινό που είχε την ευκαιρία να την παρακολουθήσει στην πρώτη της παρουσίαση τον περασμένο Ιούλιο στις Κεχριές Ευβοίας, έρχεται για μία μοναδική παράσταση στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2023 στις 19.30, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Ο Τόπος Ατελείωτος αποτελεί τη σκηνική σύνθεση στιγμών, τραγουδιών και αφηγήσεων των συμμετεχόντων στον ετήσιο κύκλο καλλιτεχνικών εργαστηρίων Μέλισμα, ο οποίος υλοποιήθηκε από τον Σεπτέμβριο 2022 έως τον Ιούνιο 2023 στη Βόρεια Εύβοια με αφορμή τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2021. Η παράσταση αποτελεί ένα ομαδικό έργο αναστοχασμού και ανασύστασης του παρελθόντος, έναν συνδυασμό εικόνων, ιστοριών και μουσικής που προέκυψε μέσα από τη δυναμική και συνεχώς εξελισσόμενη διαδικασία συν-δημιουργίας κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων. Με βασικές θεματικές τη συλλογική μνήμη, τη φύση και το περιβάλλον, η βιωμένη εμπειρία κατοίκων της Βόρειας Εύβοιας όλων των ηλικιών πλέκεται αριστοτεχνικά με τη φαντασία σε μια ιστορία που αφηγείται ποιητικά τη σύγχρονη ιστορία της περιοχής, που γράφεται ακόμα. Ανάμεσα στη μνήμη και την αντίσταση στη λήθη, η παράσταση φαντάζει σαν μια ιδιαίτερη "επέτειος" που παρακινεί τους παλιούς να θυμηθούν και τους νέους να μάθουν. Περισσότερα εδώ...

Μουσικοθεατρική παράσταση "Η δική μας Μελίνα"

Η Μελίνα Μερκούρη AP

Ο Δήμος Δάφνης – Υμηττού τιμώντας τη Μελίνα Μερκούρη φιλοξενεί τη μουσικοθεατρική παράσταση "Η δική μας Μελίνα" στον χώρο του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής στη Δάφνη.

Ένα μουσικό μωσαϊκό που αναβιώνει τις μνήμες για τη Μελίνα και αναδεικνύει την πορεία της σημαντικής αυτής Ελληνίδας, που αγωνίστηκε διεθνώς για την προβολή της χώρας μας και του ελληνικού Πολιτισμού, μέσα από την καλλιτεχνική και προσωπική της διαδρομή, στον κινηματογράφο, το θέατρο και την κοινωνική της δράση. Τα τραγούδια των Μάνου Χατζιδάκι, Μίκη Θεοδωράκη, Σταύρου Ξαρχάκου, Γιάννη Μαρκόπουλου, Μάνου Λοΐζου και άλλων δημιουργών, θα "ζωντανέψουν" ξανά στη σκηνή, άρρηκτα συνδεδεμένα με την κάθε στιγμή της ζωής της.

Η παράσταση θα συνοδεύεται από βιντεοπροβολή, με στιγμιότυπα που "φωτογραφίζουν" τις πιο σημαντικές στιγμές από την αρχή της ζωής της έως το θάνατό της. Άλλωστε, όπως έλεγε στους δικούς της ανθρώπους λίγο πριν πεθάνει: "Προσέξτε καλά, δεν θα αφήσετε να με ξεχάσουν, δεν θέλω να γίνω ανάμνηση, θέλω να είμαι καθημερινά μαζί σας! Γιατί πεθαίνεις πραγματικά, όταν σε έχουν ξεχάσει…"!

Συντελεστές:

Aφήγηση: Μαίρη Μόσχου

Τραγούδι: Μαργαρίτα Γκινοσάτη

Σκηνοθεσία: Βασιλική Γιαννοπούλου

Ενορχήστρωση: Ανδρέας Μπουτσικάκης

Μουσική επιμέλεια: Βασιλική Γιαννοπούλου

Συμμετέχει πενταμελής ορχήστρα.

Χώρος: Ιερός Ναός Ζωοδόχου Πηγής, Δάφνη

"Οι πέτρες μιλούν" τον Σεπτέμβριο στην Αρχαία Αγορά

''Οι Πέτρες Μιλούν'' στη Βιβλιοθήκη του Ανδριανού

Αφού ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι δύο πρώτοι καλοκαιρινοί κύκλοι, ο ένας στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (Ιούνιο 2023) και ο άλλος στη Βιβλιοθήκη του Αδριανού (Ιούλιο 2023), οι "Πέτρες" θα ζωντανέψουν εκ νέου από την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2023 και για έντεκα συνολικά εμφανίσεις.

"Οι πέτρες" αρχίζουν και πάλι να "μιλούν", αυτή τη φορά στην Αρχαία Αγορά και για την ακρίβεια, στη Στοά του Αττάλου, σε έναν από τους κορυφαίους αρχαιολογικούς χώρους της πόλης, μεταδίδοντας στους επισκέπτες της πόλης το κύρος και τη λάμψη της αρχαιοελληνικής γραμματείας.

Οι ακριβείς ημερομηνίες της δράσης είναι: 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 29, 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου σε ώρες 11:00-13:00.

Ως γνωστόν, η Αρχαία Αγορά αποτελούσε το διοικητικό, φιλοσοφικό, εκπαιδευτικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και κυρίως το οικονομικό κέντρο της πόλης. Η Στοά του Αττάλου ήταν, αν όχι το πρώτο, ένα από τα πρώτα και μεγαλύτερα "εμπορικά κέντρα" (με τη σύγχρονη έννοια του όρου) στην αρχαιότητα. Η ανέγερση του αρχαίου κτιρίου της Στοάς ξεκίνησε το 159 π.Χ. και ολοκληρώθηκε μετά από 11 χρόνια, το 148 π.Χ. Το σημερινό κτίριο αποτελεί ανακατασκευή του αρχαίου ∙ ανεγέρθηκε μεταξύ 1953-1956 από την Αμερικανική Σχολή Κλασσικών Σπουδών και στεγάζει το Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχαίας Αγοράς.

