LOVETRAIN2020: Οι μεγάλες επιτυχίες των "Tears For Fears" και μια ουτοπική χορογραφία των 80s

Ο Εμανουέλ Γκατ, ένας από τους σημαντικότερους χορογράφους της γενιάς του, φέρνει στην Πειραιώς 260 (22 και 23 Ιουνίου) την ιδιαίτερη παράσταση LOVETRAIN2020. Ο γνώριμος στο ελληνικό κοινό Ισραηλινός καλλιτέχνης έρχεται στο φετινό φεστιβάλ με ένα έργο - γιορτή του χορού, του σώματος και της ζωής.

Το LOVETRAIN2020 είναι ένα έργο για την ουτοπία, λέει ο ίδιος ο Εμανουέλ Γκατ. Τον ανέφικτο, ιδεώδη "μη τόπο" όπου η συμβίωση χωρίς συγκρούσεις μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Η ουτοπία στα έργα του Γκατ δεν παρουσιάζεται σαν ιδέα, αλλά πραγματώνεται στον τρόπο που δημιουργείται η χορογραφία.

Σώματα που ενώνονται και απομακρύνονται, δυναμικές ομαδικές χορογραφίες, ντουέτα και σόλο ξεδιπλώνονται πάνω σε αξέχαστες επιτυχίες των Tears for Fears (“Shout”, “Everybody Wants to Rule the World”, "Sowing the Seeds of Love"), της βρετανικής new wave μπάντας, ανακαλώντας την synth-pop ουτοπική ατμόσφαιρα της δεκαετίας του 1980.

Οι Tears for Fears δημιουργήθηκαν στο Bath της Βρετανίας το 1981 από το δίδυμο Roland Orzabal και Curt Smith. Τη δεκαετία του ΄80 ήταν ένα από τα πιο δημοφιλή συγκροτήματα με πωλήσεις δίσκων που ξεπέρασαν παγκοσμίως τα 30 εκατομμύρια. Οι Orzabal και Smith γνωρίστηκαν ως έφηβοι και ακολούθησαν μαζί την αγάπη τους για τη μουσική. Αρχικά έπαιζαν με την μπάντα Neon και αργότερα δημιούργησαν τη δική τους, που την ονόμασαν Graduate. Οι δυο φίλοι εμπνεύστηκαν το όνομα "Tears for Fears" από τη μέθοδο θεραπείας που ανέπτυξε ο Αμερικανός ψυχολόγος Arthur Janov, που έγινε γνωστός όταν ο John Lennon αποκάλυψε ότι υπήρξε “ασθενής” του.

LOVETRAIN2020 JULIA GAT





Τα κοστούμια της παράστασης LOVETRAIN2020, που είναι σχεδιασμένα από τον Τόμας Μπράντλι, χορευτή της ομάδας του Εμανουέλ Γκατ, με τον όγκο και τη θεατρικότητά τους εξυπηρετούν και αναδεικνύουν ιδανικά τη γραφή του Ισραηλινού χορογράφου, ενώ οι κιαροσκούρο φωτισμοί, σε επιμέλεια του ίδιου του Γκατ, επιτείνουν την μπαρόκ, λαμπερή, πληθωρική ατμόσφαιρα της παράστασης.

Το σόου του Ισραηλινού δημιουργού είναι μια βαθιά ανάσα φρέσκου αέρα, ένα χορογραφικό πυροτέχνημα που μεταφέρεται στη σκηνή από ένα θίασο εξαιρετικών χορευτών. Μια πραγματικά ιδιαίτερη παράσταση με θερμή υποδοχή διεθνώς, ένα θέαμα στο σταυροδρόμι χορού και μουσικής που έχει συγκινήσει το κοινό όπου έχει ταξιδέψει.

LOVETRAIN2020 JULIA GAT

Πληροφορίες

- EMANUEL GAT / LOVETRAIN2020

- ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260 – ΧΩΡΟΣ Η

- 22 - 23 Ιουνίου

Χορογραφία – Φωτισμοί Emanuel Gat

Emanuel Gat Μουσική Tears for Fears

Tears for Fears Κοστούμια Thomas Bradley

Thomas Bradley Κατασκευή κοστουμιών Thomas Bradley, Wim Muyllaert

Thomas Bradley, Wim Muyllaert Συνδημιουργία - Ερμηνευτές Eglantine Bart, Thomas Bradley, Robert Bridger, Gilad Jerusalmy, Péter Juhász, Michael Loehr, Emma Mouton, Rindra Rasoaveloson, Ichiro Sugae, Karolina Szymura, Sara Wilhelmsson, Jin Young Won.

Eglantine Bart, Thomas Bradley, Robert Bridger, Gilad Jerusalmy, Péter Juhász, Michael Loehr, Emma Mouton, Rindra Rasoaveloson, Ichiro Sugae, Karolina Szymura, Sara Wilhelmsson, Jin Young Won. Τεχνική διεύθυνση – Επιμέλεια φωτισμών Guillaume Février

Guillaume Février Ήχος Frédéric Duru

Frédéric Duru Βεστιάριο Marie-Pierre Calliès

Marie-Pierre Calliès Παραγωγή Emanuel Gat Dance / Marjorie Carré, Mélanie Bichot

Gat Dance / Marjorie Carré, Mélanie Bichot Συμπαραγωγή Festival Montpellier Danse 2020, Chaillot - Théâtre national de la Danse, Arsenal Cité musicale - Metz, Theater Freiburg

Festival Montpellier Danse 2020, Chaillot - Théâtre national de la Danse, Arsenal Cité musicale - Metz, Theater Freiburg Υποστήριξη Romaeuropa Festival

LOVETRAIN2020 JULIA GAT

Η Emanuel Gat Dance υποστηρίζεται από French Ministry of Culture and Communication, DRAC Provence Alpes-Côte d’Azur, Région Sud - Provence-Alpes-Côte d’Azur, Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône. Οι διεθνείς περιοδείες του LOVETRAIN2020 υποστηρίζονται από το Γαλλικό Ινστιτούτο.

Info - Εισιτήρια

22 Ιουνίου / Μετά την παράσταση ακολουθεί συζήτηση.

Ηλεκτρονική πώληση εισιτηρίων: aefestival.gr

Αγορά εισιτηρίων: aefestival.gr, viva.gr & public.gr

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ: Πλατεία Συντάγματος (info point Δήμου Αθηναίων)| Δε-Πα 10:00-18:00 - ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ: +30 2118008181 | Δε-Πα 10:00-18:00 - ΑΜΕΑ: +30 210 3221 897 | Δε-Πα 10:00-17:0.

