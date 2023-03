Φορτηγό με tacos “διαφημίζει” τη Lana Del Rey - Ακούστε το νέο της άλμπουμ

Άλλο ένα "παράθυρο" στην ευαισθησία της Lana Del Rey “ανοίγουν” τα τραγούδια του νέου της άλμπουμ με τίτλο “Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd”, το οποίο μόλις κυκλοφόρησε και οι θαυμαστές της ήδη έχουν λατρέψει.

Η αινιγματική ποπ σταρ έχει κάνει την παραγωγή του δίσκου σε συνεργασία με τους Mike Hermosa, Jack Antonoff, Drew Erickson, Zach Dawes και Benji. Στο άλμπουμ συμμετέχουν καλλιτέχνες όπως οι: Jon Batiste, Bleachers, Father John Misty, Judah Smith, Tommy Genesis και SYML.

Ήδη είχαμε ακούσει τρία singles, το ομώνυμο “Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd”, το “A&W” και το “The Grants” τα οποία είχαν αποσπάσει θετικά σχόλια.

Ένα από τα ομορφότερα, πιο λυρικά κομμάτια του άλμπουμ είναι το “Candy Necklace” το οποίο ερμηνεύει μαζί με τον πολυβραβευμένο και υπερταλαντούχο Jon Batiste.

Ακούστε όλο το νέο άλμπουμ της Lana Del Rey εδώ.

Μετά από το “Born to Die" η Lana θεωρείται μία από τις κορυφαίες τραγουδοποιούς της γενιάς της, ενώ διδάσκεται μέχρι και πανεπιστημιακό μάθημα για εμείνη.

Τα τραγούδια της διηγούνται “μελαγχολικές” ιστορίες αμερικανικού γκάμουρ, με νότες περίπλοκων ρομαντικών σχέσεων ψυχεδελικού έρωτα και αναπόφευκτης απιστίας. Το “Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd” είναι η επόμενη mega στιχουργική περιπέτειά της, όπου αποτυπώνει με ευάλωτο τρόπο τους φόβους της για τα όσα έχει αποκτήσει και όχι τις αναμονές της για όσα ονειρεύεται να πραγματοποιηθούν. Τραγουδάει για την ανθρώπινη συνθήκη σε έναν πραγματικό κόσμο.

Ένα Lana Del Rey φορτηγό με tacos κυκλοφορεί στο Λονδίνο

Προφανώς εικονοποιώντας το τραγούδι “Taco Truck x VB” και στο πλαίσιο της προώθησης του νέου δίσκου της, ένα φορτηγάκι με τάκος και το όνομα της Lana κυκλοφόρησε στο Λονδίνο και έκανε χαμό. Σύμφωνα με φωτογραφίες των φανς της Lana το φορτηγάκι πουλούσε ‘Ocean Blvd’ τάκος με ψαρικά, vegan τάκος με πιπεριές, μεξικανική καυτή σοκολάτα με βανίλια και πορτοκάλι και “candy necklaces”, όπως το τραγούδι της.

A DIVULGAÇÃO! Lana Del Rey colocou um caminhão de tacos (referenciando a faixa “Taco Truck x VB”) para divulgar seu novo álbum em King’s Cross, Londres. pic.twitter.com/UPW587W86H — Lana Del Rey Brasil (@lanabrasil) March 24, 2023

Κατά τα λοιπά, ή Del Rey θα είναι headliner της Other Stage στο Glastonbury Festival το ερχόμενο καλοκαίρι και όπως δηλώνει η ίδια είναι κάτι πέρα από όσα είχε φανταστεί ότι θα της συμβούν ποτέ. “Μου το προτείνουν σταθερά τα τελευταία 3 χρόνια αλλά δεν ήμασταν έτοιμοι. Δεν ήθελα να πω ναι πριν αποκτήσω μια δεμένη μεγάλη μπάντα.” είπε η Lana σε πρόσφατη συνέντευξή της.

me at lana del rey’s taco truck pop up pic.twitter.com/fXCiC88O8p — bjoerk (@dieseIdaddy) March 24, 2023

Lana Del Rey - Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd / Tracklist

The Grants

Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd

Sweet

A&W

Judah Smith Interlude

Candy Necklace (feat. Jon Batiste)

Jon Batiste Interlude

Kintsugi

Fingertips

Paris, Texas (feat. SYML)

Grandfather please stand on the shoulders of my father while he's deep-sea fishing (feat. RIOPY)

Let The Light In (feat. Father John Misty)

Margaret (feat. Bleachers)

Fishtail

Peppers (feat. Tommy Genesis)

Taco Truck x VB

