Άντριου Λόιντ Γουέμπερ: Ο συνθέτης των "Cats" και της "Evita" έγραψε τον ύμνο της στέψης του Καρόλου

Ο Άντριου Λόιντ Γουέμπερ, ο Άγγλος συνθέτης που δημιούργησε τη μουσική για τα μιούζικαλ - υπερπαραγωγές "Cats", "The Phantom of the Opera" και "Evita", έγραψε τον ύμνο για την τελετή στέψης του Βασιλιά Καρόλου Γ΄ του Ηνωμένου Βασιλείου διασκευάζοντας εκκλησιαστική μουσική που ενθαρρύνει τους τραγουδιστές να προκαλέσουν έναν "χαρμόσυνο θόρυβο".

Το έργο του Άντριου Λόιντ Γουέμπερ είναι ένα από τα δώδεκα νέα μουσικά κομμάτια που παρήγγειλε ο βασιλιάς Κάρολος για τη σημαντική τελετή που θα λάβει χώρα στις 6 Μαΐου στο Αββαείο του Ουέστμινστερ.

ADVERTISING

Ο ύμνος του Άγγλου συνθέτη περιλαμβάνει στίχους προσαρμοσμένους από τον Ψαλμό 98 και έχει διασκευαστεί ειδικά για τη χορωδία και το εκκλησιαστικό όργανο του Αβαείου.

"Ελπίζω ο ύμνος μου να αντικατοπτρίζει αυτή τη χαρούμενη περίσταση" είπε ο Γουέμπερ σε δήλωση που διανεμήθηκε από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ. Τον ύμνο της στέψης θα συνοδεύσει μία σύνθεση για παρέλαση του Σκοτσέζου κινηματογραφικού συνθέτη Πάτρικ Ντόιλ (Harry Potter and the Goblet of Fire).

Η επίσημη ανακήρυξη του Καρόλου σε βασιλιά του Ηνωμένου Βασιλείου VICTORIA JONES/POOL PHOTO/ AP

Ο Λόιντ Γουέμπερ είναι στη λίστα καλλιτεχνών EGOT, έχει δηλαδή τιμηθεί με τηλεοπτικό βραβείο Emmy, μουσικό βραβείο Grammy, κινηματογραφικό βραβείο Oscar και θεατρικό βραβείο Tony.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα της τελετής στέψης του Καρολου του Γ'

Το πρόγραμμα για την τελετή στέψης του βασιλιά περιλαμβάνει παλαιότερη μουσική και νέες συνθέσεις, καθώς ο βασιλιάς Κάρολος Γ' προσπαθεί να συνδυάσει παραδοσιακά και μοντέρνα στοιχεία που αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα της σύγχρονης Βρετανίας.

Έχουν επιλεγεί μουσικά έργα που έγραψαν καλλιτέχνες με ρίζες και στις τέσσερις συνιστώσες χώρες του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και στην Κοινοπολιτεία και σε ξένες χώρες που έχουν στείλει τόσους πολλούς ανθρώπους στις ακτές της.

Το πρόγραμμα της τελετής στέψης θα περιλαμβάνει έργα των Ουίλιαμ Μπερντ (1543-1623), Γκέοργκ Φρίντριχ Χαίντελ (1685-1759), Έντουαρντ Έλγκαρ (1857-1934), Χένρι Γουόλφορντ Ντέιβις, (1869-1941), Ουίλιαμ Ουόλτον (1902-1983), Χιούμπερτ Πάρι (1848-1918) και ο Ραλφ Φον Γουίλιαμς (1872-1958), η μουσική του οποίου έχει πλαισιώσει προηγούμενες ενθρονίσεις, μαζί με ένα έργο του σύγχρονου Ουαλού συνθέτη Καρλ Τζέκινς.

Ανακάλυψε την απαράμιλλη γεύση του. Ένας πραγματικά αυθεντικός ιταλικός espresso. O espresso που θα επιλέξεις.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις