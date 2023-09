Είδαμε τον Hauser στον Λυκαβηττό και πήγαμε απροετοίμαστοι σε ένα latin πάρτι με τσέλο

Τον αποκαλούν “βασιλιά του τρελού τσέλο”, “επαναστάτη”, ανυπότακτο και ρομαντικό. Ο 37χρονος έμπειρος τσελίστας Stjepan Hauser ξεκίνησε ένα ξέφρενο ταξίδι από την Κροατία για να κατακτήσει τον κόσμο. Ιδρυτικό μέλος του μουσικού διδύμου των 2Cellos έχει εμφανιστεί στις μεγαλύτερες αίθουσες του κόσμου, έχει βραβευτεί επανειλημμένως και έχει συνεργαστεί με θρυλικά ονόματα, όπως ο Andrea Bocelli, οι Red Hot Chili Peppers, ο George Michael, ο Steven Tyler των Aerosmith και ο Elton John.

Αυτό που τον κάνει να ξεχωρίζει, όμως, είναι ότι δεν παίζει κλασική μουσική και σονάτες, αλλά ερμηνεύει με τον δικό του τρόπο γνωστές ποπ-ροκ και λάτιν επιτυχίες που το κοινό αναγνωρίζει από το πρώτο δευτερόλεπτο. Όπως ο ίδιος έχει δηλώσει θα ήταν μάταιο να κάνει ό,τι ακριβώς κάνουν οι τσελίστες του κόσμου όλου. Ο Hauser ήθελε να ξεχωρίσει. Υπάρχουν τόσα όμορφα τραγούδια εκεί έξω που όταν ενορχηστρωθούν διαφορετικά, αποκτούν ένα άλλο “πρόσωπο”και εντυπωσιάζουν. Και αυτό θέλει να κάνει ο κορυφαίος Κροάτης τσελίστας, τον οποίο είδαμε live στον νεότευκτο Λυκαβηττό, το βράδυ της Τρίτης 10 Σεπτεμβρίου.

Το θέατρο του Λυκαβηττού είχε και έχει τις δυσκολίες του. Πολλή κίνηση, πρόβλημα στο παρκάρισμα, ουρά για το shuttle bus και ανηφόρα. Περπατώντας αργά, και απολαμβάνοντας τη θέα, φτάσαμε στο θέατρο που αν και δεν ήταν ασφυκτικά γεμάτο, είχε μία αίσθηση προαποφασισμένης χαράς. Η βραδιά ήταν αφιερωμένη στις κυρίες, καθώς σίγουρα τα 3/4 του θεάτρου ήταν φανατικές θαυμάστριες του Hauser, που ήρθαν αποφασισμένες να περάσουν όμορφα.

Ο Hauser ALEXANDRA KATSAROU

Ο εκρηκτικός Hauser φορώντας ένα απλό τζιν και πουκάμισο βγήκε στη σκηνή λίγο μετά τις 9.30, γεμάτος ενέργεια, κραδαίνοντας το “διαστημικό” τσέλο του και παίζοντας… Secret Garden.

Ο Hauser στον Λυκαβηττό: 5 πράγματα που ξεχωρίσαμε

1. Το latin πάρτι που δεν περιμέναμε

Το ρεπερτόριο του Hauser είναι τεράστιο και το ταλέντο του αναμφισβήτητο. Από τα πιο κλασικά κομμάτια περνάει με άνεση στα κινηματογραφικά scores, συνεχίζει με ροκ και ποπ πασίγνωστες επιτυχίες και απογειώνει την κατάσταση με λάτιν “ύμνους” που σηκώνουν όρθιους τους θεατές. Είναι γνωστή η διασκευή του στο “Smooth Criminal”, και τον έχουμε ακούσει να ερμηνεύει υπέροχα τα εμβληματικά τραγούδια του “Νονού”, του “Μονομάχου”, του “Τιτανικού” και το ανατριχιαστικό “The Phantom of the Opera” (φορώντας και την αυθεντική μάσκα).

Σε αυτό το σόου, όμως, δεν τα ακούσαμε αυτά. Ο Hauser επέλεξε να επικεντρωθεί σε ένα λάτιν ρεπερτόριο, που ναι μεν άρεσε στο κοινό, αλλά απέκλεισε άλλα κομμάτια που περιμέναμε να ακούσουμε στο τσέλο. Από τα κινηματογραφικά ευτυχώς έπαιξε το κομμάτι του “Game of Thrones”, ενώ το κοινό εκτίμησε τα: “Despacito”, “Danza kuduro”, “Conga” και “Bamboleo”. Κάπου εκεί χώρεσε μια Σακίρα με το “Waka Waka (This Time for Africa)”, μια Μαντόνα με το “La Isla Bonita” και ένα “Volare” (που το έχει διασκευάσει μέχρι και ο David Bowie). Μορφή της βραδιάς και ψυχή του πάρτι ήταν ο Lazaro Zumeta, που έχυσε ιδρώτα στα κρουστά και ολοκλήρωσε τη βραδιά τραγουδώντας “No woman, no cry”.

Ο Hauser

2. Ο κόσμος αποζητάει ένα … αλληλούια

“Kοιτάζεις γύρω σου και βλέπεις έναν κόσμο στον οποίο δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Και είτε σηκώνεις τη γροθιά σου ψηλά - είτε λες ‘Αλληλούια’ έχει πει ο Leonard Cohen για το τραγούδι του “Hallelujah” το οποίο ακούσαμε από τον Hauser με τσέλο και ήταν καταπληκτικό. Μάλιστα το κοινό - από το πουθενά - τραγούδησε το ρεφρέν επισκιάζοντας τον Stjepan και δείχνοντας, ίσως, πόση ανάγκη έχει από ένα … αλληλούια.

3. Το “διαστημικό” τσέλο

Εντάξει δεν ήταν από άλλο πλανήτη, αλλά το τσέλο του Hauser σήκωσε πολλά φρύδια στο κοινό και συζητήθηκε στην αρένα. Κάπως σε σχήμα καρδιάς, το τσέλο αυτό είναι ολοφάνερα φτιαγμένο ώστε ο Hauser να μπορεί να κινείται πιο ελεύθερα πάνω στη σκηνή. Το "φοράει" ακόμα και με... τιράντες, ώστε να χορεύει και να πλησιάζει εύκολα τους υπόλοιπους μουσικούς, χωρίς να στέκει καθηλωμένος σε ένα σημείο της σκηνής.

Ο διάσημος Κροάτης τσελίτσας Hauser ALEXANDRA KATSAROU

4. Η λιτανεία με τα κινητά

Ο Hauser κατεβαίνει από τη σκηνή και περπατάει ανάμεσα στον κόσμο. Αυτό δεν είναι κάποια πρωτοτυπία, εξάλλου βλέποντας προηγούμενες εμφανίσεις του στο διαδίκτυο, περιμέναμε ότι θα το κάνει. Αυτό που δεν περιμέναμε ήταν η λιτανεία των ανθρώπων γύρω του με τα κινητά σηκωμένα κυριολεκτικά μπροστά στο κεφάλι του. Όλη η βόλτα του μουσικού στον χώρο της αρένας είχε ένα στοιχείο σουρεάλ, καθώς τον πήραν στο κατόπι με τα κινητά σηκωμένα, δεκάδες ερασιτέχνες παπαράτσι., κάποιοι μόνο και μόνο για να τον αγγίξουν...

Ο Hauser στη σκηνή του Λυκαβηττού ALEXANDRA KATSAROU

5. Όταν γίνεσαι ο σταρ… του σταρ

Κάπου λίγο πριν ή λίγο μετά από το επαναστατικό “Bella Ciao”, γίναμε εμείς οι σταρ του σταρ. Ο Hauser μας ζήτησε να ενθουσιαστούμε για να βγάλει ένα δικό του βιντεάκι (δύο φορές). Και κάπως έτσι όλοι εκείνοι που πριν λίγο τον είχαν ακολουθήσει με τα κινητά για ένα story στο insta, ξαφνικά άλλαξαν θέση με το αντικείμενο της λατρείας τους. Χειροκροτήσαμε, φωνάξαμε και γίναμε κι εμείς ένα αναμνηστικό αρχείο στο κινητό του Hauser, που δεν παρέλειψε να αφιερώσει στις θαυμάστριές του το αισθαντικό Señorita (Shawn Mendes και Camila Cabello).

Ο Hauser στη σκηνή του Λυκαβηττού ALEXANDRA KATSAROU

Συμπέρασμα

Είναι φανερό γιατί ο HAUSER γεμίζει αρένες σε όλο τον κόσμο. Έχει το “πακέτο” που ξεκινάει από την αυστηρή κλασική εκπαίδευση και συμπεριλαμβάνει ένα πολυμορφικό ρεπερτόριο και μια εκρηκτική σκηνική παρουσία. Στο σόλο ταξίδι του σίγουρα αυτή είναι μόνο η αρχή.

Info: HAUSER / "REBEL WITH A CELLO", Tρίτη 19 & Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού. ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: viva.gr.