Ακούσαμε το Rush! των Maneskin - Ένας δίσκος που "τρέμουν" οι Radiohead

Αν υπάρχει ένα πράγμα το οποίο δεν αμφισβητείται για τους Ιταλούς ρόκερς Maneskin είναι ότι πρόκειται για ακούραστους "εργάτες" της μουσικής. Πρόσφατα το συγκρότημα κυκλοφόρησε το τρίτο του άλμπουμ με τίτλο "Rush!", τίτλος που ανταποκρίνεται απόλυτα στους φρενήρεις ρυθμούς που ζουν οι τέσσερις φίλοι τους τελευταίους 18 μήνες. Τα 17 τραγούδια του Rush! δείχνουν ξεκάθαρα την επιθυμία των Maneskin να ζήσουν σαν ροκ πρίγκιπες… και μάλιστα δεμένοι με τα ιερά δεσμά ενός μουσικού "γάμου".

Ο τραγουδιστής Damiano David (24 ετών), η μπασίστρια Victoria De Angelis (22 ετών), ο ντράμερ Ethan Torchio (22 ετών) και ο κιθαρίστας Thomas Raggi (22 ετών) βρήκαν έναν έξυπνο τρόπο να προωθήσουν το νέο τους άλμπουμ και παντρεύτηκαν μεταξύ τους σε μια τελετή που διοργάνωσε το Spotify Global στο κτίριο του 19ου αιώνα Palazzo Brancaccio της ιταλικής πρωτεύουσας.

Και κάπως έτσι, οι τέσσερις φίλοι που ξεκίνησαν παίζοντας μουσική στα 16 σε σχολικές γιορτές και στους δρόμους της Ρώμης, και έγιναν γνωστοί “δίνοντας πόνο” με το "Zitti e buoni" στην Eurovision του 2021, υποσχέθηκαν ο ένας στον άλλο φιλία και συνεργασία per sempre.

Το “φαινόμενο” Maneskin είναι ένα πραγματικό φαινόμενο, αν όχι για την πρωτοτυπία των τραγουδιών του σίγουρα για την ακάματη φύση του που θελει να ζει… σε αέναη περιοδεία! Οι τελευταίοι μήνες είναι πολλές ζωές για το συγκρότημα. Τι έχουν καταφέρει σε ενάμιση χρόνο;

Ethan Torchio, Damiano David, Victoria De Angelis και Thomas Raggi των Maneskin βραβεύτηκαν στα American Music Awards το 2022 για το "Beggin'". JORDAN STRAUSS/INVISION/AP

Περισσότερα από 6,5 δισεκατομμύρια streams στο Spotify, έπαιξαν στο Coachella, στο Rock in Rio και στο Lollapalooza, εμφανίστηκαν στο “Saturday Night Live” και έλαβαν μέρος στην καμπάνια #StandUpForUkraine (δημιουργώντας και το τραγούδι “Gasoline" για την Ουκρανία), άνοιξαν τη συναυλία των Rolling Stones, συνεργάστηκαν με τον Iggy Pop και τον Tom Morello των Rage Against the Machine, διασκεύασαν ένα κομμάτι για την ταινία “Elvis” και τραγούδησαν ζωντανά προκαλώντας πανικό στα MTV Video Music Awards, ενώ έγραψαν ιστορία με μία sold out συναυλία στο ιστορικό Circo Massimo της Ιταλίας μπροστά σε 70.000 θεατές.

O Damiano David των Maneskin στα MTV Video Music Awards / 28 Αυγούστου 2022. CHARLES SYKES/INVISION/AP





Όπως έχουν δηλώσει πολλάκις κάνουν ό,τι γουστάρουν και το μήνυμα είναι ένα: “Η ροκ ποτέ δεν πεθαίνει”. Μπορεί στο ξεκίνημά τους από το X-Factor και το Σαν Ρέμο να ήταν απλώς μία παρέα ανυποψίαστων παιδιών με όρεξη να παίζουν ό,τι τους κάνει κέφι, όμως τώρα και μέσα από τον δίσκο "Rush!" βλέπουμε ότι η απόφασή τους έχει εμπεδωθεί. Θα ζήσουν σαν ροκ σταρς, πάει και τελείωσε.

Έμπνευση από Radiohead και τρεις θεματικές

Πριν από την κυκλοφορία του δίσκου είχαμε ήδη ακούσει τα κομμάτια “Supermodel”, “MAMMAMIA” και “Gossip” που ηχογραφήθηκαν στο Λος Άντζελες και έχουν γίνει τα αγαπημένα των θαυμαστών τους (θυμίζουμε ότι ανάμεσα στους φανς του συγκροτήματος είναι η Αντζελίνα Τζολί, που παρακολούθησε τη συναυλία τους στη Ρώμη, μαζί με την 16χρονη κόρη της, Shiloh). Ωραία ατμόσφαιρα έχει και η “παλιακή” ποπ-ροκ μπαλάντα “The Loneliest” που κυκλοφόρησε τον περασμένο Οκτώβριο και έχει γίνει ήδη επιτυχία αφήνοντας πίσω της ένα "άρωμα" των 90ς .

Ο γάμος των Maneskin INSTAGRAM / @MANESKINOFFICIAL

Μιλώντας για τον νέο τους δίσκο οι Maneskin δήλωσαν ότι την περίοδο που έγραφαν τα τραγούδια άκουγαν πολύ Radiohead. “Νομίζω ότι η έμπνευση που πήραμε από τους Radiohead ήταν να συγκεντρωθούμε ώστε να δημιουργήσουμε έναν πολύ συγκεκριμένο κόσμο σε κάθε τραγούδι. Αν είναι κάτι που κάνουν πολύ καλά οι Radiohead είναι αυτό. Δημιουργούν εκπληκτικές ατμόσφαιρες. Πραγματικά φτιάχνουν μία εικόνα, την οποία ακούς” είχε πει ο Damiano για την έμπνευση πίσω από το “Rush!”.

Η μπάντα μίλησε για το νέο άλμπουμ στο Spotify και εξήγησε ότι πίσω του υπάρχουν τριών ειδών “θεματικές” στα τραγούδια που επιλέχθηκαν. Είναι τα πιο προσωπικά τραγούδια, οι μπαλάντες, που έχουν γραφτεί καθώς η μπάντα βρίσκεται σε περιοδεία μακριά από αγαπημένα πρόσωπα, πληρώνοντας κάποιο προσωπικό τίμημα. Είναι τα τραγούδια-σχόλιο για το αμερικανικό όνειρο και τις σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις με τα social media και την εμμονή με την αυτοεικόνα (“Supermodel” and “Gossip”). Και τέλος είναι τα τραγούδια στα οποια απλά ήθελαν να “τα σπάσουν όλα” και να περάσουν καλά. Είχαν περίπου 60 τραγούδια έτοιμα και έπρεπε να διαλέξουν μόνο 17.

THE LONELIEST TOMMASO OTTOMANO / PRESS / SONY MUSIC





Το άλμπουμ ξεκινά δυνατά με το “Own My Mind” όπου ο Νταμιάνο ξεκαθαρίζει ότι στον δικό του “πολιτισμό” εμείς είμαστε ο βασιλιάς και η βασίλισσά του και προσεύχεται στον βωμό μας. Μετά το “Gossip”, την "κρυφή" συνεργασία με τον κιθαρίστα των Rage Against The Machine, Tom Morello, που χαμογελάει σαρδόνια τους κουτσομπόληδες της χολιγουντιανής σοουμπίζ, ακούμε την μπαλάντα “Timezone”, όπου ο Νταμιάνο μοιράζεται τον πόνο του για την απόσταση από τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Άλλη μία γλυκερή μπαλάντα σε αυτό το μήκος κύματος είναι το “Not for you”: “Είμαι πολύ περήφανος για αυτό το τραγούδι. Είναι η τέλεια μπαλάντα για μένα και εκφράζει όλα όσα ήθελα να πω” έχει δηλώσει ο τραγουδιστής για την ερμηνεία του σε αυτό το κομμάτι, που έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με κομμάτια όπως το “Bla Bla Bla” στο οποίο κάτι κεντρίζει ενοχλητικά στην περιοχή του ‘reptilian brain’ μας. Για να έρθει το "Baby Said" και να μας ξεκουράσει ευχάριστα, λίγο πριν από τα ιταλικά ροκ κομμάτια στα οποία ο Νταμιάνο τραγουδώντας στη γλώσσα του βγάζει μια τελείως άλλη δυναμική.

Καλό το καυστικό “La Fine”, που είναι μία μικρή κραυγή αγωνίας ή εξομολόγησης για το τι σημαίνει η επιτυχία: “Έχεις κάποια ιδέα πώς νιώθει κάποιος που έχει τον κόσμο στα πόδια του;” (καλά δεν θα σε λυπηθούμε κιόλας), αλλά εμείς ψηφίζουμε το glam-grunge “Il Dono Della Vita” που σημαίνει το "δώρο της ζωής" (και πάει χέρι χέρι με το “Ballo della vita” που είναι το πρώτο άλμπουμ της μπάντας και το τατουάζ στο στέρνο του Νταμιάνο). Το “Mark Chapman” είναι ένα κλειστοφοβικό παραμύθι που φέρει το πιασάρικο όνομα του δολοφόνου του Τζον Λένον, αν και ανούσιο στιχουργικά.

Οι Maneskin JOEL C RYAN/INVISION/AP

Στο “Feel” οι Maneskin "παίζουν" με τη φράση "cocaine is on the table" (κοκαΐνη στο τραπέζι), κάνοντας ένα σχόλιο για το περιστατικό στη Eurovision όπου ο Νταμιάνο είχε -αδίκως όπως φαίνεται- "κατηγορηθεί" για χρήση ναρκωτικών, λόγω ενός πλάνου που τον έδειξε να σκύβει σε ένα τραπέζι.

Η μίνι έκπληξη του δίσκου είναι το πανκ “Kool Kids” όπου ακούμε κάποιους … άλλους Maneskin, να ψιλομιμούνται τη βρετανική προφορά και να ξεκαθαρίζουν “δεν είμαστε πανκ, δεν είμαστε ποπ, είμαστε φρικιά”. Το τραγούδι γράφτηκε αμέσως μετά τη νίκη τους στη Eurovision και όπως λένε ήταν η στιγή που “νιώθαμε παντοδύναμοι”.

Συμπέρασμα

Σιγά σιγά η νίκη των Maneskin στη Eurovision γίνεται μία αχνή γραμμή στο βιογραφικό τους. Είναι πλέον ένα συγκρότημα που απλά στην πορεία του νίκησε και αυτόν τον διαγωνισμό. Τέσσερα παιδιά κλώτσησαν κάποιες πόρτες που όλοι έλεγαν ότι είναι ερμητικά κλειστές για όσους δεν έχουν τις "σωστές προσβάσεις" στη βιομηχανία της μουσικής.

Σήμερα βρίσκονται εδώ βάζοντας την υπογραφή τους, χωρίς να κάνουν κάποια ροκ... επανάσταση και εννοείται δεν θυμίζουν Radiohead. Το "Rush!" ακούγεται άνετα, χωρίς να ανακαλύπτει την πυρίτιδα, και με τη στιχουργική δεξιότητα του Νταμιάνο να θέλει δουλίτσα ακόμα - ώστε να αποφύγει στο μέλλον την απλή αναπαραγωγή των πάλαι ποτέ ροκ κλισέ, που έχουμε ακούσει και ξανακούσει.

Επόμενος σταθμός για τη μπάντα είναι τα Grammys και πολλές ζωντανές εκρηκτικές εμφανίσεις που, όπως λένε και οι ίδιοι, είναι ο βασικός λόγος που κάνουν μουσική. "Είμαι ποπ τραγουδιστής με ροκ ενέργεια" λέει ο Νταμιάνο και ο δίσκος είναι ακριβώς αυτό.

"Rush!" by Maneskin AP

Τα 17 τραγούδια του άλμπουμ Rush!

"Own My Mind" "Gossip" (featuring Tom Morello) "Timezone" "Bla Bla Bla" "Baby Said" "Gasoline" "Feel" "Don't Wanna Sleep" "Kool Kids" "If Not for You" "Read Your Diary" "Mark Chapman" "La fine" "Il dono della vita" "Mammamia" "Supermodel" "The Loneliest"

