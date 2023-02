Η Αμάντα Γεωργιάδη επιστρέφει στη σκηνή, αλλά όχι για την Eurovision

Μας εκπροσώπησε στην Eurovision του 2022 και εντυπωσίασε "ανοίγοντας" τη συναυλία των Madrugada στο Καλλιμάρμαρο τον περασμένο Σεπτέμβριο. Το Σάββατο 4 Μαρτίου, η Αμάντα Γεωργιάδη Τένφιορντ (Amanda Georgiadis Tenfjord) επιστρέφει κοντά στο ελληνικό κοινό και θα εμφανιστεί στο Piraeus Club Academy.

Η 25χρονη Ελληνονορβηγή τραγουδίστρια ξεκίνησε να παίζει πιάνο στην ηλικία των πέντε ετών. Έκτοτε ήταν σχεδόν βέβαιο ότι, με κάποιον τρόπο, η μουσική θα όριζε το μέλλον της. Διακρίνεται για την αυτοπεποίθηση με την οποία δημιουργεί εθιστικά ποπ κομμάτια και τη σεμνότητά της, με την οποία προσδίδει σε κάθε τραγούδι της μια βαθιά ανθρώπινη διάσταση.

ADVERTISING

Η μαγευτική φωνή της και η δυναμική σκηνική παρουσία της, της εξασφάλισαν τη συμμετοχή της σε πολλά φεστιβάλ όπως το Reeperbahn, The Great Escape και Eurosonic, αλλά και σε αρκετές περιοδείες σε όλη τη Νορβηγία.

Η Αμάντα Γεωργιάδη στη Eurovision 2022 AP





Η Αμάντα Γεωργιάδη Τένφιορντ, ισορροπεί με άνεση τη ζωή της ως φοιτήτρια ιατρικής και παράλληλα ως σταρ της indie pop σκηνής ενώ από το 2018 που κυκλοφόρησε το πρώτο της EP, First Impression η μουσική της έχει εξαπλωθεί σε όλον τον κόσμο. Τα τραγούδια της έχουν αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές από έντυπα όπως το The FADER και το NME, ενώ έχουν ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο μέσα από τις πλατφόρμες του Spotify & Apple Music. Το κομμάτι της "Troubled Water" ακούγεται στη σειρά Spinning Out του Netflix.

Λίγους μήνες πριν, τον Μάιο της περσυνής χρονιάς η Amanda Georgiades Tenfjord εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision με το υπέροχο κομμάτι, Die Together, πραγματοποιώντας μια καταπληκτική εμφάνιση που χάρισε στη χώρα μας την όγδοη θέση στην βαθμολογία, την καλύτερη θέση των τελευταίων 10 ετών.

Αμάντα Γεωργιάδη Τένφιορντ PROMO PHOTO

Στις 21 Οκτωβρίου κυκλοφόρησε ο δίσκος της In Hindsight που περιλαμβάνει και το νέο της single το οποίο βρέθηκε στην κορυφή της λίστας NMF Greece στο Spotify. Πρόκειται για το κομμάτι ΑΜΑΝ, την συνεργασία της με την Ελληνο-Αμερικανίδα Evangelia.

Opening act η Dreamy Dimmy

H Dreamy Dimmy θα ανοίξει το Σάββατο 4 Μαρτίου τη συναυλία της Amanda Georgiadis Tenfjord στο Piraeus Club Academy.

Dreamy Dimmy PROMO PHOTO





Η Dreamy Dimmy (κατά κόσμον Δήμητρα Ρίζου) γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα, άρχισε στα 13 της χρόνια να γράφει τα πρώτα τραγούδια στην κιθάρα της και στα 17 έφυγε για μουσικές σπουδές στο Λονδίνο. Εκεί γνωρίστηκε με τον Bad Heart και έφτιαξαν τη μπάντα τους, Dimmy And The Bad Heart. Μαζί κυκλοφόρησαν αρκετά singles και εμφανίστηκαν στο Mad Walk 2020. Μετά από ένα μεταπτυχιακό στο Music Business Management, η Dreamy Dimmy επέστρεψε στην Ελλάδα.

Επηρεασμένη από την αμερικανική και τη βρετανική pop σκηνή των 90s και των 00s, η Dreamy Dimmy φέρνει τη δική της αισθητική, πολύχρωμη, χορευτική και ανάλαφρη, με αρκετό glitter και εντυπωσιακό ντύσιμο. Έχει ένα μοναδικό όνειρο, να ορίσει το δικό της glam ποπ στυλ στην ελληνική σκηνή. Μετά τη συμμετοχή της στο The Voice of Greece και παράλληλα με τις θεατρικές της σπουδές στη Σχολή Τεχνών 100, η Dreamy Dimmy βρήκε το καινούργιο της μουσικό «σπίτι» στη δισκογραφική εταιρεία Mellowsophy music.

Dreamy Dimmy PROMO PHOTO

Πληροφορίες

Σάββατο 4 Μαρτίου 2023, Piraeus Club Academy

Opening Act: DREAMY DIMMY

Τιμές Εισιτηρίων - Γενική Είσοδος – Α' Φάση: 15 ευρώ / Γενική Είσοδος – Β' Φάση: 18 ευρώ / VIP (Θέσεις καθημένων στον εξώστη): 25 ευρώ / Τιμή Ταμείου (Γενική Είσοδος): 20 ευρ'ω. Ηλεκτρονικά: viva.gr

Τηλεφωνικά: 11876, Σε όλα τα Viva Spots, (Καταστήματα NOVA, Public, Media Markt, Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, αθηνόραμα.gr, Yoleni's).

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις