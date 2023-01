5 απρόσμενες μουσικές σταρς τραγουδούν για μια παρέα γυναικών που "κυνηγούν" τον Τομ Μπρέιντι

Tα κορυφαία ονόματα της διεθνούς μουσικής σκηνής και βραβευμένες με Tony, Emmy και Grammy, Ντόλι Πάρτον (Dolly Parton), Μπελίντα Καρλάιλ (Belinda Carlisle), Σίντι Λόπερ (Cyndi Lauper), Ντέμπι Χάρι (Debbie Harry) και Γκλόρια Εστέφαν (Gloria Estefan) ενώνουν τις δυνάμεις τους και τραγουδούν το "Gonna Be You" για τις ανάγκες της ταινίας “80 For Brady”. Τη μουσική και τους στίχους έχει γράψει η Νταϊάν Ουόρεν (Diane Warren). Στο βίντεο κλιπ βλέπουμε τις 4 από τις 5 κυρίες της μουσικής και αναμένουμε τη συμμετοχή της Ντέμπι Χάρι.

“Ηθελα να γράψω ένα τραγούδι που να γιορτάζει τη βαθιά φιλία αυτών των γυναικών” δήλωσε η Νταϊάν Ουόρεν (Diane Warren) και προσθέτει. “Από τη στιγμή που το ’80’ αναφερόταν στον τίτλο, μου ήρθε μια τρελή ιδέα. Γιατί να μην πάρω μερικούς από τους πιο εμβληματικούς τραγουδιστές από την αυτή τη δεκαετία, που εξακολουθούν να είναι καταπληκτικοί και θα είναι πάντα, να το τραγουδήσουν όλοι μαζί; Όλοι, όσους πλησίασα, είπαν ναι και ήταν εξίσου ενθουσιασμένοι με μένα!” κατέληξε.

ADVERTISING

Δείτε το βίντεο για το τραγούδι "Gonna Be You"

Η ταινία είναι εμπνευσμένη από την αληθινή ιστορία τεσσάρων φιλενάδων και θαυμαστριών των “New England Patriots”. Στα 80 τους χρόνια αποφασίζουν να δουν από κοντά τον ήρωά τους Τομ Μπρέιντι, τον θρύλο της NFL, και... θα αλλάξει η ζωή τους.

Πρωταγωνιστούν οι Τζέιν Φόντα, Λίλι Τόμλιν, Ρίτα Μορένο, Ρομπ Γκρονκόφσκι, Σάλι Φιλντ και Τομ Μπρέιντι. Η σκηνοθεσία είναι του Κάιλ Μάρβιν ο οποίος έγραψε και το σενάριο μαζί με τον Μάικλ Κοβίνο. Σύμφωνα με το ΕW θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 3 Φεβρουαρίου.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις