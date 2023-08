Δωρεάν στην πόλη το Σαββατοκύριακο: 7+1 προτάσεις χωρίς είσοδο 18 - 20/8

Εκθέσεις τέχνης και όμορφες εκδηλώσεις για να περάσουμε ποιοτικές στιγμές με φίλους, με τα παιδιά και με τον εαυτό μας, πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο από διάφορους πολιτιστικούς οργανισμούς και φορείς, και δίνουν την ευκαιρία να βγούμε από το σπίτι, χωρίς να ξοδέψουμε ούτε... ευρώ.

Park your Cinema - Park your Cinema Kids

Το Park your Cinema, η ενότητα υπαίθριων κινηματογραφικών προβολών του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), συνεχίζεται για όλο τον Αύγουστο και ολοκληρώνεται στα μέσα Σεπτεμβρίου προσκαλώντας το κοινό σε αξέχαστες βραδιές κάτω απ’ τ’ αστέρια στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος.

Παρασκευή 18/08, 21:00, Ξέφωτο /Σιδερένιος Γίγαντας (The Iron Giant) / ΗΠΑ, 1999.

Σκηνοθεσία: Μπραντ Μπερντ. Σενάριο: Μπραντ Μπερντ, Τεντ Χιούζ, Τιμ ΜακΚάνλις. Με τις φωνές των: Τζένιφερ Άνιστον, Βιν Ντίζελ.

6o Stroggylo Open Air Film Festival



Με ενδιαφέρουσες ταινίες που καλύπτουν κάθε γούστο - και ελεύθερη είσοδο - το Φεστιβάλ θερινού κινηματογράφου της πόλης θα κρατήσει συντροφιά στο σινεφίλ κοινό μέχρι τις 23 Αυγούστου, στο αίθριο του εμβληματικού 'Στρογγυλού' σχολείου του μοντερνιστή αρχιτέκτονα Τάκη Ζενέτου στον Άγιο Δημήτριο. Νύχτες ραστώνης, νύχτες έντονες, νύχτες περιπετειώδεις, ρομαντικές, συγκινητικές, νύχτες ανέμελες ή που θα μας βάλουν σε σκέψεις, νύχτες μποέμ που θα μας ταξιδέψουν στα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη, στα μήκη και τα πλάτη του ονείρου.

Παρασκευη 18 Αυγούστου

"Κοίτα τους Πώς Τρέχουν" (See How They Run) / Κομεντί 2022/ Έγχρ. | Διάρκεια: 98’ / Αγγλική/Αμερικανική ταινία,

Σκηνοθεσία: Τομ Τζορτζ. Με τους: Σέρσια Ρόναν, Άντριεν Μπρόντι, Σαμ Ρόκγουελ, Ντέιβιντ Ογιέλοου

Σάββατο 19 Αυγούστου

"Η Αυτοκρατορία του Φωτός" (Empire of Light) / Δραματική 2022 / Έγχρ. | Διάρκεια: 119’ / Αγγλική /Αμερικανική ταινία,

Σκηνοθεσία: Σαμ Μέντες. Με τους: Μάικλ Γουόρντ, Ολίβια Κόλμαν, Κόλιν Φερθ, Τόμπι Τζόουνς.

Κυριακη 20 Αυγούστου

"Το Γεγονός" (L’événement) / Δραματική 2021 / Έγχρ. | Διάρκεια: 100’ / Γαλλική ταινία,

Σκηνοθεσία: Οντρέ Ντιγουάν. Με τους: Ανα Μαρία Βαρτολομέι, Κέισι Μότετ Κλάιν, Λουάνα Μπαϊραμί.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των ταινιών εδώ.

Cine Fix - Σινεμά στο Πάρκο

Ο δήμος Ηρακλείου Αττικής προσφέρει στους δημότες του το Κτήμα Φιξ ανοίγοντας τις πόρτες του ως χώρο πρασίνου, ιστορίας και πολιτισμού. Με την επιμέλεια της ομάδας του Cinema Alive, στον ιστορικό χώρο του Κτήματος Φιξ λειτουργεί πια το Cine Fix κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή και για όλο τον Αύγουστο. Δωρεάν κινηματογραφικές βραδιές για μικρούς και μεγάλους, αναψυχή, διασκέδαση, αλλά και παιχνίδι σε έναν χώρο πρασίνου 27 στρεμμάτων.

18.08 ''High Fidelity''

19.08 ''Ουζερί Τσιτσάνης''

20.08 Παιδική Ταινία

Cine Kids Festival στο Πάρκου Ασυρμάτου

Συνεχίζεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το Παιδικό Θερινό Σινεμά Cine Kids Festival, κάθε Κυριακή έως και τις 20 Αυγούστου και ώρα 21:00, που φέτος θα φιλοξενηθεί στο δροσερό χώρο του Πάρκου Ασυρμάτου. 8 προβολές για 8 συνεχόμενες Κυριακές που θα μαγέψουν τους μικρούς αλλά και τους μεγάλους φίλους.

Την Κυριακή 20 Αυγούστου η ταινία "Παράξενος Κόσμος" (Strange World) / Animation 2022 / Έγχρ. | Διάρκεια: 102’ / Αμερικανική ταινία, Σκηνοθεσία: Ντον Χολ, Κι Ενγκουγιέν.

Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2023 Δήμος Καλλιθέας

Το καλοκαιρινό πολιτιστικό πρόγραμμα του Δήμου Καλλιθέας φιλοδοξεί να δώσει ανάσα χαράς και αισιοδοξίας στους κατοίκους της πόλης. Το φετινό πρόγραμμα είναι εμπλουτισμένο με θεατρικές παραστάσεις, χορό, μουσική, κινηματογράφο, παιχνίδια, ομιλίες, συναυλίες και θα διαρκέσει περίπου 4 μήνες δηλαδή από τις 14 Ιουνίου έως την 1η Οκτωβρίου.

Ο Δήμος Καλλιθέας έχει αναρτήσει το πρόγραμμα των εκδηλώσεων σε κεντρικά σημεία της πόλης ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται και το site του Δήμου: www.kallithea.gr καθώς και όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να ενημερώνονται για τις ημέρες και τις ώρες των εκδηλώσεων που επιθυμούν να παρακολουθήσουν.

Σάββατο 19/08 / 21:00 Χώρος Πολιτισμού και Νεολαίας (Ματζαγριωτάκη και Εσπερίδων)

ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ Προβολή ταινίας «ΤΑ COOL ΠΑΙΔΙΑ ΔΕΝ ΚΛΑΙΝΕ/ Kick it». Νορβηγική, έγχρωμη ταινία του 2014, διάρκειας 100’, σε σκηνοθεσία Dennis Bots με τους: Mia Helene Solberg Brekke, Victor Papadopoulos Jacobsen, Sigrid Welde. Tης Άνια της αρέσει να παίζει ποδόσφαιρο ακόμα κι αν τα αγόρια του σχολείου επιμένουν ότι το γήπεδο δεν είναι μέρος για κορίτσια. Μια αναπάντεχη, ωστόσο, τροπή την περιμένει: έχει λευχαιμία. Θα τα καταφέρει άραγε να αγωνιστεί στο τουρνουά ακόμα και αν είναι βαριά άρρωστη;

Κυριακή 20/08 / 21:00 Χώρος Πολιτισμού και Νεολαίας (Ματζαγριωτάκη και Εσπερίδων)

ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ Nickelodeon Kids Summer days. Προβολή ταινίας «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ». Έγχρωμη, μεταγλωττισμένη animation ταινία , διάρκειας 60’. Το Kids Summer days είναι μια πρωτοβουλία του Nickelodeon προσανατολισμένη στα μικρά παιδιά ηλικίας 4-14 ετών με προβολές γνωστών ταινιών.

"Το ένα κέντημα τα ρόδα, τ’ άλλο κέντημα φτερόν…"

Μία έκθεση που συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη εικαστική ματιά παρουσιάζει ο Δήμος Αθηναίων στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης "Αγγελική Χατζημιχάλη", έως τις 8 Οκτωβρίου 2023.

Η έκθεση με τίτλο "Παραδοσιακή λευκαδίτικη βελονιά και σύγχρονη εικαστική δημιουργία", συνδιοργανώνεται από τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) και το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκαδίων.

Η παρουσίαση επιμερίζεται σε δύο ενότητες, οι οποίες αναπτύσσονται στους μουσειακούς χώρους με τις μόνιμες συλλογές αντικειμένων λαϊκής τέχνης. Η επιλογή του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης "Αγγελική Χατζημιχάλη" Δήμου Αθηναίων αναδεικνύει με άριστο τρόπο τον γόνιμο διάλογο που δημιουργείται μεταξύ των κεντημάτων με τα εικαστικά έργα και τις μόνιμες συλλογές, καθώς ένας κλάδος τέχνης του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού αξιοποιείται με εμπνευσμένο τρόπο στον σύγχρονο κόσμο.

Στην πρώτη ενότητα της έκθεσης παρουσιάζονται χαρακτηριστικά δείγματα κεντημάτων "καρσάνικης βελονιάς", της παραδοσιακής λευκαδίτικης κεντητικής τεχνικής, τεκμηριωμένης το 2019 στον κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας, υπό την αιγίδα της UNESCO. Στη δεύτερη ενότητα εκτίθενται τριάντα σύγχρονα εικαστικά έργα τέχνης νέων καλλιτεχνών, εμπνευσμένα από την "καρσάνικη βελονιά". Επιμέλεια έκθεσης: Χαρά Σαΐτη και Σταυρούλα Πισιμίση. Τηλέφωνα επικοινωνίας για πληροφορίες, ξεναγήσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα: 210-3243987, 210-3243972. Περισσότερα εδώ...

"Seeing the Invisible" στον Εθνικό Κήπο

Έργο του Isaac Julien PRESS PHOTO ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στον Εθνικό Κήπο, φιλοξενείται η διεθνής έκθεση σύγχρονης τέχνης "Seeing The Invisible", η πιο φιλόδοξη και εκτεταμένη μέχρι σήμερα έκθεση σύγχρονων έργων τέχνης που δημιουργήθηκαν με τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality).

Τα έργα της έκθεσης είναι ορατά μόνο μέσω της δωρεάν εφαρμογής Seeing the Invisible, για κινητά και tablets. Οι επισκέπτες καλούνται, μέσω της εφαρμογής, να εξερευνήσουν το φυσικό περιβάλλον του Εθνικού Κήπου και να εντοπίσουν τα έργα τέχνης που βρίσκονται διάσπαρτα στο εσωτερικό του, με τη βοήθεια της προτεινόμενης διαδρομής που εμφανίζει ο χάρτης της εφαρμογής.

Info: Διάρκεια έκθεσης έως Σεπτέμβριος 2023. Ώρες επίσκεψης: τις ώρες λειτουργίας του Εθνικού Κήπου (από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου).

"Encore: νέα ελληνική ζωγραφική" στην Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων

Ioannou / The Forgoten Guard of Athens 2023 ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ο Δήμος Αθηναίων παρουσιάζει την έκθεση "Encore: νέα ελληνική ζωγραφική" στην Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, από τις 27 Ιουνίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2023. Στην έκθεση, που διοργανώνεται από τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), περιλαμβάνονται έργα 33 ζωγράφων έως περίπου 40 ετών.

Το κριτήριο δεν είναι αυστηρά ηλικιακό αλλά κατά κύριο λόγο αισθητικό: η έκθεση αναζητά νέες μορφές, γλώσσες και χειρονομίες, καλλιτέχνες που διερευνούν καινούργιους, συναρπαστικούς και αναπάντεχους δρόμους στη σύγχρονη ελληνική́ τέχνη. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην υψηλή́ ζωγραφική ποιότητα και, παράλληλα, επιδιώκει να προτείνει μεθοδολογικά́ εργαλεία για την κατανόηση και την αξιολόγηση της σύγχρονης ελληνικής ζωγραφικής.

Η έκθεση έχει προκύψει από συστηματική έρευνα πεδίου, επισκέψεις στα εργαστήρια και εκτεταμένες συζητήσεις με τους καλλιτέχνες. Λαμβάνει δομικά υπόψη της τον τρόπο με τον οποίο οι ίδιοι οι ζωγράφοι σκέφτονται το παρόν και την ιστορικότητα τόσο του έργου τους όσο και ευρύτερα της σύγχρονης ζωγραφικής.

Ώρες λειτουργίας: Τρίτη - Σάββατο 11:00 - 19:00, Κυριακή 10:00 - 16:00, Δευτέρα κλειστά. Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων Λεωνίδου & Μυλλέρου, Πλ. Αυδή, Μεταξουργείο.

