Δωρεάν στην πόλη το Σαββατοκύριακο της Καθαράς Δευτέρας: 10 προτάσεις χωρίς είσοδο

Δέκα ευκαιρίες για να περάσουμε όμορφα και εντελώς δωρεάν στην πόλη, το τελευταίο Σαββατοκύριακο της αποκριάς.

Εκθέσεις τέχνης και όμορφες εκδηλώσεις για να περάσουμε ποιοτικό χρόνο με φίλους, με τα παιδιά και με τον ...εαυτό μας, πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο από διάφορους πολιτιστικούς οργανισμούς και φορείς, και δίνουν την ευκαιρία να βγούμε από το σπίτι, χωρίς να ξοδέψουμε ούτε... ευρώ.

ADVERTISING

Οι εκδηλώσεις του Δήμου Αθηναίων και του ΚΠΙΣΝ είναι δωρεάν και μας περιμένουν!

Τι μπορείς να κάνεις for free την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο 24-26 Φεβρουαρίου, αλλά και την Καθαρά Δευτέρα 26 του μήνα;

Δωρεάν αποκριά και Καθαρά Δευτέρα στο ΚΠΙΣΝ

Xορευτικοί ρυθμοί, δημιουργικά εργαστήρια και happenings, "μεταμφιέζουν" το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος.

Bloco Swingueira NIKOS KARANIKOLAS/2018

Την Κυριακή η γνώριμη πολυπολιτισμική μπάντα κρουστών Bloco Swingueira μεταφέρει την εκρηκτική ενέργειά της με ρυθμικές εμφανίσεις σε διάφορα σημεία του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος. Στο Ξέφωτο, η μπάντα πνευστών Hasta Brassta σκορπάει θετικά vibes με διασκευές διάσημων κομματιών, ενώ το συγκρότημα Hermaphrodite’s Child φέρνει το rock’n’roll των 50’s και των 60’s στο σήμερα, με το ανάλογο ντύσιμο και πνεύμα!

Την Καθαρά Δευτέρα, από τις 12:00 μέχρι τις 15:00, ο καθηγητής εθνομουσικολογίας Λάμπρος Λιάβας επιμελείται και παρουσιάζει στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος μια μεγάλη γιορτή, με παραδοσιακούς ήχους και ρυθμούς και τίτλο "Δώστε του χορού κι ας πάει!...".

Κομπανία Νίκου Οικονομίδη / Κυριακή Σπανού - Για ακόμα μία χρονιά, το ΚΠΙΣΝ γιορτάζει τα Κούλουμα με μια συναυλία που τιμά την ελληνική μουσική και χορευτική παράδοση. ΚΠΙΣΝ

Αποκριάτικα γαϊτανάκια, καλαματιανά, καγκέλια, τσάμικα, ηπειρώτικα πωγωνίσια, μακεδονίτικα συρτά, θρακιώτικα ζωναράδικα, πολίτικα χασάπικα, σμυρναίικοι καρσιλαμάδες και νησιώτικοι μπάλοι, εναλλάσσονται με ανοιχτή πρόσκληση για τη χορευτική συμμετοχή του κοινού.

Τον τόνο δίνουν ο κορυφαίος δεξιοτέχνης του βιολιού Νίκος Οικονομίδης με την τραγουδίστρια Κυριακή Σπανού, καθώς και η Κομπανία του Δημήτρη Κώτσικα μαζί με τα Χάλκινα της Κοζάνης και τον τραγουδιστή Ηλία Γάκο.

Δείτε όλες τις εκδηλώσεις εδώ.

Ολοήμερο πάρτι στην ''Τεχνόπολη''

Ο Δήμος Αθηναίων γιορτάζει στην Τεχνόπολη το Σάββατο της Αποκριάς με ένα ολοήμερο πάρτι για μικρούς και μεγάλους!

VANGELIS PATSIALOS

Το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, για όλη τη μέρα μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, στήνεται μια ξέφρενη αποκριάτικη γιορτή που τα έχει όλα: εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις για μικρούς και μεγάλους, τραγούδια, μουσικές και συναυλίες με τους πιο αγαπημένους μας καλλιτέχνες, πάρτι με καταξιωμένους djs, χρώμα, κέφι, ρυθμό και (πάρα) πολύ χορό.

Από τις 11:00, ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθήνα 9.84 κατεβαίνει με το βανάκι του στην Κεντρική Αυλή και εκπέμπει ζωντανά, με μουσική και συνεντεύξεις, ενώ μέχρι τις 17:00, τα παιδιά έχουν την τιμητική τους, απολαμβάνοντας ευφάνταστες και διασκεδαστικές δράσεις.

Οι Locomondo ανοίγουν το συναυλιακό πρόγραμμα (13:00), ενώ ο Σπύρος Γραμμένος θα μάς παρασύρει σε μουσικά μονοπάτια, γεμάτα εκπλήξεις (17:00). Οι Polkar έρχονται με πολλή διάθεση για να στήσουν ένα γλέντι που υπόσχεται άφθονο κέφι και ατέλειωτο χορό (19:00), ενώ ο περφόρμερ Τόνι Σφήνος, μάς καλεί στο απόλυτο αποκριάτικο πάρτι (21:00).

Από τις 22.00 έως τις 02.00, μια σειρά Djs και ραδιοφωνικών παραγωγών "μασκαρεύουν" τον ήχο τους και μάς προσκαλούν να υποδυθούμε τον δικό μας, αγαπημένο ήρωα, με ή χωρίς αποκριάτικη στολή.

Κυριακή της Αποκριάς στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης

Η Αγορά διαθέτει ένα ανοιχτό προστατευμένο χώρο με μοναδική ατμόσφαιρα σε μία ιστορική Αθηναική γειτονιά - ένας χώρος καθημερινά ανοιχτός, σε μορφή “αστικού σαλονιού” IMPACT HUB ATHENS

Την Κυριακή της Αποκριάς, στις 26 Φεβρουαρίου, από τις 18:00 το απόγευμα έως τις 23:00 το βράδυ, κορυφαίοι συλλέκτες και Djs της πόλης, μάς προσκαλούν στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης για να διασκεδάσουμε με αυθεντική ντίσκο μουσική, με πρωτοβουλία του This is Athens. Οι δισκοθήκες ανοίγουν και γεμίζουν την Αγορά με τις καλύτερες μουσικές στιγμές των θρυλικών club των early ‘70s.

Καθαρά Δευτέρα στον Λόφο Φιλοπάππου

Η μεγάλη γιορτή του καρναβαλιού στην πόλη κορυφώνεται την Καθαρά Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου, παραδοσιακά στον Λόφο του Φιλοπάππου. Θα πετάξουμε ψηλά τον χαρταετό και θα γιορτάσουμε τα Κούλουμα σε ένα αυθεντικό λαϊκό γλέντι με την αγαπημένη τραγουδίστρια Γωγώ Τσαμπά.

Δείτε εδώ όλες τις εκδηλώσεις.

Αποκριάτικες εκδηλώσεις στην πόλη ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Απόκριες 2023 στον Δήμο Ζωγράφου



Ο Δήμος Ζωγράφου μας προσκαλεί στις αποκριάτικες εκδηλώσεις που διοργανώνει.

• Το Σάββατο 25/02/2023 – Βίλα Ζωγράφου (Γ.Ζωγράφου 13) – 11.00. Αποκριάτικη εκδήλωση για τους μικρούς μας φίλους. 13.00 Αποκριάτικο πάρτυ με τους "Four on the Floor Band". Χορευτικό πάρτυ με αποκριάτικα τραγούδια, επιτυχίες 70s-80s, ντίσκο κ.α.

• Την Κυριακή 26/02/2023 – Βίλα Ζωγράφου (Γ.Ζωγράφου 13) – 14.00. Συνάντηση των σχολείων της πόλης μας. Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να γιορτάσουν με πρόγραμμα DJ, να χορέψουν και να ξεφαντώσουν με αποκριάτικες μελωδίες και να γευτούν το σιντριβάνι σοκολάτας. 18.00: Χορός, μουσική, φαγητό και πολλές εκπλήξεις, όπως αναβίωση του αποκριάτικου εθίμου της τζαμάλας, που κρατά από την εποχή της τουρκοκρατίας, με το άναμμα μεγάλης φωτιάς και χορού γύρω από τις φλόγες.

• Καθαρά Δευτέρα 27/02/2023 – Πάρκο Γουδή – 11.00/ Στο Πάρκο Γουδή (Γ. Παπανδρέου & Μεγ. Αλεξάνδρου) νηστίσιμα, μουσική και χορός. 13.00: Ζωντανή μουσική με το μουσικό σχήμα του Σπύρου Πολυκανδριώτη σε αποκριάτικα παραδοσιακά τραγούδια.

Απόκριες 2023 στο Περιστέρι με τον Γιάννη Πλούταρχο

Γιάννης Πλούταρχος PAPADAKIS PRESS

Ο Δήμος Περιστερίου με σύμπραξη της Περιφέρειας Αττικής διοργανώνουν ξεχωριστές εκδηλώσεις και δραστηριότητες για να γιορτάσουμε όλοι μαζί τις Απόκριες 2023 στον κλειστό χώρο του Εκθεσιακού Κέντρου Περιστερίου (Δωδεκανήσου & Αναπαύσεως – στάση Μετρό «Ανθούπολη»). Είσοδος Ελεύθερη Παντού! Σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει αναρτηθεί το Σάββατο στις 19.00 θα τραγουδήσει ο Γιάννης Πλούταρχος.

Παραδοσιακά Κούλουμα στα Θέατρα Βράχων

Η Στέλλα Κονιτοπούλου EUROKINISSI

Ο Δήμος Βύρωνα διοργανώνει και πάλι φέτος (ύστερα από την αποχή λόγω πανδημίας) Παραδοσιακά Κούλουμα την Καθαρά Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου στις 11.00 π.μ, στα Θέατρα Βράχων "Άννα Συνοδινού" & "Μελίνα Μερκούρη". Γλέντι με την Στέλλα Κονιτοπούλου, με σαρακοστιανά εδέσματα, γαϊτανάκι, ζογκλέρ, ταχυδακτυλουργό, ξυλοπόδαρο, μαλλί της γριάς, μπαλονόσπιτο, φουσκωτή τσουλήθρα, τραμπολίνο, παραδοσιακά παιχνίδια, face painting κ.α. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες: 210 7609340-350.

Εορταστικές εκδηλώσεις στο Δήμο Αγίας Παρασκευής

25/2, ώρα 11 π.μ. κεντρική πλατεία, "Πάρτυ μασκέ" με την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΠΑΟΔΑΠ), για μεγάλους και παιδιά.

26/2, ώρα 11 π.μ., πλατεία "Μελίνα Μερκούρη", Κοντόπευκο, "Αποκριάτικο ξεφάντωμα", με παραδοσιακή μουσική, χορό, τραγούδια, έθιμα και κεράσματα. Συγκεντρώνονται τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης για τους σεισμοπαθείς της Τουρκίας και της Συρίας.

Καθαρά Δευτέρα, ώρα 10.30 π.μ., Κλειστό Γήπεδο του Αθλητικού Κέντρου "Θανάσης Δημακόπουλος" (τέρμα οδού Νότου), "Κούλουμα 2023", που διοργανώνει ο Δήμος Αγίας Παρασκευής. Σαρακοστιανά, μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά.

Ενδυμασίες ιστορικών προσώπων στο Μουσείο Ακρόπολης

Η Κυρά Φροσύνη ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Εκεί στην αποκριάτικη βόλτα σου στο κέντρο της Αθήνας, κάνε μία εύκολη στάση στο Μουσείο της Ακρόπολης για να δεις την εμβληματική έκθεση με τίτλο "Ένδυμα Ψυχής". Στην Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων του Μουσείου φιλοξενούνται 70 ενδυμασίες και στολές του προπερασμένου αιώνα, που διαφύλαξε και διαφυλάττει η αγάπη και το μεράκι ανθρώπων, ιδιαίτερα το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο αλλά και άλλα Μουσεία της χώρας.

Τα έργα είναι κατανεμημένα σε πέντε κύριες ενότητες: ενδυμασίες που ανήκαν σε ιστορικά πρόσωπα, τοπικές φορεσιές από την μητροπολιτική Ελλάδα, την νησιωτική Ελλάδα και την Κρήτη, την Κύπρο και τις "χαμένες πατρίδες".

Στολές και ενδύματα που έχουν σχέση με ήρωες της επανάστασης του ’21, με επώνυμα και ανώνυμα πρόσωπα του 18ου και του 19ου αι. Ορισμένα μόνον από τα έργα που παρουσιάζονται στην έκθεση αυτή, έχουν δει το φως πέρυσι και φέτος σε εκθέσεις των καλλιτεχνών στην Καλαμάτα, την Ύδρα, τη Σύρο, την Κύπρο, την Κορέα (Σεούλ) και τελευταία στο Μουσείο αρχαίας Ελεύθερνας στην Κρήτη, με έμφαση εκάστοτε σε ενδυμασίες του χώρου παρουσίασής τους.

Η έκθεση είναι ανοιχτή τις ώρες λειτουργίας του Μουσείου. Ξεναγήσεις στην έκθεση κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο 6944347573 και στο email [email protected]

Κωνσταντίνος Δοξιάδης και Πληροφοριακός Μοντερνισμός

Ο Κωνσταντίνος Δοξιάδης στο Fabian Bachrach studio τον Ιούλιο του 1967 ΙΔΡΥΜΑ ΩΝΑΣΗ

Τελευταία ευκαιρία για να δεις την έκθεση "Κωνσταντίνος Δοξιάδης και Πληροφοριακός Μοντερνισμός: Η μηχανή στην καρδιά του ανθρώπου" εξετάζει μια από τις πιο αποφασιστικής σημασίας κοινωνικές συνθήκες των τελευταίων πενήντα ετών: τη σύμπτυξη πόλεων, ανθρώπων, πληροφοριών και υπολογισμών.

Η έκθεση παρουσιάζει τη συνθήκη αυτή σε δύο επεισόδια. Το πρώτο επεισόδιο καλύπτει την προφητική χρήση των υπολογιστών τη δεκαετία του 1960 από τον Έλληνα αρχιτέκτονα και διεθνώς φημισμένο πολεοδόμο Κωνσταντίνο Α. Δοξιάδη.

Το δεύτερο ανιχνεύει αυτές τις υπολογιστικές πρακτικές μέχρι τη σημερινή Αθήνα, με νέα έρευνα για τη φυσική μορφή, την τεχνική διοίκηση και την εδαφική εξάπλωση των συστημάτων διαχείρισης των συνόρων πόλεων και κρατών. Κάθε επεισόδιο περιστρέφεται γύρω από μια ομάδα πληθυσμού και μια μορφή συλλογής πληροφοριών.

Μέχρι 26.02. Τετάρτη - Κυριακή 18:00 - 23:00, Στο -1. Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, Λεωφόρος Συγγρού 107.

Ανακάλυψε την απαράμιλλη γεύση του. Ένας πραγματικά αυθεντικός ιταλικός espresso. O espresso που θα επιλέξεις.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις