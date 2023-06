Lewis Capaldi: Ακυρώνει την περιοδεία του λόγω προβλήματων από το σύνδρομο Tourette

Δυσάρεστα τα νέα για τους θαυμαστές του Lewis Capaldi, καθώς ο νεαρός τραγουδοποιός ακυρώνει όλες τις ημερομηνίες της επερχόμενης περιοδείας του, κάνοντας ένα διάλειμμα στην προσπάθειά του να διαχειριστεί το αντίκτυπο που έχει στη ζωή του το σύνδρομο Tourette από το οποίο είναι γνωστό πως πάσχει.

Η συγκεκριμένη δήλωση του 26χρονου Σκωτσέζου τραγουδοποιού συνέβη μετά την εμφάνισή του σκηνή Pyramid του Φεστιβάλ Glastonbury το Σάββατο, όπου έχασε τη φωνή και ζήτησε βοήθεια από το κοινό για να τον συνοδεύσει.

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας του, είπε στο τεράστιο πλήθος που έσπευσε να τον απολαύσει ότι μπορεί να είναι και οι τελευταίοι που τον βλέπουν live, καθώς σχεδιάζει να κάνει ένα διάλειμμα.

Σε μια δήλωση που επιβεβαίωνε το επερχόμενο διάλειμμά του, "συνήθιζα να απολαμβάνω κάθε δευτερόλεπτο των συναυλιών μου και ήλπιζα ότι τρεις εβδομάδες αποχής θα με βοηθούσαν. Αλλά η αλήθεια είναι ότι εξακολουθώ να μαθαίνω να προσαρμόζομαι στο αντίκτυπο του Tourette και το Σάββατο έγινε φανερό ότι πρέπει να αφιερώσω πολύ περισσότερο χρόνο για να τακτοποιήσω την ψυχική και σωματική μου υγεία, ώστε να μπορώ να συνεχίσω να κάνω ό,τι μου αρέσει για πολύ καιρό".

Ο Capaldi ζήτησε συγγνώμη από τους θαυμαστές που σχεδίαζαν να τον δουν να παίζει φέτος σε μια μεγάλη περιοδεία σε Ευρώπη, Αυστραλία, ανατολική Ασία, Ηνωμένο Βασίλειο και Μέση Ανατολή. "Πρέπει να νιώθω καλά για να αποδώσω στο επίπεδο που αξίζετε όλοι", έγραψε. "Το να παίζω για εσάς κάθε βράδυ είναι το μόνο που έχω ονειρευτεί, οπότε αυτή ήταν η πιο δύσκολη απόφαση της ζωής μου. Θα επιστρέψω το συντομότερο δυνατό".

Σημειώνεται πως ένας από τους σταθμούς τοτυ 26χρονου Σκωτσέζου τραγουδοποιού είναι και η Αθήνα, με τη συναυλία του να είναι προγραμματισμένη για τις 16 Σεπτεμβρίου 2023 στο TerraVibe.

