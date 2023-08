87η ΔΕΘ και μουσικά events - Αυτοί οι καλλιτέχνες θα τραγουδήσουν στο πλαίσιο της έκθεσης

Μια μουσική γιορτή, που φιλοδοξεί να ξεσηκώνει κάθε βράδυ το κοινό της Θεσσαλονίκης, ταξιδεύοντάς το παρέα με μεγάλες επιτυχίες και κορυφαία ονόματα του εγχώριου μουσικού στερεώματος έρχεται στην 87η ΔΕΘ με τα Music Events Live.

Κάθε βράδυ το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθεί μία συναυλία στο Τόξο της ΧΑΝΘ δωρεάν, μόνο με το εισιτήριο εισόδου της 87ης ΔΕΘ.

ADVERTISING

Ποδαρικό κάνουν την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου ο αγαπημένος Στέλιος Ρόκκος και οι ξεχωριστοί ONIRAMA, δίνοντας μια πρώτη γεύση από το μουσικό πάρτι της 87ης ΔΕΘ.

Τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου στη σκηνή ανεβαίνει η μοναδική Άλκηστις Πρωτοψάλτη με τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει διαχρονικά.

Την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου ο Θοδωρής Φέρρης και η Josephine παίρνουν τη σκυτάλη, για να βάλουν… φωτιά στο stage των Music Events Live και να ξεσηκώσουν το νεανικό κοινό της 87ης ΔΕΘ.

Την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου το σκηνικό αλλάζει με ένα αφιέρωμα στον μουσικό θρύλο Tina Turner. Το βραβευμένο musical tribute «One Night Of Tina», που έχει ταξιδέψει με το αυθεντικό cast του West End του Λονδίνου σε 26 χώρες και έχει μαγέψει χιλιάδες θεατές, έρχεται στην 87η ΔΕΘ. Τα τραγούδια πολλά και αγαπημένα: «Simply the best», «Private Dancer», «What's Love Got To Do With It», «We Don’t Need Another Hero», «Proud Mary» κ.α.

Η Γλυκερία KONSTANTINOS MANOLAS





Την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου δύο ξεχωριστές κυρίες του ελληνικού τραγουδιού, η Γλυκερία και η Μελίνα Ασλανίδου, συναντιούνται στη σκηνή της 87ης ΔΕΘ, με μουσικές επιλογές που αναμένεται να συνεπάρουν το κοινό. Μαζί τους ο Χάρης Μακρής.

Την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου δύο επίσης αγαπημένοι καλλιτέχνες, ο Κώστας Μακεδόνας (συμμετέχει η Χριστιάνα Γαλιάτσου) και η Ελένη Τσαλιγοπούλου, θα τιμήσουν την 87η ΔΕΘ με τη μουσική τους παρουσία.

Ο Κώστας Μακεδόνας PROMO MATERIAL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου με μια «αγκαλιά τραγούδια» ο Μιχάλης Χατζηγιάννης έρχεται για να μας ταξιδέψει στο πλούσιο μουσικό του σύμπαν.

Το πρόγραμμα των φετινών Music Events Live ολοκληρώνουν την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου ο Πέτρος Ιακωβίδης και η Ήβη Αδάμου, που αναμένεται να προκαλέσουν πολλά… ρίχτερ στη σκηνή της 87ης ΔΕΘ, κλείνοντας με τον καλύτερο τρόπο τη φετινή διοργάνωση.

Ακολουθήστε το News 24/7 στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις