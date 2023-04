Villagers Of Ioannina City και 1000mods ρίχνουν την αυλαία του φετινού Rockwave

Στις 9 Ιουλίου το ROCKWAVE ολοκληρώνεται κλείνει/ρίχνει για φέτος την αυλαία του με τον πιο δυναμικό τρόπο, φιλοξενώντας τα πιο βαριά ονόματα της εγχώριας μουσικής σκηνής που διαπρέπουν εντός και εκτός Ελλάδος, τους Villagers Of Ioannina City και τους 1000mods!

Δυο συγκροτήματα της νεότερης γενιάς, με ελληνική... ονομασία προέλευσης αλλά με διεθνές μουσικό χαρακτήρα, που εκπροσωπούν με τον καλύτερο τρόπο τον σκληρό ήχο.

Μαζί τους οι Sadhus, Project Renegade, Soundtruck και Ganzi Gun.

Villagers of Ioannina City - Ή αλλιώς το "φαινόμενο VIC".

Οι Villagers of Ioannina City ξεκίνησαν από τα Ιωάννινα το 2007 με το πρώτο άλμπουμ τους, Riza να κυκλοφορεί το 2014 συνδυάζοντας με ένα μοναδικά εμπνευσμένο τρόπο τις progressive rock και heavy επιρροές τους με τους παραδοσιακούς ελληνικούς ήχους, δημιουργώντας ένα δικό τους, μοναδικό ηχόχρωμα.

Αμέσως κέρδισαν εξαιρετικές κριτικές ενώ πολλοί χαρακτήρισαν το άλμπουμ, στο οποίο οι πεντατονικές της Ηπείρου, συναντούν heavy riffs, και η παράδοσ

η εμπλουτίζεται από την κληρονομιά των Black Sabbath και των Kyuss, ως το άλμπουμ εκείνης της χρονιάς. Χρόνια μετά, η αύρα που συνοδεύει το γκρουπ παραμένει τεράστια, το groove του εξακολουθεί να ξεσηκώνει οποιονδήποτε ακούει τις κοσμικές τονικότητές του! Λίγους μήνες μετά κυκλοφόρησαν το EP Zvara/Karakolia προσθέτοντας δύο ακόμη συναυλιακές τραγουδάρες σε κάθε ένα από τα live τους.

Τον Σεπτέμβριο του 2019 στο Θέατρο Βράχων σε ένα επικό, ισοπεδωτικό οπτικοακουστικό show παρουσίασαν για πρώτη φορά στο κοινό το άλμπουμ τους, Αge of Aquarius το οποίο άνοιξε νέους ορίζοντες στην μπαντα και χαρακτηρίστηκε από πολλούς σαν ένα από τα σημαντικότερα εγχώρια album της τελευταίας δεκαετίας.

Villagers Of Ioannina City ZARKADAS DIMITRIS

Το συγκρότημα που στα live του επιδιώκει να παρουσιάζει ολοκληρωμένο το καλλιτεχνικό του όραμα έχει διανύσει πολλά συναυλιακά χιλιόμετρα σε ζωντανές εμφανίσεις στην Ελλάδα και στα μεγάλα φεστιβάλ, καταφέρνοντας διαδοχικά sold out.

Φέτος, οι Villagers of Ioannina City επανέρχονται με το πρώτο live άλμπουμ τους, "Through Space and Time (Alive in Athens 2020)" που προέκυψε από τη ζωντανή τους εμφάνιση, την αλησμόνητη εκείνη νύχτα στο Tae Kwon Do. Μέσα από το "Through Space and Time (Alive in Athens 2020)", το συγκρότημα αποδεικνύει την εκπληκτική του ικανότητα να παρουσιάζει ολοκληρωμένα concept στα live, την εξαιρετική σκηνική του παρουσία, την εμμονή του με το άψογο ηχητικό αποτέλεσμα, αλλά και τη λαχτάρα του για περισσότερες ζωντανές εμφανίσεις και επαφή με το κοινό.

1000mods

1000mods ROCKWAVE

Το heavy rock λοιπόν καλά κρατεί στην Ελλάδα με μπάντες που το υπηρετούν πιστά. Μία από αυτές είναι και οι 1000mods, η psychedelic/ stoner rock μπάντα από το Χιλιομόδι Κορινθίας.

Οι 1000mods κατάφεραν από τις πρώτες τους κιόλας live εμφανίσεις να ξεχωρίσουν, κερδίζοντας τις εντυπώσεις. Ο χρόνος πέρασε και ο ήχος τους ωρίμασε, με την μπάντα να εξελίσσεται από ένα underground σχήμα, σε ένα συγκρότημα που έχει δώσει εκατοντάδες επιτυχημένα shows σε Ευρώπη, Αμερική και Αυστραλία!

Δημιουργήθηκαν το καλοκαίρι του 2006 και είναι γνωστοί για την αφοσίωσή τους στον vintage εξοπλισμό, τα πορτοκαλί ηχεία, τον παχύ και βαρύ αναλογικό ήχο και την έντονη σκηνική παρουσία. Δισκογραφικά, η μια επιτυχία διαδέχεται την άλλη. Το 2010, γεννήθηκε το πρώτο τους άλμπουμ, Super Van Vacation, που θεωρείται από τους κλασικότερους και πιο αγαπητούς heavy rock δίσκους. Ακολούθησε το ψυχεδελικό, Vultures που απέδειξε την μοναδική ικανότητα τους τόσο στη σύνθεση όσο και στην ερμηνεία αλλά και τη γοητευτική, μοναδική προσέγγιση στη heavy μουσική.

Το τρίτο στη σειρά άλμπουμ τους, το 2016, Repeated Exposure to... έγινε δεκτό από τους παλιούς αλλά και τους νέους θαυμαστές, σαν αριστούργημα. Το 2020 τα άλλαξε όλα. Το πολυαναμενόμενο τέταρτο άλμπουμ τους, Youth of Dissent σε παραγωγή του θρυλικού Matt Bayles (Pearl Jam, Mastodon, Isis, Soundgarden κλπ) πέτυχε το αδύνατο: Ένα ταξίδι στο χωροχρόνο, στη ένδοξη δεκαετία του '90 και στη θρυλική έκρηξη του grunge στο Seattle! Πρωτόγονο, πρωτότυπο και εμπνευσμένο, με τους Mods πιο ώριμους και κατασταλαγμένους από ποτέ.

Στο μεταξύ ετοίμασαν μια special κυκλοφορία, την ακουστική version του Lucid, (του δημοφιλέστερου ίσως από τα τραγούδια του τέταρτου άλμπουμ τους), το Lucid Dream, σε μια ιδιαίτερη μουσική σύμπραξη με τον Nίκο Βελιώτη και τον Άκη Ζώη των Villagers of Ioannina City. Ήρθε σαν προάγγελος του πολυαναμενόμενου νέου υλικού της μπάντας, και προσφέρει μια διαφορετική οπτική στο αναγνωρίσιμο heavy rock στυλ τους.

Sadhus

Sadhus ROCKWAVE

«Εισπνοή – Εκπνοή. Ένα, δύο, τρία και ξανά... Τα χέρια συγκρατούν το κεφάλι. Έτοιμο να ξεκολλήσει και να κατρακυλήσει σαv γιγάντια πέτρα. Θρύψαλα. Η οργή τεράστια. Το δίκαιο; Χα! Απλά μια σκέψη... Σώμα διπλωμένο και τσουβαλιασμένο. Πόσα ακόμα να αντέξει κι αυτό; Μην κάνεις τον κόπο να σταθείς όρθιος ξανά. 'Ο,τι κι αν κάνεις, θα σε κατατροπώσουν. Διέξοδο θα βρεις το ξέρω, το δίκαιο σου όμως, ποτέ. Πάντα να θυμάσαι: «το μεγάλο ψάρι, τρώει το μικρό». Τόσο πικρό, μα τόσο αληθινό.»

Οι Sadhus "The Smoking Community", δε χρειάζονται και πολλές συστάσεις. Εδώ και 10 χρόνια έχουν φροντίσει γι' αυτό, σκορπίζοντας ακραίους τυφώνες χαμηλών συχνοτήτων σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Ο στόχος είναι πάντα ένας: ΙΣΟΠΕΔΩΣΗ. Το sludge-ικο τρένο από τον Πειραιά, κατάφερε να φτάσει δίπλα σε ονόματα ορόσημα του είδους όπως Eyehategod, Weedeater, Dopethrone, Suma, Toner Low, Belzebong, Sardonis, Βlack Tusk, ενώ έχουν συμμετάσχει και σε κορυφαία Festival, oπως το DesertFest Athens, το New Long Fest και το Farmattack.

Project Renegade

Project Renegade STARDUST STUDIO

Οι Project Renegade είναι metal συγκρότημα από την Αθήνα, που ιδρύθηκε από τη Marianna (φωνή) και τον Ody (τύμπανα) το 2017 μαζί με τους Philipp (κιθάρα) και Jay (μπάσο). Ο ήχος των Project Renegade πηγάζει από ένα εναλλακτικό, μοντέρνο, βαρύ και groovy φόντο σε συνδυασμό με ηλεκτρονικά και ατμοσφαιρικά στοιχεία.

Οι Project Renegade έχουν μοιραστεί τη σκηνή με συγκροτήματα όπως οι Slipknot, Evanescence, Within Temptation, Sepultura, Bullet For My Valentine, Jinjer, Sonata Arctica, Harakiri for the Sky και έχουν συμμετάσχει σε πολλά φεστιβάλ του εξωτερικού όπως Metalfest Open Air Plzn (CZ), Midalidare Rock Festival (BU), WTF Rock Festival (RO).

Soundtruck

Soundtruck NONDAS EMMANOUIL

Οι Soundtruck δημιουργήθηκαν το 2008 στην Αθήνα και παίζουν Southern hard rock.Με επιρροές από τους ZZ-Top, Lynyrd Skynyrd, The Allman Brothers, AC/DC και Blackfoot έχουν αποκτήσει έναν χαρακτηριστικό και μοναδικό ήχο.

Το 2012 ευτύχησαν να ανοίξουν τη συναυλία των Lynyrd Skynyrd στην Αθήνα, το καλοκαίρι του 2015 συμμετείχαν στο Krenovske Bigbit της Τσεχίας, ήταν το support act στο Blues Pills στην Αθήνα το 2015, τον Οκτώβριο του 2018 έκαναν μια μίνι περιοδεία στην Ιταλία, το 2019 συμμετείχαν στο Suwalki Blues Festival στην Πολωνία, ενώ το 2022 βρέθηκαν στο Southern Rock & Blues Kolin στην Τσεχία και στο Sinner Rock Fest στο Sinntal Γερμανίας.

Ganzi Gun

Ganzi Gun ROCKWAVE

Οι Ganzi Gun είναι μία πενταμελές μπάντα από την Αθήνα, που κινείται στο χώρο του μοντέρνου Αμερικάνικου heavy rock. Αντλούν τις επιρροές τους από σύγχρονα σχήματα όπως οι Seether, Shinedown, Nickelback, αλλά και μεγάλα ονόματα του χώρου όπως οι Metallica, Skid Row.Ξεκίνησαν το 2011 και τον Μάρτιο του 2014 η μπάντα μπήκε στο στούντιο για να ηχογραφήσει το πρώτο της άλμπουμ, Welcome to the Show, με την καθοδήγηση του Bob Katsionis (Firewind, Outloud) και του David Prudent (Stormbringer). Τον Ιούνιο του 2020 κυκλοφορεί ο δεύτερος δίσκος με τίτλο Time Is Now με παραγωγό τον David Prudent.

Εισιτήρια

ROCKWAVE FESTIVAL 2023, rockwavefestival.gr

9 Ιουλίου - Villagers Of Ioannina City και 1000mods! Μαζί τους οι Sadhus, Project Renegade, Soundtruck και Ganzi Gun / viva.gr.

