Γιατί ο Diddy θα πληρώνει για όσο ζει 5.000 δολάρια την ημέρα στον Sting

Μπορεί ο Diddy και ο Sting να είναι δύο καλοί … φίλοι, όμως αυτό που τους έφερε πιο κοντά ήταν η “απερισκεψία” (λέμε τώρα!) του ράπερ να χρησιμοποιήσει κομμάτι από τη μεγάλη επιτυχία των The Police, “Every Breath You Take”, στο τραγούδι “I’ll Be Missing You”.

Ακούγοντας το “I’ll Be Missing You” είναι αδύνατον να φανταστεί κάποιος ότι ο ράπερ δεν είχε ζητήσει την άδεια του Sting για να κυκλοφορήσει ένα τραγούδι που είναι… απόλυτα βασισμένο στο “Every Breath You Take”. Κι όμως, ο ράπερ πρώτα κυκλοφόρησε το τραγούδι και μετά ζήτησε την άδεια, κάτι που θα πληρώσει πολύ ακριβά.

ADVERTISING

Ο Diddy θα πληρώνει στον Sting το ποσό των 5.000 δολαρίων κάθε μέρα για το υπόλοιπο της ζωής του, όπως είχε αποκαλύψει ο τραγουδιστής των Police στο "The Breakfast Club" πριν από πέντε χρόνια. Στο βίντεο, ο παρουσιαστής της εκπομπής ρώτησε τον Sting αν είναι αλήθεια ότι ο Diddy είναι υποχρεωμένος να του δίνει 2.000 δολάρια την ημέρα επειδή δεν ζήτησε άδεια για το “Every Breath You Take”". Ο Sting είχε επιβεβαιώσει την ... ερώτηση, λέγοντας όμως ότι πλέον οι δύο καλλιτέχνες είναι φίλοι.

Μέσω Twitter, μετά την επανεμφάνιση της συνέντευξης του Sting, ο Diddy επιβεβαίωσε ότι πληρώνει και θα πληρώνει για τα δικαιώματα του τραγουδιού, διορθώνοντας το ποσό από 2.000 που είχε ακουστεί στον αέρα της εκπομπής σε 5.000 (τα οποία θα δίνει στον Sting σίγουρα μέχρι το 2053).

"Όχι. 5.000 την ημέρα", έγραψε, προσθέτοντας: "Αγάπη στον αδερφό μου @OfficialSting!". Το τραγούδι του Diddy είχε τεράστια ανταπόκριση, κέρδισε βραβείο Grammy, και έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα singles όλων των εποχών.

Diddy reportedly pays $2,000 a day to the artist Sting for sampling his hit song “I’ll be Missing you” dedicated to rapper Biggie Smalls without permission “We are very good friends now” pic.twitter.com/GDnYj1T4ZK — Black Millionaires ® (@Blackmillions_) April 5, 2023

Ο Diddly, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Sean John Combs, έγραψε το "I'll Be Missing You" ως φόρο τιμής στον φίλο του Christopher "The Notorious B.I.G." Wallace, που δολοφονήθηκε στις 9 Μαρτίου του 1997. Όπως είχε δηλώσει ο ράπερ είχε σκοπό να παρατήσει τη μουσική, αλλά το τραγούδι των Police του έδωσε κίνητρο.

"Ήμουν έτοιμος να τα παρατήσω. Δεν θα έβγαζα άλλους δίσκους. Έβλεπα τηλεόραση μια μέρα – ξέρετε, μια από εκείνες τις στιγμές απελπισίας όπου κανείς δεν είναι τριγύρω", είπε. «Τότε άκουσα το 'Every Breath You Take' των Police. Το εξέλαβα ως σημάδι. Μερικές φορές απλά χρειάζεσαι αυτό το λίγο φως για να μπορέσεις να εκφραστείς". Και χωρίς να χάσει χρόνο "δανείστηκε" το τραγούδι του Sting, πάνω στο οποίο πάτησαν οι δικοί του στίχοι.

Την περασμένη χρονιά ο Sting σύμφωνα με το Forbes ήταν ο πιο υψηλά αμειβόμενος σόλο καλλιτέχνης, μιας και πρόσφατα πούλησε τα δικαιώματα ολόκληρης της δισκογραφίας του - και των Police - στη Universal Music Group για 210 εκατομμύρια δολάρια.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις