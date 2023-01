Belle and Sebastian: Ακούστε το νέο τους κομμάτι, πριν από την κυκλοφορία του "Late Developers"

Οι Belle and Sebastian ξεκινούν τη νέα χρονιά με το ολοκαίνουργιο άλμπουμ τους, “Late Developers” που θα κυκλοφορήσει την ερχόμενη Παρασκευή 13 Ιανουαρίου. Μαζί με την ανακοίνωση κυκλοφόρησαν και το νέο τους single με τίτλο “I Don’t Know What You See In Me”.

Το single αποτελεί άλλη μία έντονη pop στιγμή της μπάντας και την πρώτη τους συνεργασία δημιουργικά με άλλον καλλιτέχνη και συγκεκριμένα, τον νέο pop συνθέτη Wuh Oh (Peter Ferguson). Στη συνέντευξή του στο Magazine, η "ψυχή" των Belle and Sebastian, Stuart Murdock είχε πει ότι θα ήθελε να μην ετοιμάσει άλλο δίσκο, αλλά να αφιερωθεί στη συγγραφή του βιβλίου του. Προφανώς ο δίσκος "Late Developers" ήταν ήδη έτοιμος.

“Δεν θέλω να κάνω άλλο δίσκο για πολύ καιρό. Αυτό το διάστημα γράφω κάθε μέρα εντατικά για να τελειώσω το βιβλίο μου. Θέλω να δω πού θα πάει αυτό το βιβλίο, στο οποίο διηγούμαι τα πρώτα χρόνια της μπάντας, αλλά και την περίοδο που ξεκίνησα να γράφω μουσική. Τα θέματά μου με την ασθένεια και όλη τη διαδρομή μου. Και ποιος ξέρει, μπορεί να γίνει ταινία ή να γίνει τηλεοπτική σειρά. Η ιστορία μου έχει μέσα πάρα πολλή μουσική των 80ς και 90ς, δικά μου τραγούδια, αλλά και άλλων αγαπημένων μουσικών εκείνης της εποχής” μας είχε πει ο Stuart Murdock. Μέχρι την κυκλοφορία του βιβλίου του όμως, έχουμε να ακούσουμε τα κομμάτια του "Late Developers", καθώς και το “I Don’t Know What You See In Me".

Δείτε το video clip που σκηνοθέτησε ο Andrew Litten

Ο Stuart Murdoch λέει για το τραγούδι “I Don’t Know What You See In Me”: "Έκανα ποδήλατο σε όλη τη Σκωτία το περασμένο καλοκαίρι, ακούγοντας μια μίξη αυτού του τραγουδιού. Το έγραψε και έκανε και την παραγωγή του για εμάς ο φίλος μας Pete ‘Wuh Oh’ Ferguson. Καθώς το άκουγα, ένιωσα τυχερός που ήμουν ο πρώτος που κατάφερε να τραγουδήσει αυτό το τραγούδι.

Άφησα τη φωνή μου να βουτήξει και να πετάξει στα ύψη με τρόπους που ίσως δεν είχα καταφέρει πριν. Και καθώς συνέχιζα μέσα σε λιβάδια από χρυσό και πράσινο, επέτρεψα στον εαυτό μου να ξεχάσει ότι ήταν οι Belle And Sebastian και να προσποιηθώ ότι ήταν η τελευταία επιτυχία σε κάποιο τυχαίο ραδιοφωνικό σταθμό. Όλη η μουσική είναι απόδραση, και ίσως καταφέραμε να ξεφύγουμε λίγο πιο πέρα από το συνηθισμένο με αυτή την απροσδόκητη μελωδία. Ευχαριστώ Pete!"

Belle and Sebastian ANNA CROLLA

Το “Late Developers” έρχεται λίγους μήνες μετά το τελευταίο τους άλμπουμ “A Bit of Previous” που κατάφερε να μπει στις λίστες με τα καλύτερα άλμπουμ της χρονιάς. Είναι ένα άλμπουμ γεμάτο φρεσκάδα και αμεσότητα που χαρακτηρίζεται από αυτό το ιδίωμα, ενός συγκροτήματος όπως οι Belle and Sebastian που βρίσκονται πάντα εκεί για εσένα με τον κατάλληλο στίχο και μελωδία για κάθε περίσταση.

TRACKLIST

1. Juliet Naked

2. Give A Little Time

3. When We Were Very Young

4. Will I Tell You A Secret

5. So In The Moment

6. The Evening Star

7. When You’re Not With Me

8. I Don’t Know What You See In Me

9. Do You Follow

10. When The Cynics Stare Back From The Wall

11. Late Developers

