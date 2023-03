D3lta και Amalia & The Architects: Ανεβαίνουν στη σκηνή του ​​six d.o.g.s όσο πιο αυθεντικοί θα υπάρξουν ποτέ

O D3lta και οι Amalia & The Architects το Σάββατο 4 Μαρτίου μοιράζονται τη σκηνή του six d.o.g.s για δύο live back to back και ενώνουν τη φρεσκάδα τους και έναν μοναδικό δυναμισμό!

Ο Ελληνοβρετανός τραγουδιστής και songwriter D3lta μάς συστήθηκε επίσημα το 2021 μέσα από τρία τραγούδια, τα Hypocrites, Hey You και φυσικά το hit single Strange που συνεχίζει να ακούγεται δυνατά σε ραδιόφωνα, Shazam και Spotify. Τον Οκτώβρη που μας πέρασε κυκλοφόρησε το εκρηκτικό Hello που έπαιζε σε ραδιοφωνικούς σταθμούς σε όλη την Αγγλία. O D3lta γράφει ο ίδιος μουσική και στίχους δίνοντας στα τραγούδια του μια αυθεντική rock χροιά η οποία χαρακτηρίζει και τον ήχο των ζωντανών του εμφανίσεων! Μετά από μια σειρά εμφανίσεων στην Αθήνα και σε γνωστά κλαμπ του Λονδίνου έρχεται να μας παρουσιάσει το πρώτο του EP Into the rabbit hole - που θα κυκλοφορήσει τον Μάρτιο - στο six d.o.g.s.

D3lta: Εμπνέεται από το Alice’s Adventures in Wonderland

O D3lta JOUPIN GHAMSARI

Strange, Hello, Hypocrites, Hey You. Είναι ξεκάθαρο ότι σου αρέσει να πειραματίζεσαι με τον ήχο σου. Τελικά, νιώθεις ότι κάτι σου ταιριάζει περισσότερο;

Ακολουθώ αυτό που αισθάνομαι την κάθε στιγμή. Δε φτιάχνω ένα τραγούδι γνωρίζοντας που θα καταλήξει και αυτό είναι μία διαδικασία που μου αρέσει επειδή εκπλήσσει και εμένα πολλές φορές το αποτέλεσμα. Όλα όσα γράφω μου ταιριάζουν και εκδηλώνουν διαφορετικές πτυχές μου.

Μοιράζεσαι τις ημέρες σου ανάμεσα στην Αγγλία και την Ελλάδα. Ποιες οι εργασιακές δυσκολίες σε κάθε περίπτωση;

Υπάρχουν παρόμοιες δυσκολίες και στις δυο περιπτώσεις. Στην Ελλάδα - στο ύφος της μουσικής που ακολουθώ - υπάρχουν λίγοι καλλιτέχνες και συγκεκριμένοι χώροι για να κάνεις live. Οι περισσότεροι γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Στην Αγγλία σου δίνονται πολλές ευκαιρίες, υπάρχουν μουσικοί από όλον τον κόσμο και κάποιοι σε πολύ υψηλό επίπεδο, οπότε ο ανταγωνισμός είναι ξεκάθαρα μεγαλύτερος και για να αναδειχθείς πρέπει να κάνεις την υπέρβαση.

Πότε θα έχουμε την πρώτη ολοκληρωμένη δουλειά σου;

Στις 10 Μαρτίου θα κυκλοφορήσει το πρωτο μου EP με τίτλο "Into the rabbit hole"! Εμπνευσμένο από το Alice’s Adventures in Wonderland έχει ως κυριο theme τον φανταστικό και παράλληλα απρόσμενο κόσμο που σε περιμένει όταν ξεκινάς την αναζήτηση της δικής σου αλήθειας.

Τι θα δούμε στο six d.o.g.s;

Στο six d.o.g.s θα είναι μια φοβερή βραδιά (είμαι biased, αλλά το πιστεύω) και χαίρομαι πολύ που θα βρεθώ με την Αμαλία. Αυτό που θα δείτε είναι δυο καλλιτέχνες στην αρχή της καριέρας τους όσο πιο αυθεντικοί θα υπάρξουν ποτέ. Θα παίξω για πρώτη φορά το EP, φυσικά το Strange, και μερικές επιλεγμένες διασκευές. Θα υπάρχει και μια έκπληξη στη βραδιά, αλλά θα πρέπει να είστε εκει για να τη δείτε!

Ποια είναι η άποψή σου σχετικά με τις κινητοποιήσεις των καλλιτεχνών και το τοπίο όπως είχε διαμορφωθεί;

Έχουν την αμέριστη συμπαράσταση μου όλοι οι καλλιτέχνες των οποίων δεν αναγνωρίζονται τα επαγγελματικά τους δικαιώματα και η καλλιτεχνική τους υπόσταση. Με στεναχωρεί πως έχουμε φτάσει τους καλλιτέχνες στο σημείο να διεκδικούν τα αυτονόητα και να υποτιμάται η διαδρομή τους και το έργο τους.

Παίζουν οι μουσικοί:

Guitar: Άγγελος Σέρρας

Bass: Κωνσταντίνος Σπηλιωτόπουλος

Drums: Σωτήρης Μαυρονάσιος

Amalia: Π ροσωπικά με απασχολεί περισσότερο ο στίχος σε ένα τραγούδι.

Η Amalia SOPHIA THROUVALA

Έχοντας μόλις κυκλοφορήσει το ολοκαίνουργιο single τους Why is the Night και μετά το live opening στους Belle and Sebastian τον περασμένο Σεπτέμβρη, οι Amalia & The architects συναντούν τον D3lta στο Six Dogs για ένα μοναδικό διπλό live. Το σχήμα θα παρουσιάσει παλιότερα τραγούδια τους που έχουν γνωρίσει ραδιοφωνική επιτυχία, όπως τα singles Save our Heads και Love is in My Room, ενώ ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν το πρώτο τους E.P. τον Απρίλιο, με τραγούδια τα οποία θα παρουσιαστούν και σε αυτό το live. Η Amalia υπογράφει τους στίχους και την μουσική στα τραγούδια του συγκροτήματος.

Πόσο βιωματικό είναι το «I don’t know what love is»;

Εντελώς, δε μου αρέσουν οι κλειστοί ορισμοί, εκτός αν είναι απαραίτητοι για τον άνθρωπο. Προτίμησα να επικεντρωθώ στο "που" είναι η αγάπη και όχι στο "τι".

Μετά το "Why is the Night" περιμένουμε ολόκληρο το album; Μίλησε μας για αυτό;

Ναι, αφού βγει ενδιάμεσα, αυτό τον Απρίλιο, ένα E.P. που θα περιέχει το Why is the Night και άλλα 4 τραγούδια. Πρόκειται για ένα σύνολο δουλειάς που ανυπομονώ να μοιραστώ επιτέλους, μετά από παραγωγικό ψάξιμο αλλά και κάποια εμπόδια.

Είναι η μουσική ο πιο ουσιαστικός δίαυλος για να επικοινωνήσεις τις σκέψεις και τα συναισθήματά σου;

Η μουσική από μόνη της όχι, γι αυτό και προσωπικά με απασχολεί περισσότερο ο στίχος σε ένα τραγούδι. Είναι εύκολο να παρανοήσεις το άρρητο, ακριβώς επειδή δε λέγεται. Η μουσική επενδύει για εμένα τον λόγο με συγκίνηση. Όπου συγκίνηση δε σημαίνει απαραίτητα κλαίω ή διακατέχομαι από ένα ανεξέλεγκτο συναίσθημα. Κάτι με κινεί, απο το ένα σημείο στο άλλο, ίσως από την απομόνωση στην επικοινωνία.

Τι θα δούμε στο six d.o.g.s;

Θα παρουσιάσουμε κομμάτια που έχουν κυκλοφορήσει ήδη, κομμάτια από το επερχόμενο E.P. και το επερχόμενο άλμπουμ καθώς και κάποιες διασκευές. Είναι αρκετά ενδοσκοπικά τραγούδια, θέλω ο κόσμος που θα έρθει να φύγει λίγο πιο ελαφρύς αλλά με όμορφες, παραγωγικές σκέψεις.

Ποια είναι η άποψή σου σχετικά με τις κινητοποιήσεις των καλλιτεχνών και το τοπίο όπως είχε διαμορφωθεί;

Είναι σημαντικό που τέθηκε αυτό το θέμα με επιμονή και ελπίζω να συνεχίσει να υπάρχει απαίτηση να εδραιωθούν τα αυτονόητα. Το νομικό/τεχνικό κομμάτι δε μου είναι πολύ κατανοητό οπότε δε ξέρω ποια μπορεί να είναι η έκβαση σε πρακτικό επίπεδο, πέραν δηλαδή του επικοινωνιακού.

Ιnfo

Σάββατο 4 Mαρτίου- Six Dogs

Προπώληση viva.gr

