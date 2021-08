Η Imany ξαφνιάζει και διασκευάζει το "βλάσφημο" Like A Prayer της Μadonna με 8 τσέλο

Ένα από τα πιο κλασικά τραγούδια των 80's, το Like A Prayer της Madonna, διασκευάζει ευφάνταστα η Imany. Όταν πρωτοκυκλοφόρησε, θεωρήθηκε βλάσφημο, συνδέοντας το sex με τη θρησκεία με έναν πολύ τολμηρό τρόπο.

Η Imany στην διασκευή της το αποδίδει με τη συνοδεία 8 τσέλο, δίνοντας του μαγεία, εσωτερικότητα και μυστικισμό. Είναι ένα τραγούδι που θα περιλαμβάνεται στο νέο της album Voodoo Cello που θα κυκλοφορήσει στις 3 Σεπτεμβρίου. Το album θα περιλαμβάνει διασκευές σε αγαπημένα τραγούδια της Imany, μόνο με τη συνοδεία 8 τσέλο!

Ανάμεσα τους τραγούδια του Ed Sheeran, του Εlton John, του Cat Stevens, των Imagine Dragons, της Eartha Kitt, του Jacques Brel κ.ά. Ένα πρωτότυπο και τολμηρό βήμα, για την ανήσυχη δημιουργό, μετά τη μεγάλη επιτυχία των δύο πρώτων της album και των τραγουδιών You Will Never Know και Don't Be So Shy (που ξεπέρασαν το 1 δις streams).

Το εντυπωσιακό video του Like A Prayer γυρίστηκε στο πανέμορφο Petit Palais στο Παρίσι.

