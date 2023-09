Γιατί ο Μπρους Σπρίνγκστιν ανέβαλε 8 εμφανίσεις του - Το πρόβλημα υγείας

Ο βετεράνος της ροκ Μπρους Σπρίνγκστιν ανακοίνωσε ότι αναβάλλει επ' αόριστον οκτώ συναυλίες του που θα πραγματοποιούσε μέσα στον Σεπτέμβριο, μαζί με το συγκρότημά του φυσικά, την E Street Band.

Ο 73χρονος καλλιτέχνης δεσμεύτηκε να επαναπρογραμματίσει τις ακυρωθείσες εμφανίσεις του ξεκινώντας με αυτήν, η οποία ήταν προγραμματισμένη για σήμερα στο στάδιο JMA Wireless Dome στο Σίρακιουζ της Νέας Υόρκης αλλά και μια άλλη που δεν πραγματοποιήθηκε πριν από μερικές εβδομάδες στην Φιλαδέλφεια.

"Θα επιστρέψουμε για να πραγματοποιήσουμε αυτές τις εμφανίσεις και έπειτα μερικές ακόμη. Σας ευχαριστώ για την κατανόηση και την στήριξή σας", έγραψε ο τραγουδοποιός στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ απευθυνόμενος στους θαυμαστές του. Όσοι είχαν βγάλει ήδη εισιτήρια για τις συναυλίες του ενημερώθηκαν ότι θα λάβουν πληροφορίες σχετικά με τις νέες ημερομηνίες.

Οι άλλες αναβληθείσες συναυλίες ήταν στις 9 Σεπτεμβρίου στην Βαλτιμόρη, στις 12 και στις 14 στο Πίτσμπουργκ, στις 16 στο Άνκασβιλ του Κονέκτικατ και στις 19 στο Άλμπανι της Νέας Υόρκης.

Το αφεντικό. NURPHOTO VIA AFP

Το θέμα υγείας που αντιμετωπίζει ο Μπρους Σπρίνγκστιν

Οι διοργανωτές της περιοδείας του Σπρίνγκστιν στην Βόρεια Αμερική, η οποία ξεκίνησε τον περασμένο μήνα και επρόκειτο να διαρκέσει μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου, ανακοίνωσαν ότι ο καλλιτέχνης "λαμβάνει θεραπεία για συμπτώματα πεπτικού έλκους και η απόφαση των ιατρικών του συμβούλων είναι να αναβάλλει τις υπόλοιπες από τις εμφανίσεις του Σεπτεμβρίου".

Το πεπτικό έλκος είναι πληγή στο εσωτερικό τοίχωμα του στομάχου ή του δωδεκαδακτύλου (δηλαδή του πρώτου τμήματος του λεπτού εντέρου) και το συχνότερο σύμπτωμά του είναι ο στομαχόπονος.

Μπρους και Στίβεν. NURPHOTO VIA AFP

Φωτογραφική έκθεση στη Βοστόνη

Εντωμεταξύ μια νέα έκθεση με φωτογραφίες του ροκσταρ αναμένεται να κάνει εγκαίνια μέσα στον μήνα σε μουσείο της Βοστόνης. Η έκθεση με τίτλο "Bruce Springsteen: Portraits Of An American Music Icon" θα ανοίξει τις πύλες της στις 13 Σεπτεμβρίου στο Boch Center Wang Theatre στο πλαίσιο του The Folk Americana Roots Hall of Fame.

Φωτογραφίες του Boss μέσα από τον φακό των διάσημων φωτογράφων: Danny Clinch, Ed Gallucci, Eric Meola, Barry Schneier, Pamela Springsteen και Frank Stefanko, θα ρίξουν φως στον σταρ πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας, μακριά από τις sold-out αρένες και την απίστευτη καριέρα που τον έχει κάνει έναν από τους πιο αγαπημένους καλλιτέχνες όλων των εποχών.

