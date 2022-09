Δρ. Emily Wilson: Η πρώτη γυναίκα που μετέφρασε την "Οδύσσεια" στα αγγλικά έρχεται στη Γεννάδειο

Ο φετινός κύκλος διαλέξεων “Θάλεια Ποταμιάνου” που διοργανώνει η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, ανοίγει την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου με τη διάλεξη της Δρ. Emily Wilson με θέμα "Ήρωες. Μεγαλόσωμοι, Μεγαλόστομοι, Παραμυθάδες".

Η Emily Wilson, που τιμήθηκε πρόσφατα με το βραβείο “Geniusgrant” από το Ίδρυμα MacArthur, προσέλκυσε το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας ως η πρώτη γυναίκα που εξέδωσε αγγλική μετάφραση της “Οδύσσειας” του Ομήρου, ενώ τώρα δουλεύει τη μετάφραση της “Ιλιάδας”. Η εφημερίδα ‘The New York Times’ χαρακτήρισε τη μετάφραση της Wilson ως ένα από τα 100 αξιολογότερα βιβλία του 2018.

Την εισαγωγή θα κάνει ο Χρήστος Καρράς Εκτελεστικός Διευθυντής, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση.

Οι Μύθοι, η Μαγεία και το Μυστήριο των Αρχαίων Ελλήνων

H Δρ. Emily Wilson θα δώσει σειρά διαλέξεων στη μνήμη της Θάλειας Ποταμιάνου με τον γενικό τίτλο “Οι Μύθοι, η Μαγεία και το Μυστήριο των Αρχαίων Ελλήνων”. Η Μαρία Γεωργοπούλου, Διευθύντρια της Γενναδείου Βιβλιοθήκης, δήλωσε: “Είμαστε ευτυχείς που θα φιλοξενήσουμε μία τόσο λαμπρή πρωτοποριακή κλασική φιλόλογο που μέσω των μεταφράσεών της δεν διστάζει να ερμηνεύσει αρχαία κείμενα για να δείξει πόσο συνδεδεμένα είναι με τον κόσμο του σήμερα”.

Ο κύριος Ανδρέας Ζομπανάκης, Πρόεδρος των Επιτρόπων της Γενναδείου Βιβλιοθήκης, σημείωσε: “ο διάλογος της Emily Wilson με την αρχαιότητα είναι ένα αντίδοτο που μας υπενθυμίζει τη συνεχιζόμενη συνάφεια των κλασικών με τη σύγχρονη ζωή και τον πολιτισμό”.

“Ο μύθος, η μαγεία και το μυστήριο, όπως απεικονίζονται στο αρχαίο ελληνικό έπος, το δράμα και τη φιλοσοφία, καθώς και το πως έγιναν αποδεκτά από μεταγενέστερους πολιτισμούς, συμπεριλαμβανομένης της σημερινής εποχής, θα είναι τα θέματα της επόμενης σειράς διαλέξεων στη μνήμη της Θάλειας Ποταμιάνου”, είπε η Δρ. Wilson.

“Οι διαλέξεις θα εστιάσουν στα στοιχεία του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού που προκαλούν τη μεγαλύτερη έκπληξη, αυτά που έχουν ερμηνευτεί ή παρερμηνευτεί επανειλημμένα αλλά και αυτά των οποίων η ερμηνεία είναι πιο δύσκολη. Οι αρχαίες ελληνικές αντιλήψεις για τον ηρωισμό, το χρόνο, την ενέργεια, την ποιητική, την πολιτική και την ηθική έχουν αποτελέσει πηγή γνώσης και έμπνευσης για ερευνητές, σπουδαστές και κοινωνίες για χιλιετίες”.

Η είσοδος είναι ελεύθερη κατόπιν εγγραφής (www.ascsa.edu.gr/register-thalia-potamianos) στην Αθήνα στις 10 Νοεμβρίου 2022, στην Ουάσιγκτον D.C. στις 24 Ιανουαρίου 2023 και στη Νέα Υόρκη στις 9 Μαΐου 2023, ενώ οι διαλέξεις θα μεταδοθούν και διαδικτυακά.

H Χάρις Αλεξίου EUROKINISSI

Αμέσως μετά τη διάλεξη, η Χάρις Αλεξίου θα διαβάσει αποσπάσματα από την Οδύσσεια, με τον συνθέτη Θοδωρή Οικονόμου να ερμηνεύει την πρωτότυπη μουσική που συνέθεσε για τη θεατρική μεταφορά της “Οδύσσειας” σε σκηνοθεσία του κορυφαίου εικαστικού και σκηνοθέτη Robert Wilson.

O συνθέτης Θοδωρής Οικονόμου

Παράλληλες εκδηλώσεις

Έκθεση: "Ο Όμηρος στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη: Σπάνιες Εκδόσεις Ομηρικών Επών"

Επιλογή τεκμηρίων από τις 300 ομηρικές εκδόσεις της Γενναδείου Βιβλιοθήκης στήνεται στο Αναγνωστήριο Σπάνιων Βιβλίων από την Επικεφαλής Βιβλιοθηκάριο Ειρήνη Σολομωνίδη, με αφορμή τη διάλεξη της Emily Wilson στην Αθήνα, σκηνοθετώντας και ζωντανεύοντας τις διαδρομές και μετουσιώσεις της πρώτης ομηρικής επικής ύλης στο χώρο και το χρόνο: από την πρώτη έκδοση της Ιλιάδας και της Οδύσσειας το 1488 στη Φλωρεντία από τον Δημήτριο Χαλκοκονδύλη, στην πρώτη παράφραση της Ιλιάδας στα νέα ελληνικά από τον Νικόλαο Λουκάνη που τυπώθηκε στη Βενετία το 1526, στις μεταφράσεις του ομηρικού έπους στα λατινικά, αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά και ισπανικά και στη διασπορά του κειμένου, πρωτότυπου, μεταφρασμένου ή παραφρασμένου στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική.

Ὁμήρου καί Ἡσιόδου ἀγών. Γενεύη: Henri Estienne, 1573. ΓΕΝΝΑΔΕΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Εκδόσεις του ομηρικού έπους, καθώς και εικονογραφήσεις του John Flaxman συναντώνται μαγικά στην έκθεση όπως και σε κάποιες από τις εκδόσεις που είναι εμπλουτισμένες με εικονογραφικό υλικό από τον ίδιο τον ιδρυτή της Βιβλιοθήκης, Ιωάννη Γεννάδιο, κατά την αγαπημένη του πρακτική, αυτή της δημιουργίας συνθέσεων από ξεχωριστά συστατικά, στη συγκεκριμένη περίπτωση λόγου και εικόνας.

Ἡ τοὺ Ὁμήρου ποίησις ἅπασα ἐντυπωθεῖσα ἐν Φλωρεντίᾳ. Φλωρεντία: Δημήτρης Δαμιλάς και Bartolommeo di Libri, 1488-1489. Η πρώτη έκδοση (editio princeps) των έργων του Όμηρου από τον Έλληνα λόγιο Δημήτριο Χαλκονδύλη. ΓΕΝΝΑΔΕΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Έκθεση: «Ο Όμηρος στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη: Σπάνιες Εκδόσεις Ομηρικών Επών». Επιμέλεια: Ειρήνη Σολομωνίδη, Κεντρικό Αναγνωστήριο Γενναδείου Βιβλιοθήκης, Διάρκεια έκθεσης: 11-23 Νοεμβρίου 2022, Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή: 9.00 - 17.00, Κυριακή 13/11 & 20/11: 11.00 - 14.00. Είσοδος ελεύθερη. Η έκθεση θα είναι διαθέσιμη και ψηφιακά (http://www.homeratgennadius.gr/).

Πρόγραμμα Διαλέξεων της Δρ. Emily Wilson

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

2022–2023 Πρόγραμμα Οι Μύθοι, η Μαγεία και το Μυστήριο των Αρχαίων Ελλήνων

Διάλεξη Α΄: Ήρωες. Μεγαλόσωμοι, Μεγαλόστομοι, Παραμυθάδες

Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου, 2022, 19:00 μμ (Ελλάδα) / 12:00 μμEDT (ΗΠΑ)

Cotsen Hall, Κολωνάκι, Αθήνα – ταυτόχρονη μετάφραση

Διάλεξη Β΄: Τα Παιδιά της Μοίρας. Πώς έμαθα να μην ανησυχώ και να αγαπήσω τη Σφίγγα

Τρίτη, 24 Ιανουαρίου, 2023, 18:00 μμEDT (ΗΠΑ) / 1:00 πμ, 25 Ιανουαρίου (Ελλάδα)

Georgetown University, Washington, D.C. – livestream [youtu.be/r3m-rrtPaDE]

Διάλεξη Γ΄: Σοφία. Γιατί οι Αρχαίοι Έλληνες δεν μπορούν να μας μάθουν τίποτε

Τρίτη, 9 Μαΐου, 2023, 18:00 μμEDT (ΗΠΑ) / 1:00 πμ, 10 Μαΐου (Ελλάδα)

St. Bartholomew’s Church, New York City – livestream [youtu.be/-463NUh_F4Q]

Ποια είναι η Emily Wilson

Emily Wilson. Φωτογραφία: Kyle Cassidy / Βιβλίο: Emily Wilson, Homer. The Odyssey. New York: W. W. Norton, 2018. ISBN 9780393089059 EMILY WILSON ΑΠΟ KYLE CASSIDY/ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΒΙΒΛΙΟΥ

Η Emily Wilson είναι Καθηγήτρια στο Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Πρόεδρος του Προγράμματος Συγκριτικής Λογοτεχνίας και Θεωρίας της Λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια, όπου κατέχει την έδρα Καθηγήτριας Ανθρωπιστικών Επιστημών του Κολλεγίου Γυναικών του Έτους 1963 (Collegefor Women Classof 1963 Term Professor in the Humanities).

Η Wilson έκανε τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης (Balliol College B.A. και Κολέγιο Corpus Christi M.Phil.) και εκπόνησε το διδακτορικό της στο Πανεπιστήμιο Yale (Ph.D.). Το 2006 πήρε υποτροφία από την Αμερικανική Ακαδημία στη Ρώμη στο χώρο των Αναγεννησιακών και Πρώιμων Νεωτερικών Σπουδών. Μεταξύ των ετών 2010 και 2016, η Wilson πήρε τρεις υποτροφίες Ανθρωπιστικών Επιστημών από το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια με θέμα την Εικονικότητα, το Φύλο και τη Βία. Από το 2017 έως το 2018 ήταν Διευθύντρια για την θεματική των Επόμενων Ζωών (Afterlives) στο Κέντρο Ανθρωπιστικών Επιστημών Wolf. To 2019 της απονεμήθηκε πενταετής υποτροφία MacArthur, ενώ το 2020 βραβεύτηκε με υποτροφία Guggenheim.

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ





Τα βιβλία της καθηγήτριας Wilson περιλαμβάνουν το Mocked with Death: Tragic Over living from Sophocles to Milton [Χλευασμένοι από το Θάνατο. Τραγική υπερβίωση από τον Σοφοκλή έως τον Μίλτον] (Johns Hopkins 2005), The Death of Socrates: Hero, villain, chatterbox, saint [Ο θάνατος του Σωκράτη: Ήρωας, κακός, φλύαρος, άγιος] (Χάρβαρντ, 2007) και The Greatest Empire: A life of Seneca [Η μεγαλύτερη αυτοκρατορία: Η ζωή του Σενέκα] (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Οξφόρδης, 2014). Είναι η επιμελήτρια για κλασικά κείμενα της αναθεωρημένης Ανθολογίας Παγκόσμιας Λογοτεχνίας Norton. Οι έμμετρες μεταφράσεις της περιλαμβάνουν Six Tragedies of Seneca [Έξι τραγωδίες του Σενέκα] (2010, Οξφόρδη), τέσσερις μεταφράσεις θεατρικών έργων του Ευριπίδη στη Σύγχρονη Βιβλιοθήκη The Greek Plays (2016), το Οιδίπους Τύραννος (2020, Norton) και την Οδύσσεια (2017), ενώ η κριτική έκδοση της Οδύσσειας δημοσιεύθηκε από τον εκδοτικό οίκο Norton το 2020). Επιμελήθηκε έναν τόμο με θέμα την αρχαία τραγωδία για τη σειρά Blooms bury Cultural Histories (2019) και τώρα εργάζεται σε μια νέα μετάφραση της Ιλιάδας, η οποία πρόκειται να κυκλοφορήσει το 2023.

Σχετικά με τη σειρά διαλέξεων "Θάλειας Ποταμιάνου"

Ομήρου Ἰλιάς, μεταβληθεῖσα πάλαι εἰς κοινήν γλῶσσαν, νῦν δέ διορθωθεῖσα παρά Νικολάου τοῦ Λουκάνου. Βενετία: Stefano Da Sabio, 1526. Η πρώτη έκδοση στη νέα Ελληνική γλώσσα ΓΕΝΝΑΔΕΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ





Ο Ετήσιος Κύκλος Διαλέξεων Θάλειας Ποταμιάνου ξεκίνησε το 2021 με πρώτο ομιλητή τον Δρ. Peter Frankopan, Καθηγητή Παγκόσμιας Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και Διευθυντή του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών της Οξφόρδης Σταύρος Νιάρχος. Ο παγκοσμίου φήμης ιστορικός και βραβευμένος συγγραφέας, παρουσίασε σειρά διαλέξεων με θέμα «Παγκόσμια Ελλάδα: Μια Ιστορία».

Κάθε χρόνο, η Σειρά Διαλέξεων Ποταμιάνου επιδιώκει να δημιουργήσει ένα ενδιαφέρον περιβάλλον ανταλλαγής γνώσεων και απόψεων για να προσελκύσει τόσο την ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και το ευρύτερο κοινό στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα. Ένας διακεκριμένος, διεθνούς φήμης ερευνητής ή ερευνήτρια επιλέγεται κάθε χρόνο για να διεξάγει έρευνα και να αναπτύξει προγράμματα σε κάποιο θέμα σχετικό με τις συλλογές της Γενναδείου Βιβλιοθήκης. Η έρευνα κορυφώνεται με τουλάχιστον τρεις ετήσιες δημόσιες διαλέξεις, οι οποίες δίνονται στην Αθήνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες.





