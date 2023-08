Δωρεάν στην πόλη το Σαββατοκύριακο: 7 προτάσεις χωρίς είσοδο 11 - 13/8

Εκθέσεις τέχνης και όμορφες εκδηλώσεις για να περάσουμε ποιοτικές στιγμές με φίλους, με τα παιδιά και με τον εαυτό μας, πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο από διάφορους πολιτιστικούς οργανισμούς και φορείς, και δίνουν την ευκαιρία να βγούμε από το σπίτι, χωρίς να ξοδέψουμε ούτε... ευρώ.

6o Stroggylo Open Air Film Festival

Με ωραίες ταινίες που καλύπτουν κάθε γούστο και ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟ, το Φεστιβάλ θερινού κινηματογράφου της πόλης ξεκινά την 1η Ιουλίου και θα μας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 23 Αυγούστου. Νύχτες ραστώνης, νύχτες έντονες, νύχτες περιπετειώδεις, ρομαντικές, συγκινητικές, νύχτες ανέμελες ή που θα μας βάλουν σε σκέψεις, νύχτες μποέμ που θα μας ταξιδέψουν στα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη, στα μήκη και τα πλάτη του ονείρου.

ADVERTISING

11 Αυγούστου: Άντε Γεια Δήμαρχε!// Bye, Bye Mr./Extebeste/Ισπανική ταινία, Σκηνοθεσία: Τέλμο Εσνάλ, Αζιέρ Αλτούνα/Με τους: Έλενα Ιρουρέτα, Ιμπάν Γκάρατε, Πάκο Σαγκαρζαζού

12 Αυγούστου: Νυκτόβια Πλάσματα/Δραματική 2016/Έγχρ. | Διάρκεια: 116’/Αμερικανική ταινία, Σκηνοθεσία: Τόμ Φόρντ/Με τους: Έιμι Άνταμς, Τζέικ Τζίλενχαλ, Μάικλ Σάνον, Άαρον Τέιλορ - Τζόνσον

Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2023 Δήμος Καλλιθέας

Το καλοκαιρινό πολιτιστικό πρόγραμμα του Δήμου Καλλιθέας φιλοδοξεί να δώσει ανάσα χαράς και αισιοδοξίας στους κατοίκους της πόλης. Το φετινό πρόγραμμα είναι εμπλουτισμένο με θεατρικές παραστάσεις, χορό, μουσική, κινηματογράφο, παιχνίδια, ομιλίες, συναυλίες.

ΣΑΒΒΑΤΟ 12/8/2023: 21:00 Χώρος Πολιτισμού και Νεολαίας (Ματζαγριωτάκη και Εσπερίδων) – ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ Προβολή ταινίας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΡΚΤΙΚΗ/ Operation arctic» – Νορβηγική, έγχρωμη ταινία του 2014, διάρκειας 87′

Μυστήριο 3 Ελευσίνα Mon Amour: Αναζητώντας τον Τρίτο Παράδεισο

Μυστήριο 3 Ελευσίνα Mon Amour | Aglaia Konrad, OBSTAKLES (2023) JOHN KOUSKOUTIS

Από τις 7 Ιουλίου έως και τις 30 Σεπτεμβρίου, η 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης παρουσιάζει τη διεθνή ομαδική έκθεση "Μυστήριο 3 Ελευσίνα Mon Amour: Αναζητώντας τον Τρίτο Παράδεισο", σε επιμέλεια της Κατερίνας Γρέγου, καλλιτεχνικής διευθύντριας του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), με τη συμμετοχή 16 καλλιτεχνών από εννέα χώρες, η πλειοψηφία των οποίων έχει δημιουργήσει νέα έργα για την έκθεση.

Η έκθεση προτείνει μια κοινωνικοπολιτική ανάγνωση της Ελευσίνας και της ευρύτερης περιοχής του Θριάσιου πεδίου, εμπνευσμένη από το βιβλίο Storming the Gates of Paradise: Landscapes for Politics (2008) της συγγραφέα, ιστορικού, περιβαλλοντολόγου και ακτιβίστριας Rebecca Solnit, η οποία προσεγγίζει την πολιτική μέσω της κοινωνικής ανάλυσης του τόπου και του τοπίου. Η έκθεση λαμβάνει επίσης υπόψη της το ιστορικό παρελθόν, το οποίο έχει συμβάλει καθοριστικά στη σημερινή ταυτότητα της πόλης. Συρράπτει μνήμη και εμπειρία, χώρο και χρόνο, παρελθόν και παρόν και προτείνει επιπλέον μια ψυχογεωγραφική ανάλυση της πόλης.

Εκτός Πόλης

Είμαι δέντρο που μιλά στο Κάστρο Λαμίας

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΗΛΑΡΑΣ

Το νέο έργο μουσικού θεάτρου της συνθέτριας Σοφίας Καμαγιάννη μας προσκαλεί στις

10, 11 Αυγούστου 2023 (Ώρα έναρξης: 21.00) σε αφύπνιση όσον αφορά τη σύνδεσή μας με τη φύση, και πιο ειδικά με τα δέντρα. Πρόκειται για μια μονόπρακτη παιδική όπερα δωματίου, σε λιμπρέτο της Γιώτας Βασιλακοπούλου, όπου μέσα από την τρυφερή και συγκινητική σχέση που ξεδιπλώνεται ανάμεσα σε ένα αγόρι κι ένα δέντρο τονίζονται οι ομοιότητες που έχουν ως οντότητες και αποκαλύπτονται σπουδαία μυστικά της ζωής των δέντρων, πάνω και κάτω από τη γη. Το αξιοζήλευτο σύστημα αλληλοβοήθειας και υποστήριξης, το οποίο αποτελεί αντικείμενο μελέτης από την επιστήμη τα τελευταία χρόνια και έχει οδηγήσει σε θαυμαστές ανακαλύψεις, στέκεται στον αντίποδα του «ξεριζωμού» του ανθρώπου από το φυσικό του περιβάλλον.

Σύνθεση, μουσική διδασκαλία: Σοφία Καμαγιάννη

Λιμπρέτο: Γιώτα Βασιλακοπούλου

Επιμέλεια κίνησης: Έλενα Γεροδήμου

Ιδέα και κατασκευή κοστουμιού: Άννα Σάπκα

Ερμηνεύουν: Σοφία Κετεντζιάν (Δέντρο), Νίκος Ζιάζιαρης (Αγόρι / Αφηγητής)

Μουσικοί: Θάλεια Παπαδοπούλου (πιάνο), Αλέξανδρος Ιακώβου (βιολί)

Commedia Divina στο Μετοχιακό Συγκρότημα Νέων Φλογητών, Χαλκιδική

Oι Χορευτές του Βορρά παρουσιάζουν στις 11, 12 Αυγούστου 2023 (Ώρα έναρξης: 21.00) τη νέα παράσταση Commedia Divina σε χορογραφία και σκηνοθεσία Τατιάνας Παπαδοπούλου, όπου μεταγράφουν σκηνικά το ταξίδι του Δάντη στους τρεις μεταιχμιακούς προορισμούς Κόλαση – Καθαρτήριο – Παράδεισος υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής.

Το εμβληματικό έργο της παγκόσμιας λογοτεχνίας Θεία Κωμωδία του Δάντη αποτελεί μια σύγχρονη περιβαλλοντική αλληγορία. Πρόκειται για μια συγκλονιστική αποτύπωση της άρρηκτης σχέσης του ανθρώπου με τη φύση. Το ταξίδι του ποιητή στα τρία Βασίλεια των νεκρών της καθολικής κοσμοθεωρίας περιλαμβάνει «περιηγητικές» περιγραφές του κόσμου των νεκρών. Οι σύγχρονες κοινότητες αισθάνονται πλέον τις περιβαλλοντικές πιέσεις και αναζητούν διέξοδο, έτσι όπως και ο ποιητής αναζητά την έξοδο. Μεταβαίνοντας από την υπερθερμασμένη Κόλαση στο Καθαρτήριο, όπου η φύση «ομαλοποιείται», καταλήγει στον Παράδεισο, την απόλυτη εναρμόνιση, την επανασύνδεση του ανθρώπου με τη φύση.

Ποιητικά να κατοικεί ο άνθρωπος στον Πύργος Μπαζαίου στη Νάξο

Οι Μιχάλης & Παντελής Καλογεράκης

Η παράσταση Ποιητικά να κατοικεί ο άνθρωπος των Μιχάλη και Παντελή Καλογεράκη βασίζεται στην ποίηση και στον αναστοχασμό των ποιητών από διαφορετικές γενιές και τόπους. Μουσικές, τραγούδια, λόγος και εικόνες δημιουργούν έναν ιστό από διαχρονικές ιστορίες για την ποικιλομορφία της φύσης και την επίδρασή της στον ψυχισμό και την εξέλιξη του ανθρώπου. Αφού κυριάρχησε στη γη, έπειτα στα ζώα και τέλος στον ίδιο τον συνάνθρωπο, έρχεται τώρα αντιμέτωπος με τις συνέπειες των πράξεών του, που απειλούν την κλιματική ισορροπία. Η διαχείριση της κλιματικής κρίσης από τον άνθρωπο αποτελεί το σύγχρονο ισχυρό διακύβευμα. Το μάταιο της ύπαρξης να γίνει όχι αιτία καταστροφής και εκμετάλλευσης, αλλά αφορμή για προσφορά, σεβασμό και εκτίμηση της φθαρτότητας των πραγμάτων. Η τέχνη φωτίζει τον δρόμο της αλλαγής της αντίληψης και της συμπεριφοράς μας προς τη φύση.

11, 12 Αυγούστου 2023 / Ώρα έναρξης: 21.30

Σύνθεση και ερμηνεία: Μιχάλης και Παντελής Καλογεράκης

Δραματουργική επεξεργασία, σκηνοθεσία: Στέλιος Κρασανάκης

Εικαστική δημιουργία: Αλέξανδρος Κακλαμάνος

Μουσικοί: Αλέξης Στενάκης (κλαρινέτο), Αλέξανδρος Τζιόβας (κοντραμπάσο), Κωνσταντίνος Ράμμος (πιάνο)

Περιοδική Εκθεση "Μήδεια" στο Μουσείο Επιδαυρίων

Μήδεια _Peter Stein 2005 ΑΤΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Φέτος επαναλειτουργεί μετά από 22 χρόνια ο εκθεσιακός χώρος Επιδαύρου και στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζεται μια περιοδική έκθεση αφιερωμένη στη Μήδεια η οποία εστιάζει στην παρουσία της τραγικής ηρωίδας στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου από το 1956 που υποδέχτηκε τη Μήδεια του Εθνικού Θεάτρου σε σκηνοθεσία του Μινωτή με τη θρυλική Κατίνα Παξινού στον ομώνυμο ρόλο.

Η περιοδική αυτή έκθεση, που θα είναι ανοιχτή καθ’ όλη τη διάρκεια των παραστάσεων στο αργολικό θέατρο, περιλαμβάνει μοναδικής αξίας τεκμήρια από την αρχειακή συλλογή του Φεστιβάλ, αλλά και των υπολοίπων πολιτιστικών οργανισμών και θιάσων (Εθνικό Θέατρο, ΘΟΚ, Θέατρο "Αθήναιον" Τζένης Καρέζη - Κώστα Καζάκου, Θέατρο Τέχνης, Δεσμοί, Αμφι-Θέατρο Σπύρου Α. Ευαγγελάτου, Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Πάτρας, Απλό Θέατρο κ.ά.) που έχουν ανεβάσει Μήδεια στην Επίδαυρο, ξετυλίγοντας μια μοναδική αναδρομή στις παραστάσεις της ευριπίδειας ηρωίδας στο εμβληματικότερο εθνικό τοπόσημο του Αρχαίου Δράματος από τη δεκαετία του 1950 και μετά.

Ακολουθήστε το News 24/7 στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις