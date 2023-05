Eurovision 2023: "Φωτιά" στην αρένα - Η τραγουδίστρια του Ισραήλ μένει με τα εσώρουχα στη σκηνή

Δεύτερη ημέρα προβών σήμερα για τη Eurovision 2023 και την αυλαία άνοιξε το πρωί της Δευτέρας το Ισραήλ, το οποίο εκπροσωπείται από τη Noa Kirel η οποία θα ερμηνεύσει το ποπ κομμάτι “Unicorn”, το οποίο συγκαταλέγεται ανάμεσα στα φαβορί.

Η Noa Kirel ήταν από τους πρώτους καλλιτέχνες που ανακοινώθηκε ότι θα εκπροσωπήσει το Ισραήλ στη φετινή Eurovision, ενώ πολύ αργότερα δόθηκε στη δημοσιότητα το κομμάτι της.

Αν κρίνουμε από τις εικόνες που δόθηκαν από τη σημερινή, πρώτη της πρόβα, η καλλιτέχνιδα θα ανεβάσει υπερβολικά τη θερμοκρασία στην αρένα.

Η εμφάνιση ξεκινά με ένα τεράστιο κουτί φωτισμένο με LED, η κάμερα περιστρέφεται και ο φωτισμός είναι ατμοσφαιρικός. Στη σκηνή μαζί με την τραγουδίστρια υπάρχουν πέντε χορευτές,οι οποίοι φορούν μαύρα και ροζ κοστούμια. Το αποτέλεσμα είναι σαν ένα pop video.

Οι μονόκεροι και τα κέρατά τους έχουν θεραπευτικές δυνάμεις, όπως φαίνεται, ενώ η Noa φαίνεται να γνωρίζει πολύ καλά το τι πρέπει να κάνει επάνω στη σκηνή. Χορεύει πολύ όμορφα και η εμφάνισή της σταδιακά ανεβαίνει και φυσικά θα ανεβάζει και τον κόσμο που θα βρίσκεται από κάτω το βράδυ της Τρίτης.

Όπως γράφει ο ogaegreece, στο τέλος του τραγουδιού υπάρχουν άπειρα πυροτεχνήματα, ενώ στο dancebreak η Noa μένει με τις μπότες και τα εσώρουχά της.

Υπενθυμίζουμε πως ο Πρώτος Ημιτελικός θα διεξαχθεί τη Τρίτη 9 Μαΐου 2023.

Eurovision 2023: Φωτογραφίες από την πρώτη πρόβα του Ισραήλ

Noa Kirel - “Unicorn” CORINNE CUMMING 2023 / EBU

Noa Kirel - “Unicorn” SARAH LOUISE BENNETT / EBU

Noa Kirel - “Unicorn” SARAH LOUISE BENNETT / EBU

Noa Kirel - “Unicorn” SARAH LOUISE BENNETT / EBU

Noa Kirel - “Unicorn” SARAH LOUISE BENNETT / EBU

Noa Kirel - “Unicorn” CORINNE CUMMING 2023





Eurovision 2023: Βίντεο από την πρώτη πρόβα του Ισραήλ

Noa Kirel: Η... Φουρέιρα του Ισραήλ στη Eurovision 2023

Η Noa Kirel επιλέχθηκε για την εκπροσώπηση της χώρας, μετά από εσωτερική επιλογή. Τα μέλη της επιτροπής αποφάσισαν μέσα από δύο στάδια: σε πρώτη φάση, εξέτασαν 78 ονόματα καλλιτεχνών “με πλούσια αποδεδειγμένη εμπειρία στο να ερμηνεύουν μπροστά σε ένα μεγάλο κοινό”, ενώ στο δεύτερο στάδιο, κάθε μέλος της επιτροπής πρότεινε δύο ονόματα από τη λίστα, φτάνοντας σε ένα τελικό όνομα.

Η 22χρονη Noa Kirelέγινε γνωστή πριν από 8 χρόνια όταν κυκλοφόρησε το πρώτο της single με τίτλο “Taking”. Ακολούθησαν επιτυχίες, όπως το “Killer”, “I Have Love”, “Please Don't Suck”, “Bad Little Thing” και “Thought About That”.

Αν και πολύ μικρή σε ηλικία, η Noa έχει ήδη μια πλούσια δισκογραφία, έχει υπογράψει συμβόλαια με τις μεγάλες αμερικανικές εταιρίες Atlantic Records και WME, ενώ έχει επίσης συμμετάσχει σε πολλές τηλεοπτικές σειρές και ταινίες στο Ισραήλ.

Τα τραγούδια της συγκεντρώνουν περισσότερα από 600 εκατομμύρια views σε Spotify και Youtube.

