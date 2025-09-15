«Καρυάτις Γ’. Θράκη» :Η έκθεση φωτογραφίας του Γιώργου Τατάκη στο Μουσείο Μετάξης

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς εγκαινιάζει την περιοδική έκθεση φωτογραφίας του Γιώργου Τατάκη «Καρυάτις Γ’. Θράκη» την Τετάρτη 16 Ιουλίου 2025 (ώρα 19:30), στο Μουσείο Μετάξης, στο Σουφλί.

Στην έκθεση παρουσιάζονται τριάντα τρία ασπρόμαυρα φωτογραφικά έργα που αποτυπώνουν την πολιτισμική πολυμορφία και την ιστορία της Θράκης, αλλά και του Σουφλίου, μέσα από μια σύγχρονη και ανθρωποκεντρική ματιά. Για το Πολιτιστικό Ίδρυμα, το Μουσείο Μετάξης υπήρξε ιδανική επιλογή για την παρουσίαση της έκθεσης, εκεί όπου το μετάξι καθόρισε τη φυσιογνωμία της περιοχής και έδωσε την πρώτη ύλη για τις εντυπωσιακές σουφλιώτικες φορεσιές. Ο διεθνώς αναγνωρισμένος φωτογράφος, ο οποίος έχει ασχοληθεί με τη φωτογραφική τεκμηρίωση της ελληνικής παράδοσης επί σειρά ετών, «βλέπει» τις τοπικές ενδυμασίες με ευαισθησία και διεισδυτικότητα.

Δυο οπτικοακουστικές παραγωγές, από το πρόσφατο οδοιπορικό του Τατάκη στην ευρύτερη περιοχή, εμπλουτίζουν την έκθεση «Καρυάτις Γ’. Θράκη», προσκαλώντας το κοινό σε ένα αφηγηματικό ταξίδι με ιδιαίτερο αισθητικό και ανθρωπολογικό ενδιαφέρον.

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει η Εύα Νάθενα στο εισαγωγικό κείμενο της έκθεσης, «είναι αδύνατον να δεις φωτογραφίες του Γιώργου Τατάκη και να μην σταθείς σε ό,τι ήδη μιλά εδώ και χρόνια εντός σου, μέσω του Δωρικού, του Ιωνικού και, κάποιες φορές, του Κορινθιακού ρυθμού. Είναι το κάδρο, με το περιεχόμενό του, η σκευή και το τοπίο, που σου λένε ξανά και ξανά, σε κάθε λήψη, τι είναι Ελλάδα».

Η σειρά του Γιώργου Τατάκη «Καρυάτις», μια φωτογραφική μελέτη τοπικών γυναικείων ενδυμασιών από όλη την Ελλάδα, έχει τιμηθεί με είκοσι δύο διεθνή φωτογραφικά βραβεία. Οι εικόνες του έχουν δημοσιευθεί σε ΜΜΕ, όπως οι New York Times και το National Geographic, και έχουν εκτεθεί σε σημαντικούς πολιτιστικούς χώρους, μεταξύ των οποίων το Μουσείο Μπενάκη στην Αθήνα, το Μουσείο Fragonard στις Κάννες και το Somerset House στο Λονδίνο.

Στο πλαίσιο της έκθεσης, το Πολιτιστικό Ίδρυμα οργανώνει πρόγραμμα παράλληλων δράσεων, προσφέροντας στους επισκέπτες και στην τοπική κοινωνία την ευκαιρία να έρθουν σε άμεση επαφή με στοιχεία του υλικού και άυλου πολιτισμού της Θράκης.

«Καρυάτις Γ’. Θράκη»

Διάρκεια έκθεσης: 17 Ιουλίου-31 Οκτωβρίου 2025

Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά, εκτός Τρίτης, 10:00-18:00 (και από 16/10, 10:00-17:00)

Κλειστά: 15 Αυγούστου

Δείτε τους συντελεστές της έκθεσης εδώ

Μουσείο Μετάξης

Ελευθερίου Βενιζέλου 73, Σουφλί 684 00

Τ.: 25540 23700 | www.piop.gr