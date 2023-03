Daft Punk: Ακούστε το ακυκλοφόρητο τραγούδι με τίτλο “The Writing of Fragments of Time”

Ύστερα από την ανακοίνωση της νέα συλλεκτικής έκδοσης για τα 10 χρόνια κυκλοφορίας του τελευταίου album των Daft Punk, “Random Access Memories”, το duo κυκλοφορεί το νέο track με τίτλο “The Writing of Fragments of Time” μέσω της Panik Records/Sony Music.

Με την νέα έκδοση του “Random Access Memories 10th Anniversary Edition” (στην οποία θα απολαύσουμε 35 λεπτά από ακυκλοφόρητο υλικό μέσα από 9 tracks), οι Daft Punk τραβάνε την κουρτίνα και αποκαλύπτουν μερικές ακόμη στιγμές που παρέμεναν ακυκλοφόρητες από το 2013 μέχρι σήμερα από το επιτυχημένο album.

ADVERTISING

Οι Daft Punk στο Los Angeles το 2013 MATT SAYLES/INVISION/AP

Οι στίχοι του ‘Fragments of Time’ γράφτηκαν και ηχογραφήθηκαν με τον επί χρόνια συνεργάτη του group, Todd Edwards (με τον οποίο συνεργάστηκαν πρώτη φορά στο τραγούδι ‘Face To Face’ ένα single από το album ‘Discovery’ που κυκλοφόρησε το 2001). Στα θρυλικά Henson Recording Studios του Λος Άντζελες στις 29 Φεβρουαρίου 2012, βιντεοσκοπήθηκε όλη η διαδικασία δημιουργίας του μαγικού τραγουδιού από τους Thomas Bangalter και Todd Edwards.

Το 2013, που κυκλοφόρησε το original track, ‘Fragments of Time’, παράλληλα έγινε διαθέσιμο κι ένα video με το πως ο Todd Edwards έφτασε στην Καλιφόρνια για να ηχογραφήσει μουσική με τους Daft Punk. Ακούστε το εδώ...

Το νέο track των Daft Punk με τίτλο “The Writing of Fragments of Time”

Με την βοήθεια του ηχολήπτη, Florian Lagatta, ειδικά για την νέα αυτή επετειακή έκδοση, το ‘The Writing of Fragments of Time’ είναι ένα track που κλείνει το μάτι στο album track ‘Giorgio by Moroder’, στο οποίο ο θρυλικός Giorgio Moroder μιλάει για πως του ήρθε η ιδέα και το δημιούργησε. Αυτο το εκπληκτικό τραγούδι απαθανατίζει ακριβώς την στιγμή δημιουργίας, της αμφιβολίας για το αποτέλεσμα αλλά και το πρώτο ημιτελές τραγούδι.

Daft Punk and Todd Edwards DAVID BLACK

Οι στίχοι που γράφτηκαν εκείνη την μέρα έβρισκαν του συνεργάτες από μία οπτική στην οποία σκέφτονταν πως θα ένιωθαν στο μέλλον όταν θα θυμούνται την συγκεκριμένη στιγμή με αίσθημα νοσταλγίας. Ακούγοντας τους στίχους 10 χρόνια αργότερα μαζί με όλη την διαδικασία δημιουργίας, το track αυτό δίνει μία μοναδική εμπειρία στους ακροατές σαν να μπαίνουν σε χρονοκάψουλα και να βρίσκονται ζωντανά σε εκείνη την μοναδική στιγμή.

And it's crystal clear that I don't ever want it to end

If I had my way, I would never leave / Keep building these random memories

Turning our days into melodies / But since I can't stay

I'll just keep playing back these fragments of time

Everywhere I go, these moments will shine

Η κυκλοφορία θα είναι διαθέσιμη παράλληλα με ένα video σκηνοθετημένο από τον art director των Daft Punk, Cédric Hervet.

Το “RANDOM ACCESS MEMORIES 10th ANNIVERSARY EDITION” θα είναι διαθέσιμο στις 12 Μαίου σε εκδόσεις όπως 3 LPs, 2 CDs και ψηφιακά. Επιπλέον το original album θα γίνει διαθέσιμο και σε ήχο Atmos για πρώτη φορά.

TRACKLISTING:

Give Life Back to Music The Game of Love Giorgio by Moroder Within Instant Crush Lose Yourself To Dance Touch Get Lucky Beyond Motherboard Fragments of Time Doin’ it right Contact Horizon (Japan CD) GLBTM (Studio Outtakes) Infinity Repeating (2013 Demo) GL (Early Take) Prime (2012 Unfinished) LYTD (Vocoder Tests) The Writing of Fragments Of Time Touch (2021 Epilogue)

Ακολουθήστε το News 24/7 στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις