Η ροκ μπάντα του Κιάνου Ριβς που γεννήθηκε σε ένα σουπερμάρκετ, επιστρέφει 23 χρόνια μετά

Ελάχιστοι ίσως θα θυμούνται ότι ο ούμπερ σταρ του Matrix, Κιάνου Ριβς (Keanu Reeves) έκανε τα πρώτα του βήματα στον χώρο του θεάματος με το ένα... πόδι στη μουσική. Ο πασίγνωστος ηθοποιός συμμετείχε σε grunge μπάντα με το όνομα Dogstar, και αυτό το διάστημα οργανώνει τη μεγάλη της επιστροφή.

Το συγκρότημα είχε κυκλοφορήσει δύο άλμπουμ, το "Our Little Visionary" το 1996 και το "Happy Ending" το 2000, πριν ανακοινώσει ότι σταματά τις εμφανίσεις και τη σύνθεση μουσικής, το 2002. Ο Κιάνου Ριβς - αν και πολύ θα θέλαμε να τον δούμε σαν frontman μια ροκ μπάντας - έπαιζε μπάσο και έκανε τα υποστηρικτικά vocals. Το ενδιαφέρον για τους Dogstar ενισχύθηκε, καθώς η καριέρα του Ριβς στην υποκριτική άρχισε να απογειώνεται.

Είκοσι τρία ολόκληρα χρόνια το τελευταίο τους πρότζεκτ, όπως διαβάζουμε στο NME, το συγκρότημα επανενώθηκε το περασμένο καλοκαίρι, κάτι που επιβεβαιώθηκε σε λογαριασμό στο Instagram που δημιουργήθηκε πρόσφατα, και στον οποίο ανακοινώνεται το... επόμενο άλμπουμ της μπάντας.

Κιάνου Ριβς, 2013. RICHARD SHOTWELL/INVISION/AP

Οι αναρτήσεις στο Instagram αναζωπύρωσαν το ενδιαφέρον όλων, ειδικά των φανατικών οπαδών του Κιάνου που ασφαλώς ανυπομονούν να τον δουν να λικνίζεται στη σκηνή.

Οι Dogstar έγραψαν σε ανάρτησή τους: "Σας ευχαριστούμε όλους για τα ευγενικά σχόλια. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που βλέπουμε τέτοια ανταπόκριση» αναφέρεται σε ανακοίνωση του συγκροτήματος δίπλα σε μια νέα φωτογραφία. «Ειλικρινά, δεν το περιμέναμε αυτό. Μας κάνει να θέλουμε να παίξουμε ακόμα περισσότερο. Θα κυκλοφορήσουμε νέα μουσική αυτό το καλοκαίρι, ακολουθούμενη από κάποιες συναυλίες. Μόλις μάθουμε τα πάντα θα σας ενημερώσουμε αμέσως όλους. Έχουμε τόσα πολλά να κάνουμε, αλλά να είστε σίγουροι, προχωράμε και έχουμε συγκεντρώσει μια φανταστική ομάδα που μας βοηθά".

Σε σχόλιό τους επίσης αναφέρουν ότι θα φτιάξουν και μουσικό βίντεο για να συνοδεύσει το πρώτο τους νέο single. Στο τέλος της περασμένης χρονιάς, η μπάντα επέστρεψε στη σκηνή κάνοντας ένα πριβέ σόου αφιερωμένο στους “εκπληκτικούς ανθρώπους που συμμετείχαν στο νέο άλμπουμ”.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο NME, ο Κιάνου αποκάλυψε ότι η αγαπημένη του μπάντα αυτό το διάστημα είναι οι ποπ Καναδοί Alvvays. “Μου αρέσει ένα καλό ποπ τραγούδι και να έχει μέσα έναν βαθμό εφευρετικότητας" είπε.

Η σύντομη ιστορία των Dogstar ξεκίνησε σε ένα... σουπερμάρκετ

Κιάνου Ριβς JORDAN STRAUSS/INVISION/AP

Οι Dogstar γεννήθηκαν μέσα από μία τυχαία συνάντηση του Robert Mailhouse και του Keanu Reeves σε ένα σουπερμάρκετ το 1991. Ο Μέιλχαουζ φορούσε μία χόκεϊ μπλούζα των Detroit Red Wings και ο Ριβς που έπαιζε φανατικά χόκεϊ τον ρώτησε αν ήθελε... τερματοφύλακα!

Οι δύο άνδρες έγιναν φίλοι και ξεκίνησαν να παίζουν μουσική, ενώ αργότερα τους "συνόδευσε" σαν κιθαρίστας και τραγουδιστής ο Gregg Miller. Το ένα έφερε το άλλο - όπως είχε πει ο ηθοποιός σε συνέντευξη στον Τζίμι Φάλον - και από ένα γκαράζ ξεκίνησαν να γράφουν τραγούδια. Μετά έπαιξαν λάιβ και κατόπιν ταξίδεψαν σε περιοδεία.

Το πρώτο τους όνομα ήταν "Small Fecal Matter". Μετά ονομάστηκαν BFS (Big Fucking Shit ή Big Fucking Sound) και τελικά συμφώνησαν στο όνομα "Dogstar", το οποίο διάβασε ο Μέιλχαουζ στο βιβλίο "Sexus" του Χένρι Μίλερ. Η μπάντα είχε εμφανιστεί το 1999 στο road drama "Me and Will" και το 2005 στο κωμικό δράμα "Ellie Parker".

